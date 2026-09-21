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Европа има един голям проблем, България - една голяма задача

Европа има един голям проблем, България - една голяма задача

21 Септември, 2026 23:01 981 42

  • нойзи-
  • ивайло цветков-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • европа-
  • ес

Европа има ресурса да бъде велика сила, но другите велики сили не я третират като такава. А България има една проста задача - да не клати общия кораб

Европа има един голям проблем, България - една голяма задача - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Ако човек се абстрахира от общия шумов фон, му се образува усещането, че всички проевропейски сили в България сякаш са застанали под един лозунг - "силна България в силна Европа", както ПП-ДБ дори си кръстиха последната кампания.

Идеята е донякъде наивистка - можем да просперираме в рамките на ангажиментите си към ЕС само ако прозападно компетентно управление участва активно в решенията на съюза, вместо да се изолира чрез двойствена политика на лавиране по основната геополитическа ос "Европа - Русия".

Звучи страхотно за по телевизията, но първо, лошата новина е, че в момента управлява тъкмо подобно лавиращо по живковски правителство, и второ - опасявам се, че тези неща не работят така, има ред по-дълбоки пластове отдолу, които си струва да бъдат разгледани.

Големият проблем на Европа е един

Вдъхновената реч преди дни на Урсула фон дер Лайен за състоянието на съюза си струваше вниманието, която включи вероятността Канада да стане "асоцииран член", като реакция на Тръмповата изолационистка политика и бъдеща среща в София относно т.нар. среден коридор, който да свързва Централна Азия със Западна Европа.

Няма място за фойерверки обаче, защото Путиновата хибридна война е направо безмилостна в стремежа си да представи на по-лабилните мисловно концепцията за "слаба Европа". А защо "лабилни"? Защото далеч не само у нас съществува индоктринирано малцинство, което хем се ползва от всички достижения на европейската либерална демокрация, хем твърдоглаво и необяснимо за здравия разум и нормалната модална логика подкрепя режима на очевидния агресор срещу Украйна.

Европейските членки на НАТО заедно имат икономика в пъти по-голяма от тази на Русия, по-голяма обща армия и военни ресурси, а Франция и Великобритания също са ядрени сили. Същевременно руската пропаганда относително успешно продава на податливия ум концепцията, че Европа е "средна сила" и сякаш никой не отчита, че икономиката на ЕС отстъпва само на САЩ и Китай, докато ЕС е втори в света по харчене за отбрана след американците.

Европа има само един голям проблем и той - парадоксално или не - произтича от заклетата ѝ демократична рамка: има сериозен разлом вътре в съюза между възприятията и възможностите. Т.е. Европа понякога се самосаботира - вместо да е силна и единна, тя забива във "фабричната" грешка да дискутира твърде много и изпада в нещо като Зенонов парадокс или дори демократичен уроборос, в който си хапе собствената опашка. Европа има ресурса да бъде велика сила, но другите велики сили не я третират като такава. Централата и европейските национални правителства реагират на това твърде предпазливо, което затяга впечатлението, че Европа е слаба.

Европа трябва да удари по масата

Евентуалната ранимост на ЕС не е свързана само с руските дронови провокации, а е вътрешна и някак реквизитна, оттам и впечатлението за "слаба". Очевидно е - отслабващият фактор е обикновена дезинформация, пряка политическа намеса, намеса в изборите и всичко останало. Простичко казано, Русия вече води война срещу нас, а част от нашите сънародници са съгласни, че "так надо" ("така е нужно").

Самата европейска икономика е страховито натоварена от не едно и две неща, някои от тях са самопричинени: войната в Украйна, климатичните икономически тежести, тръмпистките заплахи и скрити действия по митата, китайската нечовешка конкуренция и позволимия дъмпинг на стоки, плюс последствията за цените на горивата от войната в Иран.

