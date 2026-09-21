От Младич и Милошевич до Скопие - старият национализъм с ново лице… Велизар Енчев пред ФАКТИ

Погребението на Ратко Младич отново отвори една от най-болезнените страници в историята на Балканите. Човек, осъден от Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, беше изпратен в Сърбия с военни почести, национални знамена и скандирания, превърнали го в герой за част от обществото. Особено противоречиво бе поведението на Александър Вучич. През 2015 г. сръбският президент отиде в Сребреница и положи венец пред мемориала на жертвите, а сега държавни представители присъстваха на поклонението пред Младич. За Сърбия, сръбския национализъм, паметта за войните в бивша Югославия и двойните стандарти на политическата власт… Пред ФАКТИ говори Велизар Енчев, посланик на България в Република Хърватия (1997-2002), университетски преподавател, доктор по Международно право и международни отношения.
-Г-н Енчев, били сте военен кореспондент в Югославия и сте били свидетел на обсадата на Сараево от силите на Ратко Младич. Какво изпитахте, когато видяхте човека, когото Хага осъди за геноцид и военни престъпления, да бъде изпращан с военни почести и аплодисменти като национален герой?
- За човек, който е бил в Сараево по време на войната, това не може да бъде просто новина. Аз не познавам обсадата на Сараево от телевизионния екран. Бил съм там. Видял съм с очите си как един европейски град се превръща в бойно поле, как цивилни живеят под обстрел и как национализмът, когато се превърне в държавна доктрина, започва да убива.
Затова за мен най-тревожният кадър от погребението на Младич не е самият ковчег. Това са хората около него, знамената, военният церемониал, аплодисментите и скандиранията и обожествяването му от сръбския народ.
Ратко Младич не е „спорна историческа фигура“. Международният трибунал му даде доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. И когато такъв човек е изпращан с държавно погребение, с военни почести, това е позорно петно върху сръбската държава.
– Как трябва да разчетем поведението на Александър Вучич – през 2015 г. той положи венец в Сребреница пред паметта на жертвите, а сега държавата му осигури самолет за връщането на тленните останки на Младич, като представители на властта участваха в поклонението? Това политически цинизъм ли е, или внимателно изчислена политика?
- Това е лицемерната политика на две лица – едно за света, друго – за сърбите. През 2015 г. Вучич наистина отиде в Сребреница се поклони пред мемориала на жертвите, с което признава сръбската вина за екзекуцията на 8000 пленени босненски мъже и момчета.
През 1970 г. германският канцлер Вили Бранд падна на колене пред паметника в еврейското гето във Варшава. Това бе драматичен жест на покаяние. През 2015 година сръбският премиер мълчаливо призна вината на генерал Младич, но за разлика от Вили Бранд не се разкая и не поиска прошка за престъплението в Сребреница. А тази трагедия бе първият геноцид в Европа след края на Втората световна война и Младич бе човекът, наредил бруталната екзекуция.
– Възможно ли е Вучич да върши това заради предстоящите избори, за да не се конфронтира със сръбското общество, което продължава да възприема Младич като герой?
- Именно това е проблемът. Вучич иска да спечели както Брюксел и Вашингтон, така и сръбското общество. Той знае, че Младич е герой за голяма част от сръбското общество. Но се страхува, че откритата му героизация има скъпа международна цена.
Затова виждаме отказ от лично присъствие на погребението, но не и конфронтация със символа Младич. Това показва колко дълбоко е проникнала войната от 90-те години в националната памет на Сърбия. Въпросът вече не е само за един генерал, осъден за геноцид. Въпросът е как една държава разказва собственото си минало и как народът ѝ почита хора, от които трябва да се срамува.
– Доколко държавното участие в изпращането на Младич с военен церемониал представлява реабилитация на човек, осъден от международен трибунал за геноцид и военни престъпления?
- Юридически това не е реабилитация. Присъдата на Международния съд не е отменена. Но политическият и символният ефект е друг.
Когато военни отдават почести, когато националното знаме покрива ковчега, когато военна музика съпровожда церемонията и когато представители на властта присъстват, обществото получава определено послание. И това послание може да бъде разчетено така: „Той е наш генерал, независимо от присъдата...“
Ето тук е опасната граница. Държавата може да уважава мъртвия като човешко същество и да позволи на семейството му да го погребе достойно. Но тя не бива да превръща това човешко право в героизация и оневиняване на масов убиец.
– Какво казва за Сърбия фактът, че хиляди скандираха името на Младич, а държавни представители застанаха редом до тях?
- Казва, че държавата Югославия изчезна, но нейното етническо и политическо наследство продължава да живее. В Сърбия има обществена среда, в която Младич се възприема не като извършител на престъпления, а като защитник на сръбския народ. Това е много различно от историческото осмисляне.
И когато осъден за геноцид бъде превърнат в национален герой, това означава, че обществото поставя националната принадлежност над универсалната оценка на престъплението. Това е урок, който Балканите са научили по най-жестокия възможен начин.
