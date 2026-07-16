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Германската икономика и "китайският шок"

Германската икономика и "китайският шок"

16 Юли, 2026 06:01 1 148 14

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  • икономика

Китайските продукти масово изместват германските на световния пазар - дори в автомобилостроенето

Германската икономика и "китайският шок" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Ефектът от загубата на работни места в германската промишленост бавно започва да се усеща. Това се вижда много ясно днес в автомобилната индустрия - например при "Фолксваген" и дъщерното ѝ дружество за спортни автомобили "Порше", където се очаква да бъдат съкратени хиляди работни места.

За тази тенденция вече се говори като за "китайски шок", пише германската обществена медия АРД. Причината е, че китайските продукти все повече изместват германските на световния пазар – с активното участие на китайското правителство, което насърчава тази политика.

"Германия губи работни места"

"Китайският шок" вече породи политически реакции. Йоханес Фолкман, политик от управляващата ХДС, призовава за въвеждането на компенсаторни мита и други мерки, за да се защитят германските работни места от конкуренцията от Китай. "В момента Германия губи между 10 000 и 12 000 работни места в промишлеността всеки месец", предупреди той.

Това не е свързано само с условията за производство в Германия, а и с нелоялната конкуренция, с въпросите за манипулирането на валутните курсове и с излишните производствени мощности. "Да се компенсира това е в интерес на пазарната икономика на Германия", подчертава Фолкман, цитиран от АРД.

Успехът на Китай – слабост на Германия

Фолкман казва това, което икономистите наблюдават отдавна: китайските фабрики произвеждат повече, отколкото е необходимо за вътрешния пазар. Те изнасят успешно – със сериозна подкрепа от китайското ръководство. Така например от доста време курсът на китайския юан е изкуствено държан нисък, което улеснява износа.

Освен това китайските онлайн платформи за търговия - като Temu и Shein, дълго време заобикаляха европейските митнически разпоредби. В крайна сметка за кратко време на много места станаха видими китайският успех и германската слабост.

Фолкер Хелмайер, главен икономист на Netfonds AG, вижда в подема на Китай тенденция, която се засилва. Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира за тази година ръст на китайската икономика от 4,4 процента и нарастване на потребителските цени с 1,2 процента. "Това означава повече стабилност", разяснява той.

Европа обмисля мерки – Китай заплашва

Повече растеж, по-ниска инфлация: от китайска гледна точка това може и да е добре, но все повече е за сметка на други икономики. Това се усеща в Германия и в Европа. ЕС обмисля контрамерки за възпиране на Китай: независимо дали това ще са мита или други търговски ограничения, във всеки случай такива мерки трябва да бъдат предприети от Брюксел.

Китайското ръководство вече ясно даде да се разбере какво мисли за такива мерки: заплашва с ответна реакция. В същото време Пекин отрича да влияе върху световната търговия в своя полза. В края на май говорителката на външното министерство Мао Нин подчерта, че такива мерки биха били контрапродуктивни за европейските потребители, биха повишили разходите за предприятията и в дългосрочен план биха отслабили конкурентоспособността на фирмите. "ЕС трябва да разглежда икономическите си отношения с Китай цялостно и обективно и да спазва ангажиментите си към свободната търговия", казва още Нин. Китай следи много внимателно поведението на ЕС и ще използва легитимни средства, за да защити собствените си интереси и права, уверяват от Пекин.

Трябват бързи отговори

Германия и Европа виждат това по друг начин: множат се гласовете, призоваващи за незабавно действие, обяснява АРД. Промените се извършват с невероятна скорост, посочва Янка Йортел от мозъчния тръст "Европейски съвет за външна политика". По думите ѝ ако няма реакция на ситуацията през следващите месеци, Европа попадне в положение, в което ще бъде още по-трудно и още по-скъпо да се предприемат действия.

В същото време обаче е ясно: много компании, особено германски, няма да са доволни от евентуално налагане на мита и търговски бариери заради риска от ответни мерки на Китай, посочва още обществената медия АРД.

