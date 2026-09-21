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Явор Дачков с твърдение за Георги Кандев: Предложил се за вицепрезидент на Илияна Йотова ВИДЕО
  Тема: Известни личности

Явор Дачков с твърдение за Георги Кандев: Предложил се за вицепрезидент на Илияна Йотова ВИДЕО

21 Септември, 2026 16:00, обновена 21 Септември, 2026 16:23 1 072 39

  • явор дачков-
  • мартин карбовски-
  • подкаст-
  • гласове-
  • известни личности

Журналистът заяви пред Мартин Карбовски, че бившият главен секретар на МВР първо потърсил място в екипа на Йотова, а след отказ се насочил към Андрей Гюров

Явор Дачков с твърдение за Георги Кандев: Предложил се за вицепрезидент на Илияна Йотова ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нова политическа интрига около кандидатпрезидентската кампания беше огласена от журналиста Явор Дачков в подкаста на Мартин Карбовски. По думите му бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев е потърсил лично Илияна Йотова с предложение да бъде неин кандидат за вицепрезидент.

Дачков твърди, че срещата между двамата се е състояла през лятото и че Кандев е получил отказ. По-късно той се е насочил към щаба на кандидата за президент Андрей Гюров, където впоследствие беше представен като кандидат за вицепрезидент.

„Това е абсолютно достоверна информация“, заяви Дачков в разговора с Карбовски, като уточни, че информацията според него е проверена.

Журналистът твърди още, че в щаба на Гюров не са били запознати с предишните опити на Кандев да получи място в екипа на Йотова.

Кандев напусна поста си в Министерството на вътрешните работи в началото на юни. Впоследствие той се оказа в президентската кампания като кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров.

Разкритието беше направено в последния епизод на „Политическото шоу“ с Мартин Карбовски и Явор Дачков, излъчен на 20 септември. Вижте целия разговор:


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто

    23 7 Отговор
    Изме кяри

    16:26 21.09.2026

  • 2 честен ционист

    7 12 Отговор
    Всичките ги предлагат от Посолството. Така че интрига няма.

    16:26 21.09.2026

  • 3 За тези

    12 18 Отговор
    Двамата - народен съд!!!

    Коментиран от #34

    16:29 21.09.2026

  • 4 Дидо

    25 20 Отговор
    Има много гнусни журналисти в държавата като Валерия Велева например. На Дачков е гнусен и като журналист и като човек

    Коментиран от #7

    16:29 21.09.2026

  • 5 Пущиня(к)

    16 12 Отговор
    Чудих са дали да го гледам тва, ма са сетих тия и двамата ка са гърчеа кат глисти пред тиквата и са отказах.

    Коментиран от #8, #13

    16:30 21.09.2026

  • 6 Хората

    17 17 Отговор
    Си носят кръста, а Дачков, Карбовски и овцете - сърпа, чука и червената петолъчка

    Коментиран от #35

    16:31 21.09.2026

  • 7 Дачков се пребоядисва според интереса си

    19 7 Отговор

    До коментар #4 от "Дидо":

    И всеки път все е принципен.

    16:31 21.09.2026

  • 8 Кажи честно

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пущиня(к)":

    Кога точно?

    Коментиран от #16

    16:32 21.09.2026

  • 9 Αлфа Bълкът

    10 10 Отговор
    Вицето на Йотова, Кирил Вълчев ще е истинският президент в сянка. Образован, начетен, не зная дали е адвокат, но звучи и като юридически грамотен човек.
    И сутринта как пламенно обясняваше, как Йотова лети за Ню Йорк в навечерието на денят на независимостта, ще вземат важни решения за мира по света, защото Америка е страната на свободата и демокрацията.
    Разберете другари, на комунистите не им пука за Русия, а за кокала.

    16:33 21.09.2026

  • 10 Ами,да

    14 10 Отговор
    Кандев много си е повервал.

    16:33 21.09.2026

  • 11 Абсурдистан

    11 5 Отговор
    Ето го и лизач N1

    16:34 21.09.2026

  • 12 Факт

    14 8 Отговор
    На този нечистоплътен мазник не може да му се вярва! Още повече, че жена му е слуга при Йотова.

    Коментиран от #23

    16:35 21.09.2026

  • 13 Еш па тоа

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пущиня(к)":

    Вие у Криводол се така се чудите...

    16:35 21.09.2026

  • 14 Лопата Орешник

    11 6 Отговор
    Политическа, душевна и морална компаньонка! То му личи от пръв поглед! Браво на другарката Йотова! Този щеше да отблъсне половината от готовите и избиратели! Само пълен калъф може да гласува за този дезертьор!

