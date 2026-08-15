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По чудо няма пострадали: Сръбски двуетажен автобус изхвърча от АМ Тракия и проби мантинелата
  Тема: Войната на пътя

По чудо няма пострадали: Сръбски двуетажен автобус изхвърча от АМ Тракия и проби мантинелата

15 Август, 2026 14:38 1 491 27

  • катастрофа-
  • ам тракия-
  • сръбски двуетажен автобус

Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени

По чудо няма пострадали: Сръбски двуетажен автобус изхвърча от АМ Тракия и проби мантинелата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двуетажен автобус със сръбска регистрация е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, предаде Нова ТВ.

Аввтобусът е превозвал 84 души, предимно млади хора, които са се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ. За щастие при инцидента няма пострадали.

Катастрофата е станала на 90-ия километър на автомагистралата, в посока София. Шофьорът е изгубил контрол над автобуса, пробил е мантинелата и е излязъл в полето край пътя.

Всички пътници са напуснали превозното средство невредими. След това те били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където изчакали организирането на по-нататъшния им транспорт.

Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пробил мантинелата чак ?!!!

    27 1 Отговор
    нещо нечувано

    Коментиран от #15

    14:40 15.08.2026

  • 2 Шиши 2

    29 3 Отговор
    Не може да бъде ! Моите мантинели?

    14:40 15.08.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    23 2 Отговор
    Важно е мантинелата да е останала жива, въпреки агресията спрямо нея и България !!!

    14:41 15.08.2026

  • 4 Най голямото зло

    35 6 Отговор
    Да благодарим на Боко Тиквата и крадливата шайка герб за качествените магистрали и мантинели с песента никога повече ГЕРБ

    Коментиран от #23

    14:43 15.08.2026

  • 5 един там

    26 0 Отговор
    Кой следи за превишена скорост при камионите и автобусите? Само не казвайте ДАИ защото са купени и продадени по два пъти. Кой реално следи?

    Коментиран от #16

    14:44 15.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ку-ку

    19 1 Отговор
    Ето каква е разликата между това да се движиш с нормална скорост и при проблем/повреда да овладееш ситуацията.....а ония с тировете, където изтрепаха сумати хора са си ровили по телефона, карали са с превишена скорост и хайде няколко жертви....

    14:48 15.08.2026

  • 8 Пустиня(к)

    12 3 Отговор
    Къде са ръгнале по Туркия, я глей кви убави и, най-важното, ЕВТИНИ курорти си имаме тука. Они за малко да са претрепат да одат на онаа скъпотия и у византийците. Не ли?

    14:49 15.08.2026

  • 9 Сега

    11 1 Отговор
    Да конфискуват буса за това, че пробил мантинелите ни. То лека кола едвам се удържа на тези уж български магистрали. Клати си колата като рибарска дървена лодка. Не са като сръбските им аутобани.

    14:55 15.08.2026

  • 10 ГЕРБмафи

    11 3 Отговор
    Гарантирано от ГЕПИ-НН!

    14:57 15.08.2026

  • 11 йуъттт

    9 0 Отговор
    то стана мода , бре деее а , да не би да е уцелил единствената дупка на магистрала у бГ-то

    14:57 15.08.2026

  • 12 Ай стига

    10 3 Отговор
    Откакто ТИР скъса мантинелата на ам.тракия, няма ПТП без преминаване през мантинелата.

    14:58 15.08.2026

  • 13 ОСА

    9 1 Отговор
    Ясна като бял ден е причината : заспал или телефон....Слава Богу, че не се е обърнал !

    14:58 15.08.2026

  • 14 999999999999

    11 3 Отговор
    ей , и колоздачите ше почнат да ги порят тия мънтелнели

    14:59 15.08.2026

  • 15 Явно

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пробил мантинелата чак ?!!!":

    и на пробив, са податливи.

