Русия постепенно губи своите стратегически бомбардировачи Ту-95, които играят ключова роля при ракетните удари срещу Украйна. Както съобщава изданието The National Interest, основният проблем за Москва в тази ситуация е, че тези самолети са практически незаменими.

Ту-95 е разработен от конструкторското бюро "Туполев"; първият самолет излита през 1952 г., а серийното производство започва през 1956 г. Общо са произведени над 500 такива бомбардировача. Производството на модернизираната версия Ту-95МС е възобновено през 1981 г., но е окончателно прекратено през 1992 г.

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Преди началото на пълномащабното нахлуване Русия разполага с приблизително 58 самолета Ту-95МС. Според данни на Oryx, цитирани от автора, Украйна е унищожила най-малко осем от тези самолети и е повредила други три. Това представлява около 18% от предвоенния флот.

Руската авиация понася особено тежки загуби по време на операция "Паяжина" през юни 2025 г. Тогава украинските сили унищожават осем бомбардировача. Впоследствие украински дронове атакуват самолети и във военновъздушната база "Енгелс" в Саратовска област.

Авторът отбелязва, че възстановяването на загубения руски флот ще бъде изключително трудно. За разлика от Съединените щати, които поддържат резервни самолети B-52 и специализирани съоръжения за съхранение на по-стари машини, Москва не разполага с подобен запас от Ту-95. Освен това производството на тези машини е преустановено преди повече от три десетилетия.

Поради тази причина изданието оценява унищожаването на всеки такъв самолет като значимо събитие - не само заради бойната му стойност, но и защото загубите не могат да бъдат бързо компенсирани.

"Ту-95 ще останат цели от висока стойност, чиято загуба Русия не може да си позволи, тъй като те са просто незаменими", се посочва в статията. Руски официални лица обявиха планове за ремонт на повредените бомбардировачи. Същевременно авторът на статията смята, че пълното заместване на унищожените самолети е практически непостижима задача за Русия.