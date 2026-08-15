Ники Илиев зарадва фенките си със СНИМКА без тениска

Актьорът и режисьор Ники Илиев спря да се крие зад кадър и показа впечатляваща форма без тениска в Инстаграм, където зарадва фенките си.
На снимката Ники позира на фона на морски пейзаж от Италия с ясно оформени плочки и стегнато тяло, а визията му бързо предизвика реакции сред почитателките му. Актьорът от години се радва на славата на секссимвол, макар да не парадира с вида си, но и не спира да поддържа отлична форма.
„Криза на средната възраст…“, написа закачливо 44-годишният Ники Илиев към снимката. Шегата му само допълнително разпали интереса към публикацията, към която заваляха всевъзможни коментари, основно одобрителни.
"Тази снимка ми оправи деня", "Да ти имам кризата", "Това не е криза, а реклама на средната възраст.", пишат някои от верните му почитателки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
14:43 15.08.2026
2 Хмм
14:46 15.08.2026
3 Очевадка
Фотошопирали ли сте го?
14:47 15.08.2026
4 Николай
14:53 15.08.2026
5 ха ха ха
14:55 15.08.2026
6 Баба
15:02 15.08.2026
7 Анита почивката
15:19 15.08.2026
8 Анита почивната станция гилф
15:20 15.08.2026
9 ......па
15:22 15.08.2026
10 Анита ескорт баба гилф
15:22 15.08.2026
11 Жив и здрав
15:29 15.08.2026
12 Анита баба ескорт Гилф
15:31 15.08.2026
13 Сирак
15:37 15.08.2026