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Цеков: Докога трибуна за психическите девиации и извращения на майки, лели и вуйни на пед@филите?

Цеков: Докога трибуна за психическите девиации и извращения на майки, лели и вуйни на пед@филите?

17 Септември, 2026 16:00 1 025 37

  • борислав цеков-
  • петрохан-
  • убийство-
  • педофилия-
  • ивайло калушев

Цеков: Докога ще се дава медийна трибуна на психическите девиации и извращения на някакви майки, бащи, лели и вуйни на пед@филите от петроханската секта

Цеков: Докога трибуна за психическите девиации и извращения на майки, лели и вуйни на пед@филите? - 1
Снимка: Фейсбук
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Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не оставяйте всичко да се оттече като някоя жълта клюка. Не се ограничавайте само до гнева и погнусата, която всеки нормален човек трябва да изпитва към педо@илската секта от хижа "Петрохан".

Гнусете се от нейните политически покровители, от нейните спонсори, от нейните медийни застъпници и помагачи, от нейните приятели и снабдители със "свежа кръв", от всички извратеняци и морални огризки, които с микрофон и без микрофон влачат от девет дерета вода, за да оправдават петроханското престъпление и да отклоняват вниманието от него.

Знам, че за някои от тази самозвана "общност" педо@илията не била престъпление, а "страдание" - има такава тяхна "мислителка" дори в СЕМ, но това кощунство трябва да бъде изкоренено. Изолирайте ги. Остракирайте ги. Не им ходете в предаванията, не им четете сайтовете, не им гласувайте в избори. Сочете ги с пръст, където ги срещнете. Тази гнусота не заслужава нищо друго. Знаят се поименно, част от тях видяхте и чухте отново и на и около пресконференцията онзи ден.

И се чудя докога ще се дава медийна трибуна на психическите девиации и извращения на някакви майки, бащи, лели и вуйни на пед@филите от петроханската секта и техния приятелски кръг. Затворете ефира за тях. Има елементарни правила и норми, които изключват такова масирано медийно обгрижване на това гнусно долнопробие, защото трови обществото и създава обществена патология, която застрашава всички.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Василеску

    30 17 Отговор
    Абсолютно подкрепям Цеков, който е десен човек и даже антирадевист. Чистене на всякакви секти!

    Коментиран от #5, #10, #13, #14, #18

    16:02 17.09.2026

  • 2 Брей,

    17 21 Отговор
    тоя се е писал юрист, но явно и той е вещо лице и трол като Росен.

    Коментиран от #15, #16

    16:04 17.09.2026

  • 3 честен ционист

    8 4 Отговор
    „Тоталитаризмът не ни обещава толкова ера на вяра, колкото ера на шизофрения.“

    16:05 17.09.2026

  • 4 име

    15 10 Отговор
    Айде сега, покрай преброяването на педофилите, да се преброят и всички слабоумни същества, които немогат да проумеят, че Йотова е помилвала наркотрафиканта въз основа на становището на ПеПедофилската здравна комисия, че е бил на умиргане, а и без това от две години не е излежава присъдата си.

    16:06 17.09.2026

  • 5 Антонеску

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Василеску":

    Правилно!Чистене на червената Измет.

    16:06 17.09.2026

  • 6 Докога

    20 4 Отговор
    къносани натегачи ще имат трибуна за бръщолевици ?

    16:07 17.09.2026

  • 7 Ддд

    19 14 Отговор
    Цеков, ако медиите в България спазваха елементарни етични норми и принципи Вие просто нямаше да бъдете отразяван и публикуван. Засрамете се, ако изобщо знаете какво означава това.

    Коментиран от #26

    16:08 17.09.2026

  • 8 Правна комисия в НС

    13 4 Отговор
    Забранявам, Цеко сифоня квадратните гащи да пише във фейса. Мерките за социалните мрежи, освен за тинейджъри, трябва да бъдат забранени и за идиотите.

    16:09 17.09.2026

  • 9 Какви

    12 3 Отговор
    са тези имена , бе ? Цеко , Пеко ,Тако , Мако , Дако......

    16:09 17.09.2026

  • 10 Десен бил

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Василеску":

    Бойковчетата са прикрити копейки.Герб отива при Атака на Болен.

    16:10 17.09.2026

  • 11 Софиянец

    13 5 Отговор
    Докато кмета ни е виден педофил и спонсор на петроханската секата!
    Докато в парламента има цяла партия ппдб-ли, бъкана с педофили, содомити, наркомани и кой знае какво още!

    16:10 17.09.2026

  • 12 Народа да отговаря,не да се спотайва

    7 4 Отговор
    Радев пита.Кой в
    МВР и данс прикрива и покровителства престъпници сектанти и питофили?

    16:10 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 обективност

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Брей,":

    Цеков не се е "писал "юрист", той действително е такъв.А ти защо си засегнат от думите му - поклонник на ламата ли си?

    16:12 17.09.2026

  • 16 Ами

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Брей,":

    Отклоняване на вниманието от Нарко
    Йотова.
    Така беше и преди последите избори.
    А този търси подслон и внимание.

    16:12 17.09.2026

  • 17 Ти си за

    7 1 Отговор
    съд , бе , вапцан !

    16:13 17.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Педофилията

    1 3 Отговор
    Се корени в Библията и "любовта към Отеца".
    Обаче за ефира е прав. Тровят го.
    Всеки избирателно определя какво да слуша и кого.

    16:13 17.09.2026

  • 20 Народът да отговаря,не да се спотайва

    7 6 Отговор
    Кой нареди на Илияна Помилвачката да пуска на свобода наркотрафиканти?

