Защо Китай и Тайван внимателно наблюдават Украйна

Автор: Константин Егерт
Алан Чи сияе, когато разказва за успехите на компанията си. И по-точно за "Морската акула" – безпилотен надводен апарат, произвеждан от компанията Thunder Tiger, в която Чи работи като директор по продажбите.
"Правителството на Тайван купува от нас около две хиляди дрона годишно", казва той. "Изнасяме и за Украйна. Вярно, не самите дронове, а компоненти за тях." Според Чи Thunder Tiger е готова да продава на Киев и готови дронове, но признава, че просто не могат да произведат толкова бързо онова количество, което е необходимо на украинците.
"Родното пристанище" на Си Дзинпин
"Морската акула" е един от многото елементи, с които въоръжените сили на Тайван се готвят да отвърнат на евентуално бъдещо нахлуване от страна на Китай. Си Дзинпин счита демократичен Тайван за отцепила се провинция, която подобно на Путин с Крим, иска да "върне в родното пристанище". С други думи - да я завземе.
Повечето събеседници на ДВ в Тайпе не се съмняват, че рано или късно режимът на КНР и по-специално лидерът Си Дзинпин, ще предприеме опит за нахлуване. Именно затова политици, военни и дори пиар специалисти в Тайван наблюдават внимателно съпротивата на Украйна срещу агресията на Русия. Също както впрочем и официален Пекин. Та нали Китайската армия не е участвала в бойни действия от времето на кратката война с Виетнам през 1979 г.
Китайският флот редовно провежда учения със стрелба във водите около Тайван. ВВС на китайската армия редовно организират провокативни полети над острова, а специалните им сили демонстративно се обучават да щурмуват макет на президентския кабинет в Тайпе.
Въпреки това повечето тайвански експерти не смятат, че Си ще даде заповед за превземане на Тайванския пролив още през 2027–2028 г., защото Пекин все още не разполага с достатъчен брой подготвени морски пехотинци, нито с достатъчно десантни кораби и балистични ракети. Като възможна дата за нахлуване най-често се посочват годините 2032–2035.
Още по-важно е това: нито в Пекин, нито в Тайпе са наясно дали САЩ ще се притекат на помощ на Тайван в случай на китайска агресия. Политиката на президента Тръмп подхранва подобни съмнения. Но и в Тайпе, и в Пекин не спират да изучават хода на войната в Украйна.
"Знаем, че китайски наблюдатели постоянно се намират около фронтовите линии в Украйна и подробно докладват за хода на войната", казва за ДВ високопоставен служител на Тайпе, отговарящ за политиката по сигурността.
Макар че икономиката на Китай е по-голяма и по-стабилна от руската, в Пекин внимателно следят и западните санкции срещу Москва. Режимът на Си се интересува преди всичко от слабостите на санкционната политика. В крайна сметка, ако той започне война срещу Тайван, Китай също ще попадне под удари.
Китай например е силно зависим от вноса на енергийни суровини (руски, но не само). По-малко известна е зависимостта на страната от вноса на хранителни продукти. Внасяните от други държави зърно, месо и соя задоволяват до 30 процента от всички потребности на Китай.
По-добре 5% сега, отколкото 30% по време на война
По думите на Алан Чи едно от основните заключения, до които е стигнало тайванското ръководство от успешната съпротива на Украйна срещу руската инвазия, е следното: отбраняващата се страна може предварително да си осигури решаващо предимство. За целта е необходимо да води твърда политика на сдържане срещу потенциалния агресор. А за нея са необходими средства. Министър-председателят на Тайван Чо Джун-тай обяви миналата година, че до 2030 г. страната трябва да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП. В момента те възлизат на 3,32%. "Много граждани са недоволни и казват, че дори 3% са много. Но Украйна днес харчи за отбрана до 30% от БВП! Очевидно е, че е по-добре да се похарчат 5% сега, отколкото 30% време на война", казва държавният служител.
Ю Чжуншун, всокопоставен служител на КНР казва също: "За нас украинският опит в защитата на гражданите е много интересен. Той говори за оборудването на убежищата, създаването на запаси от продоволствия и способността да се поддържа устойчива интернетна връзка.
