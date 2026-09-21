Явор Дачков с твърдение за Георги Кандев: Предложил се за вицепрезидент на Илияна Йотова ВИДЕО

Нова политическа интрига около кандидатпрезидентската кампания беше огласена от журналиста Явор Дачков в подкаста на Мартин Карбовски. По думите му бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев е потърсил лично Илияна Йотова с предложение да бъде неин кандидат за вицепрезидент.
Дачков твърди, че срещата между двамата се е състояла през лятото и че Кандев е получил отказ. По-късно той се е насочил към щаба на кандидата за президент Андрей Гюров, където впоследствие беше представен като кандидат за вицепрезидент.
„Това е абсолютно достоверна информация“, заяви Дачков в разговора с Карбовски, като уточни, че информацията според него е проверена.
Журналистът твърди още, че в щаба на Гюров не са били запознати с предишните опити на Кандев да получи място в екипа на Йотова.
Кандев напусна поста си в Министерството на вътрешните работи в началото на юни. Впоследствие той се оказа в президентската кампания като кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров.
Разкритието беше направено в последния епизод на „Политическото шоу“ с Мартин Карбовски и Явор Дачков, излъчен на 20 септември. Вижте целия разговор:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто
16:26 21.09.2026
2 честен ционист
16:26 21.09.2026
3 За тези
Коментиран от #34
16:29 21.09.2026
4 Дидо
Коментиран от #7
16:29 21.09.2026
5 Пущиня(к)
Коментиран от #8, #13
16:30 21.09.2026
6 Хората
Коментиран от #35
16:31 21.09.2026
7 Дачков се пребоядисва според интереса си
До коментар #4 от "Дидо":И всеки път все е принципен.
16:31 21.09.2026
8 Кажи честно
До коментар #5 от "Пущиня(к)":Кога точно?
Коментиран от #16
16:32 21.09.2026
9 Αлфа Bълкът
И сутринта как пламенно обясняваше, как Йотова лети за Ню Йорк в навечерието на денят на независимостта, ще вземат важни решения за мира по света, защото Америка е страната на свободата и демокрацията.
Разберете другари, на комунистите не им пука за Русия, а за кокала.
16:33 21.09.2026
10 Ами,да
16:33 21.09.2026
11 Абсурдистан
16:34 21.09.2026
12 Факт
Коментиран от #23
16:35 21.09.2026
13 Еш па тоа
До коментар #5 от "Пущиня(к)":Вие у Криводол се така се чудите...
16:35 21.09.2026
14 Лопата Орешник
Коментиран от #27
16:35 21.09.2026
15 Цвете
Коментиран от #20
16:37 21.09.2026
16 Пущиня(к)
До коментар #8 от "Кажи честно":Е па на интервюто на тоо, дет кат чалгара са праи зорлем на кьорав с цръните цайси, не мое ти каем точно кога беше, има му го у канала. На другия пак у тубата го гледах.
16:37 21.09.2026
17 Дика
16:37 21.09.2026
18 Зеления
16:39 21.09.2026
19 Авджия
16:40 21.09.2026
20 Така е
До коментар #15 от "Цвете":Тези не искат да одъртяват бедни. и.з.м.е.т.и
16:42 21.09.2026
21 Дачков твърдял
16:43 21.09.2026
22 Абсолютно достоверна информация
16:44 21.09.2026
23 Коя бре?
До коментар #12 от "Факт":И Петя гумата ли стана лизачка?
Коментиран от #30
16:45 21.09.2026
24 Никой
16:46 21.09.2026
25 Един
16:50 21.09.2026
26 Кандев кандърдисал
Коментиран от #29
16:50 21.09.2026
27 Касандра
До коментар #14 от "Лопата Орешник":НаркоЙотова няма да е президент.
16:51 21.09.2026
28 Дзак
16:52 21.09.2026
29 Ха ха
До коментар #26 от "Кандев кандърдисал":Картофа обявен за международно издирване и любител на шпек.Поинтерсеувай за него в родният му край.
16:53 21.09.2026
30 Име
До коментар #23 от "Коя бре?":Лизач си знае кой е!
16:54 21.09.2026
31 Кой изобщо
16:55 21.09.2026
32 Хохо Бохо
Коментиран от #38
16:58 21.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хохо Бохо
До коментар #3 от "За тези":Защото казват истината за педофилската секта на умновресливите? Ако лъжат защо не ги осъдят? Защото не лъжат
17:00 21.09.2026
35 Ехо
До коментар #6 от "Хората":Гледах едно интервю тази с Ваня Григорова коментира случая Петрохан и в общи линии каза следното : политическите лидери на ПП ДБ отдавна осъзнаха какво се е случило, но обикновените са още на барикадата. Та и тоя главоч е същия. Да сте чули опровержение от Кандев или някой жълт нож.
17:00 21.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ай майкуууу
17:00 21.09.2026
38 Дзак
До коментар #32 от "Хохо Бохо":Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.
17:01 21.09.2026
39 беги
17:01 21.09.2026