    16:15 17.09.2026

  • 21 Е.С.

    9 10 Отговор
    Браво на Цеков! Най-накрая един нормален човек в тази страна!

    16:15 17.09.2026

  • 22 !!!?

    5 4 Отговор
    Цеков, посочи кой е педофил в изборите, та да негласуваме за него...!!!

    16:17 17.09.2026

  • 23 диагноза

    4 1 Отговор
    не знам дали и прав,но е мизантроп!

    16:18 17.09.2026

  • 24 Чип и Дейл

    7 6 Отговор
    Този е за психиатрията

    16:19 17.09.2026

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 РЕАЛИСТ

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    Ти педофил ли си, че ги защитаваш? Човекът правилно анатемосва тях, покровителите им от ППДБ и защитниците им. Всички гнусари сте в един кюп.

    16:22 17.09.2026

  • 27 българина

    3 3 Отговор
    оневинявайки извратеняците рейнджъри, се работи с Прозореца.на Овертън, та следващите да са още по големи изверги, само гледайте ! Скоро ще стане ясно защо кмета е давал пари..... изнудван е и има за какво

    16:24 17.09.2026

  • 28 Този можел

    2 2 Отговор
    И нещо умно да каже.

    16:26 17.09.2026

  • 29 Умен

    3 1 Отговор
    Хайде по-полека,че ми идваш малко в повече.То и от такива като тебе трябва се прочистим като сме тръгнали да се сме такива частици.

    16:26 17.09.2026

  • 30 Каква

    5 1 Отговор
    Убавица само , какъв вкус да си боядиса така растителността на чутората !

    16:26 17.09.2026

  • 31 Констатация

    2 0 Отговор
    Дет съ вика " майки, лели и вуйни" и те в крас с времето!!!! -)))))))

    16:28 17.09.2026

  • 32 !!!?

    8 2 Отговор
    Цеков на умряло куче нож вади...що не се озъби на службите, които са създали педоилската секта и сами я ликвидираха...,а чалгарите и Гълъбарника на Мистър Кеш я пришиха на опозицията !!!?

    16:28 17.09.2026

  • 33 име

    6 0 Отговор
    Миналата година коалицията ГЕРБ -БСП-ИТН-Пеевски вдигна заплатите на всички силови структури ( МВР ,МО) със 70% за да си затварят очите за наркотрафика и трафика на хора. Полицаи със заплати 5000 евро и военни офицери 6700 евро. И всичко това на гърба на обикновените работещи хора. А сега мунчо кРадев на всеки 3 месеца им раздава бонуси на стойност 120 млн.. Единствено ПП-ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър публикува снимки на народните представители от ПП-ДБ и написа " Запомнете тези хора - те са против увеличението на заплатите на полицаи и военни със 70%"

    16:30 17.09.2026

  • 34 Ха,ха!!!

    0 0 Отговор
    Сектата,скоро ще бъде заличена!!!

    16:33 17.09.2026

  • 35 Другата гледна точка

    0 0 Отговор
    София Андреева ( част от периферния кръг на култа

    "Ще кажа нещо , което казах на полицията и тя много фино го подмина
    Преди време имах разговор с Иво . Той сподели , че най -голямата му мечта е Ники да влезе в ритрийт за три години (Сашо още не се беше появил тогава) . Той самият щеше да отговаря за и да пази ритрийта. Това е хилядолетна традиция при будистите. В тибетския будизъм има строги ритрийти. Откъсване от света и прекъсване на комуникация. Практикуващите се отдават на денонощна медитация и четене на свещенни текстове.

    За да стане един ученик продължител на определена традиция и да стане учител , се изизсква минимум един такъв ритрийт . В Тибет са правели и правят и 10 годишни такива.

    Като се има предвид , че Сашо и Ники бяха подготвяни за учители , съвсем естествено идваше ред за техните ритрийти. Умората от липсата на подкрепа от страна на държавата , заплахите от ДАНС и др. фактори , ще да са стимулът който евентуално ги е подтикнал да вземат окончателно решение за оттегляне в ритрийт.

    Дали този ритрийт е бил предвиден в някоя пещера, както класически се е правело в Тибет , или другаде ?

    Убийците , очевидно не са били наясно , че Иво се оттегля от светския живот . Тримата Ивей , Дечи и Пламен е трябвало да поддържат ритрийта. Това се изразява в снабдяване с ресурси , ако е необходимо на хората в ритрийта. При такъв курс на събитията , светската дейност на групата щеше да стихне .

    Тогава щеше да е възможно Иво и двамата тулкув

    16:34 17.09.2026

  • 36 Другата версия 2

    0 0 Отговор
    Тогава щеше да е възможно Иво и двамата тулкувци да имат условия за постигане на Тялото Дъга т.е. просветление , чрез квантов скок и разтваряне на грубото тяло в пространството (което е крайна цел на всеки практикуващ Дзогчен).

    Тук още веднъж изпъква несъстоятелността на тезата за самоубийство. При такова дивашко ръзкъсване на телата от куршуми , енергийните канали на тялото биват разрушени. Това води до невъзможност за контрол над енергията и нейното придвижване в необходимата посока.

    16:35 17.09.2026

  • 37 Другата гледна точка 3

    0 0 Отговор
    Необяснимо е за хора посветили цялото си съществуване на стремежа към просветление, с пълен контрол над съзнанието си , пълен контрол над нагона и животинските инстинкти , да отидат и да се гръмнат за кеф на свинската мафия.

    16:37 17.09.2026