Автор: Алфред Шмит (АРД)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    21 2 Отговор
    Като цяло, китайците работят повече, отколкото да се занимават с политика 😉

    06:09 16.07.2026

  • 2 Причината е в…

    21 2 Отговор
    …немският мързел!!! Досега немците купуваха евтино цялата кола на части от Китай и имитираха, че я сглабят като своя в Германия, и съответно печелите 20 пъти от реалната цена. Простата политика на ръководителите в ЕК принуди другарят Си да им надуе цените до неузнаваемост на резервните части и така китайчетата наместо да са суровинен придатък, започнаха да купуват ноухау и немски инжинери, и започнаха да си произвеждат качествени автомобили директно в Китай. Така за Германия няма нито части, нито нито суровини. Сега руснаците имитират и ще си купят тези уволнени работници и ще си произвеждат самички, а Европа само ще гледа отстрани!!!!!!! ПС: започвам да уча китайски, изглежда ше ми трябва…

    06:16 16.07.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    22 0 Отговор
    Всеки пакет санкции помага на Германия да затъва в блатото! Това ме изпълва с удовлетворение!

    06:28 16.07.2026

  • 4 Казано е

    20 0 Отговор
    Каквото сам си направиш...

    06:29 16.07.2026

  • 5 Оня

    20 1 Отговор
    Шапка и свалям на Урсула,велика е ! В никакъв случай не трябва да се отстранява! Изключително успешната и стратегия за фалита на ЕС и Европа са в последния си стадии! Задължително трябва да се довърши!

    06:36 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1001

    16 1 Отговор
    Ами те се занимават с войни наливат пари в осрайна они ги крадат. Искат се иновации развитие не войни.

    06:53 16.07.2026

  • 8 Никой

    15 1 Отговор
    Нищо не става ясно - освен - че едни стоки са по евтини.

    Европа е провален проект, все пак - няма никаква полза от това нещо.

    Седят си по Парламенти, смучат си заплатките.

    Трудовите хора или изобщо - хората си искат да им излиза сметката.

    Европа носи мизерия и липса на сигурност.

    07:03 16.07.2026

  • 9 Гого

    12 0 Отговор
    Миграция, зелени сделки, войни, джендъри, лгбт, какво още забравям либерализъм, мързел. Ако има нещо друго ще го напиша.

    Коментиран от #10

    07:11 16.07.2026

  • 10 Они

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гого":

    Забравяш демокрация свобода на словото върховенство на закона, европа се превърна в комунистическа или фаши........тези работи изчезнаха

    07:14 16.07.2026

  • 11 Сесил

    8 0 Отговор
    Уши управлява европа като едноличен търговец. Който изрази различно мнение плаши със спиране на средства. Иначе отиде да даде на крадците още. Мисля че и това даване на украйна е една голяма схема като при ковида.

    07:16 16.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КРАТКО

    4 0 Отговор
    КОГА ША БЕСЯТ ТЪПАНА....РИТЕ ЗАТВОРИЛИ 26 АЕЦ
    ЩОТО ТОВА Е ПЪРВАТА КРАЧКА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ГЕРМАНИЯ

    07:28 16.07.2026

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    На калпава ракета, космоса ѝ е крив!
    Това за Германците и ЕСЕС-ците. Щото, когато имаха евтина суровина от Русия, нямаше проблеми. Сами си отрязаха клончето и Китай ще ги погълне. Заслужено последствие на безотговорни действия.
    Отделно, защо да е проблем, че китайското правителство подкрепя китайския бизнес д аизнася в чужбина? Нима германското правителство не подкрепя германския износ в чужбина? А за валутните курсове - кой е казал, че финансовата борса трябва да е определяща курсовете? Това е само според западния трактат (все пак , те са измислили тези борси), и е валидно, само когато келепира е за тях. Като се обърне палачинката, почват да реват, че има нещо несправедливо.
    Абе, въпреки, че смятам, че китайския модел не е добър за нас, няма как да не ги подкрепя в демонтажа на "великите" производствени и икономически сили.

    07:44 16.07.2026