Новите във Висшата лига влизат в опасна битка: статистиката е безмилостна

Ковънтри Сити, Ипсуич и Хъл Сити получиха място във Висшата лига, но статистиката показва колко трудно е оцеляването за новаците в английския футбол. През последните два сезона всички шест промотирани отбора са изпаднали обратно в Чемпиъншип само година след промоцията. За последното десетилетие 16 от 30 новака не са успели да се задържат в елита, предава Reuters.

Примерът със Съндърланд обаче показва, че съществува и друга възможност. Тимът не само оцеля, но завърши седми през миналия сезон и си осигури участие в Лига Европа.

Разликата е във финансовите възможности и начина, по който клубовете използват средствата от Висшата лига. Новакът получава огромен финансов бонус само от участието си в елита, но разходите за заплати и трансфери също скачат рязко.

Трите нови отбора подхождат различно към предизвикателството. Ковънтри ще разчита на Франк Лампард и опита му от Висшата лига. Ипсуич назначи Гари О'Нийл, докато Хъл Сити започва сезона под ръководството на Сергей Якирович.

Първият кръг веднага поставя новаците под огромно напрежение. Ковънтри гостува на шампиона Арсенал, Хъл приема Манчестър Юнайтед, а Ипсуич се изправя срещу Съндърланд.

Допълнителен фактор може да бъде и необичайната нестабилност сред останалите клубове – цели девет отбора започват сезона с нови мениджъри. Това може да изравни донякъде силите и да даде шанс на един от новаците да повтори пътя на Съндърланд.