Кая Калас призова Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес отново призова Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна. Призивът се съдържа в изявление на Калас по повод изборите за Държавна дума на Русия от 18-20 септември, предаде БТА.
Тези избори показаха продължаващата и задълбочаваща се ерозия на демокрацията в Русия в условията на все по-авторитарна политическа среда, казва Калас от името на ЕС. Липсата на равни условия за участие в изборите беше допълнително утежнена от войната на Русия срещу Украйна и продължаващата незаконна окупация на украински територии, допълва тя.
Руските власти продължиха да засилват постоянните и институционализирани вътрешни и задгранични репресии, за да попречат на демократични опозиционни сили да оспорят статуквото. Решението да не се допуснат кандидати от партията "Яблоко" до участие допълнително ограничи избора на руските гласоподаватели, като изключи от изборния процес една от последните останали опозиционни сили и единствената партия с антивоенна платформа, добавя Калас.
В навечерието на изборите независими анализатори и наблюдатели съобщаваха за мащабна злоупотреба с административни и съдебни средства за отстраняване на всички противници на войната, лишаване на руските гласоподаватели от истински избор за бъдещето на страната им и сериозно ограничаване на достъпа на руснаците до независима информация. ЕС ще продължи да подкрепя дейността на руските организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и независимите медии, допълва тя.
ЕС изразява съжаление за решението на Руската федерация да не покани наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за тези избори. Това за пореден път показва тенденцията на Руската федерация да пренебрегва обвързващите ангажименти, поети от всички участващи в ОССЕ държави, и лиши руските гласоподаватели и институции от безпристрастна и независима оценка на тези избори, се посочва в изявлението.
ЕС решително осъжда незаконното организиране на така наречените "избори" от страна на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна - в Крим и Севастопол, както и в части от областите на Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Тези т. нар. "избори" представляват поредното грубо нарушение от страна на Русия на международното право, включително на Устава на ООН, както и на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, пише в изявлението.
ЕС призовава Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна, и отново заявява, че не признава и никога няма да признае нито произвеждането на тези т. нар. "избори" във временно окупираните територии на Украйна, нито техните резултати. Участвалите в организирането на тези фиктивни избори или кандидатиралите се на тях във временно окупираните територии на Украйна, както и отговорните за засягането на възможността за произвеждане на свободни и честни избори в самата Русия, ще бъдат подложени на санкции, съобщава Калас.
ЕС потвърждава своята непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници. Русия трябва да прекрати незаконната си война срещу Украйна, да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и незабавно, напълно и безусловно да изтегли военните си сили и техника от цялата територия на Украйна, завършва изявлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 питагор
Коментиран от #6, #19, #44, #48
13:38 21.09.2026
2 АМ ЧИ БРАВО
И КО
13:38 21.09.2026
3 русия Терорист
Коментиран от #14, #16
13:40 21.09.2026
4 Мишел
Коментиран от #20, #40, #50
13:40 21.09.2026
5 РАЗБРАХ
ЗА РАЗЛИКА ОТ ИЗБОРИТЕ В УКРАЙНА
13:40 21.09.2026
6 А,защо
До коментар #1 от "питагор":Не призове и Израел,да ги спазва…
13:41 21.09.2026
7 Пловдив
13:42 21.09.2026
8 не може да бъде
13:42 21.09.2026
9 ои8уйхътгрф
- осраина НЯМА МЕЖДУНАРДНО ПРИЗНАРИ ГРАНИЦИ щото не е изпълнила нужните процедури
За справка може да питате в ООН щото те са органа който обявява разните там граници за "международно признати" с издаването на един обемист документ... Който в случая с осраина би следвало да е буквално ОГРОМЕН... Странно що обаче такъв документ НЕ СЪЩЕСТВУВА... И НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ...