Информационна война
Политологът Лай Ичжун, президент на The Prospect Foundation – изследователски център, близък до управляващата Демократична прогресивна партия на Тайван казва на свой ред пред ДВ: "Един от основните изводи, които Си Дзинпин явно е извлякъл от руската война срещу Украйна, е следният: сломи волята на противника и останалото ще бъде лесно. Ето защо режимът в Пекин активно се учи от Русия на методи за дезинформация и информационни операции под чужд флаг."
По данни на Института за демокрация, общество и нови технологии в Тайпе, след срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин китайските киберсили са наводнили тайванските мрежи с преведени от руски език руски пропагандни публикации. Това съдържание има за цел да убеди тайванците, че американската администрация е готова да "предаде" страната им на режима в Пекин.
Кибершпионажът и проникването във военното командване и държавната бюрокрация са друг фронт във войната на Китай срещу Тайван. През април тази година бяха разкрити китайски агенти, представящи се за репортери, които започнали електронна кореспонденция с тайвански чиновници и политици. Фалшивите журналисти се опитали да изтръгнат от тях лични данни и да разпространят злонамерен софтуер. Агентите на Си били издадени от лошия им английски и използването на изкуствен интелект за създаване на нереалистични писма.
Какво трябва да е посланието към Си
Служител в правителствения Институт за изследвания на националната отбрана и сигурност на Тайван, пожелал анонимност, твърди пред ДВ, че Си Цзинпин наблюдава проблемите на Путин в Украйна и разбира, че ако ще напада Тайван, това трябва да стане само при стопроцентова увереност в победата. Всеки друг вариант би отслабил катастрофално политическите позиции на Си в Китай.
А за Тайван изводът е следният: трябва активно да се демонстрира на Пекин, че бърз негов триумф няма да има. Само така Тайван може да остане в безопасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
Коментиран от #5
23:05 07.08.2026
2 Хе хе...
23:13 07.08.2026
3 Хм........
23:15 07.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Радио Елто
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Господине може Ли да споделите дали Боли много когато ви го слагат в Сфинктера
Коментиран от #11
23:17 07.08.2026
6 Гориил
Коментиран от #12
23:19 07.08.2026
7 Уса
23:39 07.08.2026
8 Ген.Свирский
00:05 08.08.2026
9 Винаги съм казвал
00:28 08.08.2026
10 Много просто!
02:43 08.08.2026
11 Ганя Путинофила
До коментар #5 от "Радио Елто":Свикнал съм! Ходих на детска градина при Лама Калушев, горе у Балкана! Мама ме заведе.
02:51 08.08.2026
12 иван костов
До коментар #6 от "Гориил":Нека не забравяме , че Дойче веле се финансира от Конгреса на САЩ през бюджета на ЦРУ!7😁😁😁😁
Вие да не би да имате нещо против тези организации? Оплачете се на JFK!😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣
02:57 08.08.2026
13 Колко ли
Искрено се смях на разсъмване.
04:18 08.08.2026
14 Търновец
07:59 08.08.2026
15 Простият
дойче зелето вече оправиха Русия и Украйна - явно там нещата са ясни и сега започнаха да оправят Китай и Тайван. Дано в Тайван са по умни и не ги слушат тия интриганти. Ама аз съм прозд и кво разбирам аз от морски акули,. Аз разбирам само от океански акули на скара.
08:20 08.08.2026
16 Търновец
08:27 08.08.2026
17 Маистите дали си вярват като путлеристи
-;-
Тайван дари ще го освободт за 3 дни?
Коментиран от #18
09:21 08.08.2026
18 Търновец
До коментар #17 от "Маистите дали си вярват като путлеристи":Нека да опитаме да погледнем надълбоко в конфликта в Украйна - преди години Китайска радиостанция на Мандарин оповести че един ден Сибир ще бъде част от Китай чак до Урал. Русия търпи големи загуби на фронта убити ранени миграцията е голяма а високите лихвени проценти затормозяват Руската икономика да разкрива нови работни места в цивилния сектор и Китайски фирми продават стоки и инвестират в РФ като Европейските напускат и дори Северна Корея продава снаряди танкове и балистични ракети на Русия тоест и двете Азиатски страни са заинтересовани войната в Украйна да продължи а в Източен Сибир вече има поне 20 милиона Китайци и един ден след 25-30 години Китайците стават доминантен етнос в Сибир - отначало икономически а след някой бърз референдум може старата Китайска мечта да се сбъдне.
09:37 08.08.2026