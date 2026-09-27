Иван Вазов през 1882 г: „Нашето чиновничество не мисли“

В кафенетата, пиварниците и канцелариите на Пловдив от 1882 г. великият български писател Иван Вазов вижда не просто млади държавни служители, а нов обществен тип. За него чиновничеството постепенно придобива „самонадеяността, безгрижността, егоизма и тъпостта“, които според писателя превръщат службата от отговорност в удобен начин на живот.
Откъсът е датиран 28 април 1882 г. и е публикуван във вестник „Народний глас“ – издание, с което писателят е тясно свързан през пловдивския си период. Вазов участва в редактирането на вестника в началото на 80-те години на XIX век, когато Пловдив е център на политическия и културния живот на Източна Румелия.
Канцеларията като крайна спирка
Вазов не напада самото съществуване на администрацията. Той атакува нагласата, че веднъж попаднал на служба, човек вече няма нужда да се развива. В текста чиновникът е представен като млад човек, дошъл от дюкян, бакалница, ученически чин или безделие, който бързо започва да смята положението си за достойно за завиждане.
След назначението книгите остават на заден план. Четенето, умствените занимания и всичко, което може да повиши морално човека, са заменени от „стереотипическите и безжизнени фрази на канцеларията“. С тази картина Вазов противопоставя някогашния бакалин, който е държал книги между тефтерите си, на новия чиновник, който няма нито време, нито воля да отвори книга.
Критиката е особено остра към безделието. Постоянното пребиваване в кафенетата и разходките според автора води до „умствено и нравствено похабявание“. Външното самодоволство прикрива вътрешна празнота, а сигурната служба се превръща в оправдание за липсата на инициатива.
Предупреждение за бъдещето
Вазов предупреждава, че явлението все още не е придобило „застрашителен характер“, но може да нарасне. Страхът му е, че ще се появи цял слой от недоучени и самодоволни служители, които не са способни нито на самостоятелно мислене, нито на обществен прогрес.Нашето чиновничество не чете.
Нашето чиновничество не мисли.
Тъкмо тази кратка финална присъда превръща текста в повече от моментна вестникарска полемика. Тя обобщава разбирането на Вазов, че проблемът не е в професията, а в отказа от развитие, отговорност и лична инициатива.
Затова откъсът продължава да се припомня и днес – като огледало на обществените спорове за администрацията, зависимостите и качеството на публичната служба. Съвременният прочит обаче трябва да остане точен: Вазов описва определен обществен тип и отправя публицистично предупреждение, а не произнася присъда над всеки държавен служител.
Повече от век след написването му най-силно остава не описанието на кафенетата, а въпросът, който стои зад него: какво се случва с човек, който получава служба, но престава да търси знание.
Ето пълният текст на материала на Вазов:
"Чиновничеството у нас от ден на ден взима по-особен и своеобразен характер. Повечето от младите люде, които са имали честта един път да се воврат в служба, сдобиват постепенно, но очевидно, отличителните черти на чиновника: самонадеяността, безгрижността, егоизмът и тъпостта. Постоянните им занятия в канцелариите и постоянното им пребиваване в кафенетата способствуват по един фатален начин за тяхното умствено и нравствено похабявание. Злото сега не е още твърде голямо и няма застрашителен характер, но с времето ще вземе по-големи размери и ние ще имаме цял народ от недоучени, но самооблъщени чиновничета, които по ограничеността в своите понятия и неразвитостта си ще съставляват една неблагонадеждна ветрена интелигенция, неспособна за никаква инициатива и прогрес.
За да се убедим в истинността на това скръбно утвърждение, достатъчно е да хвърлим един бежлив поглед на безбройния рояк чиновници и чиновничета, в столицата, които пълнят кафенетата, пиварниците, общите разходки и всичките места, дето се губят пари и време. Погледнете във физиономиите на тия чиновничета, в самодоволното изражение на техните лица, тъпо-благодарните погледи, които хвърлят на публиката, и вие завчас ще проникнете в техния вътрешен свят и ще съгледате пустотата, която съществува в сърцата и мозъците им.