Коментиран от #34, #52
13:42 21.09.2026
10 Оги
13:42 21.09.2026
11 работата е много зле
13:43 21.09.2026
12 Украйна няма
13:43 21.09.2026
13 няма такова нещо
13:43 21.09.2026
14 ПРАВИЛНО Я ПРИЗОВАВАТ
До коментар #3 от "русия Терорист":АМА НЕ УПОТРЕБЯВАТ ПРАВИЛНО УСТИТЕ СИ
С ГОВОРЕНЕ НЯА ДА СТАНЕ
ДА ПРОБВАТ С МУЗИКА
13:43 21.09.2026
15 Феникс
13:44 21.09.2026
16 ЗАЩО ли
До коментар #3 от "русия Терорист":ПРОПУСКА НЯКОИ БАШ ТЕРОРИСТИЧНИ И ЯДРЕНИ ДЪРЖАВИ , ЗАРАДИ КОИТО СЕ ТРЕСЕ ИКОНОМИКАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ . Например Израел и САЩ ? Държави които ЕДИНСТВЕНИ са използвали ядрени и химически бомби в Япония , Югославия, Виетнам .
13:44 21.09.2026
17 Тошо
13:45 21.09.2026
18 зИленски
13:45 21.09.2026
19 честен ционист
До коментар #1 от "питагор":Женицата си знае руски още от невръсните си години, а ти записа ли вече ускорен курс?
13:45 21.09.2026
20 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "Мишел":Да се извиниш веднага на хубавите и най-вече 300 ПЪТИ (минимум) по-умни животинки дето ги сравняваш с туй безмозъчну нящо...
Извини се... Веднага...
13:45 21.09.2026
21 Русия отговоря:
13:45 21.09.2026
22 зИленски
13:46 21.09.2026
23 Тихо кифло !
13:46 21.09.2026
24 Отреазвяващ
13:46 21.09.2026
25 Кога Кая Калас ще призове САЩ и Израел
Знаете ли каква е цената на петрола заради тази война?
13:46 21.09.2026
26 Карлуково
Има пациент за въдворяване за принудително лечение.
Така става когато не се взимат редовно медикаментите.
13:48 21.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 независимост за Берлин, Венсеремус
Коментиран от #37
13:48 21.09.2026
29 гост
13:49 21.09.2026
30 И Тайван е Китайски!
13:50 21.09.2026
31 3.14К
13:50 21.09.2026
32 Един ден
13:50 21.09.2026
33 вехтия
13:51 21.09.2026
34 стоян георгиев
До коментар #9 от "ои8уйхътгрф":Хах...путин любимия ти бог е подписал лично поне два междудържавни договора с украйна относно границите на двете страни.никога в оон не е е имало проблем с границите на украйна.нали прочете? никога!повтарянето на руски лъжи е престъпление срещу хората които умишлено лъжеш.
Коментиран от #46
13:51 21.09.2026
35 Тази
13:51 21.09.2026
36 То никога граници е нямало реално
13:52 21.09.2026
37 Трабант
До коментар #28 от "независимост за Берлин, Венсеремус":Назад към светлото социалистическо бъдеще на ГДР?!?!?
13:52 21.09.2026
38 Ъъъ
13:53 21.09.2026
39 Аз наркоманията
13:53 21.09.2026
40 Вероятно
До коментар #4 от "Мишел":нямаш предвид Лебед?
13:54 21.09.2026
41 Московия -Тюpьмa народов
Путлер може за 24 часа да спре войната, която започна подло и вероломно, като изтегли рашисткия рашибузук от Украйна.
Коментиран от #54
13:54 21.09.2026
42 Калас
13:55 21.09.2026
43 анонимен
13:55 21.09.2026
44 Сократес
До коментар #1 от "питагор":Според великия руски лидер Путин кирилицата произхожда от македонските земи. Ти защо пишеш на македонска азбука?
Коментиран от #68
13:56 21.09.2026
45 Анонимен
Коментиран от #60
13:56 21.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А ГДЕ
13:57 21.09.2026
48 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "питагор":Ако Русия нападне НАТО, това ще бъде краят на терориста Путин! И Русия, и Украйна, и светът ще станат по-добро място за живеене!
