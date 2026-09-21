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Кая Калас призова Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна
  Тема: Украйна

Кая Калас призова Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна

21 Септември, 2026 13:37 836 72

  • украйна-
  • ес-
  • русия-
  • кая калас

Тези избори показаха продължаващата и задълбочаваща се ерозия на демокрацията в Русия в условията на все по-авторитарна политическа среда, казва Калас

Кая Калас призова Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес отново призова Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна. Призивът се съдържа в изявление на Калас по повод изборите за Държавна дума на Русия от 18-20 септември, предаде БТА.

Тези избори показаха продължаващата и задълбочаваща се ерозия на демокрацията в Русия в условията на все по-авторитарна политическа среда, казва Калас от името на ЕС. Липсата на равни условия за участие в изборите беше допълнително утежнена от войната на Русия срещу Украйна и продължаващата незаконна окупация на украински територии, допълва тя.

Още новини от Украйна

Руските власти продължиха да засилват постоянните и институционализирани вътрешни и задгранични репресии, за да попречат на демократични опозиционни сили да оспорят статуквото. Решението да не се допуснат кандидати от партията "Яблоко" до участие допълнително ограничи избора на руските гласоподаватели, като изключи от изборния процес една от последните останали опозиционни сили и единствената партия с антивоенна платформа, добавя Калас.

В навечерието на изборите независими анализатори и наблюдатели съобщаваха за мащабна злоупотреба с административни и съдебни средства за отстраняване на всички противници на войната, лишаване на руските гласоподаватели от истински избор за бъдещето на страната им и сериозно ограничаване на достъпа на руснаците до независима информация. ЕС ще продължи да подкрепя дейността на руските организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и независимите медии, допълва тя.

ЕС изразява съжаление за решението на Руската федерация да не покани наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за тези избори. Това за пореден път показва тенденцията на Руската федерация да пренебрегва обвързващите ангажименти, поети от всички участващи в ОССЕ държави, и лиши руските гласоподаватели и институции от безпристрастна и независима оценка на тези избори, се посочва в изявлението.

ЕС решително осъжда незаконното организиране на така наречените "избори" от страна на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна - в Крим и Севастопол, както и в части от областите на Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Тези т. нар. "избори" представляват поредното грубо нарушение от страна на Русия на международното право, включително на Устава на ООН, както и на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, пише в изявлението.

ЕС призовава Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна, и отново заявява, че не признава и никога няма да признае нито произвеждането на тези т. нар. "избори" във временно окупираните територии на Украйна, нито техните резултати. Участвалите в организирането на тези фиктивни избори или кандидатиралите се на тях във временно окупираните територии на Украйна, както и отговорните за засягането на възможността за произвеждане на свободни и честни избори в самата Русия, ще бъдат подложени на санкции, съобщава Калас.

ЕС потвърждава своята непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници. Русия трябва да прекрати незаконната си война срещу Украйна, да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и незабавно, напълно и безусловно да изтегли военните си сили и техника от цялата територия на Украйна, завършва изявлението.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питагор

    82 6 Отговор
    Господи защо не си и дал малко мисъл на горката женица !!!

    Коментиран от #6, #19, #44, #48

    13:38 21.09.2026

  • 2 АМ ЧИ БРАВО

    39 0 Отговор
    МНООО УБАВО
    И КО

    13:38 21.09.2026

  • 3 русия Терорист

    7 52 Отговор
    Кво призовавате единствената явно терористична държава?????

    Коментиран от #14, #16

    13:40 21.09.2026

  • 4 Мишел

    44 1 Отговор
    Голяма бяла птица.

    Коментиран от #20, #40, #50

    13:40 21.09.2026

  • 5 РАЗБРАХ

    50 1 Отговор
    ИЗБОРИТЕ В РУСИЯ СА НЕЗАКОННИ
    ЗА РАЗЛИКА ОТ ИЗБОРИТЕ В УКРАЙНА

    13:40 21.09.2026

  • 6 А,защо

    54 1 Отговор

    До коментар #1 от "питагор":

    Не призове и Израел,да ги спазва…

    13:41 21.09.2026

  • 7 Пловдив

    30 1 Отговор
    Защо не каже същото на “докторите и инженерите”?!

