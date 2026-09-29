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Род Стюарт обяви последното си турне през 2027 г.
  Тема: Известни личности

Род Стюарт обяви последното си турне през 2027 г.

29 Септември, 2026 12:14 349 1

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  • прощално турне-
  • рок музика-
  • концерти

The Final Encore ще включва 21 концерта във Великобритания, Ирландия и Европа. Певецът уточни, че не се пенсионира, но слага край на големите рокендрол турнета

Род Стюарт обяви последното си турне през 2027 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Род Стюарт обяви, че през 2027 г. ще тръгне на последното си голямо концертно турне. The Final Encore ще включва 21 участия във Великобритания, Ирландия и Европа, като първият концерт е насрочен за 23 април в дъблинската 3Arena, а последният обявен засега – за 24 юли в Хановер, Германия.

„Време е да се сбогувам с живота на пътя“, заяви Стюарт в обръщение към публиката. Той уточни, че не се пенсионира, но предстоящите концерти ще бъдат последното му рокендрол турне. Певецът остави отворена възможността за отделни участия след края на обиколката, но концертната му дейност в досегашния мащаб ще приключи.

21 концерта от Дъблин до Хановер

След откриването в Дъблин Стюарт ще излезе на сцената в Белфаст и Глазгоу, а през май са планирани концерти в Бирмингам, Манчестър и Лондон. На 11 май той ще пее в лондонската зала The O2. В концертите във Великобритания и Ирландия специален гост ще бъде Хауърд Джоунс.

Европейската част започва на 28 май в Амстердам и продължава през Антверпен, Берлин, Дюселдорф, Копенхаген, Хелзинки, Ретвик, Трондхайм, Берген, Будапеща, Мюнхен, Пула, Прага и Краков. Финалът на обявената програма е на 24 юли в Хановер. Организаторите посочват, че могат да бъдат добавени още дати.

Решението идва след прекратеното турне през 2026 г.

Новото прощално турне беше обявено няколко седмици след като Стюарт прекрати оставащите концерти от американската част на One Last Time. През август негов представител потвърди, че певецът се възстановява след процедура за поставяне на коронарен стент, заради която бяха отменени и други участия.

Стюарт започва професионалните си изяви в началото на 60-те години на XX век и през следващите десетилетия изгражда кариера като солов изпълнител и член на групите The Jeff Beck Group и Faces. През 2024 г. албумът му Swing Fever, записан с Джулс Холанд, достигна първо място в британската класация.

Продажбата на билети за част от концертите във Великобритания и Ирландия започва в началото на октомври 2026 г. The Final Encore е представено като заключителната глава на концертна кариера, продължила повече от шест десетилетия.

Източници: Guardian, NME


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  • 1 Мъж

    0 0 Отговор
    Българките лентяйки много ме мразат 🍾🍾🍾🍾🍾🤭🤣🚩

    12:22 29.09.2026