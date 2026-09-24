Адв. Тим Козноф: Ако случаят "Петрохан" беше в САЩ, светкавично щяха да изведат децата

Българският писател и анализатор Веселин Стаменов съобщи, че е изпратил официално запитване до утвърден американски адвокат, който се занимава с най-тежките дела, свързани с деца, за да го попита как биха реагирали властите в Щатите при подобен на "Петрохан" казус.
"Установих контакт с един от най-утвърдените адвокати в САЩ в тази сфера - Тим Козноф (Tim Kosnoff), чиято професионална кариера е посветена на съдебната битка с този дълбок морален и човешки рак. Запознах го в детайли с фактологията около случая и му зададох въпроса: ако подобен казус се беше развил в условията на американската правна и социална действителност, как щяха да реагират обществеността, институциите и медиите?", коментира Стаменов.
Отговорът му не закъснява:
„Ако в Съединените щати се бе появил сигнал с подобна тежест и специфики, реакцията на държавния апарат нямаше да се сведе до формални дисциплинарни проверки с изтекли срокове или до архивно забвение.
Първо, механизмите на правораздаването щяха да се активират със силата на прецизно настроен механизъм за спешно реагиране. При данни за затворена общност и деца в уязвима възраст щяха незабавно да бъдат задействани специализирани структури като Project Safe Childhood или междуинституционални Task Forces.
Приоритетът на федералните и местните органи нямаше да бъде само събирането на формални доказателства за минал период, а светкавичното идентифициране и извеждане на всяко дете от зоната на потенциален риск. Претърсванията, изземването на дигитални носители и проследяването на финансови следи щяха да последват в рамките на часове.
Второ, медийната среда нямаше да позволи казусът да потъне в административно мълчание.
Разследващата журналистика в САЩ функционира като обтегнат нерв на обществената съвест – ако се установи, че държавна структура е пренебрегнала сигнал за дете в опасност или е „загубила“ преписка, последващият институционален трус щеше да доведе до незабавни кадрови изчиствания, остри парламентарни изслушвания и мащабен обществен отзвук.
Трето, обществената реакция щеше да бъде категорична и монолитна. В тази сфера американското общество не познава политически индулгенции или партийни пристрастия – институционалният щит около всяка форма на сексуална експлоатация рухва под тежестта на общия морален консенсус.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 американският морал
Коментиран от #21
10:03 24.09.2026
2 Обективен
10:03 24.09.2026
3 авантгард
Там да ти обясни как и колко бързо действат.
Иначе казано е: ако баба ти беше мъжка, щеше да си има дръжка.
10:05 24.09.2026
4 Хасковски каунь
10:05 24.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хмм
10:05 24.09.2026
7 Когато ОБЩЕСТВОТО
Коментиран от #17
10:08 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
10:16 24.09.2026
10 Дзак
10:19 24.09.2026
11 Суисайдълтенденсис
10:24 24.09.2026
12 Превзетото право
1. За съвестта и Морала много може да се говори. Защото те са в основата на добруването и благополучното съществуване на всички ни под формата на общество. Те са всякаш превзети понятия и захвърлени в тъмница. Подменени с апатия и социална изолираност към проблемите на обществото и на другите хора.
2. Обществена реакция. При силно разделено общество хвърлено в изкуствено създаване на десетки проблеми ежедневно. Как се очаква то да намери единен и общ път към заявка за каквато и да било обща обществена реакция. Тук отношение имат съвестта и морала, които са силно разклатени и подменени. До такава степен че не може да се определи кой е насилник и кой е жертва.
3. Разследващата журналистика е съставена предимно от хора, които би следвало да са значима част от обществото. Тоест това би трябвало да е особена част която която стъпвайки на съвест и морал. Веднъж се самоконтролира и опазва за да има възможност да бъде независима и да има представителен образ пред обществото. И втори път проконтролира самото общество представяйки му цялата информация за всичко случващо се около него, всякакви проблеми всякакви далавери всякакви кражби.
4. В България правораздаването е в ръцете на мафиотизирани и компрометирани организации търгуващи със съдбите на хората. Организации съществуващи по своя модел на виждания. И когато, пра
Коментиран от #13
10:30 24.09.2026
13 Превзетото право
До коментар #12 от "Превзетото право":И когато, правораздаването пред себе си няма сплотено общество и разследваща журналистика, които произхождайки от своята съвест и морал да изискват качествено правораздаване. То тогава се получава едно кривораздаване използвано от хора, които имат ползите България да е потънала в Корупция и масова престъпност и обществено разделение.
10:31 24.09.2026
14 Kaлпазанин
10:56 24.09.2026
15 Факт
11:04 24.09.2026
16 Име
Това създава специфичен тип зависимост.
Човек не е задължително да бъде държан насила, за да бъде контролиран. Контролът може да минава през принадлежността, доверието, страха да не изгубиш групата, обещанието за по-добър живот или убеждението, че човекът, който стои в центъра на общността, притежава специално знание и способност да решава проблемите на останалите."ПОЗНАВАМ ПОДОБЕН ЧОВЕК!
11:16 24.09.2026
17 чистия
До коментар #7 от "Когато ОБЩЕСТВОТО":тук да, но там не!
11:19 24.09.2026
18 Напълно безсмислена статия
11:31 24.09.2026
19 Мила
11:55 24.09.2026
20 Госあ
11:57 24.09.2026
21 Така е
До коментар #1 от "американският морал":В щатите е така. Ама ние сме по руската система - всичко се замита под килима.
11:58 24.09.2026