    13:42 21.09.2026

  • 8 не може да бъде

    33 2 Отговор
    Жалко скимтене и скудодумие ...това е но ние сме си ги избрали ...или по-точно не сме ги избрали ама се съгласяваме с глупостите им !?

    13:42 21.09.2026

  • 9 ои8уйхътгрф

    33 3 Отговор
    Записвайте си:

    - осраина НЯМА МЕЖДУНАРДНО ПРИЗНАРИ ГРАНИЦИ щото не е изпълнила нужните процедури

    За справка може да питате в ООН щото те са органа който обявява разните там граници за "международно признати" с издаването на един обемист документ... Който в случая с осраина би следвало да е буквално ОГРОМЕН... Странно що обаче такъв документ НЕ СЪЩЕСТВУВА... И НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ...

    Коментиран от #34, #52

    13:42 21.09.2026

  • 10 Оги

    35 2 Отговор
    Само си помислете, че на тая заблудена женица, от чиято работа има по-малко полза и от къртицата, риеща в двора на съседа, ние и плащаме по 30 бона евраци на месец без данъци. На шефката и гинеколожка, още по излишна от нея, също.

    13:42 21.09.2026

  • 11 работата е много зле

    32 2 Отговор
    след всяко изказване на тази и оная другата акушерка се питам колко ли са ги търсили толкова глупави тия двете за да ги сложат на такива постове … европа потъва с такива управници някой упорито иска да я затрие тая пуста европа дали от завист дали от злоба но с такива кукумявки затриватено е сигурно!

    13:43 21.09.2026

  • 12 Украйна няма

    30 2 Отговор
    международно признати граници но бивша Югославия имаше нали?

    13:43 21.09.2026

  • 13 няма такова нещо

    24 2 Отговор
    Бандеристан няма международно признати граници. Кой каквото си чопне, негово си е, кеф ти Блекрок, кеф ти Вагнер.

    13:43 21.09.2026

  • 14 ПРАВИЛНО Я ПРИЗОВАВАТ

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "русия Терорист":

    АМА НЕ УПОТРЕБЯВАТ ПРАВИЛНО УСТИТЕ СИ
    С ГОВОРЕНЕ НЯА ДА СТАНЕ
    ДА ПРОБВАТ С МУЗИКА

    13:43 21.09.2026

  • 15 Феникс

    23 1 Отговор
    Накрая да не се окаже че Русия е единствената демократична държава на европейският континент? Тук също ни натикаха мадуровките, без право на избор!

    13:44 21.09.2026

  • 16 ЗАЩО ли

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "русия Терорист":

    ПРОПУСКА НЯКОИ БАШ ТЕРОРИСТИЧНИ И ЯДРЕНИ ДЪРЖАВИ , ЗАРАДИ КОИТО СЕ ТРЕСЕ ИКОНОМИКАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ . Например Израел и САЩ ? Държави които ЕДИНСТВЕНИ са използвали ядрени и химически бомби в Япония , Югославия, Виетнам .

    13:44 21.09.2026

  • 17 Тошо

    23 1 Отговор
    Тази госпожа явно не е разбрала че Русия и Украйна са във война и там важат други постановки , след като гинат животи и армийте воюват, границите се чертаят от войниците, не от такива кухи лелки като нея.

    13:45 21.09.2026

  • 18 зИленски

    12 0 Отговор
    ОЩЕ 2 ГОДИНИ И ТАЗИ ЗАМИНАВА В ЗАБВЕНИЕ

    13:45 21.09.2026

  • 19 честен ционист

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "питагор":

    Женицата си знае руски още от невръсните си години, а ти записа ли вече ускорен курс?

    13:45 21.09.2026

  • 20 ои8уйхътгрф

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Да се извиниш веднага на хубавите и най-вече 300 ПЪТИ (минимум) по-умни животинки дето ги сравняваш с туй безмозъчну нящо...

    Извини се... Веднага...

