Зеленски и Макрон обсъдиха ударите по енергетиката

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с френския си колега Еманюел Макрон в Ню Йорк, където двамата са в рамките на Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН.
Разговорът се проведе в резиденцията на постоянния представител на Франция към ООН. Сред основните теми е била възможността за прекратяване на ударите срещу енергийната и гражданската инфраструктура.
Преди срещата си със Зеленски Макрон разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп. След тази среща френският лидер заяви, че е поставил въпроса за необходимостта Украйна да получи незабавно ракети-прехващачи за системите си за противовъздушна отбрана.
Макрон съобщи още, че е обсъдил с Тръмп идеята за мораториум между Украйна и Русия върху ударите по енергийни обекти.
„Ще обединим усилията си, за да постигнем мораториум върху ударите по енергийната и гражданската инфраструктура на Украйна. Гражданското население трябва да бъде защитено и трябва възможно най-скоро да започнем сериозни преговори за условията на мира между Русия и Украйна“, заяви Макрон.
Френският президент посочи, че възнамерява да обсъди предложението и със Зеленски.
Срещата се провежда на фона на продължаващите руски атаки срещу украинската инфраструктура. Само тази нощ украинските власти съобщиха за руски балистични удари по Днепър, Кривой Рог и Павлоград, при които има загинали и ранени.
Зеленски пристигна в Ню Йорк на 21 септември за участие в събитията от Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата си той се срещна и с американски конгресмени, на които благодари за приемането на законопроекта за санкции срещу Русия.
Очаква се Зеленски да се срещне с Доналд Тръмп в Ню Йорк на 22 септември.
Източници: Украинска правда, Укринформ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДВАМАТА СА ИМАЛИ
Коментиран от #7
07:16 22.09.2026
2 ИНИЦИАТИВИТЕ НА МАКРОН
07:18 22.09.2026
3 Нямат срам европейците!
Коментиран от #10
07:19 22.09.2026
4 Стоянка Георгиева
Това обсъдиха ли го?
Коментиран от #9
07:19 22.09.2026
5 От снимката
Коментиран от #14
07:21 22.09.2026
6 1234
Ако целта действително е мир, споразумението трябва да бъде всеобхватно и проверимо: ясна забрана за удари по гражданската и енергийната инфраструктура и на двете страни, международен механизъм за контрол, наблюдение на украинските граници и прекратяване на вноса на оръжия, компоненти и стоки с двойна употреба, използвани за продължаване на бойните действия.
Иначе ще получим поредна версия на Минските споразумения: „Вие не ни удряйте, докато ние се превъоръжаваме, попълваме запасите си и се подготвяме за следващия етап на войната.“ Подобна пауза няма да донесе мир, а само ще отложи и направи следващия сблъсък още по-тежък, с още повече жертви и разрушения.
07:21 22.09.2026
7 Бриджит
До коментар #1 от "ДВАМАТА СА ИМАЛИ":Ааа не! Забранил съм му без мен да участва в това, че пак ще го шамаря и ще трябва да ходи пак с тъмни очила!
07:21 22.09.2026
8 Гориил
07:24 22.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеленски е само
До коментар #3 от "Нямат срам европейците!":една жалка уплашена за животеца си пионка, която се натресе от лакомия и желание за величие, в тая кървава каша, устоена от "партньорите му". И няма измъкване и избор, освен да играе последната си актьорска роля!
07:24 22.09.2026
11 Чичака
Урсулиянци свършиха парите .
Тая зима ще е рев и сополи в уКропия .
07:25 22.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 КАКАВА ВЗАИМНОСТ В ЧУВСТВАТА
КАКЪВ ЦИНИЗЪМ , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ !
07:28 22.09.2026
14 Диктаторът Бокаса
До коментар #5 от "От снимката":Много харесал целувките с мъже, защото тогава ги опипвал дали са добре угоени. След това ги закачали на ченгела, дерели ги и ги разфасовали, за да му ги сготви неговия френски готвач. Един негов министър надебелял и му го сготвили с ориз. Поканил и жената на министъра да си хапне от мъжа си.
Добре, че в България дебелите министри и депутати не ги готвят с ориз!
07:28 22.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анкета във факти
Коментиран от #20
07:30 22.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 горски
Коментиран от #23
07:31 22.09.2026
20 Верния отговор е
До коментар #17 от "Анкета във факти":Г)
И Лавров ви го подсказа дори!
07:35 22.09.2026
21 От историята
До коментар #15 от "Абе кво триете":Когато Италия анексирала Етиопия, етиопският император произнесъл на международна конференция реч, в която молел за справедливост. Там той казал на европейците, че те ще бъдат следващите. Те му се присмели, но наистина след нападението от Германия се наложило да бягат в чужбина.
07:35 22.09.2026
22 Само Мерц липсва
07:36 22.09.2026
23 Гориил
До коментар #19 от "горски":В света има само трима велики готвачи и вие знаете точно кои са. Всички останали са кухненски помощници.
07:37 22.09.2026
24 За тези
07:39 22.09.2026
25 Зеленият поомияр да си стои в Киев
07:39 22.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Йотовца
07:41 22.09.2026
28 И са нацелюваха
07:41 22.09.2026
29 Украинската хунта пАбеждава!
Коментиран от #32
07:41 22.09.2026
30 Едва ли сега
Колкото и да леят сълзи пред Тръмп, Зеленски партньорите му! А и Тръмп няма карти срещу Русия!
Да са мислили преди това!
07:44 22.09.2026
31 "Зеленео и Макроета"
07:47 22.09.2026
32 Соросов активисъ
До коментар #29 от "Украинската хунта пАбеждава!":Не лъжи ко пейко!
Бяха само 47 милиона. А останаха цели 18 милиона още!
И повечето все яки жени и старци!
Победата на Украйна е в кърпа вързана!
Коментиран от #36
07:51 22.09.2026
33 ВИНАГИ УСМИХНАТИ
Коментиран от #37
08:05 22.09.2026
34 Зеленски и Макрон!
08:16 22.09.2026
35 Лама Калушев
08:32 22.09.2026
36 Изкуствен Интелект до неграмотното
До коментар #32 от "Соросов активисъ":През 1991 година населението на Украйна е около 51,9 милиона души (по официални данни на държавната статистика около 52,1 милиона в края на годината). Това е периодът, в който страната обявява своята независимост, а малко след това достига своя демографски пик.
08:36 22.09.2026
37 Аз също се питам каква е причината
До коментар #33 от "ВИНАГИ УСМИХНАТИ":за тоя истеричен смях винаги на снимките.
08:38 22.09.2026
38 мучо
08:41 22.09.2026