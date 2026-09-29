Ван Бомел доволен въпреки загубата от Франция: Детайлите решиха мача, момчетата заслужават шестица

Селекционерът на Белгия Марк ван Бомел изрази задоволство от представянето на своя отбор, въпреки поражението с 0:1 от Франция в Лигата на нациите.

"Моите футболисти разбират стила на игра и радостта се излъчва от тях. Не мога да ги виня. Начинът, по който пресират, спринтират заедно назад в защита... точно това искаме да видим. Нямахме много чисти положения, но имахме ситуации, които с малко повече прецизност можеха да се превърнат в шансове за гол. Детайлите определят резултата. Същото беше и на Световното срещу Испания. И там всичко бе решено от детайл.

Разочарованието в съблекалнята е голямо. На терена обаче се виждаше удоволствието от играта. Интензитетът – това е нещото, на което се радват. Щастливи са, когато печелят топката и играят с нея. Всички бяха силни, Шарл Де Кетеларе също. Всички заслужават отличен 6. Морейра може би не беше толкова добър с топката в крака, но без нея беше много полезен. Той носи интензивност с реакциите си", заяви Ван Бомел.

Специалистът открои и представянето на Мика Годтс и Ромео Лавия.

"Това, което Мика Годтс показва, е на много високо ниво. Знаем какво може с топката, но е изключително полезен и без нея. Лавия изигра отличен мач. Но не мога да го пусна да започне в петък. Не мога да пусна всеки играч в четири поредни мача и да очаквам да играе с пълна сила. Затова извадих Де Бройне след час игра. Той е изиграл много малко пълни 90-минутни мачове този сезон. Освен това в лицето на Ханс Ванакен имаме добър заместник. Когато съм играл срещу него с Антверпен, винаги ни е било трудно. Лукаку? Търсех друг тип атака – с повече скорост", добави треньорът.

Ван Бомел отправи критики и към медиите.

"Мисля, че правите лоша услуга на момчетата, като казвате, че това е бил мач срещу френски Б-отбор. Знам, че не всички големи имена бяха на терена. Но качеството беше налице. Следващата седмица играем във Франция. Там ще бъдем още по-голямо предизвикателство", завърши селекционерът на Белгия.