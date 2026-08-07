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Защо Китай и Тайван внимателно наблюдават Украйна
  Тема: Украйна

Защо Китай и Тайван внимателно наблюдават Украйна

7 Август, 2026 23:01 2 469 18

  • украйна-
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  • русия-
  • тайван-
  • война-
  • си дзинпин

Китай и Тайван се готвят да воюват и внимателно наблюдават войната на Русия срещу Украйна. Пекин си извлича поуки, защото не иска да повтаря грешките на Путин.

Защо Китай и Тайван внимателно наблюдават Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Константин Егерт

Алан Чи сияе, когато разказва за успехите на компанията си. И по-точно за "Морската акула" – безпилотен надводен апарат, произвеждан от компанията Thunder Tiger, в която Чи работи като директор по продажбите.

"Правителството на Тайван купува от нас около две хиляди дрона годишно", казва той. "Изнасяме и за Украйна. Вярно, не самите дронове, а компоненти за тях." Според Чи Thunder Tiger е готова да продава на Киев и готови дронове, но признава, че просто не могат да произведат толкова бързо онова количество, което е необходимо на украинците.

"Родното пристанище" на Си Дзинпин

"Морската акула" е един от многото елементи, с които въоръжените сили на Тайван се готвят да отвърнат на евентуално бъдещо нахлуване от страна на Китай. Си Дзинпин счита демократичен Тайван за отцепила се провинция, която подобно на Путин с Крим, иска да "върне в родното пристанище". С други думи - да я завземе.

Повечето събеседници на ДВ в Тайпе не се съмняват, че рано или късно режимът на КНР и по-специално лидерът Си Дзинпин, ще предприеме опит за нахлуване. Именно затова политици, военни и дори пиар специалисти в Тайван наблюдават внимателно съпротивата на Украйна срещу агресията на Русия. Също както впрочем и официален Пекин. Та нали Китайската армия не е участвала в бойни действия от времето на кратката война с Виетнам през 1979 г.

Китайският флот редовно провежда учения със стрелба във водите около Тайван. ВВС на китайската армия редовно организират провокативни полети над острова, а специалните им сили демонстративно се обучават да щурмуват макет на президентския кабинет в Тайпе.

Въпреки това повечето тайвански експерти не смятат, че Си ще даде заповед за превземане на Тайванския пролив още през 2027–2028 г., защото Пекин все още не разполага с достатъчен брой подготвени морски пехотинци, нито с достатъчно десантни кораби и балистични ракети. Като възможна дата за нахлуване най-често се посочват годините 2032–2035.

Още по-важно е това: нито в Пекин, нито в Тайпе са наясно дали САЩ ще се притекат на помощ на Тайван в случай на китайска агресия. Политиката на президента Тръмп подхранва подобни съмнения. Но и в Тайпе, и в Пекин не спират да изучават хода на войната в Украйна.

"Знаем, че китайски наблюдатели постоянно се намират около фронтовите линии в Украйна и подробно докладват за хода на войната", казва за ДВ високопоставен служител на Тайпе, отговарящ за политиката по сигурността.

Макар че икономиката на Китай е по-голяма и по-стабилна от руската, в Пекин внимателно следят и западните санкции срещу Москва. Режимът на Си се интересува преди всичко от слабостите на санкционната политика. В крайна сметка, ако той започне война срещу Тайван, Китай също ще попадне под удари.

Китай например е силно зависим от вноса на енергийни суровини (руски, но не само). По-малко известна е зависимостта на страната от вноса на хранителни продукти. Внасяните от други държави зърно, месо и соя задоволяват до 30 процента от всички потребности на Китай.

