Германската икономика и "китайският шок"

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Ефектът от загубата на работни места в германската промишленост бавно започва да се усеща. Това се вижда много ясно днес в автомобилната индустрия - например при "Фолксваген" и дъщерното ѝ дружество за спортни автомобили "Порше", където се очаква да бъдат съкратени хиляди работни места.

За тази тенденция вече се говори като за "китайски шок", пише германската обществена медия АРД. Причината е, че китайските продукти все повече изместват германските на световния пазар – с активното участие на китайското правителство, което насърчава тази политика.

"Германия губи работни места"

"Китайският шок" вече породи политически реакции. Йоханес Фолкман, политик от управляващата ХДС, призовава за въвеждането на компенсаторни мита и други мерки, за да се защитят германските работни места от конкуренцията от Китай. "В момента Германия губи между 10 000 и 12 000 работни места в промишлеността всеки месец", предупреди той.

Това не е свързано само с условията за производство в Германия, а и с нелоялната конкуренция, с въпросите за манипулирането на валутните курсове и с излишните производствени мощности. "Да се компенсира това е в интерес на пазарната икономика на Германия", подчертава Фолкман, цитиран от АРД.

Успехът на Китай – слабост на Германия

Фолкман казва това, което икономистите наблюдават отдавна: китайските фабрики произвеждат повече, отколкото е необходимо за вътрешния пазар. Те изнасят успешно – със сериозна подкрепа от китайското ръководство. Така например от доста време курсът на китайския юан е изкуствено държан нисък, което улеснява износа.

Освен това китайските онлайн платформи за търговия - като Temu и Shein, дълго време заобикаляха европейските митнически разпоредби. В крайна сметка за кратко време на много места станаха видими китайският успех и германската слабост.

Фолкер Хелмайер, главен икономист на Netfonds AG, вижда в подема на Китай тенденция, която се засилва. Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира за тази година ръст на китайската икономика от 4,4 процента и нарастване на потребителските цени с 1,2 процента. "Това означава повече стабилност", разяснява той.

Европа обмисля мерки – Китай заплашва

Повече растеж, по-ниска инфлация: от китайска гледна точка това може и да е добре, но все повече е за сметка на други икономики. Това се усеща в Германия и в Европа. ЕС обмисля контрамерки за възпиране на Китай: независимо дали това ще са мита или други търговски ограничения, във всеки случай такива мерки трябва да бъдат предприети от Брюксел.

Китайското ръководство вече ясно даде да се разбере какво мисли за такива мерки: заплашва с ответна реакция. В същото време Пекин отрича да влияе върху световната търговия в своя полза. В края на май говорителката на външното министерство Мао Нин подчерта, че такива мерки биха били контрапродуктивни за европейските потребители, биха повишили разходите за предприятията и в дългосрочен план биха отслабили конкурентоспособността на фирмите. "ЕС трябва да разглежда икономическите си отношения с Китай цялостно и обективно и да спазва ангажиментите си към свободната търговия", казва още Нин. Китай следи много внимателно поведението на ЕС и ще използва легитимни средства, за да защити собствените си интереси и права, уверяват от Пекин.

Трябват бързи отговори

Германия и Европа виждат това по друг начин: множат се гласовете, призоваващи за незабавно действие, обяснява АРД. Промените се извършват с невероятна скорост, посочва Янка Йортел от мозъчния тръст "Европейски съвет за външна политика". По думите ѝ ако няма реакция на ситуацията през следващите месеци, Европа попадне в положение, в което ще бъде още по-трудно и още по-скъпо да се предприемат действия.

В същото време обаче е ясно: много компании, особено германски, няма да са доволни от евентуално налагане на мита и търговски бариери заради риска от ответни мерки на Китай, посочва още обществената медия АРД.

Автор: Алфред Шмит (АРД)