    13:45 21.09.2026

  • 21 Русия отговоря:

    16 0 Отговор
    Когато Зеленото, Кая и Урсула върнат откраднатите покрай войната милиарди, веднага ще се изтеглим от Украйна!

    13:45 21.09.2026

  • 22 зИленски

    9 1 Отговор
    ОЩЕ 2 ГОДИНИ И ТАЗИ ЗАМИНАВА В ЗАБВЕНИЕ

    13:46 21.09.2026

  • 23 Тихо кифло !

    18 0 Отговор
    ЕС потвърждава ли своята непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Сирия, Иран, Ирак, Либия, Ливан, Корея, бивша Югославия и т.н ?

    13:46 21.09.2026

  • 24 Отреазвяващ

    10 0 Отговор
    Уикенда не и се е отразило добре.

    13:46 21.09.2026

  • 25 Кога Кая Калас ще призове САЩ и Израел

    17 1 Отговор
    да зачитат международно признатите граници и незабавно да спрат войната си срещу Иран?
    Знаете ли каква е цената на петрола заради тази война?

    13:46 21.09.2026

  • 26 Карлуково

    7 0 Отговор
    Днес е понеделник, по традиция има главна визитация в психиатрията.
    Има пациент за въдворяване за принудително лечение.
    Така става когато не се взимат редовно медикаментите.

    13:48 21.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 независимост за Берлин, Венсеремус

    11 1 Отговор
    И за териториалната цялост на Източна Германия ! Не на западните окупатори

    Коментиран от #37

    13:48 21.09.2026

  • 29 гост

    5 3 Отговор
    Най добре ще е тази държава да я няма,ама няма как,...

    13:49 21.09.2026

  • 30 И Тайван е Китайски!

    8 0 Отговор
    Свобода за Тайван!

    13:50 21.09.2026

  • 31 3.14К

    8 0 Отговор
    Само Калас с малко изразни средства може да съчини безброй малоумни изводи!

    13:50 21.09.2026

  • 32 Един ден

    7 0 Отговор
    Бум и демокрацията от балон се превръща в хвърчащо парче непотребна вещ …

    13:50 21.09.2026

  • 33 вехтия

    6 0 Отговор
    за таз,само бай хасан,като е на две мастики

    13:51 21.09.2026

  • 34 стоян георгиев

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":

    Хах...путин любимия ти бог е подписал лично поне два междудържавни договора с украйна относно границите на двете страни.никога в оон не е е имало проблем с границите на украйна.нали прочете? никога!повтарянето на руски лъжи е престъпление срещу хората които умишлено лъжеш.

    Коментиран от #46

    13:51 21.09.2026

  • 35 Тази

    10 0 Отговор
    Пача няма ли най-после да се скрие някъде и да не плещи безсмислени глупости.

    13:51 21.09.2026

  • 36 То никога граници е нямало реално

    7 1 Отговор
    Между Русия и Украйна.

    13:52 21.09.2026

  • 37 Трабант

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "независимост за Берлин, Венсеремус":

    Назад към светлото социалистическо бъдеще на ГДР?!?!?

    13:52 21.09.2026

  • 38 Ъъъ

    8 1 Отговор
    Ами Кайо... Каквото повикало, такова се обадило, ма.... Вие направихте "преврат" в Румъния, назначавайки един удобен на Брюксел президент, но сега призоваваш.... Хайде моля ти де.... В Молдова също направихте всичко възможно да попречите на една огромна група хора да гласува..... Ама иначе "виждаш" какво ставало в Русия.... А и да ти напомням ли, че точно ти даде €300 000 на мъжа си да прави бизнес с Русия, когато заклеймявахте всички останали....И заради двойните ви стандарти партии като АзГ печелят избори, макар и регионални, а партии като ХДС дори не прескачат бариера за влизане.... Така ще, айде малко по-кротко... Знаем се все пак...

    13:53 21.09.2026

  • 39 Аз наркоманията

    4 0 Отговор
    Кога гласуваха ма каю !

    13:53 21.09.2026

  • 40 Вероятно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    нямаш предвид Лебед?