По-добре 5% сега, отколкото 30% по време на война

По думите на Алан Чи едно от основните заключения, до които е стигнало тайванското ръководство от успешната съпротива на Украйна срещу руската инвазия, е следното: отбраняващата се страна може предварително да си осигури решаващо предимство. За целта е необходимо да води твърда политика на сдържане срещу потенциалния агресор. А за нея са необходими средства. Министър-председателят на Тайван Чо Джун-тай обяви миналата година, че до 2030 г. страната трябва да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП. В момента те възлизат на 3,32%. "Много граждани са недоволни и казват, че дори 3% са много. Но Украйна днес харчи за отбрана до 30% от БВП! Очевидно е, че е по-добре да се похарчат 5% сега, отколкото 30% време на война", казва държавният служител.

Ю Чжуншун, всокопоставен служител на КНР казва също: "За нас украинският опит в защитата на гражданите е много интересен. Той говори за оборудването на убежищата, създаването на запаси от продоволствия и способността да се поддържа устойчива интернетна връзка.

Информационна война

Политологът Лай Ичжун, президент на The Prospect Foundation – изследователски център, близък до управляващата Демократична прогресивна партия на Тайван казва на свой ред пред ДВ: "Един от основните изводи, които Си Дзинпин явно е извлякъл от руската война срещу Украйна, е следният: сломи волята на противника и останалото ще бъде лесно. Ето защо режимът в Пекин активно се учи от Русия на методи за дезинформация и информационни операции под чужд флаг."

По данни на Института за демокрация, общество и нови технологии в Тайпе, след срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин китайските киберсили са наводнили тайванските мрежи с преведени от руски език руски пропагандни публикации. Това съдържание има за цел да убеди тайванците, че американската администрация е готова да "предаде" страната им на режима в Пекин.

Кибершпионажът и проникването във военното командване и държавната бюрокрация са друг фронт във войната на Китай срещу Тайван. През април тази година бяха разкрити китайски агенти, представящи се за репортери, които започнали електронна кореспонденция с тайвански чиновници и политици. Фалшивите журналисти се опитали да изтръгнат от тях лични данни и да разпространят злонамерен софтуер. Агентите на Си били издадени от лошия им английски и използването на изкуствен интелект за създаване на нереалистични писма.

Какво трябва да е посланието към Си

Служител в правителствения Институт за изследвания на националната отбрана и сигурност на Тайван, пожелал анонимност, твърди пред ДВ, че Си Цзинпин наблюдава проблемите на Путин в Украйна и разбира, че ако ще напада Тайван, това трябва да стане само при стопроцентова увереност в победата. Всеки друг вариант би отслабил катастрофално политическите позиции на Си в Китай.

А за Тайван изводът е следният: трябва активно да се демонстрира на Пекин, че бърз негов триумф няма да има. Само така Тайван може да остане в безопасност.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    6 11 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    Коментиран от #5

    23:05 07.08.2026

  • 2 Хе хе...

    23 3 Отговор
    Видях дойче зеле и минах директно на коментарите. И що да видя- първия коментар пак от дойче зеле...

    23:13 07.08.2026

  • 3 Хм........

    14 3 Отговор
    Автор евреин

    23:15 07.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Радио Елто

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Господине може Ли да споделите дали Боли много когато ви го слагат в Сфинктера

    Коментиран от #11

    23:17 07.08.2026

  • 6 Гориил

    14 3 Отговор
    Литовски гражданин и чуждестранен агент, Константин Егерт си изкарва комфортни пари като кореспондент и водещ на проекти на Дойче Веле в балтийските държави. Неговата предателска биография не е нищо необичайно добре хранен и глезен от Запада.

    Коментиран от #12

    23:19 07.08.2026

  • 7 Уса

    11 2 Отговор
    Дойче зеле много сте зле ниво ниигър мадаф..ааа

    23:39 07.08.2026

  • 8 Ген.Свирский

    10 3 Отговор
    За 40 деня принуждаване на Русия към мир ,украина се превърна във Велика Сухопътна Държава ,мухахахаха,хехехе

    00:05 08.08.2026

  • 9 Винаги съм казвал

    6 3 Отговор
    Че ако в плевнята има кошер на оси или стършели най добре е просто да я изгориш цялата от колкото да се занимаваш да мисиш как да я прочистваш. Кардинално са сбъркани стратегиите за съвременна война според мен. Като избумтиш на куп цял град да видим после кой ще ги управлява тези играчки Thunder Tiger дето е с 3 кг.полезен товар

    00:28 08.08.2026

  • 10 Много просто!

