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Сбогом TDI. Volkswagen пренаписва моторната си стратегия

Сбогом TDI. Volkswagen пренаписва моторната си стратегия

21 Септември, 2026 11:11 1 092 10

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  • дизелови автомобили

Германският гигант залага на самозареждащи се задвижвания, за да спаси V8 агрегатите на Audi и Porsche от екологичната брадва

Сбогом TDI. Volkswagen пренаписва моторната си стратегия - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарното съкращение TDI, което десетилетия наред символизираше пълния превес на германското инженерство при дългите пътувания, навлиза в своя залез. Волфсбург започва плавно, но неизбежно оттегляне на дизеловата технология от своите основни модели на пазара. Процесът няма да се случи за една нощ, ала посоката е окончателно маркирана – мястото на нафтата се заема от бензинови конфигурации, подкрепени от електрически модули.

Този ход бе потвърден от Кай Грюниц, който оглавява отдела за техническо развитие в марката. Според висшия мениджър Volkswagen няма да реже до корен класическите агрегати с вътрешно горене. Вместо това инженерните ресурси се насочват към 48-волтови меки хибриди и изцяло нови пълнохибридни системи.

Централно място в тази трансформация заема надграденото самозареждащо се хибридно задвижване, предвидено първоначално за бестселърите Golf и T-Roc. Масираната му офанзива през цялото портфолио е насрочена за 2027 година. Конструкцията позволява движение изцяло на ток в градски условия, спестявайки на шофьорите необходимостта от спиране до външна зарядна инфраструктура.

В тази нова реалност моделите Passat и Tiguan временно запазват статута си на изключение. Причината се крие в устойчивия интерес от страна на корпоративните флотилии и шофьорите, въртящи сериозен годишен mileage. За тях дизеловото гориво все още няма пряка алтернатива от гледна точка на разход и автономност. Впрочем даже при тези два стълба на марката дните на TDI са преброени.

Зад тази мащабна рокада стоят тежките финансови реалности около екологичните стандарти в Европа. Заплахата от драстични глоби за превишени въглеродни емисии през текущата 2026 година принуди концерна да задели превантивно колосалната сума от 1,5 милиарда евро.

Интересна подробност е, че декарбонизацията на народните автомобили изпълнява ролята на щит за по-спортните подразделения в рамките на Volkswagen Group. Екологичният отпечатък се изчислява общо за целия конгломерат, което означава, че всеки зелен килограм CO2, спестен от хибриден Golf, дава глътка въздух за съществуването на високопроизводителните V6 и V8 двигатели в гамата на Audi и Porsche. Според Грюниц тези мощни агрегати ще продължат да съществуват, адаптирани за работа с конвенционален бензин или синтетични горива.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    С тия цени на олиото за литър може скоро и да си закупя едно TDI на старо.

    11:18 21.09.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Volkswagen Phaeton W12 2004-2006 става ли?

    11:22 21.09.2026

  • 3 УдоМача

    0 0 Отговор
    Знаем, знаем! Новите ще работят на анадолски страпони...

    11:25 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 6135

    0 0 Отговор
    А Мазда си запазват големите атмосферни дизели.
    Водят ги меки хибриди за да минат през ситото не еко-тероризма, но иначе 3.3 дизел си е звяр.

    11:34 21.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.