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Русия постепенно губи незаменимите стратегически бомбардировачи Ту-95, играещи важна роля за ударите по Украйна
  Тема: Украйна

Русия постепенно губи незаменимите стратегически бомбардировачи Ту-95, играещи важна роля за ударите по Украйна

21 Септември, 2026 12:59 1 749 49

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Руската авиация понася особено тежки загуби по време на операция "Паяжина" през юни 2025 г.

Русия постепенно губи незаменимите стратегически бомбардировачи Ту-95, играещи важна роля за ударите по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия постепенно губи своите стратегически бомбардировачи Ту-95, които играят ключова роля при ракетните удари срещу Украйна. Както съобщава изданието The National Interest, основният проблем за Москва в тази ситуация е, че тези самолети са практически незаменими.

Ту-95 е разработен от конструкторското бюро "Туполев"; първият самолет излита през 1952 г., а серийното производство започва през 1956 г. Общо са произведени над 500 такива бомбардировача. Производството на модернизираната версия Ту-95МС е възобновено през 1981 г., но е окончателно прекратено през 1992 г.

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Преди началото на пълномащабното нахлуване Русия разполага с приблизително 58 самолета Ту-95МС. Според данни на Oryx, цитирани от автора, Украйна е унищожила най-малко осем от тези самолети и е повредила други три. Това представлява около 18% от предвоенния флот.

Руската авиация понася особено тежки загуби по време на операция "Паяжина" през юни 2025 г. Тогава украинските сили унищожават осем бомбардировача. Впоследствие украински дронове атакуват самолети и във военновъздушната база "Енгелс" в Саратовска област.

Авторът отбелязва, че възстановяването на загубения руски флот ще бъде изключително трудно. За разлика от Съединените щати, които поддържат резервни самолети B-52 и специализирани съоръжения за съхранение на по-стари машини, Москва не разполага с подобен запас от Ту-95. Освен това производството на тези машини е преустановено преди повече от три десетилетия.

Поради тази причина изданието оценява унищожаването на всеки такъв самолет като значимо събитие - не само заради бойната му стойност, но и защото загубите не могат да бъдат бързо компенсирани.

"Ту-95 ще останат цели от висока стойност, чиято загуба Русия не може да си позволи, тъй като те са просто незаменими", се посочва в статията. Руски официални лица обявиха планове за ремонт на повредените бомбардировачи. Същевременно авторът на статията смята, че пълното заместване на унищожените самолети е практически непостижима задача за Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добри новини

    13 39 Отговор
    По време на втората фаза на настъпателната операция „Вивалди“ в направление Лиман, Украинските сили за отбрана в Донецка област превзеха Шандриголово и Дробишево, установявайки контрол над тях.

    Коментиран от #4, #6, #15, #35

    13:00 21.09.2026

  • 2 ЛЕЛИИИИИ

    30 4 Отговор
    АМ ЧИ НАЛИ БЯХА ПО ВАЖНИ ДРОНОВЕТЕ
    НАЛИ ТЕЯ БОМБАРДИРОВАЧИ БЯХА СТАРИ И НЕ СТААХА ЗА НИЩО
    КЪВ ИМ Е ПРОБЛЕМА НА ЕДЕ....ОТИТЕ

    Коментиран от #36

    13:01 21.09.2026

  • 3 няма край

    15 29 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    13:02 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 виктория

    31 12 Отговор
    фактите продължават с глупостите!!!нищо вярно в написаното!!!

    Коментиран от #13

    13:04 21.09.2026

  • 6 О да

    19 8 Отговор

    До коментар #1 от "Добри новини":

    А в същото време Хари Потър използва знаменитата си фраза "Лумос максима!",
    с която освети целия свят, особено в главите на просветените укри ...