    4 4 Отговор
    Наблюдават краят на украйна, наслаждават се на могъщото руско оръжие и си вадят изводи!👍👍👍

    02:43 08.08.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Радио Елто":

    Свикнал съм! Ходих на детска градина при Лама Калушев, горе у Балкана! Мама ме заведе.

    02:51 08.08.2026

  • 12 иван костов

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Нека не забравяме , че Дойче веле се финансира от Конгреса на САЩ през бюджета на ЦРУ!7😁😁😁😁
    Вие да не би да имате нещо против тези организации? Оплачете се на JFK!😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    02:57 08.08.2026

  • 13 Колко ли

    5 2 Отговор
    десантни кораба и морски пехотинци са необходими за завземането на тази плюнка като площ?
    Искрено се смях на разсъмване.

    04:18 08.08.2026

  • 14 Търновец

    3 0 Отговор
    Между Украйна и Тайван има малко общо - Тайван е исторически родно място на 3-4 Полинезийски племена които съставляват раса много различна от Китайската. Преди около 3500 години Китай е било малко царство по част от долината на Жълтата река. Китай до голяма степен е бил военно политически спонсориран от поне три Американски администрации които още през 1931 изпращат оръжие и дори войници в помощ на Китайската Комунистическа партия и това е било на анти Японска основа заради богатата на нефт злато и въглища Манчжурия. Исторически Тайван е бил за около 200 чрез военна агресии завладян от Китай но след това освободен от Япония. Част от сегашните Японци са по произход Полинезийци тъкмо от Тайван

    07:59 08.08.2026

  • 15 Простият

    2 1 Отговор
    "Повечето събеседници на..... "
    дойче зелето вече оправиха Русия и Украйна - явно там нещата са ясни и сега започнаха да оправят Китай и Тайван. Дано в Тайван са по умни и не ги слушат тия интриганти. Ама аз съм прозд и кво разбирам аз от морски акули,. Аз разбирам само от океански акули на скара.

    08:20 08.08.2026

  • 16 Търновец

    1 2 Отговор
    Само преди около 6-7 години Газпром имаше пазарен дял от повече от 55% в Германия а сега е практически нула и тъкмо Зеленски помага на нефтени монополи от САЩ и Британия да избират от ЕС фирмите на Руските олигарси за доставка на енергоресурси. Самата Украйна прилича на възродена Отоманска империя и след споразумението за свободна търговия с Турция се започва една мега империя Турция Азербайджан Украйна Северен Кипър.

    08:27 08.08.2026

  • 17 Маистите дали си вярват като путлеристи

    1 0 Отговор
    Китай и Тайван се готвят да воюват и внимателно наблюдават войната на Русия срещу Украйна. Пекин си извлича поуки, защото не иска да повтаря грешките на Путин

    -;-
    Тайван дари ще го освободт за 3 дни?

    Коментиран от #18

    09:21 08.08.2026

  • 18 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Маистите дали си вярват като путлеристи":

    Нека да опитаме да погледнем надълбоко в конфликта в Украйна - преди години Китайска радиостанция на Мандарин оповести че един ден Сибир ще бъде част от Китай чак до Урал. Русия търпи големи загуби на фронта убити ранени миграцията е голяма а високите лихвени проценти затормозяват Руската икономика да разкрива нови работни места в цивилния сектор и Китайски фирми продават стоки и инвестират в РФ като Европейските напускат и дори Северна Корея продава снаряди танкове и балистични ракети на Русия тоест и двете Азиатски страни са заинтересовани войната в Украйна да продължи а в Източен Сибир вече има поне 20 милиона Китайци и един ден след 25-30 години Китайците стават доминантен етнос в Сибир - отначало икономически а след някой бърз референдум може старата Китайска мечта да се сбъдне.

    09:37 08.08.2026