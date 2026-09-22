Двама загинали и шестима ранени при руския ракетен удар по Днепър

Двама души са загинали, а шестима са ранени при руския ракетен удар по Днепър през нощта срещу 22 септември, съобщиха украинските власти.

Информацията е предоставена от началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. По първоначални данни при атаката са били ранени трима души, но впоследствие броят на пострадалите е нараснал до шестима, а властите са потвърдили и две жертви.

Особено тревожна остава ситуацията около повредено при удара предприятие. По думите на Ганжа под развалините е възможно да има още хора. На мястото продължава издирвателно-спасителната операция.

Нощната атака е била насочена едновременно срещу няколко града в Днепропетровска област. Освен Днепър са били атакувани Кривой Рог и Павлоград. По информация на украинските власти са били поразени промишлени предприятия, а на местата на ударите са избухнали пожари.

Украинските власти съобщиха по-рано за използване на балистични ракети при ударите по областта. В Днепър са регистрирани няколко попадения, като точният размер на разрушенията все още се уточнява.

Спасителните екипи продължават работа на мястото на най-тежко засегнатия обект. Броят на жертвите и пострадалите може да бъде променен с приключването на операцията и разчистването на разрушенията.

Развитието на ситуацията продължава.

Източници: Украинская правда, Днепропетровска областна военна администрация