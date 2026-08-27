Боян Рашев: Америка залага всичко на природния газ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Данните за изграждане на нови газови централи в САЩ са умопомрачителни. Докато през първата половина на 2025 г. в процес на изграждане са 16 GW, то само година след това в строеж са 50 GW. Ако към тях прибавим и онези в подготвителна фаза и обявените намерения (pre-construction & announced), общата нова мощност към момента достига 400 GW. Трите големи производителя на газови турбини - GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi - вече са продали целия си производствен капацитет до 2031 г.

Мащабът на проектите е феноменален. PORTS Energy Center, финансиран от OpenAI & Nvidia, ще има общ капацитет от 9.2 GW газови мощности. Всички останали големи технологични компании в САЩ имат проекти от подобен мащаб. И всички залагат на някакъв микс от природен газ, ВЕИ, батерии и ядрена енергия, в който обаче газът стандартно държи 80-90% от планирания капацитет.

В същото време капацитетът на заводите за втечняване по американското крайбрежие също бързо расте. Към днешна дата вече е около 18 bcf на ден като до 2029 г. се очаква да достигне 28 bcf на ден. Огромен дял от този газ идва в Европейския съюз, но това не е задължително. Ако някой друг - Япония, Южна Корея, Китай - плати повече, корабите бързо сменят курса. Точно това се случва през последните няколко месеца и затова газовите хранилища на Европа остават незапълнени.

Добивът в САЩ също расте, но с много по-скромни темпове. През 2026 г. ще достигне 122 bcf на ден, което е с 4% повече спрямо 2025 г. Това изобщо не е малко, но ми изглежда крайно недостатъчно с оглед на очаквания ръст на потреблението.

В един момент всичко това неизбежно ще доведе до скок на цените, включително вътре в САЩ. Някой ще остане без достъп до природен газ. Не ми се вижда вероятно това да бъдат потребителите, тежката индустрията и технологичните гиганти на Америка, които хранят ненаситния изкуствен интелект...

Разбира се, всичко е само мое мнение и не представлява препоръка за инвестиции.