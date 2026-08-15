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Ники Илиев зарадва фенките си със СНИМКА без тениска

Ники Илиев зарадва фенките си със СНИМКА без тениска

15 Август, 2026 14:34 1 063 13

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  • актьор-
  • режисьор-
  • форма-
  • фигура

Актьорът сподели любопитен ваканционен кадър

Ники Илиев зарадва фенките си със СНИМКА без тениска - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът и режисьор Ники Илиев спря да се крие зад кадър и показа впечатляваща форма без тениска в Инстаграм, където зарадва фенките си.

На снимката Ники позира на фона на морски пейзаж от Италия с ясно оформени плочки и стегнато тяло, а визията му бързо предизвика реакции сред почитателките му. Актьорът от години се радва на славата на секссимвол, макар да не парадира с вида си, но и не спира да поддържа отлична форма.

„Криза на средната възраст…“, написа закачливо 44-годишният Ники Илиев към снимката. Шегата му само допълнително разпали интереса към публикацията, към която заваляха всевъзможни коментари, основно одобрителни.

"Тази снимка ми оправи деня", "Да ти имам кризата", "Това не е криза, а реклама на средната възраст.", пишат някои от верните му почитателки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Прилича малко на мен. Но няма бирен мазол, което си е минус за жените.😎

    14:43 15.08.2026

  • 2 Хмм

    3 1 Отговор
    русначето бая остаряло

    14:46 15.08.2026

  • 3 Очевадка

    7 1 Отговор
    Защо са му такова странни зърната?
    Фотошопирали ли сте го?

    14:47 15.08.2026

  • 4 Николай

    9 0 Отговор
    Човека страда от витилиго,губи пигмента на кожата на ръцете.

    14:53 15.08.2026

  • 5 ха ха ха

    11 0 Отговор
    Тоя па имал и фенки?????

    14:55 15.08.2026

  • 6 Баба

    4 1 Отговор
    На средна възраст без жена, приятелка, семейство !!??? Жалко, че е хубав въж, но с лош характер....

    15:02 15.08.2026

  • 7 Анита почивката

    1 1 Отговор
    Не бургаски вечери а гурмазки вечери 🐐🤣

    15:19 15.08.2026

  • 8 Анита почивната станция гилф

    4 2 Отговор
    Здравейте аз съм баба на 64 години и търся млади момчета на по 25 години да се осамотим 🤣🥳

    15:20 15.08.2026

  • 9 ......па

    3 0 Отговор
    Да не е отишъл в Италия най-после да види сина си който вече е над 20 годишен и когото под давление на майка си така и не призна.

    15:22 15.08.2026

  • 10 Анита ескорт баба гилф

    2 1 Отговор
    Издирват се млади момчаци да скъсаме синджира на някоя топла дестинация. Презервативите задължителни! 🥳🐐

    15:22 15.08.2026

  • 11 Жив и здрав

    3 0 Отговор
    Много се вживял в ролята на оня от дързост и красота (той го имитира с хумор).

    15:29 15.08.2026

  • 12 Анита баба ескорт Гилф

    3 1 Отговор
    На Ники бумка ли му се млада баба счетоводителка?

    15:31 15.08.2026

  • 13 Сирак

    2 0 Отговор
    Грозофил!

    15:37 15.08.2026