    15:00 15.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пробивач

    9 2 Отговор
    В България ДАНС пробита, МО пробито, министър-председател пробит, президент пробит, мантинели пробити. Нещо не пробито има ли да го пробием и него.

    15:06 15.08.2026

  • 18 Цвете

    4 0 Отговор
    ОТНОВО И ОТНОВО НА МАГИСТРАЛА " ТРАКИЯ "? МАЙ ЩЕ Е ДОБРЕ ДА ПОКАНЯТ ЕДИН ПОП И ДА Е ОСВЕТИ ТАЯ МАГИСТРАЛА ,ЧЕ ВСЕ НА НЕЯ СЕ СЛУЧВАТ СЛУЧКИ, НЯКОИ И С ФАТАЛЕН КРАЙ.А АКО НЕ Е БИЛА МАНТИНЕЛАТА ??????? ЗАСПАЛ Е НАВЕРНО ОТ ПРЕУМОРА?! ДОБРЕ ЧЕ ВСИЧКИ СА ЗДРАВИ.

    15:15 15.08.2026

  • 19 Цвете

    1 0 Отговор
    ОТНОВО И ОТНОВО НА МАГИСТРАЛА " ТРАКИЯ "? МАЙ ЩЕ Е ДОБРЕ ДА ПОКАНЯТ ЕДИН ПОП И ДА Е ОСВЕТИ ТАЯ МАГИСТРАЛА ,ЧЕ ВСЕ НА НЕЯ СЕ СЛУЧВАТ СЛУЧКИ, НЯКОИ И С ФАТАЛЕН КРАЙ.А АКО НЕ Е БИЛА МАНТИНЕЛАТА ??????? ЗАСПАЛ Е НАВЕРНО ОТ ПРЕУМОРА?! ДОБРЕ ЧЕ ВСИЧКИ СА ЗДРАВИ.

    15:17 15.08.2026

  • 20 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    9 1 Отговор
    😱 Съмнявам се че това са стоманени мантинели, Предполагам че са улуци от поцинкована ламарина. 🤩

    Коментиран от #21, #24

    15:18 15.08.2026

  • 21 Нещо такова

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    Рециклирани капачки от буркани.

    15:25 15.08.2026

  • 22 късметлии

    1 0 Отговор
    Причина - през мантинелата е спукана гума заради или недоспиване или смартфон.

    15:33 15.08.2026

  • 23 поне е българска

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Най голямото зло":

    Такъв е стандарта, проекта е така проектиран. Сега новите от 9 експерта прогресивно мнение ще вземат , за да обяснят колко е неподходяща издръжлива бетонна мантинела.

    15:37 15.08.2026

  • 24 6135

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    Наскоро пътувах по магистрала Марица и видях участък, където мантинелата беше скъсана, вероятно от катастрофа.
    Имаше ограничение на скоростта, движението беше много бавно и успях да огледам добре.
    На мястото на скъсването металът беше станал на прах - почти никакво огъване или усукване - просто метал на прах.
    Имайки предвид качеството на вложения материал, силно подозирам, че един здрав ритник би бил достатъчен да строши защитното съоръжение предназначено да спира коли.

    Коментиран от #26

    15:38 15.08.2026

  • 25 Шопо

    5 0 Отговор
    Къде е строитела на магистрали да излезе и да изреве, ако не бях аз последните 20г.какви магистрали ви направих,а вие не карате по тях,а по мантинелите за 50 милиона какви мантинели искате

    15:56 15.08.2026

  • 26 от десетилетия

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "6135":

    По традиция мантинели се поставят уж да спират автомобили, а в действителност, преди всичко да обозначават сервитута на пътното платно и да са препятствие за маневрата обратен завой от самоинициативни шофьори.

    15:59 15.08.2026

  • 27 Чакаме

    0 0 Отговор
    ДаниеЛЛа ди МантинеЛЛа да се произнесе за произшествието!

    16:24 15.08.2026

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