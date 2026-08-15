Саудитска Арабия и Кувейт осъдиха атаките срещу танкери на ОАЕ

Саудитска Арабия и Кувейт осъдиха атаките срещу два кораба на държавната петролна компания на Обединените арабски емирства ADNOC в Ормузкия проток. Инцидентите засилват опасенията за сигурността на корабоплаването през стратегическия морски коридор, по който преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

Двата плавателни съда са били атакувани на 13 август, докато са преминавали през Ормузкия проток. ADNOC потвърди инцидентите и съобщи, че ситуацията е била овладяна и няма ранени членове на екипажите.

ОАЕ обвини Иран за нападенията. Министерството на външните работи в Абу Даби определи атаките като актове на пиратство и заяви, че те представляват заплаха за свободата на корабоплаването, регионалната стабилност и глобалната енергийна сигурност. Към момента на първоначалните съобщения Техеран не беше представил официален отговор на обвиненията.

Саудитското външно министерство определи атаките като опасна ескалация, която застрашава сигурността на морския транспорт и свободното корабоплаване през международните водни пътища.

Рияд изрази солидарност с Обединените арабски емирства и подчерта необходимостта от защита на търговските маршрути в региона.

Кувейт също осъди предишните атаки срещу свързани с ОАЕ плавателни съдове в протока, като определи подобни действия като нарушение на международното право и заплаха за безопасността на морската навигация и световните енергийни доставки.

Реакциите на държавите от Персийския залив идват на фона на серия от инциденти около Ормуз. Само ден след атаките срещу двата кораба ADNOC съобщи за още един свой плавателен съд, подложен на нападение, отново без ранени. Така това стана третият подобен инцидент с кораби на компанията в рамките на приблизително седмица.

ADNOC заявява, че въпреки влошената среда за сигурност продължава да изпълнява ангажиментите си към клиентите. Компанията е един от най-големите производители и износители на суров петрол и природен газ в света и събитията около Ормуз имат пряко отражение върху нейната логистика.

Поредицата от нападения показва, че сигурността на енергийните доставки в Персийския залив остава един от най-сериозните геополитически и икономически рискове през 2026 г. А реакциите на Саудитска Арабия, Кувейт и останалите държави в региона подчертават опасенията, че нова ескалация може да засегне не само производителите на петрол, но и глобалната търговия.