И така ЕС също попада в безкрайната самсара на самото си съществуване - стратегическото тупане по масата означава чудовищни харчове за отбрана, икономическият натиск от това води до по-малко социални плащания и отблъсване на гласоподавателите, които стават лесно изкушени например от "Алтернатива за Германия". Накрая императивът да се харесаме на гласоподавателите води по-страхлива и внимателна политика от самия ЕС.

И да обобщим: в момента ЕС се занимава с периферни проблеми, докато материалното и военно състояние на съюза предполага "удряне по масата", защото той е застрашен от дроновите и всякакви тестови провокации на Путиновата държава.

А България накъде?

И сега стигаме и до "силната" България. Предстои да видим колко е силна и доколко новата власт на Радев е способна да я наклони към онова, което нарекохме "живковско снишаване" между два полюса. Лекарството срещу това съчетава колективна смелост, стратегическа яснота и разбирането, че не сме сами. Да перифразирам един френски комик: щом Франция може да действа - въпреки опасността от крайнодясната Марин Льо Пен, Германия да харчи, Полша да се въоръжи до зъби, Англия да поеме помощите за Украйна, а ЕС да развива човешкия капитал, без непременно да толерира всякаква масова миграция - значи имаме шанс. Даже бих добавил шеговито: и след като България пак и за кой ли път не може да се определи, значи всичко е наред.

А България има само една задача - да се вози на големия европейски кораб и да не го клати. Разбира се, че не съм оптимист, кога ли съм бил, но все още има начин да разгърнем потенциала си, т.е. гласът ни в Европа да се чува наистина повече и да изпратим прост сигнал - че не сме "прокси" на антиевропейска сила, от която сме пострадали чудовищно и вековно след "Освобождението". И да осъзнаем, че трябва да сме част от решението на две основни европейски предизвикателства - първо, как да се съхрани либералната демокрация и да прекрачи в ерата на изкуствения интелект, и най-вече - как потенциалната сила на този съюз да се превърне в утилитарна.

И последно "ерго": самата Европа като политика като че избира предпазливостта, а не риска. Или както пише Дейвид Хюм - въздържанието от действия вместо решителността. В момента изглеждаме част от това европейско колебание, сякаш сподирени и зомбирани от Путиновото зло привличане, докато - парадоксално - сме сред страните където "где так вольно дышитъ человек" ("така свободно диша човекът"). И не го ценим, а и сякаш недоразбираме, че тази свобода има огромна цена, която не се плаща двойно в евро, а чрез волеви решения, за които не ние, а децата ни ще трябва да плащат. Включително и с емиграция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Убиец на пътя

    23 2 Отговор
    В Европа ,И.Цв.Ноизи щеше да бъде булка на някой негър в затвора ,но в Кочината се разхожда на свобода благодарение на българския съд.

    23:04 21.09.2026

  • 2 Андре Токев

    19 1 Отговор
    Наздраве, Нойзи!🍾

    23:05 21.09.2026

  • 3 Мирослав Илич

    10 1 Отговор
    Живели, легендо!🍷

    23:06 21.09.2026

  • 4 Дзак

    24 2 Отговор
    Напротив, всички големи и богати държави в Европа имат "двойствена политика"! Всичко след погрешното му твърдение е лъжа.

    23:06 21.09.2026

  • 5 Брей

    20 1 Отговор
    Бля, бля. Какво ще напише един компрометиран "журналист" срещу заплащане и по команда от герб/дпс? Не влезе в панделата, след като го хванаха да кара пиян в 2.18 промила. Едва му взеха BMW X5. E?

    23:07 21.09.2026

  • 6 Княгиня Калина

    22 1 Отговор
    Нойзи, наздраве!🍸

    23:07 21.09.2026

  • 7 Белослава

    13 1 Отговор
    Нойзи, приятелю, живи и здрави!🍹

    23:08 21.09.2026

  • 8 Димо Екшъна

    17 1 Отговор
    Нойзи, до дъно! Наздраве!🍺

    23:10 21.09.2026

  • 9 Робот

    21 1 Отговор
    Само като видиш автора на статията , всичко е ясно..!

