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Боян Рашев: Америка залага всичко на природния газ

Боян Рашев: Америка залага всичко на природния газ

27 Август, 2026 10:00 648 3

  • боян рашев-
  • сащ-
  • природен газ-
  • икономика

В един момент всичко това неизбежно ще доведе до скок на цените, включително вътре в САЩ

Боян Рашев: Америка залага всичко на природния газ - 1
Снимка: БГНЕС
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Боян Рашев Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Данните за изграждане на нови газови централи в САЩ са умопомрачителни. Докато през първата половина на 2025 г. в процес на изграждане са 16 GW, то само година след това в строеж са 50 GW. Ако към тях прибавим и онези в подготвителна фаза и обявените намерения (pre-construction & announced), общата нова мощност към момента достига 400 GW. Трите големи производителя на газови турбини - GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi - вече са продали целия си производствен капацитет до 2031 г.

Мащабът на проектите е феноменален. PORTS Energy Center, финансиран от OpenAI & Nvidia, ще има общ капацитет от 9.2 GW газови мощности. Всички останали големи технологични компании в САЩ имат проекти от подобен мащаб. И всички залагат на някакъв микс от природен газ, ВЕИ, батерии и ядрена енергия, в който обаче газът стандартно държи 80-90% от планирания капацитет.

В същото време капацитетът на заводите за втечняване по американското крайбрежие също бързо расте. Към днешна дата вече е около 18 bcf на ден като до 2029 г. се очаква да достигне 28 bcf на ден. Огромен дял от този газ идва в Европейския съюз, но това не е задължително. Ако някой друг - Япония, Южна Корея, Китай - плати повече, корабите бързо сменят курса. Точно това се случва през последните няколко месеца и затова газовите хранилища на Европа остават незапълнени.

Добивът в САЩ също расте, но с много по-скромни темпове. През 2026 г. ще достигне 122 bcf на ден, което е с 4% повече спрямо 2025 г. Това изобщо не е малко, но ми изглежда крайно недостатъчно с оглед на очаквания ръст на потреблението.

В един момент всичко това неизбежно ще доведе до скок на цените, включително вътре в САЩ. Някой ще остане без достъп до природен газ. Не ми се вижда вероятно това да бъдат потребителите, тежката индустрията и технологичните гиганти на Америка, които хранят ненаситния изкуствен интелект...

Разбира се, всичко е само мое мнение и не представлява препоръка за инвестиции.


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    1 0 Отговор
    2021г, когато газта започна да скача, къде беше евтиния краварски газ за ЕССР? Тогава краварите държаха 35% от доставките, а руснаците 40-45%. Само, че соpoснята ни наду главата как Путин рекетирал ЕССР, щото не изсипвал огромни количества газ, че да падне цената. Що краварите не изсипаха, що Норвегия не изсипа? Що в Азия никой не ревеше, че руснаците ги изнудват!? Газпром си доставяше заявеното по договор. И малките дица знаят що е борсова спекула, но не и cоpoснята.

    10:28 27.08.2026

  • 3 залозите моля....

    2 0 Отговор
    ЕС залага на кот стани...

    11:09 27.08.2026