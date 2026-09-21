Явор Дачков с твърдение за Георги Кандев: Предложил се за вицепрезидент на Илияна Йотова ВИДЕО

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Нова политическа интрига около кандидатпрезидентската кампания беше огласена от журналиста Явор Дачков в подкаста на Мартин Карбовски. По думите му бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев е потърсил лично Илияна Йотова с предложение да бъде неин кандидат за вицепрезидент.

Дачков твърди, че срещата между двамата се е състояла през лятото и че Кандев е получил отказ. По-късно той се е насочил към щаба на кандидата за президент Андрей Гюров, където впоследствие беше представен като кандидат за вицепрезидент.

„Това е абсолютно достоверна информация“, заяви Дачков в разговора с Карбовски, като уточни, че информацията според него е проверена.

Журналистът твърди още, че в щаба на Гюров не са били запознати с предишните опити на Кандев да получи място в екипа на Йотова.

Кандев напусна поста си в Министерството на вътрешните работи в началото на юни. Впоследствие той се оказа в президентската кампания като кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров.

Разкритието беше направено в последния епизод на „Политическото шоу“ с Мартин Карбовски и Явор Дачков, излъчен на 20 септември. Вижте целия разговор: