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Адв. Тим Козноф: Ако случаят "Петрохан" беше в САЩ, светкавично щяха да изведат децата

Адв. Тим Козноф: Ако случаят "Петрохан" беше в САЩ, светкавично щяха да изведат децата

24 Септември, 2026 10:00 1 456 21

  • ивайло калушев-
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  • петрохан-
  • педофили-
  • педофилия-
  • убийство

Реакцията на държавния апарат нямаше да се сведе до формални проверки

Адв. Тим Козноф: Ако случаят "Петрохан" беше в САЩ, светкавично щяха да изведат децата - 1
Снимка: Фейсбук
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Българският писател и анализатор Веселин Стаменов съобщи, че е изпратил официално запитване до утвърден американски адвокат, който се занимава с най-тежките дела, свързани с деца, за да го попита как биха реагирали властите в Щатите при подобен на "Петрохан" казус.

"Установих контакт с един от най-утвърдените адвокати в САЩ в тази сфера - Тим Козноф (Tim Kosnoff), чиято професионална кариера е посветена на съдебната битка с този дълбок морален и човешки рак. Запознах го в детайли с фактологията около случая и му зададох въпроса: ако подобен казус се беше развил в условията на американската правна и социална действителност, как щяха да реагират обществеността, институциите и медиите?", коментира Стаменов.

Отговорът му не закъснява:

„Ако в Съединените щати се бе появил сигнал с подобна тежест и специфики, реакцията на държавния апарат нямаше да се сведе до формални дисциплинарни проверки с изтекли срокове или до архивно забвение.

Първо, механизмите на правораздаването щяха да се активират със силата на прецизно настроен механизъм за спешно реагиране. При данни за затворена общност и деца в уязвима възраст щяха незабавно да бъдат задействани специализирани структури като Project Safe Childhood или междуинституционални Task Forces.

Приоритетът на федералните и местните органи нямаше да бъде само събирането на формални доказателства за минал период, а светкавичното идентифициране и извеждане на всяко дете от зоната на потенциален риск. Претърсванията, изземването на дигитални носители и проследяването на финансови следи щяха да последват в рамките на часове.

Второ, медийната среда нямаше да позволи казусът да потъне в административно мълчание.

Разследващата журналистика в САЩ функционира като обтегнат нерв на обществената съвест – ако се установи, че държавна структура е пренебрегнала сигнал за дете в опасност или е „загубила“ преписка, последващият институционален трус щеше да доведе до незабавни кадрови изчиствания, остри парламентарни изслушвания и мащабен обществен отзвук.

Трето, обществената реакция щеше да бъде категорична и монолитна. В тази сфера американското общество не познава политически индулгенции или партийни пристрастия – институционалният щит около всяка форма на сексуална експлоатация рухва под тежестта на общия морален консенсус.“


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 американският морал

    7 7 Отговор
    е пример зацял свят..

    Коментиран от #21

    10:03 24.09.2026

  • 2 Обективен

    16 0 Отговор
    Ако нашите политици живееха в САЩ , Синг-Синг нямаше да може да ги поеме

    10:03 24.09.2026

  • 3 авантгард

    11 3 Отговор
    Утре питай някой китайски адвокат.
    Там да ти обясни как и колко бързо действат.
    Иначе казано е: ако баба ти беше мъжка, щеше да си има дръжка.

    10:05 24.09.2026

  • 4 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    За УСА децата - да. Нооо, за другите - пет пари не дават

    10:05 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хмм

    24 1 Отговор
    случаят Епстайн говори друго

    10:05 24.09.2026

  • 7 Когато ОБЩЕСТВОТО

    0 0 Отговор
    Не го е еня , а и законите са вече изпортени ...?!?

    Коментиран от #17

    10:08 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    12 0 Отговор
    Да, ама у нас покриват сигналите за педофилия, уреждат педофилската организация с държавни поръчки, договори и разрешителни, и им даряват пари. А обвързаните с тях се опитват да отклонят по всякакъв начин вниманието от себе си и целите на сътрудничестото им, като твърдят че въобще не са ги познавали.

    10:16 24.09.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    Толкова ли е трудно психотест за работещите с с деца?

