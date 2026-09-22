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Зеленски и Макрон обсъдиха ударите по енергетиката
  Тема: Украйна

Зеленски и Макрон обсъдиха ударите по енергетиката

22 Септември, 2026 07:10, обновена 22 Септември, 2026 07:13 1 270 38

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Френският президент говори за мораториум върху атаките срещу енергийната и гражданската инфраструктура на Украйна.

Зеленски и Макрон обсъдиха ударите по енергетиката - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с френския си колега Еманюел Макрон в Ню Йорк, където двамата са в рамките на Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН.

Разговорът се проведе в резиденцията на постоянния представител на Франция към ООН. Сред основните теми е била възможността за прекратяване на ударите срещу енергийната и гражданската инфраструктура.

Преди срещата си със Зеленски Макрон разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп. След тази среща френският лидер заяви, че е поставил въпроса за необходимостта Украйна да получи незабавно ракети-прехващачи за системите си за противовъздушна отбрана.

Макрон съобщи още, че е обсъдил с Тръмп идеята за мораториум между Украйна и Русия върху ударите по енергийни обекти.

„Ще обединим усилията си, за да постигнем мораториум върху ударите по енергийната и гражданската инфраструктура на Украйна. Гражданското население трябва да бъде защитено и трябва възможно най-скоро да започнем сериозни преговори за условията на мира между Русия и Украйна“, заяви Макрон.

Френският президент посочи, че възнамерява да обсъди предложението и със Зеленски.

Срещата се провежда на фона на продължаващите руски атаки срещу украинската инфраструктура. Само тази нощ украинските власти съобщиха за руски балистични удари по Днепър, Кривой Рог и Павлоград, при които има загинали и ранени.

Зеленски пристигна в Ню Йорк на 21 септември за участие в събитията от Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата си той се срещна и с американски конгресмени, на които благодари за приемането на законопроекта за санкции срещу Русия.

Очаква се Зеленски да се срещне с Доналд Тръмп в Ню Йорк на 22 септември.

Източници: Украинска правда, Укринформ


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДВАМАТА СА ИМАЛИ

    31 5 Отговор
    Прекрасна романтична вечер в Ню Йорк. Зеленски отново е изневерил на Ермак.

    Коментиран от #7

    07:16 22.09.2026

  • 2 ИНИЦИАТИВИТЕ НА МАКРОН

    37 5 Отговор
    Са като изказванията на Кая Калас - предизвикват само насмешка.

    07:18 22.09.2026

  • 3 Нямат срам европейците!

    35 7 Отговор
    Прегръщат се с кървавия украински диктатор, по-жесток от Хитлер, Пиночет и Пол-Пот, взети заедно. Неговата бандеровска хунта изби и прокуди от страна 35 милиона души, само защото искаха да си запазят имената и да говорят на своя майчин език!

    Коментиран от #10

    07:19 22.09.2026

  • 4 Стоянка Георгиева

    42 6 Отговор
    Хиляда украински нещастници умират на ден, насила мобилизирани и изпратени на сигурна смърт от бандеровските фашисти, подкрепяни от потомци на фашисти и реваншисти.
    Това обсъдиха ли го?

    Коментиран от #9

    07:19 22.09.2026

  • 5 От снимката

    29 5 Отговор
    Ясно се вижда, какво са обсъждали... Тези се върнаха в традицията на дъртите комунисти от соца. Мъже се прегръщат и целуват. Отврът. Ама онези си имаха само двата пола. При тези днеска, не се знае, колко имат.

    Коментиран от #14

    07:21 22.09.2026

  • 6 1234

    22 3 Отговор
    Мораториум не може да означава Русия да прекрати ударите по украинската инфраструктура, а Украйна да продължи да атакува руски електроцентрали, рафинерии и други обекти. Или забраната е взаимна, или изобщо не е мораториум.

    Ако целта действително е мир, споразумението трябва да бъде всеобхватно и проверимо: ясна забрана за удари по гражданската и енергийната инфраструктура и на двете страни, международен механизъм за контрол, наблюдение на украинските граници и прекратяване на вноса на оръжия, компоненти и стоки с двойна употреба, използвани за продължаване на бойните действия.

