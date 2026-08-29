Румен Гълъбинов посочи кои са най-спешните мерки заради свръхдефицита

Управлението на правителството за първите три месеца е противоречиво съчетание от заявка за икономически реформи и финансова непредсказуемост на бюджета за следващата година. Това коментира специално за "Факти" икономистът Румен Гълъбинов. Според него заради процедурата по свръхдефицит в бюджета за следващата година трябва да се предприемат следните мерки:
Първата и най-належаща според икономиста е фискалната консолидация и оптимизация на държавните разходи. Това трябва да е съпроводено и с мерки за привличане на повече чуждестранни инвестиции и мерки за свиване на сивата икономика, която в момента е 1/3 от икономиката ни, като това би довело до приходи в бюджета.
Гълъбинов определи първите 8 месеца от влизането ни в Еврозоната като успешни и технически плавни, а инфлациония ефект е останал в рамките на очакваните 0,5%.
Според него в международен аспект пред ЕС продължават да стоят основните предизвикателства, свързани с геополитическите конфликти и икономическите последици от тях.
Страната ни трябва да постигне и задържи нивото на инвестиции във военното производство и технологии от поне 2 процента от БВП за отбрана смята Румен Гълъбинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муньовата
15:06 29.08.2026
2 Пич
Казах ви, че ще ревете за тарика хайдука, който като гепеше за него, имаше и за вас!!!
В схемата на дъртите ченгета от ДС, за вас няма нищо!!!
15:11 29.08.2026
3 иван костов
15:30 29.08.2026
4 Това в изкуствен свръхдефицит
15:34 29.08.2026
5 Спец
15:43 29.08.2026
6 Радев ни излъга!
700 000 клатикрачола!
16:00 29.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Иво
И с еврото ще станем още по добре. А сега дава акъл за мерки
16:13 29.08.2026