Русия постепенно губи незаменимите стратегически бомбардировачи Ту-95, играещи важна роля за ударите по Украйна

Русия постепенно губи своите стратегически бомбардировачи Ту-95, които играят ключова роля при ракетните удари срещу Украйна. Както съобщава изданието The National Interest, основният проблем за Москва в тази ситуация е, че тези самолети са практически незаменими.
Ту-95 е разработен от конструкторското бюро "Туполев"; първият самолет излита през 1952 г., а серийното производство започва през 1956 г. Общо са произведени над 500 такива бомбардировача. Производството на модернизираната версия Ту-95МС е възобновено през 1981 г., но е окончателно прекратено през 1992 г.
Преди началото на пълномащабното нахлуване Русия разполага с приблизително 58 самолета Ту-95МС. Според данни на Oryx, цитирани от автора, Украйна е унищожила най-малко осем от тези самолети и е повредила други три. Това представлява около 18% от предвоенния флот.
Руската авиация понася особено тежки загуби по време на операция "Паяжина" през юни 2025 г. Тогава украинските сили унищожават осем бомбардировача. Впоследствие украински дронове атакуват самолети и във военновъздушната база "Енгелс" в Саратовска област.
Авторът отбелязва, че възстановяването на загубения руски флот ще бъде изключително трудно. За разлика от Съединените щати, които поддържат резервни самолети B-52 и специализирани съоръжения за съхранение на по-стари машини, Москва не разполага с подобен запас от Ту-95. Освен това производството на тези машини е преустановено преди повече от три десетилетия.
Поради тази причина изданието оценява унищожаването на всеки такъв самолет като значимо събитие - не само заради бойната му стойност, но и защото загубите не могат да бъдат бързо компенсирани.
"Ту-95 ще останат цели от висока стойност, чиято загуба Русия не може да си позволи, тъй като те са просто незаменими", се посочва в статията. Руски официални лица обявиха планове за ремонт на повредените бомбардировачи. Същевременно авторът на статията смята, че пълното заместване на унищожените самолети е практически непостижима задача за Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добри новини
Коментиран от #4, #6, #15, #35
13:00 21.09.2026
2 ЛЕЛИИИИИ
НАЛИ ТЕЯ БОМБАРДИРОВАЧИ БЯХА СТАРИ И НЕ СТААХА ЗА НИЩО
КЪВ ИМ Е ПРОБЛЕМА НА ЕДЕ....ОТИТЕ
Коментиран от #36
13:01 21.09.2026
3 няма край
13:02 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 виктория
Коментиран от #13
13:04 21.09.2026
6 О да
До коментар #1 от "Добри новини":А в същото време Хари Потър използва знаменитата си фраза "Лумос максима!",
с която освети целия свят, особено в главите на просветените укри ...
Коментиран от #8
13:05 21.09.2026
7 Я па тоа
До коментар #4 от "АМИ СЛЕДИ РУСКИТЕ САЙТОВЕ":Руските сайтове.😅
Коментиран от #27
13:05 21.09.2026
8 Гресирана ватенка
До коментар #6 от "О да":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
Коментиран от #20, #24, #25, #33
13:06 21.09.2026
9 зИленски
5 ГОДИНИ ВЕЧЕ СА БЕЗ РАКЕТИ
СЕГА САМОЛЕТИТЕ ПОДХВАНАХТЕ
СМЕШНИЦИ
13:06 21.09.2026
10 Добри новини 2
13:06 21.09.2026
11 Смех
13:07 21.09.2026
12 ?????
Научете се да слагате правилни снимки.
Тва на снимката е Ту-22М известен на запад като Бекфайър, а не Ту-95.
13:07 21.09.2026
13 Ол1го френ,
До коментар #5 от "виктория":Разкажи ти.
13:08 21.09.2026
14 това са pyzки партенки
13:08 21.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Деций
Коментиран от #32
13:09 21.09.2026
17 Незаменимите Ту 95 с перките
13:10 21.09.2026
18 рашън
Модел Общо на хартия Действащи
Ту-95МС 46–47 бр. 25–35 бр.