Коментиран от #62
13:57 21.09.2026
49 Предлагам тази
13:58 21.09.2026
50 Патка
До коментар #4 от "Мишел":Глупава заспала
13:58 21.09.2026
51 ози
13:58 21.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Като гнил дънер
13:59 21.09.2026
54 Добре де
До коментар #41 от "Московия -Тюpьмa народов":Ама нали САЩ и Великобритания бяха гаранти за суверинитета на Украйна. Защо сега се скатават, след като Путин я иска за руска република и избива поголовно украинци?
13:59 21.09.2026
55 Тъй деее...
от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Това решение беше официално потвърдено както за президентските избори през 2024 г., така и за провелите се наскоро парламентарни избори за Държавната дума (18–20 септември 2026 г.).. Със същият аргумент за "двойни стандарти" администрацията на Доналд Тръмп също не е изпратила покана към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдение на предстоящите междинни избори в САЩ през ноември 2026 г
13:59 21.09.2026
56 Някой
13:59 21.09.2026
57 Ужас за Урсулите:
Изпадна от парламента на Мекленбург-Предна Померания.
За първи път от 1949 г. насам ХДС – партията на канцлера Фридрих Мерц
– остана под прага от 5%, необходим за представителство в провинциалния парламент,
по време на регионалните избори.
14:01 21.09.2026
58 НКВД
14:01 21.09.2026
59 Путин гол до кръста на пони
До коментар #46 от "Стоенчо,":Стоенчо! Първо се научи ти сам да пишиш!
14:02 21.09.2026
60 стоян георгиев
До коментар #45 от "Анонимен":Няма подобни референдуми.това е руска измама.да повтаряш руски лъжи е престъпление против хората които ги четат.
Коментиран от #65
14:02 21.09.2026
61 стоян георгиев
До коментар #46 от "Стоенчо,":Въпреки .че съм ром кардарашин съм завършил икономика и финанси в Оксфорд .а съм специализирал и защитил докторска степен в Харвард - Кеймбридж- Масачузетс .
14:02 21.09.2026
62 По точно
До коментар #48 от "ИСТИНАТА":Ако Русия нападне НАТО, да речем България, по заповед на върховния главнокомадващ на българската армия, българските войници ще застанат на страната на Русия.
14:02 21.09.2026
63 ПЕНКО
14:02 21.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Алексбг
До коментар #60 от "стоян георгиев":СиСи верно ли ,че ти викали Тесс.Някка и си бил много стррасстен ?Дай координати и цени .
14:04 21.09.2026
66 Да припомним за недоразумението
по време на конференция на Института за изследвания на сигурността на ЕС (EUISS) Калас сподели впечатления от събития, на които е присъствала (включително дискусии покрай събития с участието на Русия и Китай). Тя заяви, че е чула твърдения от страна на Русия към Китай в духа на: „Ние, Русия и Китай, заедно се борихме във Втората световна война, спечелихме я и победихме нацизма“.
Реакцията ѝ тогава беше: „Окей, това е нещо ново“, като тя добави, че според нея хората днес слабо познават историята, щом приемат подобни тези. Китай и Русия: Думите ѝ бяха посрещнати с негодувание и остри критики от официални представители и медии в тези държави, които я обвиниха в изопачаване на историческите факти и незнание за огромните жертви, дадени от Съветския съюз и китайския народ в борбата срещу фашизма и милитаристична Япония)..
14:04 21.09.2026
67 БСТ
14:05 21.09.2026
68 Така е
До коментар #44 от "Сократес":Копейките и македонците харесват Путин, защото според него кирилицата е македонска азбука, и обяви България за вражеска държава.
Коментиран от #70
14:07 21.09.2026
69 Срам нямат ей
14:09 21.09.2026
70 стоян георгиев
До коментар #68 от "Така е":Ти па кой беше бе ,пееее..д...ааллл .че хич не моа се сетя ...хахах .
14:10 21.09.2026
71 не мога да
14:10 21.09.2026
72 Търновец
14:10 21.09.2026