    13:54 21.09.2026

  • 41 Московия -Тюpьмa народов

    3 6 Отговор
    Единствения, който не иска мир е Путлер и бандата му рашисти .
    Путлер може за 24 часа да спре войната, която започна подло и вероломно, като изтегли рашисткия рашибузук от Украйна.

    Коментиран от #54

    13:54 21.09.2026

  • 42 Калас

    4 0 Отговор
    Ние знаем кои и сте и вие знаете кои сме ние … срещата между двата свята е неизбежна , тя ще определи кои ще поемат негативите и ще бъдат занулени !

    13:55 21.09.2026

  • 43 анонимен

    4 1 Отговор
    Тази Кая с бясната си русофобия и Урсула със санкциите въздействаха за консулидация на вота за единна Русия. Наивно си мислеха ,че ще предизвикат вътрешно недоволство, а стана обратното. Подобно на кривите сметки на САЩ за Иран.

    13:55 21.09.2026

  • 44 Сократес

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "питагор":

    Според великия руски лидер Путин кирилицата произхожда от македонските земи. Ти защо пишеш на македонска азбука?

    Коментиран от #68

    13:56 21.09.2026

  • 45 Анонимен

    5 1 Отговор
    Ало,г-жо Калас,вие зачитахте ли признатите суверенни граници на Донец и Луганс ,гласувани с референдум от техните граници?Суверенита на Украйна беше от 90-те год.при Горбачов,но вие направихте майдан в Киев през 2014г.

    Коментиран от #60

    13:56 21.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А ГДЕ

    4 1 Отговор
    Кая Калната ,постната балтийска шпрота ?

    13:57 21.09.2026

  • 48 ИСТИНАТА

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "питагор":

    Ако Русия нападне НАТО, това ще бъде краят на терориста Путин! И Русия, и Украйна, и светът ще станат по-добро място за живеене!

    Коментиран от #62

    13:57 21.09.2026

  • 49 Предлагам тази

    2 0 Отговор
    И началничката и, като силно наши хора, да ги уредим в сливенския. Така де, да видят, че не сме неблагодарници.

    13:58 21.09.2026

  • 50 Патка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Глупава заспала

    13:58 21.09.2026

  • 51 ози

    2 0 Отговор
    От къде пак извадихте тази проскубана метла? Тъкмо се опитвахме да отдъхнем от безбрежния и интелект.

    13:58 21.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Като гнил дънер

    0 1 Отговор
    Иначе какво? Чеши ги оченцето евр(О)пейчетата, нещо.

    13:59 21.09.2026

  • 54 Добре де

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Московия -Тюpьмa народов":

    Ама нали САЩ и Великобритания бяха гаранти за суверинитета на Украйна. Защо сега се скатават, след като Путин я иска за руска република и избива поголовно украинци?

    13:59 21.09.2026

  • 55 Тъй деее...

    1 0 Отговор
    Руската федерация не покани наблюдатели
    от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Това решение беше официално потвърдено както за президентските избори през 2024 г., така и за провелите се наскоро парламентарни избори за Държавната дума (18–20 септември 2026 г.).. Със същият аргумент за "двойни стандарти" администрацията на Доналд Тръмп също не е изпратила покана към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдение на предстоящите междинни избори в САЩ през ноември 2026 г

    13:59 21.09.2026

  • 56 Някой

    2 0 Отговор
    Кои граници? Които не са подадени от самите украинци в ООН? А защо не призовахте косоварите да спазват законно установените граници на Югославия? Защо не призовахте Израел и САЩ да спазват международното право и признатите граници на Иран, Сирия и Ливан?

    13:59 21.09.2026

  • 57 Ужас за Урсулите:

    1 0 Отговор
    Историческо поражение за партията на Мерц -
    Изпадна от парламента на Мекленбург-Предна Померания.
    За първи път от 1949 г. насам ХДС – партията на канцлера Фридрих Мерц
    – остана под прага от 5%, необходим за представителство в провинциалния парламент,
    по време на регионалните избори.

