Цеков: Докога трибуна за психическите девиации и извращения на майки, лели и вуйни на пед@филите?

Не оставяйте всичко да се оттече като някоя жълта клюка. Не се ограничавайте само до гнева и погнусата, която всеки нормален човек трябва да изпитва към педо@илската секта от хижа "Петрохан".
Гнусете се от нейните политически покровители, от нейните спонсори, от нейните медийни застъпници и помагачи, от нейните приятели и снабдители със "свежа кръв", от всички извратеняци и морални огризки, които с микрофон и без микрофон влачат от девет дерета вода, за да оправдават петроханското престъпление и да отклоняват вниманието от него.
Знам, че за някои от тази самозвана "общност" педо@илията не била престъпление, а "страдание" - има такава тяхна "мислителка" дори в СЕМ, но това кощунство трябва да бъде изкоренено. Изолирайте ги. Остракирайте ги. Не им ходете в предаванията, не им четете сайтовете, не им гласувайте в избори. Сочете ги с пръст, където ги срещнете. Тази гнусота не заслужава нищо друго. Знаят се поименно, част от тях видяхте и чухте отново и на и около пресконференцията онзи ден.
И се чудя докога ще се дава медийна трибуна на психическите девиации и извращения на някакви майки, бащи, лели и вуйни на пед@филите от петроханската секта и техния приятелски кръг. Затворете ефира за тях. Има елементарни правила и норми, които изключват такова масирано медийно обгрижване на това гнусно долнопробие, защото трови обществото и създава обществена патология, която застрашава всички.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Василеску
Коментиран от #5, #10, #13, #14, #18
16:02 17.09.2026
2 Брей,
Коментиран от #15, #16
16:04 17.09.2026
3 честен ционист
16:05 17.09.2026
4 име
16:06 17.09.2026
5 Антонеску
До коментар #1 от "Василеску":Правилно!Чистене на червената Измет.
16:06 17.09.2026
6 Докога
16:07 17.09.2026
7 Ддд
Коментиран от #26
16:08 17.09.2026
8 Правна комисия в НС
16:09 17.09.2026
9 Какви
16:09 17.09.2026
10 Десен бил
До коментар #1 от "Василеску":Бойковчетата са прикрити копейки.Герб отива при Атака на Болен.
16:10 17.09.2026
11 Софиянец
Докато в парламента има цяла партия ппдб-ли, бъкана с педофили, содомити, наркомани и кой знае какво още!
16:10 17.09.2026
12 Народа да отговаря,не да се спотайва
МВР и данс прикрива и покровителства престъпници сектанти и питофили?
16:10 17.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 обективност
До коментар #2 от "Брей,":Цеков не се е "писал "юрист", той действително е такъв.А ти защо си засегнат от думите му - поклонник на ламата ли си?
16:12 17.09.2026
16 Ами
До коментар #2 от "Брей,":Отклоняване на вниманието от Нарко
Йотова.
Така беше и преди последите избори.
А този търси подслон и внимание.
16:12 17.09.2026
17 Ти си за
16:13 17.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Педофилията
Обаче за ефира е прав. Тровят го.
Всеки избирателно определя какво да слуша и кого.
16:13 17.09.2026
20 Народът да отговаря,не да се спотайва
16:15 17.09.2026
21 Е.С.
16:15 17.09.2026
22 !!!?
16:17 17.09.2026
23 диагноза
16:18 17.09.2026
24 Чип и Дейл
16:19 17.09.2026
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Ддд":Ти педофил ли си, че ги защитаваш? Човекът правилно анатемосва тях, покровителите им от ППДБ и защитниците им. Всички гнусари сте в един кюп.
16:22 17.09.2026
27 българина
16:24 17.09.2026
28 Този можел
16:26 17.09.2026
29 Умен
16:26 17.09.2026
30 Каква
16:26 17.09.2026
31 Констатация
16:28 17.09.2026
32 !!!?
16:28 17.09.2026
33 име
16:30 17.09.2026
34 Ха,ха!!!
16:33 17.09.2026
35 Другата гледна точка
"Ще кажа нещо , което казах на полицията и тя много фино го подмина
Преди време имах разговор с Иво . Той сподели , че най -голямата му мечта е Ники да влезе в ритрийт за три години (Сашо още не се беше появил тогава) . Той самият щеше да отговаря за и да пази ритрийта. Това е хилядолетна традиция при будистите. В тибетския будизъм има строги ритрийти. Откъсване от света и прекъсване на комуникация. Практикуващите се отдават на денонощна медитация и четене на свещенни текстове.
За да стане един ученик продължител на определена традиция и да стане учител , се изизсква минимум един такъв ритрийт . В Тибет са правели и правят и 10 годишни такива.
Като се има предвид , че Сашо и Ники бяха подготвяни за учители , съвсем естествено идваше ред за техните ритрийти. Умората от липсата на подкрепа от страна на държавата , заплахите от ДАНС и др. фактори , ще да са стимулът който евентуално ги е подтикнал да вземат окончателно решение за оттегляне в ритрийт.
Дали този ритрийт е бил предвиден в някоя пещера, както класически се е правело в Тибет , или другаде ?
Убийците , очевидно не са били наясно , че Иво се оттегля от светския живот . Тримата Ивей , Дечи и Пламен е трябвало да поддържат ритрийта. Това се изразява в снабдяване с ресурси , ако е необходимо на хората в ритрийта. При такъв курс на събитията , светската дейност на групата щеше да стихне .
Тогава щеше да е възможно Иво и двамата тулкув
16:34 17.09.2026
36 Другата версия 2
Тук още веднъж изпъква несъстоятелността на тезата за самоубийство. При такова дивашко ръзкъсване на телата от куршуми , енергийните канали на тялото биват разрушени. Това води до невъзможност за контрол над енергията и нейното придвижване в необходимата посока.
16:35 17.09.2026
37 Другата гледна точка 3
16:37 17.09.2026