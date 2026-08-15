СГС остави в ареста мъжа, задържан в "Гео Милев" да превозва големи количества наркотици в колата си с бебе

Софийският градски съд (СГС) остави в ареста мъжа, задържан в района на парк "Гео Милев" в София да превозва голямо количество наркотици в колата си, и с бебе на 4-месеца на задната седалка.

Съдът намери, че са налице основанията на чл. 63 от НПК за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия, а именно, че е налице обосновано предположение от събраните доказателства по делото, че е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, и също така, че е налице реална опасност същият да извърши друго престъпление, каза пред журналисти прокурор Мария Стоянова.

В съдебната зала, както и на разпита, моят подзащитен заяви, че това е инцидент и съжалява за това, което е извършил. По никакъв начин не е използвал своето дете за прикритие на каквото и да било незаконна дейност, каза адвокат Милен Дюлгеров, защитник на обвиняемия. По думите на адвоката, детето е било случайно в колата, защото е трябвало да го закара до баба му.

Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок от днес.