    Коментиран от #8

    13:05 21.09.2026

  • 7 Я па тоа

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "АМИ СЛЕДИ РУСКИТЕ САЙТОВЕ":

    Руските сайтове.😅

    Коментиран от #27

    13:05 21.09.2026

  • 8 Гресирана ватенка

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "О да":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    Коментиран от #20, #24, #25, #33

    13:06 21.09.2026

  • 9 зИленски

    26 2 Отговор
    ДА,ДА ДА,ДА
    5 ГОДИНИ ВЕЧЕ СА БЕЗ РАКЕТИ
    СЕГА САМОЛЕТИТЕ ПОДХВАНАХТЕ
    СМЕШНИЦИ

    13:06 21.09.2026

  • 10 Добри новини 2

    26 5 Отговор
    Изключително добре сте инфрмирани какво, колко има или няма. Забравили сте да напишете и, че са оборудвани с чипове от пералните дето ги разглобиха 2022г. Чудим се какво пушите от сутрин до вечер.

    13:06 21.09.2026

  • 11 Смех

    20 5 Отговор
    Как не ви омръзна да лъжете и да пишете глупости, това нормален човек не може да го издържи, дори да му плащат.

    13:07 21.09.2026

  • 12 ?????

    24 3 Отговор
    Уф.
    Научете се да слагате правилни снимки.
    Тва на снимката е Ту-22М известен на запад като Бекфайър, а не Ту-95.

    13:07 21.09.2026

  • 13 Ол1го френ,

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "виктория":

    Разкажи ти.

    13:08 21.09.2026

  • 14 това са pyzки партенки

    23 6 Отговор
    Всички помним, че свободните мисири ни надуха главата как храбрите oкpaински герои са унищожили цялата руска авиация при операцията през 2025г. Значи няма как Русия да губи нещо, което вече е изгубила, нали така козячета?!

    13:08 21.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Деций

    14 0 Отговор
    Поне слагайте реална снимка,това е Ту 22,пак е стратегически бомбардировачи но е реактивен,а не витлов самолет!

    Коментиран от #32

    13:09 21.09.2026

  • 17 Незаменимите Ту 95 с перките

    7 14 Отговор
    са на възрастта на Путин, малко по-млади от Тръмп. Незаменими са, защото свръхзвуковите Ту 160 се оказаха неудачни. А други нямат.

    13:10 21.09.2026

  • 18 рашън

    9 9 Отговор
    Обобщение на целия руски стратегически авиопарк:
    Модел Общо на хартия Действащи
    Ту-95МС 46–47 бр. 25–35 бр.
    Ту-22М3 50–56 бр. 20–30 бр.
    Ту-160 18–21 бр. 8–12 бр.
    Стигат им да си свършат работата

    Коментиран от #28

    13:10 21.09.2026

  • 19 Фори

    9 5 Отговор
    Абе голяма работа! Загубили Няколко самолета .Руснаците имат хиляди!

    Коментиран от #21

    13:11 21.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 имат

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Фори":

    Имат даже мильони самолети. С ДДСто.

    13:11 21.09.2026

  • 22 Орк

    11 0 Отговор
    Значи скоро ще победите тая Русия

    13:13 21.09.2026

  • 23 А самолетите на прехваления Туполев

    1 8 Отговор
    като цяло са несполучливи. Първият в Съюза реактивен пътнически Ту 104, руснаците твърдяха, че е първи в света, но е всъщност втори, от около 100 самолета над 30 катастрофират. Който е летял с Ту 154 и Ту 134 знае, все едно те изстрелват в космоса. И те се чупеха много. Днес летят само в Северна Корея.

    Коментиран от #29, #39

    13:15 21.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 не са само самолетите

    1 5 Отговор
    Нямат замещение дори на вносните машини в рафинериите. Иска им се, ама няма. Санкции....

    13:19 21.09.2026

  • 27 Хидиот

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я па тоа":

    ли си или пълен?

    13:19 21.09.2026

  • 28 Чичо Сам

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "рашън":

    А на американските самолетоносачи им се запушват кенефите...

    Коментиран от #30

    13:20 21.09.2026

  • 29 е то

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "А самолетите на прехваления Туполев":

    Ту-134 си е неуспешен проект за бомбардировач. Чуваш го 15 минути преди да го видиш.

    13:20 21.09.2026

  • 30 так точно

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Чичо Сам":

    А на руските самолетоносачи не се запушват кенефите.

