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СГС остави в ареста мъжа, задържан в "Гео Милев" да превозва големи количества наркотици в колата си с бебе

СГС остави в ареста мъжа, задържан в "Гео Милев" да превозва големи количества наркотици в колата си с бебе

15 Август, 2026 15:04 1 104 20

  • арест-
  • кола-
  • наркотици-
  • бебе-
  • съд-
  • сгс

Детето е било случайно в колата, защото е трябвало да го закара до баба му, заяви адвокатът на обвиняема 

СГС остави в ареста мъжа, задържан в "Гео Милев" да превозва големи количества наркотици в колата си с бебе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд (СГС) остави в ареста мъжа, задържан в района на парк "Гео Милев" в София да превозва голямо количество наркотици в колата си, и с бебе на 4-месеца на задната седалка.

Съдът намери, че са налице основанията на чл. 63 от НПК за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия, а именно, че е налице обосновано предположение от събраните доказателства по делото, че е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, и също така, че е налице реална опасност същият да извърши друго престъпление, каза пред журналисти прокурор Мария Стоянова.

В съдебната зала, както и на разпита, моят подзащитен заяви, че това е инцидент и съжалява за това, което е извършил. По никакъв начин не е използвал своето дете за прикритие на каквото и да било незаконна дейност, каза адвокат Милен Дюлгеров, защитник на обвиняемия. По думите на адвоката, детето е било случайно в колата, защото е трябвало да го закара до баба му.

Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок от днес.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Подготвят се за Евровизия

    11 1 Отговор
    в Бургас!

    15:07 15.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    11 2 Отговор
    Тоя е типична мутра и бандит от контингента на Гроб дето тровят децата ,само заради мутрата си трябва да лежи 5 години в затвора

    Коментиран от #9, #16

    15:07 15.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този

    11 0 Отговор
    Индианец в пандиза до живот. Може да прави порно филми и да вади пари.

    15:09 15.08.2026

  • 6 БОЦ - ко

    7 0 Отговор
    Гумичка : -

    Търсех място за изява,
    И разбрах, че най-ми се отдава,
    Тук, - на тоз терен 😀,
    Намерих себе си, намерих МЕН !!!

    15:11 15.08.2026

  • 7 Ром

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сичкото":

    Айде бе, да ти ти изброя ли кои бу гари са най големите наркотрафиканти в света!
    Тва бу гарете верно сте големи де били.

    15:12 15.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не ме

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Обиждай с Гроб!
    И аз като Боко съм с ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА КНИЖКА !!!
    Да е жив и здрав /лека му пръст/татко Луканов, дето ни нарои толкова много, че сега, другари не знаете кой кой е. Ама всички сме си от БКП-то 🤣🤣🤣

    15:18 15.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жорко

    5 0 Отговор
    Абе,било по случайност и той не е знаел ли?Ти за какви ни мислиш бе олигофрен?Айде марш в зандана да "родиш" и ти!

    15:21 15.08.2026

  • 12 така де

    3 0 Отговор
    то май наркотиците са били случайно в колата му, защото е трябвало да бъдат доставени и после да го спират...А той да каже КВО ИСКАТЕ БЕ ВОЗИМ ДЕТЕТО ПРИ БАБА МУ

    15:27 15.08.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Излишно е да криете името му, на баце вече са му докладвали кой е издънил работата.🤣

    15:27 15.08.2026

  • 14 Човек

    3 0 Отговор
    Да не каже, чемразициганитеи - трък!

    15:32 15.08.2026

  • 15 Мъка

    2 0 Отговор
    Момчето го познавам от малък , когато нямаш пари а искаш да си играч , но си много тъп и не знаеш как да изкарваш пари се стига до това!

    15:41 15.08.2026

  • 16 Сега се разпасаха

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    При герб мутрите си налягаха порцалите.

    15:49 15.08.2026

  • 17 Гове о 😯

    1 0 Отговор
    Абсолютен по мяр ама като има балъци да им купуват ла и ката ша печелят примат ухите го вед оооо

    15:52 15.08.2026

  • 18 96976976

    1 0 Отговор
    абе пуснете човека - може пудрата захар да е на децата , те не знаят ....

    15:52 15.08.2026

  • 19 Коста

    2 0 Отговор
    Тоз от Калашниците ли е?

    15:57 15.08.2026

  • 20 Трябва Да изкара !

    2 0 Отговор
    Някой друг лев човека !

    Памперсите !

    Да не Са !

    Без Пари !

    16:19 15.08.2026

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