    10:19 24.09.2026

  • 11 Суисайдълтенденсис

    7 1 Отговор
    Ако случаят беше в САЩ и действително се касаеше за секта или религиозен култ, пак всички щяха да са се самоубили заедно с няколко от по-близо стоящите полицаи.

    10:24 24.09.2026

  • 12 Превзетото право

    3 1 Отговор
    Ще наблегна на думите, които ми направиха впечатление - правораздаване, съвест, морал, и обществена реакция, разследваща журналистика.

    1. За съвестта и Морала много може да се говори. Защото те са в основата на добруването и благополучното съществуване на всички ни под формата на общество. Те са всякаш превзети понятия и захвърлени в тъмница. Подменени с апатия и социална изолираност към проблемите на обществото и на другите хора.

    2. Обществена реакция. При силно разделено общество хвърлено в изкуствено създаване на десетки проблеми ежедневно. Как се очаква то да намери единен и общ път към заявка за каквато и да било обща обществена реакция. Тук отношение имат съвестта и морала, които са силно разклатени и подменени. До такава степен че не може да се определи кой е насилник и кой е жертва.

    3. Разследващата журналистика е съставена предимно от хора, които би следвало да са значима част от обществото. Тоест това би трябвало да е особена част която която стъпвайки на съвест и морал. Веднъж се самоконтролира и опазва за да има възможност да бъде независима и да има представителен образ пред обществото. И втори път проконтролира самото общество представяйки му цялата информация за всичко случващо се около него, всякакви проблеми всякакви далавери всякакви кражби.

    4. В България правораздаването е в ръцете на мафиотизирани и компрометирани организации търгуващи със съдбите на хората. Организации съществуващи по своя модел на виждания. И когато, пра

    Коментиран от #13

    10:30 24.09.2026

  • 13 Превзетото право

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Превзетото право":

    И когато, правораздаването пред себе си няма сплотено общество и разследваща журналистика, които произхождайки от своята съвест и морал да изискват качествено правораздаване. То тогава се получава едно кривораздаване използвано от хора, които имат ползите България да е потънала в Корупция и масова престъпност и обществено разделение.

    10:31 24.09.2026

  • 14 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    А сега ,ми обяснете за децата на Палестина ,вашият морален консенсус ,и как евреите имат най голямата банка за човешки органи и откъде ,или сте прекалено неморални да пишете затова ,за да няма обществен отзвук

    10:56 24.09.2026

  • 15 Факт

    6 0 Отговор
    Епщайн,Епстийн...

    11:04 24.09.2026

  • 16 Име

    3 0 Отговор
    "Описанието е на затворена, йерархична среда, в която не всички хора са имали еднакъв достъп до информация. Според представените от Йорданов изводи Калушев е бил фигурата, която е определяла правилата и е разпределяла информацията между останалите.

    Това създава специфичен тип зависимост.

    Човек не е задължително да бъде държан насила, за да бъде контролиран. Контролът може да минава през принадлежността, доверието, страха да не изгубиш групата, обещанието за по-добър живот или убеждението, че човекът, който стои в центъра на общността, притежава специално знание и способност да решава проблемите на останалите."ПОЗНАВАМ ПОДОБЕН ЧОВЕК!

    11:16 24.09.2026

  • 17 чистия

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Когато ОБЩЕСТВОТО":

    тук да, но там не!

    11:19 24.09.2026

  • 18 Напълно безсмислена статия

    3 2 Отговор
    А ако това запитване е направено наистина, отговорът е чиста проба лицемерие. Всички сме чували за извращенията на психясалите кравари.

    11:31 24.09.2026

  • 19 Мила

    0 0 Отговор
    Нашите тъпани,оставиха да убият децата,но като гледам майките им,след убийството се сетиха,че имат деца.Как са ги оставили на тоя изрод,как ще си оставиш детето в нищото?Нека това им тежи цял живот,ако изобщо имат съвест,но като гледам нямат май.Със тази плоча,какво искат да покажат?Те наживо са ги отблъснали,а сега се правят на загрижени,долни фльорци.

    11:55 24.09.2026

  • 20 Госあ

    0 0 Отговор
    не знам защо след епщайн аферата, трябва да бъдат питани за каквото и да е било американците?!? по добре питайте Китай.

    11:57 24.09.2026

  • 21 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "американският морал":

    В щатите е така. Ама ние сме по руската система - всичко се замита под килима.

    11:58 24.09.2026