    Коментиран от #27

    16:35 21.09.2026

  • 15 Цвете

    7 8 Отговор
    НА ДЪРТИ ГОДИНИ СЕ ИЗДЪНИХТЕ.ТОВА ДА СИ ПРОДАДЕШ ДОСТОЙНСТВОТО ЯВНО СТРУВА ПАРИ, ЗАЩОТО КАРБОВСКИ ВИНАГИ ПРОСИ ,ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ИНТЕРВЮТО БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ С КОГО???? ОКАЛЯХТЕ СЕ ВЗАИМНО ,СЕГА ПОКАНЕТЕ И ВЕЛЕВА И КРЪГЪТ ПОСТЕПЕННО ЩЕ СЕ ЗАТВОРА, НО НЕ ДОКРАЯ ,ЗАЩОТО ИМА ОЩЕ НЯКОЛКО С КОИТО МОЖЕ ДА ГО ЗАФОРМИТЕ.НА АМБРАЗУРАТА СТЕ ВИДИМИ БЕЗ ЛУПА.🔎🔎🔎🔎🔎🔎

    Коментиран от #20

    16:37 21.09.2026

  • 16 Пущиня(к)

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кажи честно":

    Е па на интервюто на тоо, дет кат чалгара са праи зорлем на кьорав с цръните цайси, не мое ти каем точно кога беше, има му го у канала. На другия пак у тубата го гледах.

    16:37 21.09.2026

  • 17 Дика

    8 8 Отговор
    Тия двамата са по зле от най пропадналите селски клюкарки.

    16:37 21.09.2026

  • 18 Зеления

    7 4 Отговор
    Ако това е вярно, Йотова ще ми се издигне в очите /не че ще гласувам за нея/, но Асенчо Василев да те залива с кален компромат, че си помилвал затворник, а ти да имаш информация за Кандев, че те е молил да е твой вицепрезидент и да не го огласяваш, говори много добре за президентката.

    16:39 21.09.2026

  • 19 Авджия

    2 3 Отговор
    Дайте ми чифтето и два броя муниции!

    16:40 21.09.2026

  • 20 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Тези не искат да одъртяват бедни. и.з.м.е.т.и

    16:42 21.09.2026

  • 21 Дачков твърдял

    3 2 Отговор
    😄😄😄😄😄

    16:43 21.09.2026

  • 22 Абсолютно достоверна информация

    3 6 Отговор
    Дачков лъже. Калпав човек излезе.

    16:44 21.09.2026

  • 23 Коя бре?

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    И Петя гумата ли стана лизачка?

    Коментиран от #30

    16:45 21.09.2026

  • 24 Никой

    2 3 Отговор
    Полицай.

    16:46 21.09.2026

  • 25 Един

    2 2 Отговор
    С такива лъжи само вкарват вода в мелницата на Гюров.

    16:50 21.09.2026

  • 26 Кандев кандърдисал

    3 3 Отговор
    Канда, кажи си, кажи и за Картофа, не мълчи като пребозало теле...?? Обществото очаква отовори...

    Коментиран от #29

    16:50 21.09.2026

  • 27 Касандра

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Лопата Орешник":

    НаркоЙотова няма да е президент.

    16:51 21.09.2026

  • 28 Дзак

    3 2 Отговор
    Щом го казва, значи така е станало!

    16:52 21.09.2026

  • 29 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кандев кандърдисал":

    Картофа обявен за международно издирване и любител на шпек.Поинтерсеувай за него в родният му край.

    16:53 21.09.2026

  • 30 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Коя бре?":

    Лизач си знае кой е!

    16:54 21.09.2026

  • 31 Кой изобщо

    1 4 Отговор
    слуша приказките на клюкарка като Дачков..

    16:55 21.09.2026

  • 32 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Еми това е, знаете кои са петроханците, знаете коя е петроханската секта. ППДБЕрастия та е повсемесна, това е най-гнусната, долна, лъжлива и аморална партия, пълна с деградета

    Коментиран от #38

    16:58 21.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "За тези":

    Защото казват истината за педофилската секта на умновресливите? Ако лъжат защо не ги осъдят? Защото не лъжат

    17:00 21.09.2026

  • 35 Ехо

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хората":

    Гледах едно интервю тази с Ваня Григорова коментира случая Петрохан и в общи линии каза следното : политическите лидери на ПП ДБ отдавна осъзнаха какво се е случило, но обикновените са още на барикадата. Та и тоя главоч е същия. Да сте чули опровержение от Кандев или някой жълт нож.

    17:00 21.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ай майкуууу

    0 0 Отговор
    Дачков.😂😂😂😂😂

    17:00 21.09.2026

  • 38 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хохо Бохо":

    Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.

    17:01 21.09.2026

  • 39 беги

    0 0 Отговор
    Дачков ти ли казваш ве , в инициативния комитет на Йотова си , жена ти и е съветничка. А те мислих за стабилен човек.

    17:01 21.09.2026