    14:01 21.09.2026

  • 58 НКВД

    0 0 Отговор
    На куково лято чакай. Само як бой за укрофашисти.

    14:01 21.09.2026

  • 59 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Стоенчо,":

    Стоенчо! Първо се научи ти сам да пишиш!

    14:02 21.09.2026

  • 60 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Няма подобни референдуми.това е руска измама.да повтаряш руски лъжи е престъпление против хората които ги четат.

    Коментиран от #65

    14:02 21.09.2026

  • 61 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Стоенчо,":

    Въпреки .че съм ром кардарашин съм завършил икономика и финанси в Оксфорд .а съм специализирал и защитил докторска степен в Харвард - Кеймбридж- Масачузетс .

    14:02 21.09.2026

  • 62 По точно

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "ИСТИНАТА":

    Ако Русия нападне НАТО, да речем България, по заповед на върховния главнокомадващ на българската армия, българските войници ще застанат на страната на Русия.

    14:02 21.09.2026

  • 63 ПЕНКО

    2 1 Отговор
    ... ТА КОЙ И КОГА Е ОПРЕДЕЛИЛ "МЕЖДУНАРОДНО " ПРИЗНАТИТЕ ГРАНИЦИ НА ДЪРЖАВИТЕ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА ???????????? .. Е ВЕЧЕ НЕ ГИ ОПРЕДЕЛЯ !!!!!!!!???

    14:02 21.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    СиСи верно ли ,че ти викали Тесс.Някка и си бил много стррасстен ?Дай координати и цени .

    14:04 21.09.2026

  • 66 Да припомним за недоразумението

    2 0 Отговор
    Кая Калас ! (Какво каза Кая Калас?
    по време на конференция на Института за изследвания на сигурността на ЕС (EUISS) Калас сподели впечатления от събития, на които е присъствала (включително дискусии покрай събития с участието на Русия и Китай). Тя заяви, че е чула твърдения от страна на Русия към Китай в духа на: „Ние, Русия и Китай, заедно се борихме във Втората световна война, спечелихме я и победихме нацизма“.
    Реакцията ѝ тогава беше: „Окей, това е нещо ново“, като тя добави, че според нея хората днес слабо познават историята, щом приемат подобни тези. Китай и Русия: Думите ѝ бяха посрещнати с негодувание и остри критики от официални представители и медии в тези държави, които я обвиниха в изопачаване на историческите факти и незнание за огромните жертви, дадени от Съветския съюз и китайския народ в борбата срещу фашизма и милитаристична Япония)..

    14:04 21.09.2026

  • 67 БСТ

    1 0 Отговор
    Тез сухите да земат да си ходят ....

    14:05 21.09.2026

  • 68 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сократес":

    Копейките и македонците харесват Путин, защото според него кирилицата е македонска азбука, и обяви България за вражеска държава.

    Коментиран от #70

    14:07 21.09.2026

  • 69 Срам нямат ей

    1 1 Отговор
    В Румъния избори отмениха а в Молдова и фалшифицираха но иначе наблюдатели от ОССЕ искали. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - ОССЕ.. щото голямо сътрудничество с Русия имат сигурно нали ?

    14:09 21.09.2026

  • 70 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Така е":

    Ти па кой беше бе ,пееее..д...ааллл .че хич не моа се сетя ...хахах .

    14:10 21.09.2026

  • 71 не мога да

    0 0 Отговор
    повярвам колко изкуфели путинисти има в тая клоака под всяка статия платени естествено и с болни мозАци

    14:10 21.09.2026

  • 72 Търновец

    0 0 Отговор
    Украйна също абсорбира много територии които е миналото бяха на Полша Словакия Унгария и Австрия а Крим беше подарен на Украйна без референдум от Генсека на КПСС. А наскоро една дама от ВTsekem Израелска организация за граждански права заговори за етническо прочистване на окупирани територии и дори заселници биха журналисти. А Кая що не тълкува изборите в Германия - ако ЕС се разпадне Русите най напред ще влязат в Естония Латвия и Литва.

    14:10 21.09.2026

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