Да, тия млади люде, минали в канцеларията, кой от терзийския дюкян, кой от бакалницата, кой от ученическия стол или от попрището на скитничеството и безделието, вече чувствуват, че положението им е достойно за завиждане и че нямат нужда от никакво по-нататъшно развитие. Умствените занятия, прочетът, книгите и всичко онова, което способства за моралното им повдигане и вчеловечаване, е пренебрегнато от тях. Едновремешното бакалче имаше по няколко книги за прочет, размесени с тефтерите му, днешното чиновниче, няма нито време, нито воля да отвори книгата, за да изчерпи малко светлина и научи повечко нещо от стереотипическите и безжизнени фрази на канцеларията, с която е пълна главата му.
Нашето чиновничество не чете.
Нашето чиновничество не мисли".
Пловдив, сряда, 28 априлий 1882 година
Иван Вазов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Валентина
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Коментиран от #15
10:59 27.09.2026
2 Мун Чо Юмрук
Коментиран от #6, #16, #18
11:04 27.09.2026
3 Точен
11:05 27.09.2026
4 Не само
11:09 27.09.2026
5 Йода
11:10 27.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бри
Значи прогресизмът води до упадък.
11:31 27.09.2026
8 Под игото
11:34 27.09.2026
9 Конфуций
"Тзе-кунг попита:
Какво би казал за тези, които сега управляват?
Учителят отвърна:
Ах, сбирщина от грабливи кариеристи; не заслужават внимание."
11:40 27.09.2026
10 Да се знае и помни...
"Днешното младо поколение обича лукса, има лоши обноски и не уважава авторитетите. Те противоречат на родителите си, кръстосват крака, като седят, и тиранизират учителите си.” (Сократ (470-399 г.пр.н.е))
Коментиран от #14
11:43 27.09.2026
11 Защо не цитирахте Возов
11:45 27.09.2026
12 Артилерист
11:47 27.09.2026
13 Чиновник прогресист
11:51 27.09.2026
14 уточнение
До коментар #10 от "Да се знае и помни...":Само преди няколко поколения ежедневните обувки на най масовото население са били цървулите, но някои от младото поколение днес дори може и да не знаят даже какво е цървул. Тези които знаят и помнят често държат по някой чифт за декорация, но никой не ги ползва по предназначение. Колелото на историята винаги се върти само напред и никога назад.
Коментиран от #17
11:54 27.09.2026
15 Прав е Вазов
До коментар #1 от "Валентина":Чиновничеството и власта след Освобождението откъсва България от Русия.
11:57 27.09.2026
16 Видят до
До коментар #2 от "Мун Чо Юмрук":коментиращи във факти, които нямат грам мозък в главата.. ;)
11:58 27.09.2026
17 Бай Тошо
До коментар #14 от "уточнение":Повреме на развития соц по селата вясово се ходеше с цървули и потури и кенефите бяха външни, а канализация и до ден днешен няма. Асфалт също.
И банани нямаше, сега поне банани има.
Коментиран от #19
12:10 27.09.2026
18 като питаш, да ти кажа
До коментар #2 от "Мун Чо Юмрук":Толкова дълъг престой във власта, която не е взета с насилие и режима не е диктатура, няма как да мине без съдействието на народа, било то с подкрепа или с безразличие което е едно и също. Когато народа вместо да е единени сплотен за да защитава заедно бъдещето и интерсите си, а е разделен на стотици непрекъснато враждуващи помежду си фрагманти, членове или симпатизанти на една или друга политическа партия, става това, което става.
"Демокрацията не може да се издигне по-високо от нивото на този човешки материал, от който са изградени нейните избиратели." (Джордж Бърнард Шоу)
12:12 27.09.2026
19 Ха сега де...
До коментар #17 от "Бай Тошо":А кой ти пречи да нахлузиш на дядо си цървулите и да тръгнеш през калта, да си направиш външна тоалетна без канализация, щом толкова много държиш живота да протича по един и същи начин много поколения наред?
12:17 27.09.2026