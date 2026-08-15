По чудо няма пострадали: Сръбски двуетажен автобус изхвърча от АМ Тракия и проби мантинелата

Двуетажен автобус със сръбска регистрация е катастрофирал тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, предаде Нова ТВ.
Аввтобусът е превозвал 84 души, предимно млади хора, които са се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ. За щастие при инцидента няма пострадали.
Катастрофата е станала на 90-ия километър на автомагистралата, в посока София. Шофьорът е изгубил контрол над автобуса, пробил е мантинелата и е излязъл в полето край пътя.
Всички пътници са напуснали превозното средство невредими. След това те били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където изчакали организирането на по-нататъшния им транспорт.
Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пробил мантинелата чак ?!!!
Коментиран от #15
14:40 15.08.2026
2 Шиши 2
14:40 15.08.2026
3 АГАТ а Кристи
14:41 15.08.2026
4 Най голямото зло
Коментиран от #23
14:43 15.08.2026
5 един там
Коментиран от #16
14:44 15.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ку-ку
14:48 15.08.2026
8 Пустиня(к)
14:49 15.08.2026
9 Сега
14:55 15.08.2026
10 ГЕРБмафи
14:57 15.08.2026
11 йуъттт
14:57 15.08.2026
12 Ай стига
14:58 15.08.2026
13 ОСА
14:58 15.08.2026
14 999999999999
14:59 15.08.2026
15 Явно
До коментар #1 от "Пробил мантинелата чак ?!!!":и на пробив, са податливи.
15:00 15.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пробивач
15:06 15.08.2026
18 Цвете
15:15 15.08.2026
19 Цвете
15:17 15.08.2026
20 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
Коментиран от #21, #24
15:18 15.08.2026
21 Нещо такова
До коментар #20 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":Рециклирани капачки от буркани.
15:25 15.08.2026
22 късметлии
15:33 15.08.2026
23 поне е българска
До коментар #4 от "Най голямото зло":Такъв е стандарта, проекта е така проектиран. Сега новите от 9 експерта прогресивно мнение ще вземат , за да обяснят колко е неподходяща издръжлива бетонна мантинела.
15:37 15.08.2026
24 6135
До коментар #20 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":Наскоро пътувах по магистрала Марица и видях участък, където мантинелата беше скъсана, вероятно от катастрофа.
Имаше ограничение на скоростта, движението беше много бавно и успях да огледам добре.
На мястото на скъсването металът беше станал на прах - почти никакво огъване или усукване - просто метал на прах.
Имайки предвид качеството на вложения материал, силно подозирам, че един здрав ритник би бил достатъчен да строши защитното съоръжение предназначено да спира коли.
Коментиран от #26
15:38 15.08.2026
25 Шопо
15:56 15.08.2026
26 от десетилетия
До коментар #24 от "6135":По традиция мантинели се поставят уж да спират автомобили, а в действителност, преди всичко да обозначават сервитута на пътното платно и да са препятствие за маневрата обратен завой от самоинициативни шофьори.
15:59 15.08.2026
27 Чакаме
16:24 15.08.2026