Румен Гълъбинов посочи кои са най-спешните мерки заради свръхдефицита

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Управлението на правителството за първите три месеца е противоречиво съчетание от заявка за икономически реформи и финансова непредсказуемост на бюджета за следващата година. Това коментира специално за "Факти" икономистът Румен Гълъбинов. Според него заради процедурата по свръхдефицит в бюджета за следващата година трябва да се предприемат следните мерки:

Първата и най-належаща според икономиста е фискалната консолидация и оптимизация на държавните разходи. Това трябва да е съпроводено и с мерки за привличане на повече чуждестранни инвестиции и мерки за свиване на сивата икономика, която в момента е 1/3 от икономиката ни, като това би довело до приходи в бюджета.

Гълъбинов определи първите 8 месеца от влизането ни в Еврозоната като успешни и технически плавни, а инфлациония ефект е останал в рамките на очакваните 0,5%.

Според него в международен аспект пред ЕС продължават да стоят основните предизвикателства, свързани с геополитическите конфликти и икономическите последици от тях.

Страната ни трябва да постигне и задържи нивото на инвестиции във военното производство и технологии от поне 2 процента от БВП за отбрана смята Румен Гълъбинов.