    23:12 21.09.2026

  • 10 Дебора

    15 1 Отговор
    Наздраве, пич!🍻

    23:13 21.09.2026

  • 11 Чукче - философ

    22 1 Отговор
    DW имат един голям проблем, редакцията Факти една голяма задача.

    DW има ресурса да бъде обявен за чуждестранен агент, но великите бг. марионетки не я третират като такава.
    Българският читател има една проста задача - да попита "тук корабче плува ли?....

    23:16 21.09.2026

  • 12 Явор Бахаров

    16 1 Отговор
    Аре, наздраве, банда-а-а!🥂

    23:17 21.09.2026

  • 13 ежко

    12 1 Отговор
    Ау....все едно слушам, че ние сме най-хубави,ама само така си го мислим и България трябва да се съгласява със всяко скодоумие на Усрулите! Не беше такъв пазарлъка другари.Нали като влизахме ни уверявахте ,че ще имаме право на глас,на мнение.Е?Нашето мнение сега не съвпада с вашето!

    23:20 21.09.2026

  • 14 РЕАЛНО

    9 2 Отговор
    КОРАБА Е ПИРАТСКИ И ПОТЪВА,НЯМАМЕ МЯСТО НА НЕГО АКО НЕ НИ ЧУВАТ И СЛУШАТ!

    23:22 21.09.2026

  • 15 Мхм

    12 2 Отговор
    Очакваме нойзи да напише по команда и след поредните няколко твърди една похвална ода за гюров. А защо не и за кандев? Пасквилът му сега е в гюрова посока.

    23:22 21.09.2026

  • 16 Неприятен ми е стиа на Нойзи.

    14 1 Отговор
    Поне това което съм чел от него не ми харесва. Натрапчиво налагане на правоверната доктрина, няма анализ, няма идея. Комсомолски стил малко.

    Коментиран от #19

    23:24 21.09.2026

  • 17 Копейко

    3 2 Отговор
    Тьотя каза ,че Нойзи пиел повече от Димата

    23:26 21.09.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    14 0 Отговор
    Нойзи пак е ударил шише водка и е в паралелната реалност.... 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #33

    23:27 21.09.2026

  • 19 Наблюдател

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "Неприятен ми е стиа на Нойзи.":

    Тези 30 сребърника не се дават за да се прави анализ. Дават се за безскрупулна манипулация на общественото мнение и плоска пропаганда.

    23:29 21.09.2026

  • 20 Много Известен Съветски Актьор

    4 8 Отговор
    Не съм съгласен с автора. България е прекалено малка, незначителна и периферна, за да има някаква тежест. Съответно, такова е и отношението към нашите мазни, кремълски парцали. Мунчо никой не го приема насериозно. Знаят, че е плужек, който едновременно се слага и на руснаците и на американците, а и на турците. Ако решат да ни спрат евро субсидиите и сме приключили скоропостижно. Съжаляват ни. Все пак влязохме и в Еврозоната, наградиха ни с Евровизия и са наясно, че независимо от каквото и да било, нито ще премахнем еврото, нито ще излезем от НАТО и ЕС, а и МОЧА няма да върнем. Това ги устройва напълно. В крайна сметка нашият охлюв не е Орбан, че да го бутнат набързо. Дори не е Фицо, а е просто Мунчо.

    Коментиран от #31

    23:30 21.09.2026

  • 21 ЕСССР

    11 2 Отговор
    България и да клати и да не клати кораба той е разбит! Глyпавата, но за сметка на това безумно тьпа капитан Другарката Урсула, тресна Евротитаник и той отдавна гълта вода устремен, към дъното!

    23:33 21.09.2026

  • 22 сега и алкохолиците и те дават акъл

    14 1 Отговор
    Хайде стига, Сульо и Пульо -коментатори.

    23:35 21.09.2026

  • 23 Име

    11 1 Отговор
    Този не трябваше ли да е е пандиза? Явно затова хвали ЕС/ЕЗ!