– Години говорите за сръбския национализъм като за един от големите проблеми на Балканите. Случаят „Младич“ показва ли, че този национализъм не е останал в миналото, а продължава да влияе върху политиката и обществото в Сърбия?
- От 1987 година, като офицер от разузнаването на журналистическо прикритие в Югославия, следях отблизо възхода на сръбския национализъм и развитието на сръбския комунистически лидер Слободан Милошевич. След 1997 година, когато Милошевич все още беше на власт в Белград, бях български посланик в Хърватия.
И от тези две позиции, които ми позволиха да наблюдавам процесите отвътре, винаги казвам едно и също: проблемът е сръбският държавен национализъм, претендиращ, че една държава има право да определя съдбата на други народи.
Същевременно трябва да бъдем справедливи: сръбският национализъм не е единствената причина за трагедията на Югославия. Разпадането на федерацията бе резултат от взаимодействието на множество фактори - политически, икономически, етнически и международни. Но това не променя факта, че великосръбският проект има водеща роля в югославската трагедия.
И когато сатрапът Младич е изпращан като национален герой, става ясно, че тази идеология не е изчезнала. Балканите имат един стар проблем: всяко поколение наследява паметта на предишното. Ако държавите не превърнат тази памет в историческо осмисляне, а в национална митология, старите конфликти ще се възпроизвеждат.
– От години говорите не само за сръбския национализъм, но и за неговото наследство в Македония. Каква е връзката между днешно Скопие и политическата доктрина в Белград? Може ли да се каже, че македонизмът е продължение на великосръбската политика с други средства?
- Тази историческа връзка е очевидна и България твърде дълго избягваше да я назове. От години говоря за ролята на сръбската държавна политика и ролята на исторически фигури като Илия Гарашанин (1812- 1874) и Стоян Новакович (1842 -1915) за създаването на македонистката доктрина, целяща откъсването на българското население в Македония от българската му идентичност.
След Втората световна война тази политика на монархическа Югославия получи държавна и институционална форма в комунистическа Югославия.
Днешният македонски премиер Мицкоски не е създал македонизма. Той го наследи. Македонизмът отдавна е самостоятелна идеология, но неговите корени са в Белград - от края на 19 и началото на 20 век.
И тук е пряката връзка със сръбския национализъм, когато говорим за казуса „Младич“. В Босна и Херцеговина и Хърватия великосръбският проект на Слободан Милошевич искаше да постигне целите чрез сила.
В Македония инструментът е друг – подмяна на идентичността и историческата памет.
Затова не приемам тезата, че случващото се в Скопие днес няма нищо общо с Белград от миналото. Когато една държава превръща историята в инструмент за изграждане на изкуствена нация, каквато е македонската, тя създава и исторически враг. В Сърбия този механизъм произведе своите „герои“ като генерал Младич. В Македония роденият от сърбите македонизъм произведе своя „български враг“.
Затова, ако искаме да разберем защо македонизмът и днес има толкова силен антибългарски заряд, трябва да познаваме неговия произход.
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В периода 1991-1993 Велизар Енчев е военен кореспондент на БНТ и "Отечествен вестник" в Югославия и свидетел на кървавата обсада на Сараево от сръбските части на ген. Ратко Младич и Радован Караджич.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак почнаха да отвличат вниманието
13:24 21.09.2026
2 Сюндюк
13:27 21.09.2026
3 Дудов
13:31 21.09.2026
4 Българин 🇧🇬
13:33 21.09.2026
5 Героите затова са национални
13:37 21.09.2026
6 Г-н Енчев
Отчайващо е, че г-н Радев подкрепи споразумението на г-н Гюров.
Отчайващи са апелите му този народ да се събуди.
Народ, на който Референдумите са забранени
е робски народ. Битката за български лЪв, вероятно бе последният вик на народът ни.
Няма изход, ако на президентските не гласуваме за доц. Димов.
Нали Радев обещаваше, че няма да вдига данъци, е , вдигнаки косвени и осигуровки, иска да вдига с 100% местни данъци и такси, но не обяви намеренията си преди изборите.
Коментиран от #14
13:39 21.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 близизаре
Коментиран от #11
13:46 21.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Продължава Енчев да казва полуистини
13:51 21.09.2026
11 гост
До коментар #8 от "близизаре":Май....ти.
13:54 21.09.2026
12 Герги
13:56 21.09.2026
13 сърболяците
14:05 21.09.2026
14 Да те питам
До коментар #6 от "Г-н Енчев":Под диктата и окупацията на кого, България свали химна в който се пее левът балкански с глас великански, Шуми Марица. И какво имаш проти еврото. Българската азбука се нареди до лати ската и гръцката, където исторически е нейното място. Пък и така ще се предоставатят опитите на Путин да пренапише историята на българската писменост. Българският народ трябва да бъде в центъра на Европа, заедно до европейските народи.
14:06 21.09.2026
15 Брежнев
14:06 21.09.2026
16 Проблема не е Радич
14:10 21.09.2026
17 Комплексари
14:25 21.09.2026