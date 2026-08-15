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Саудитска Арабия и Кувейт осъдиха атаките срещу танкери на ОАЕ

Саудитска Арабия и Кувейт осъдиха атаките срещу танкери на ОАЕ

15 Август, 2026 14:41 952 13

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  • саудитска арабия-
  • кувейт

Два кораба на ADNOC бяха атакувани в Ормузкия проток

Саудитска Арабия и Кувейт осъдиха атаките срещу танкери на ОАЕ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия и Кувейт осъдиха атаките срещу два кораба на държавната петролна компания на Обединените арабски емирства ADNOC в Ормузкия проток. Инцидентите засилват опасенията за сигурността на корабоплаването през стратегическия морски коридор, по който преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

Двата плавателни съда са били атакувани на 13 август, докато са преминавали през Ормузкия проток. ADNOC потвърди инцидентите и съобщи, че ситуацията е била овладяна и няма ранени членове на екипажите.

ОАЕ обвини Иран за нападенията. Министерството на външните работи в Абу Даби определи атаките като актове на пиратство и заяви, че те представляват заплаха за свободата на корабоплаването, регионалната стабилност и глобалната енергийна сигурност. Към момента на първоначалните съобщения Техеран не беше представил официален отговор на обвиненията.

Саудитското външно министерство определи атаките като опасна ескалация, която застрашава сигурността на морския транспорт и свободното корабоплаване през международните водни пътища.

Рияд изрази солидарност с Обединените арабски емирства и подчерта необходимостта от защита на търговските маршрути в региона.

Кувейт също осъди предишните атаки срещу свързани с ОАЕ плавателни съдове в протока, като определи подобни действия като нарушение на международното право и заплаха за безопасността на морската навигация и световните енергийни доставки.

Реакциите на държавите от Персийския залив идват на фона на серия от инциденти около Ормуз. Само ден след атаките срещу двата кораба ADNOC съобщи за още един свой плавателен съд, подложен на нападение, отново без ранени. Така това стана третият подобен инцидент с кораби на компанията в рамките на приблизително седмица.

ADNOC заявява, че въпреки влошената среда за сигурност продължава да изпълнява ангажиментите си към клиентите. Компанията е един от най-големите производители и износители на суров петрол и природен газ в света и събитията около Ормуз имат пряко отражение върху нейната логистика.

Поредицата от нападения показва, че сигурността на енергийните доставки в Персийския залив остава един от най-сериозните геополитически и икономически рискове през 2026 г. А реакциите на Саудитска Арабия, Кувейт и останалите държави в региона подчертават опасенията, че нова ескалация може да засегне не само производителите на петрол, но и глобалната търговия.


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🌞🦫🌵

    15 7 Отговор
    Тия камилари с белите пижами толкова милиарди, а една армия нямат да ги пази от черните пижами терористи.

    14:48 15.08.2026

  • 3 оня с коня

    10 12 Отговор
    И какво си мислят другите на краварника,че ей тъй ще им се размине.
    Това се отнася и за летищата използвани от ФАЩ

    Коментиран от #5

    14:49 15.08.2026

  • 4 Все някога

    11 8 Отговор
    ситуацията в протока ще се успокои, но Иран няма да има приятелски страни там

    14:50 15.08.2026

  • 5 оня с коня

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Другите да се чете
    СЛУГИТЕ

    14:50 15.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПЕТРОЛНИТЕ ВАСАЛИ

    8 12 Отговор
    И ТЕЛАЯТ В ХОРА НА АНТИ ИРАН. ЗАСЛУЖАВАТ ИРАН ДА ГИ ЗАТРИЕ.

    Коментиран от #8

    14:53 15.08.2026

  • 8 Да, да

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "ПЕТРОЛНИТЕ ВАСАЛИ":

    Ще се оставят богатите емири и кралски фамилии да бъдат затрити от аятоласите

    14:58 15.08.2026

  • 9 Асистент на олигарх

    5 9 Отговор
    Шефът търси купувач на имот намиращ се в Палмата в Дубай.

    Коментиран от #10, #11

    15:03 15.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Асистент

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Асистент на олигарх":

    Да разбирам,че си от "мъжки" пол но евн ух
    Купувам ви

    15:20 15.08.2026

  • 12 Объркано Атлантиче

    4 10 Отговор
    Какво не ви казват:
    Обединените арабски емирства се съгласиха да разблокират между 10 и 20 милиарда долара на Иран в замяна на прекратяване на иранските удари по нейна територия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четири източника. Първите 3 милиарда долара вече са преведени.

    Според изданието това може да включва както собствени средства на ОАЕ, така и отдавна замразени ирански активи в банковата система на емирствата. В замяна Иран трябва да прекрати ракетните атаки и атаките с дронове срещу ОАЕ, а двете страни възнамеряват да възстановят сътрудничеството, включително обмена на разузнавателна информация и икономическите връзки.
    VIP полет от ОАЕ летя до Иран два пъти тази седмица. Повечето експерти смятаха, че е превозвал пари в брой. Сега има потвърждение.
    Арабските шейхове вече не разчитат на американския чадър, а предпочитат просто да се договорят с Иран.

    15:55 15.08.2026

  • 13 Някой

    2 0 Отговор
    А защо не осъдихте атаките на американците по ирански танкери? Или пък по Иран изобщо?
    Не ревете сега, а си сърбайте попарата.

    16:26 15.08.2026