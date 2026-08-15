СГС остави в ареста мъжа, задържан в "Гео Милев" да превозва големи количества наркотици в колата си с бебе

Софийският градски съд (СГС) остави в ареста мъжа, задържан в района на парк "Гео Милев" в София да превозва голямо количество наркотици в колата си, и с бебе на 4-месеца на задната седалка.
Съдът намери, че са налице основанията на чл. 63 от НПК за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия, а именно, че е налице обосновано предположение от събраните доказателства по делото, че е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, и също така, че е налице реална опасност същият да извърши друго престъпление, каза пред журналисти прокурор Мария Стоянова.
В съдебната зала, както и на разпита, моят подзащитен заяви, че това е инцидент и съжалява за това, което е извършил. По никакъв начин не е използвал своето дете за прикритие на каквото и да било незаконна дейност, каза адвокат Милен Дюлгеров, защитник на обвиняемия. По думите на адвоката, детето е било случайно в колата, защото е трябвало да го закара до баба му.
Определението на съда може да се обжалва в тридневен срок от днес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Подготвят се за Евровизия
15:07 15.08.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #9, #16
15:07 15.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този
15:09 15.08.2026
6 БОЦ - ко
Търсех място за изява,
И разбрах, че най-ми се отдава,
Тук, - на тоз терен 😀,
Намерих себе си, намерих МЕН !!!
15:11 15.08.2026
7 Ром
До коментар #1 от "Сичкото":Айде бе, да ти ти изброя ли кои бу гари са най големите наркотрафиканти в света!
Тва бу гарете верно сте големи де били.
15:12 15.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не ме
До коментар #3 от "Тик-Ток":Обиждай с Гроб!
И аз като Боко съм с ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА КНИЖКА !!!
Да е жив и здрав /лека му пръст/татко Луканов, дето ни нарои толкова много, че сега, другари не знаете кой кой е. Ама всички сме си от БКП-то 🤣🤣🤣
15:18 15.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жорко
15:21 15.08.2026
12 така де
15:27 15.08.2026
13 Евгени от Алфапласт
15:27 15.08.2026
14 Човек
15:32 15.08.2026
15 Мъка
15:41 15.08.2026
16 Сега се разпасаха
До коментар #3 от "Тик-Ток":При герб мутрите си налягаха порцалите.
15:49 15.08.2026
17 Гове о 😯
15:52 15.08.2026
18 96976976
15:52 15.08.2026
19 Коста
15:57 15.08.2026
20 Трябва Да изкара !
Памперсите !
Да не Са !
Без Пари !
16:19 15.08.2026