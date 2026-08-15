Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Новите във Висшата лига влизат в опасна битка: статистиката е безмилостна

Новите във Висшата лига влизат в опасна битка: статистиката е безмилостна

15 Август, 2026 14:58 662 1

  • франк лампард-
  • ипсуич-
  • хъл сити-
  • футбол-
  • висша лига

Три клуба се завръщат в елита, но историята предупреждава за незабавно изпадане

Новите във Висшата лига влизат в опасна битка: статистиката е безмилостна - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ковънтри Сити, Ипсуич и Хъл Сити получиха място във Висшата лига, но статистиката показва колко трудно е оцеляването за новаците в английския футбол. През последните два сезона всички шест промотирани отбора са изпаднали обратно в Чемпиъншип само година след промоцията. За последното десетилетие 16 от 30 новака не са успели да се задържат в елита, предава Reuters.

Примерът със Съндърланд обаче показва, че съществува и друга възможност. Тимът не само оцеля, но завърши седми през миналия сезон и си осигури участие в Лига Европа.

Разликата е във финансовите възможности и начина, по който клубовете използват средствата от Висшата лига. Новакът получава огромен финансов бонус само от участието си в елита, но разходите за заплати и трансфери също скачат рязко.

Трите нови отбора подхождат различно към предизвикателството. Ковънтри ще разчита на Франк Лампард и опита му от Висшата лига. Ипсуич назначи Гари О'Нийл, докато Хъл Сити започва сезона под ръководството на Сергей Якирович.

Първият кръг веднага поставя новаците под огромно напрежение. Ковънтри гостува на шампиона Арсенал, Хъл приема Манчестър Юнайтед, а Ипсуич се изправя срещу Съндърланд.

Допълнителен фактор може да бъде и необичайната нестабилност сред останалите клубове – цели девет отбора започват сезона с нови мениджъри. Това може да изравни донякъде силите и да даде шанс на един от новаците да повтори пътя на Съндърланд.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е!

    0 0 Отговор
    На новаците е трудно, но да не забравяме, че Лестър станаха шампиони!🤥
    Изобщо, парата върти всичко!

    15:32 15.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове