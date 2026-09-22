Зеленски и Макрон обсъдиха ударите по енергетиката

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с френския си колега Еманюел Макрон в Ню Йорк, където двамата са в рамките на Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН.

Разговорът се проведе в резиденцията на постоянния представител на Франция към ООН. Сред основните теми е била възможността за прекратяване на ударите срещу енергийната и гражданската инфраструктура.

Преди срещата си със Зеленски Макрон разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп. След тази среща френският лидер заяви, че е поставил въпроса за необходимостта Украйна да получи незабавно ракети-прехващачи за системите си за противовъздушна отбрана.

Макрон съобщи още, че е обсъдил с Тръмп идеята за мораториум между Украйна и Русия върху ударите по енергийни обекти.

„Ще обединим усилията си, за да постигнем мораториум върху ударите по енергийната и гражданската инфраструктура на Украйна. Гражданското население трябва да бъде защитено и трябва възможно най-скоро да започнем сериозни преговори за условията на мира между Русия и Украйна“, заяви Макрон.

Френският президент посочи, че възнамерява да обсъди предложението и със Зеленски.

Срещата се провежда на фона на продължаващите руски атаки срещу украинската инфраструктура. Само тази нощ украинските власти съобщиха за руски балистични удари по Днепър, Кривой Рог и Павлоград, при които има загинали и ранени.

Зеленски пристигна в Ню Йорк на 21 септември за участие в събитията от Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата си той се срещна и с американски конгресмени, на които благодари за приемането на законопроекта за санкции срещу Русия.

Очаква се Зеленски да се срещне с Доналд Тръмп в Ню Йорк на 22 септември.

Източници: Украинска правда, Укринформ