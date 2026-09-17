Цеков: Докога трибуна за психическите девиации и извращения на майки, лели и вуйни на пед@филите?

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Не оставяйте всичко да се оттече като някоя жълта клюка. Не се ограничавайте само до гнева и погнусата, която всеки нормален човек трябва да изпитва към педо@илската секта от хижа "Петрохан".

Гнусете се от нейните политически покровители, от нейните спонсори, от нейните медийни застъпници и помагачи, от нейните приятели и снабдители със "свежа кръв", от всички извратеняци и морални огризки, които с микрофон и без микрофон влачат от девет дерета вода, за да оправдават петроханското престъпление и да отклоняват вниманието от него.

Знам, че за някои от тази самозвана "общност" педо@илията не била престъпление, а "страдание" - има такава тяхна "мислителка" дори в СЕМ, но това кощунство трябва да бъде изкоренено. Изолирайте ги. Остракирайте ги. Не им ходете в предаванията, не им четете сайтовете, не им гласувайте в избори. Сочете ги с пръст, където ги срещнете. Тази гнусота не заслужава нищо друго. Знаят се поименно, част от тях видяхте и чухте отново и на и около пресконференцията онзи ден.

И се чудя докога ще се дава медийна трибуна на психическите девиации и извращения на някакви майки, бащи, лели и вуйни на пед@филите от петроханската секта и техния приятелски кръг. Затворете ефира за тях. Има елементарни правила и норми, които изключват такова масирано медийно обгрижване на това гнусно долнопробие, защото трови обществото и създава обществена патология, която застрашава всички.