    23:36 21.09.2026

  • 24 Ти да видиш

    10 0 Отговор
    Някакъв си отчаян пияница на име Нойзи се опитва да ни поучава !??? Ама вие сериозно ли!???

    23:39 21.09.2026

  • 25 Тодоров

    11 0 Отговор
    Интересно, защо в това каре МНЕНИЕ винаги иманякоелекеот DW.

    23:40 21.09.2026

  • 26 Ами

    9 1 Отговор
    Преди време едни хора ни обясняваха колко по-добре
    сме щели да живее след като приемем еврото.
    Сега пък ни обясняват, че сме клатели кораба.
    А истината е, че ни качиха на потъващ кораб.
    И не ни качиха да ни спасят, а ни качиха ние да ги спасяваме.

    23:41 21.09.2026

  • 27 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Проблема е на фотото с червенотонсако ,това е гробокопачката на Европа заедно с оскубаната кокошка калас ,магарето Мерц оня тъпия катър Рюте и макарон ,добре са си опкели кошницата и и с "нац медии" начело с вашата да промиват мозъци и да манипулират оФцете с пропаганда и това е от края на всв

    23:49 21.09.2026

  • 28 абе този

    7 1 Отговор
    Защо не си стои в затвора? Кой го пусна да разпорстранява псевдо политиката си на ЗАГУБЕНЯК! Вън на такива"!

    23:51 21.09.2026

  • 29 Как

    6 1 Отговор
    силна България в силна Европа", както ПП-ДБ ????
    Как ще стане силна?
    Чрез дигитален концлагер, да прилага и финансира антидемократичната цензурата; отвратителното консумиране на насекоми и червии промотира немислимия джендерзъм; безумната зелена сделка (фотоволаици на плодородна земя);; незаконните мигранти;и; ЕС промотира войната и обезоръжаването на армията ни чрез подарване на оръжия на страни извън ЕС и Нато

    23:52 21.09.2026

  • 30 Предложение към DW

    6 0 Отговор
    DW трябва задължително да вземе поптодорова за списател по поръчка, нищо че е компрометирана. С нойзито без висше ще си подхождат в писанията във възхвала на управниците не ЕС, енп, зелените, пембените и авроатлантиките. Опс, атлантиката май потъна с Гренландия...

    23:53 21.09.2026

  • 31 прав си

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Много Известен Съветски Актьор":

    "наградиха ни с Евровизия" - т.е. вкараха ни в Еврогейзия! И със сигурност ни натресоха Инстанбулската конвенция за да унищожат нормалните семейни ценности!

    Коментиран от #37, #38

    23:56 21.09.2026

  • 32 Ц А Р Путин

    2 0 Отговор
    И гот а найнти найн проблемс бът дъ бич ис уан - малко наркоманче жуже

    23:58 21.09.2026

  • 33 ами да

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Дано го очакват пред студиото полицаите, преди да тръгне с колата пиян!

    00:00 22.09.2026

  • 34 интересно

    3 0 Отговор
    На този взеха ли му колата за пиянско шофиране? Защо отново започнаха да го канят по студията за коментари? Така ли рекламират неговото поведение пред младите?

    00:05 22.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Много Известен Съветски Актьор

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "прав си":

    Не съм чул да сме я приели. Ако в момента някой ще я приеме, е само Мунчо и прогресивните. Те имат абсолютно мнозинство. Излишно драматизираш.

    00:18 22.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Романтика под знамената

    1 0 Отговор
    Ду ю римембър дъ туенти фърст найт оф септембър? Аз помня тази нощ, помня близкото минало и един борец за демокрация и европейско бъдеще за България. Бяхме луди и млади.
    Лека нощ.

    00:25 22.09.2026

  • 41 УдоМача

    1 0 Отговор
    Охоо, това наш Мун-чо бре?! Какво прави там??

    00:26 22.09.2026

  • 42 Перфектен!

    0 0 Отговор
    Нойзи е класа.

    00:33 22.09.2026