Ту-22М3 50–56 бр. 20–30 бр.
Ту-160 18–21 бр. 8–12 бр.
Стигат им да си свършат работата
Коментиран от #28
13:10 21.09.2026
19 Фори
Коментиран от #21
13:11 21.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 имат
До коментар #19 от "Фори":Имат даже мильони самолети. С ДДСто.
13:11 21.09.2026
22 Орк
13:13 21.09.2026
23 А самолетите на прехваления Туполев
Коментиран от #29, #39
13:15 21.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 не са само самолетите
13:19 21.09.2026
27 Хидиот
До коментар #7 от "Я па тоа":ли си или пълен?
13:19 21.09.2026
28 Чичо Сам
До коментар #18 от "рашън":А на американските самолетоносачи им се запушват кенефите...
Коментиран от #30
13:20 21.09.2026
29 е то
До коментар #23 от "А самолетите на прехваления Туполев":Ту-134 си е неуспешен проект за бомбардировач. Чуваш го 15 минути преди да го видиш.
13:20 21.09.2026
30 так точно
До коментар #28 от "Чичо Сам":А на руските самолетоносачи не се запушват кенефите.
13:21 21.09.2026
31 Абе,
13:21 21.09.2026
32 Амии
До коментар #16 от "Деций":те миштирките от де да знаят кое какво е. Те трябва да напишат нещо, а какво са написали не е тяхна работа?
13:22 21.09.2026
33 платена подлога
До коментар #8 от "Гресирана ватенка":на факти и нпо отворено общество
13:24 21.09.2026
34 Мишел
13:29 21.09.2026
35 Мишел
До коментар #1 от "Добри новини":Фантазии. Вивалди се спихна след масови удари с планиращи ФАБ, КАБ и ОДАБ.
13:33 21.09.2026
36 Мишел
До коментар #2 от "ЛЕЛИИИИИ":На снимката е Ту22М3.
13:35 21.09.2026
37 Обективен
Второ,ма много"загрижени"тия за Русия,направо не е за вярване,голям"рев,на чужд гроб",ще си помисли човек,че тия страдат повече от руснаците.
Всъщност,цялата работа е,че това е единствената негативна"новина"която могат да си изсмучат от пръстите.
13:42 21.09.2026
38 сноу
13:44 21.09.2026
39 Ииии
До коментар #23 от "А самолетите на прехваления Туполев":като се чупят толкова много как така летят само в Северна Корея, а другаде не могат? Ония там да не би да са магьосници някакви че успяват да ги държат във въздуха, след като всички знаем че те дори нямат нищо за ядене?
Коментиран от #40
13:44 21.09.2026
40 другаде не летят
До коментар #39 от "Ииии":защото са дърти и нямат живи строители.
Освен това вдигат неимоверно много шум и цапат 4 пъти повече от западните си аналози. С две думи не стават. Още когато БГА Балкан имаше оперативни Ту-134, Европа му забрани да изпълнява полети до европейските градове.
13:49 21.09.2026
41 Пак ли Зеленски спечели войната?
Нека да ходим в Кииф да празнуваме победата.
Коментиран от #42
13:50 21.09.2026
42 здрасти
До коментар #41 от "Пак ли Зеленски спечели войната?":Коя държава в света води СВО със запасняци?
13:52 21.09.2026
43 Губят ви се
13:52 21.09.2026
44 стоян георгиев
13:58 21.09.2026
45 Ужас за Урсулите:
Изпадна от парламента на Мекленбург-Предна Померания.
За първи път от 1949 г. насам ХДС – партията на канцлера Фридрих Мерц
– остана под прага от 5%, необходим за представителство в провинциалния парламент,
по време на регионалните избори.
Коментиран от #49
14:05 21.09.2026
46 Губи ха ха
14:07 21.09.2026
47 Бай Хой
14:07 21.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ТрАмп
До коментар #45 от "Ужас за Урсулите:":Избори 2026: Путин 57% срещу Мерц 5%!
Путин рейтинг 70% срещу Мерц 13%.
Санкциите Работят!
14:10 21.09.2026