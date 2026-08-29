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Румен Гълъбинов посочи кои са най-спешните мерки заради свръхдефицита

Румен Гълъбинов посочи кои са най-спешните мерки заради свръхдефицита

29 Август, 2026 15:05 701 9

  • румен гълъбинов-
  • икономика-
  • бвп

Според него в международен аспект пред ЕС продължават да стоят основните предизвикателства, свързани с геополитическите конфликти и икономическите последици от тях

Румен Гълъбинов посочи кои са най-спешните мерки заради свръхдефицита - 1
Снимка: БГНЕС
Румен Гълъбинов Румен Гълъбинов икономист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управлението на правителството за първите три месеца е противоречиво съчетание от заявка за икономически реформи и финансова непредсказуемост на бюджета за следващата година. Това коментира специално за "Факти" икономистът Румен Гълъбинов. Според него заради процедурата по свръхдефицит в бюджета за следващата година трябва да се предприемат следните мерки:

Първата и най-належаща според икономиста е фискалната консолидация и оптимизация на държавните разходи. Това трябва да е съпроводено и с мерки за привличане на повече чуждестранни инвестиции и мерки за свиване на сивата икономика, която в момента е 1/3 от икономиката ни, като това би довело до приходи в бюджета.

Гълъбинов определи първите 8 месеца от влизането ни в Еврозоната като успешни и технически плавни, а инфлациония ефект е останал в рамките на очакваните 0,5%.

Според него в международен аспект пред ЕС продължават да стоят основните предизвикателства, свързани с геополитическите конфликти и икономическите последици от тях.

Страната ни трябва да постигне и задържи нивото на инвестиции във военното производство и технологии от поне 2 процента от БВП за отбрана смята Румен Гълъбинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муньовата

    8 1 Отговор
    Кошница с грижа да не би да не работи?

    15:06 29.08.2026

  • 2 Пич

    8 2 Отговор
    Оптимизация значи, че ще ви съсипят от щавене и безпаричие!!!
    Казах ви, че ще ревете за тарика хайдука, който като гепеше за него, имаше и за вас!!!
    В схемата на дъртите ченгета от ДС, за вас няма нищо!!!

    15:11 29.08.2026

  • 3 иван костов

    3 3 Отговор
    Престъпникът Гюро е изнесъл цялата държавна хазна в киив! Всичките приходи на държавата са отивали за нацистката хунта !

    15:30 29.08.2026

  • 4 Това в изкуствен свръхдефицит

    2 0 Отговор
    Няма никъде дефицит като погледнеш бюджета...

    15:34 29.08.2026

  • 5 Спец

    6 0 Отговор
    И Румен Гълъбинов и Гълъб Донев марш в гълъбарника при чуждестранните инвестиции!

    15:43 29.08.2026

  • 6 Радев ни излъга!

    1 0 Отговор
    Нали щеше де маха калинките?
    700 000 клатикрачола!

    16:00 29.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иво

    1 0 Отговор
    Нали този миналата година каза че всичко е наред.
    И с еврото ще станем още по добре. А сега дава акъл за мерки

    16:13 29.08.2026