    Иначе ще получим поредна версия на Минските споразумения: „Вие не ни удряйте, докато ние се превъоръжаваме, попълваме запасите си и се подготвяме за следващия етап на войната.“ Подобна пауза няма да донесе мир, а само ще отложи и направи следващия сблъсък още по-тежък, с още повече жертви и разрушения.

    07:21 22.09.2026

  • 7 Бриджит

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДВАМАТА СА ИМАЛИ":

    Ааа не! Забранил съм му без мен да участва в това, че пак ще го шамаря и ще трябва да ходи пак с тъмни очила!

    07:21 22.09.2026

  • 8 Гориил

    20 3 Отговор
    Ако Макрон искаше да създаде световна дизелова криза, той успешно го направи, като достави оръжия на Бандера. Франция унищожава производството на дизел със собствените си ръце, надувайки цените и провокирайки протести от рибари и шофьори на камиони. Русия и САЩ намалиха износа на дизел. В Белия дом и Кремъл с удоволствие си поръчват пица и пускат шампанско.

    07:24 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеленски е само

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нямат срам европейците!":

    една жалка уплашена за животеца си пионка, която се натресе от лакомия и желание за величие, в тая кървава каша, устоена от "партньорите му". И няма измъкване и избор, освен да играе последната си актьорска роля!

    07:24 22.09.2026

  • 11 Чичака

    22 3 Отговор
    404 -та приключва съвсем скоро .
    Урсулиянци свършиха парите .
    Тая зима ще е рев и сополи в уКропия .

    07:25 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КАКАВА ВЗАИМНОСТ В ЧУВСТВАТА

    21 3 Отговор
    Е КОМЕНТАРА Е ИЗЛИШЕН ! ФОТОТО Е КРАСНОРЕЧИВО - ВЪРХОВНО ВЗАИМНО ЗАДОВОЛСТВО ,ЧЕ СИ ВОДЯТ ВВОЙНАТА С РУСИЯ , НИЩО ЧЕ ОТ УКРИЯ ВЕЧЕ ПОЧТИ НИЩО ЗДРАВО И ЧИТАВО НЕ ОСТАНА . НЯКОЙ ОТ ТЯХ ДА ЖАЛИ ЗА МИЛИОНТЕ ЖЕРТВИ ?? АМИИИ , УКРИТРЕ СА ЗА ДА МРАТ , ЗА ДА УДОВЛЕТВОРЯВАТ МЕРАЦИТЕ НА ФФАШИЗЧАДИЯТА!
    КАКЪВ ЦИНИЗЪМ , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ !

    07:28 22.09.2026

  • 14 Диктаторът Бокаса

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "От снимката":

    Много харесал целувките с мъже, защото тогава ги опипвал дали са добре угоени. След това ги закачали на ченгела, дерели ги и ги разфасовали, за да му ги сготви неговия френски готвач. Един негов министър надебелял и му го сготвили с ориз. Поканил и жената на министъра да си хапне от мъжа си.
    Добре, че в България дебелите министри и депутати не ги готвят с ориз!

    07:28 22.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анкета във факти

    3 12 Отговор
    А по време на ковида, какво са обсъждали Путин и Макрон при срещата в Москва, според вас? Отговор А. Тенденциите в модата при младите пенсионерки, Б. Миризмата и консистенцията на френските сирена или В. Колко време ще изтърпят простотиите на крепостните цървули, преди да им напукат канчетата?

    Коментиран от #20

    07:30 22.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 горски

    14 4 Отговор
    Мораториум....няма нужда,нали Украйна побеждава и ще принуди Москва да се предаде,да върне Крим и да плати репарации....нали това беше песента,сега мораториум...Вие сте машата,ние сме готвача ...ама машата вече почервеня и припари и на готвачите...

    Коментиран от #23

    07:31 22.09.2026

  • 20 Верния отговор е

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анкета във факти":

    Г)

    И Лавров ви го подсказа дори!

