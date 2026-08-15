По чудо няма пострадали: Сръбски двуетажен автобус изхвърча от АМ Тракия и проби мантинелата

Двуетажен автобус със сръбска регистрация е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, предаде Нова ТВ.

Аввтобусът е превозвал 84 души, предимно млади хора, които са се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ. За щастие при инцидента няма пострадали.

Катастрофата е станала на 90-ия километър на автомагистралата, в посока София. Шофьорът е изгубил контрол над автобуса, пробил е мантинелата и е излязъл в полето край пътя.

Всички пътници са напуснали превозното средство невредими. След това те били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където изчакали организирането на по-нататъшния им транспорт.

Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени.