Как една проба се превръща в „положителен резултат“ при полеви тест за наркотици?

Няколко минути. Толкова са нужни, за да видите резултат, който може да промени следващите месеци от живота ви.

Спират ви за проверка. Знаете, че сте употребили преди време при пътуване в чужбина, но ефектът отдавна е отминал. Давате проба и чакате. Ще бъде ли тестът положителен? Какво точно ще открие? И можете ли да разчитате напълно на резултата, който ще видите?

Полевите тестове трябва да дадат бърз отговор в ситуация, в която залогът може да бъде книжката, автомобилът и свободата ви да шофирате. Но бързият отговор невинаги е толкова прост, колкото изглежда.

За да разберете защо, трябва да знаете какво всъщност се случва в тези няколко минути.



Как една проба се превръща в „положителен резултат“?

Полевите тестове за наркотици са създадени с една основна цел – да дадат бърз резултат на място. При проверка на пътя може да се използва система като Dräger DrugTest 5000, която анализира проба от орална течност и извършва скрининг за определени наркотични вещества.

Но тестът не „вижда“, че сте употребили. Той търси конкретни вещества и отчита резултат спрямо предварително определени гранични стойности (cut-off).

И точно тук започва интересната част. Какво се случва, ако друго вещество прилича достатъчно на това, което тестът търси?

Защо се случват фалшиво положителни резултати?

Полевите тестове са скринингови, а не потвърдителни лабораторни изследвания. При тях е възможна т.нар. кръстосана реактивност – друго вещество със сходна химична структура да предизвика реакция.

Самият производител на Dräger DrugTest 5000 предупреждава, че определени лекарствени продукти със структурно сходни активни вещества могат да взаимодействат с реагентите. Възможни фактори са и неспецифични взаимодействия, замърсяване на пробата или грешки при вземането и обработването ѝ.

Затова има съществена разлика между бърз скрининг и лабораторно потвърждение.



Ако сте употребили, колко време след това тестът може да бъде положителен?

Това вероятно е най-важният въпрос, ако знаете, че сте употребили. И най-неудобният отговор е: няма един срок, който важи за всички.

Не можете просто да преброите часовете от последната употреба. Има значение какво вещество сте приели, в какво количество, дали употребата е била еднократна или по-честа, индивидуалният ви метаболизъм и каква проба се изследва.

Затова може вече да не усещате никакъв ефект и въпреки това тест да установи следи от употребата. Това, че се чувствате трезви, не ви казва какъв ще бъде резултатът.

Как можете да проверите предварително?



CHERTO е двоен тест, насочен към най-често комбинираните вещества в реалната употреба. Предлага се в два варианта – Марихуана + Екстази (THC + MDMA) и Кокаин + Амфетамин (COC + AMP) – за ясен резултат, който можете да разчетете лесно, когато имате нужда от отговор.

Точността на CHERTO е сравнима с лабораторен скрининг. Методът е проверен върху реални клинични проби и валидиран чрез LC/MS – златен стандарт за потвърждение в токсикологичните лаборатории.



CHERTO може да бъде поръчан в онлайн аптеките и физическите аптеки.

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