    13:21 21.09.2026

  • 31 Абе,

    7 0 Отговор
    Нюз , вие ли ги броихте колко са останали, или преписвате от УНИАН и дойчезеле ?!

    13:21 21.09.2026

  • 32 Амии

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Деций":

    те миштирките от де да знаят кое какво е. Те трябва да напишат нещо, а какво са написали не е тяхна работа?

    13:22 21.09.2026

  • 33 платена подлога

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гресирана ватенка":

    на факти и нпо отворено общество

    13:24 21.09.2026

  • 34 Мишел

    9 1 Отговор
    Русия заложи на балистичните и хиперзвуковите ракети, които достигат до целта десет пъти по бързо от всякакви самолети.

    13:29 21.09.2026

  • 35 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добри новини":

    Фантазии. Вивалди се спихна след масови удари с планиращи ФАБ, КАБ и ОДАБ.

    13:33 21.09.2026

  • 36 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕЛИИИИИ":

    На снимката е Ту22М3.

    13:35 21.09.2026

  • 37 Обективен

    6 1 Отговор
    Първо,това на снимката е Ту 22М3,редактора да не дреме,а да проверява какви снимки се пускат.
    Второ,ма много"загрижени"тия за Русия,направо не е за вярване,голям"рев,на чужд гроб",ще си помисли човек,че тия страдат повече от руснаците.
    Всъщност,цялата работа е,че това е единствената негативна"новина"която могат да си изсмучат от пръстите.

    13:42 21.09.2026

  • 38 сноу

    2 0 Отговор
    Абе какво да ви кажа ..ама що да ви кажа или хайде да ви кажа ...че то аФТУра от мазата на криволянковное, как преброи всите ту не става ясно...ама карай,лафмоабет да става и гривни да се нижат на ръкава...

    13:44 21.09.2026

  • 39 Ииии

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "А самолетите на прехваления Туполев":

    като се чупят толкова много как така летят само в Северна Корея, а другаде не могат? Ония там да не би да са магьосници някакви че успяват да ги държат във въздуха, след като всички знаем че те дори нямат нищо за ядене?

    Коментиран от #40

    13:44 21.09.2026

  • 40 другаде не летят

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ииии":

    защото са дърти и нямат живи строители.
    Освен това вдигат неимоверно много шум и цапат 4 пъти повече от западните си аналози. С две думи не стават. Още когато БГА Балкан имаше оперативни Ту-134, Европа му забрани да изпълнява полети до европейските градове.

    13:49 21.09.2026

  • 41 Пак ли Зеленски спечели войната?

    4 1 Отговор
    Добре, че ни информирате отново.
    Нека да ходим в Кииф да празнуваме победата.

    Коментиран от #42

    13:50 21.09.2026

  • 42 здрасти

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пак ли Зеленски спечели войната?":

    Коя държава в света води СВО със запасняци?

    13:52 21.09.2026

  • 43 Губят ви се

    6 1 Отговор
    Фашистките мозъци,пропагандни!

    13:52 21.09.2026

  • 44 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Украйна унишожи и руския танков резерв както и на бронираните им машини.

    13:58 21.09.2026

  • 45 Ужас за Урсулите:

    3 0 Отговор
    Историческо поражение за партията на Мерц -
    Изпадна от парламента на Мекленбург-Предна Померания.
    За първи път от 1949 г. насам ХДС – партията на канцлера Фридрих Мерц
    – остана под прага от 5%, необходим за представителство в провинциалния парламент,
    по време на регионалните избори.

    Коментиран от #49

    14:05 21.09.2026

  • 46 Губи ха ха

    2 1 Отговор
    Литър нафта в Русия 70 цента,в Юропа 2.50 кой губи????ДА ВА И В ПРОСТАТА УРСУЛСКА СМРАД!

    14:07 21.09.2026

  • 47 Бай Хой

    1 1 Отговор
    Факти.бг с тази статия , пак замириса на тоалетна .

    14:07 21.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ТрАмп

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ужас за Урсулите:":

    Избори 2026: Путин 57% срещу Мерц 5%!
    Путин рейтинг 70% срещу Мерц 13%.
    Санкциите Работят!

    14:10 21.09.2026

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