    07:35 22.09.2026

  • 21 От историята

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе кво триете":

    Когато Италия анексирала Етиопия, етиопският император произнесъл на международна конференция реч, в която молел за справедливост. Там той казал на европейците, че те ще бъдат следващите. Те му се присмели, но наистина след нападението от Германия се наложило да бягат в чужбина.

    07:35 22.09.2026

  • 22 Само Мерц липсва

    9 0 Отговор
    и съвсем ще е всичко обсъдено

    07:36 22.09.2026

  • 23 Гориил

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "горски":

    В света има само трима велики готвачи и вие знаете точно кои са. Всички останали са кухненски помощници.

    07:37 22.09.2026

  • 24 За тези

    10 0 Отговор
    Народът е казал: Краставите магарета и през девет планини се надушват.

    07:39 22.09.2026

  • 25 Зеленият поомияр да си стои в Киев

    12 0 Отговор
    Че да го треснат по кратуната куха. Само обикаля като гламав напред назад и имоти си купува

    07:39 22.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Йотовца

    2 1 Отговор
    В Бостън много готино.Притрябвал ми е Ню Уорк.

    07:41 22.09.2026

  • 28 И са нацелюваха

    5 0 Отговор
    И са се напопипали извратеняците

    07:41 22.09.2026

  • 29 Украинската хунта пАбеждава!

    5 0 Отговор
    Още малко, още съвсем малко остана! От 52 милиона укри, останаха 15.

    Коментиран от #32

    07:41 22.09.2026

  • 30 Едва ли сега

    11 0 Отговор
    след обстрела на Москва по време на изборите, Русия ще се съгласи на спиране обстрела на Украйна!
    Колкото и да леят сълзи пред Тръмп, Зеленски партньорите му! А и Тръмп няма карти срещу Русия!
    Да са мислили преди това!

    07:44 22.09.2026

  • 31 "Зеленео и Макроета"

    7 0 Отговор
    Тази трагична любов е като съвременен прочит на "Ромео и Жулиета". Но в крак с новите времена главните герои, вместо наивни, влюбени младеж и девойка са два деградирали, алчни, полудели дърти пе..рунгела..

    07:47 22.09.2026

  • 32 Соросов активисъ

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Украинската хунта пАбеждава!":

    Не лъжи ко пейко!
    Бяха само 47 милиона. А останаха цели 18 милиона още!
    И повечето все яки жени и старци!
    Победата на Украйна е в кърпа вързана!

    Коментиран от #36

    07:51 22.09.2026

  • 33 ВИНАГИ УСМИХНАТИ

    4 0 Отговор
    ДОВОЛНИ И ТЕЗИ ДВАМАТА И УРСА И КАЛАС ВСЕ ЕДНО ХОРА НЕ УМИРАТ. ЩАСТИЕ ГРЕЕ ПО ЛИЦАТА ИМ.

    Коментиран от #37

    08:05 22.09.2026

  • 34 Зеленски и Макрон!

    6 0 Отговор
    Зеленски и Макрон как добре звучи . Чудна комбинация от двама сатанисти която тласка Европа към трета световна война.

    08:16 22.09.2026

  • 35 Лама Калушев

    1 0 Отговор
    На тези двамата съм им пренареждал чакрите и фонтанелите.

    08:32 22.09.2026

  • 36 Изкуствен Интелект до неграмотното

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Соросов активисъ":

    През 1991 година населението на Украйна е около 51,9 милиона души (по официални данни на държавната статистика около 52,1 милиона в края на годината). Това е периодът, в който страната обявява своята независимост, а малко след това достига своя демографски пик.

    08:36 22.09.2026

  • 37 Аз също се питам каква е причината

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "ВИНАГИ УСМИХНАТИ":

    за тоя истеричен смях винаги на снимките.

    08:38 22.09.2026

  • 38 мучо

    3 0 Отговор
    какъв мир бе, нали беше до последния украинец...

    08:41 22.09.2026

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