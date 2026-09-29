Костадинов от Силистра: Разговарям с всеки български гражданин, защото там е отговорът на всеки въпрос за България

Пет основни приоритета представи кандидатът за президент на “Възраждане”, Костадин Костадинов, при посещението си в град Силистра.

Независимост, благоденствие, сигурност, научен и образователен просперитет са в основата на силната държава, заяви категорично Костадинов.

Той постави и темата за демографската криза, в която се намира районът и със съжаление каза, че само “Възраждане” поставя този важен въпрос като основен, а политическата организация има и разработена програма за преодоляването ѝ.

В разговора с граждани и медии Костадинов засегна и темата с правомощията на президента. Той припомни, че преди две години и половина политическата организация е поела инициатива за промяна в конституцията по модела на Франция през 1958 година.

“Тогавашният президент Шарл де Гол променя управленския модел във Франция. Полупрезидентската република означава, че президентът управлява, назначава правителството, контролира изпълнителната власт, но парламентът от своя страна има възможност да сваля правителството, контролира президента и той се отчита пред парламента.”, каза Костадинов, като обоснова предложението на “Възраждане” за увеличаване на правомощията на президента.

Друга важна тема, която кандидатът за президент постави, е за сигурността на българската граница. Костадинов е категоричен, че тя трябва да се гарантира от българската армия. На журналистически въпрос, дали той е служил в армията, отговори:

“Да, бил съм в казармата. Служих в Балчик през 2002 година в Центъра за подготовка на новобранци – тогава това беше Новобранската школа на Военновъздушните сили. След това продължих службата си в поделение 52860, помня го и до ден днешен. Това е поделението, което е едно от двете останали поделения, които бранят въздуха над Варна и въобще над Североизточна България с ракети, а другото е в Кичево. Лошото обаче е, че от от 2002 година насам поделението, в което се заклех в Балчик, вече не съществува – то беше ликвидирано. Поделението в Кичево пък не е получило дори един патрон допълнително въоръжение. Когато аз бях ефрейтор, защото аз бях произведен като ефрейтор във ВВС, въоръжението, което имахме тогава, беше изключително остаряло, а служих преди 24 години.”, каза Костадинов.

Той категорично заяви, че кандидатите на “Възраждане” ще обиколят всеки областен град, за да търсят разговор с всеки български граждани, защото там е отговорът на всички въпроси за България.

“Имаме минало, с което да се гордеем. Но бъдещето не може да бъде построено с понятията, страховете и разделенията на прехода. Не можем постоянно да избираме между чужди готови отговори. Не може все някой друг да мисли вместо нас. Българското общество трябва най-накрая да формулира новата си колективна цел.

И тази цел трябва да дойде по различен начин. Не от самозвани политици или чуждипосолства, а от недрата и мечтите на българския народ. Нашата мечта за България е ясна - силна, независима и благоденстваща. България, която сама определя националния си интерес. България, която може да разговаря и да изгражда партньорства и на Изток, и на Запад, без да се отказва от своя суверенитет. България със силна армия и защитени граници”, категоричен е Костадинов.

Вчера той посети и град Дулово, където дарина на читалище “Бялата лястовица”, учебници по Родинознание за 1-4 клас, на които е автор.

Днес обиколката му продължава в град Русе, град Бяла и град Две могили.