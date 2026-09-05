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Двойният стандарт на Брюксел: Чии нарушения влизат в новините?

Двойният стандарт на Брюксел: Чии нарушения влизат в новините?

5 Септември, 2026 16:15, обновена 5 Септември, 2026 16:22 1 446 12

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  • брюксел-
  • политика

ЕС е безкритичен към властите на Армения, по-остър е към тези на Азербайджан

Двойният стандарт на Брюксел: Чии нарушения влизат в новините? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тодор БЕЛЕНСКИ

На 1 септември 2026 г. бившият министър на финансите на Армения и бивш ръководител на Държавния комитет за приходите Гагик Хачатрян беше доведен в съда на носилка. Адвокатите му заявиха, че той страда от сериозно заболяване на гръбначния стълб и изпитва силни болки. На следващия ден, след заседание, продължило през нощта, Антикорупционният съд на Армения постанови той да остане в ареста за два месеца. Арменският Следствен комитет заявява, че делото е свързано с обвинения в получаване на подкупи и изпиране на пари в особено големи размери. Hetq съобщи, че адвокатите му впоследствие са се обърнали към Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) с искане за спешни временни мерки.

Случаят с Хачатрян е само последният от поредица наказателни производства срещу видни противници на прозападния министър-председател на Армения Никол Пашинян. На 25 август т.г. бившият президент на Армения Роберт Кочарян и големият му син Седрак бяха задържани след обиски в офиси на редица предприятия, свързани със семейството. Прокуратурата обвини Кочарян в злоупотреба със служебно положение, подкуп и изпиране на пари в големи размери. Коалицията от политически партии Блок „Армения“, която той оглавява, определи делото като “политически мотивирано”.

Associated Press съобщи, че са били задържани и още четирима души. Reuters определи Кочарян като “виден опозиционен лидер” и постави случая в контекста на “по-широките действия” срещу критици на кабинета “Пашинян”.

Олигархът Гагик Царукян, друг виден опозиционен политик и бизнесмен, беше задържан през юли т.г. по дело, свързано с обвинения в измама и изпиране на пари. На 4 септември арменски съд удължи задържането му с още два месеца, съобщи Арменското обществено радио. Натискът върху опозицията вече беше видим преди изминалите парламентарни избори в Армения на 7 юни 2026 г. Срещу няколко кандидати от Алианса „Силна Армения“, една от основните опозиционни сили, бяха образувани наказателни производства. В крайна сметка алиансът получи 23,29% от гласовете и взе 28 места в парламента.

Но конфронтацията не се ограничава само до политическите противници.

През август ръководителят на Арменската апостолическа църква, католикос Карекин II, беше изправен пред съда заедно с шестима висши духовници. Те са обвинени в умишлено възпрепятстване на изпълнението на съдебно решение за възстановяване на длъжност на низвергнат епископ. Reuters определи делото като “пореден етап от конфронтацията” между църквата и Пашинян. Al Jazeera също съобщи, че процесът се провежда “на фона на задълбочаващ се конфликт” между арменското правителство и църквата.

Моделът трудно може да бъде пренебрегнат: опозиционни политици, бивши президенти, бизнесмени, свързани с опозицията, а сега и ръководството на националната църква на Армения са изправени пред наказателни производства. И все пак нивото на международното внимание е забележимо различно от това, което се отделя на Азербайджан.

В продължение на години европейските институции и големите западни медии следят отблизо политическите преследвания, арестите на опозиционери и предполагаемите нарушения на човешките права в Баку. Европарламентът (ЕП) многократно е критикувал Азербайджан, включително и през действащата 2026 г. В същото време наказателните производства срещу арменската опозиция и църковното ръководство са предизвикали значително по-малък и по-непостоянен международен натиск.

Мирният процес между Армения и Азербайджан се представя във Вашингтон като “значително дипломатическо постижение”. Междувременно Брюксел задълбочава собствените си отношения с властите в Баку. Посланикът на ЕС в Азербайджан Мариана Куюнджич наскоро определи отношенията между Брюксел и Баку като такива “навлизащи в нов етап“. Преговорите по ново двустранно споразумение продължават, докато двете страни са постигнали и предварително разбиране по нов документ за приоритетите на партньорството. Report.az цитира коментара ѝ на 4 септември. Именно тук двойният стандарт на ЕС става такъв, какъвто е “невъзможно да бъде пренебрегнат”.

Когато пък правителството на Армения преследва по наказателен ред водещи опозиционни фигури и влиза в безпрецедентна конфронтация с ръководството на националната си църква, същият език се използва далеч по-рядко.

Въпросът не е дали Азербайджан трябва или не трябва да бъде критикуван. Трябва. Въпросът е дали един и същ стандарт се прилага към правителства, които са стратегически полезни за Запада. Ако човешките права се превърнат в политически инструмент — защитаван шумно, когато това обслужва геополитическа цел, и тихомълком пренебрегван, когато усложнява един предпочитан съюз — тогава проблемът вече не е просто в лицемерието. Това е превръщането на уж универсален стандарт в инструмент на външната политика. И това има последствия отвъд Армения.

Южен Кавказ навлиза в потенциално решаващ период. Мирно споразумение между Армения и Азербайджан би могло фундаментално да промени региона. Но мир, изграден върху избирателно възмущение, винаги ще има политическа цена. Следователно въпросът не е кой заслужава критика. И двете правителства в Баку и в Ереван могат и трябва да бъдат подлагани на внимателен контрол.

Истинският въпрос е много по-прост: защо някои нарушения се превръщат в международна кауза, докато други остават до голяма степен - вътрешен въпрос? Отговорът може да има по-малко общо с тежестта на нарушението, отколкото с идентичността на правителството, което го извършва — и с това кой печели от мълчанието.

Авторът е български журналист, геополитически анализатор


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    13 0 Отговор
    Они, арменците, принципно са убави ора. Те ти Халваджиян, Хампарцумян, Бабикян, Кеворкян...

    Коментиран от #4, #11

    16:28 05.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 0 Отговор
    иакуството да си добре информиран е в това , да четеш между редовете , и нокога , ама НИКОГА да не гледаш телевизия

    16:28 05.09.2026

  • 3 Ъъъ

    17 2 Отговор
    "Двойният стандарт на Брюксел: Чии нарушения влизат в новините?"

    Руските! 🤣

    16:30 05.09.2026

  • 4 ааа

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Толкова са хубави тия, че няма човек да не ги заплюе. Но те са къто въшки на чело. Самите обикновени арменци са топли, работливи, готини хора.

    16:31 05.09.2026

  • 5 име

    12 1 Отговор
    Че, то и у дома си евpoгeйовете действат по същия начин. Справка, делата срещу Алтернатива за Германия или Мари ЛьоПен и баща и, да не споменаваме Румъния, или опитите за изолиране на сегашния чушки президент от властт. А Йорг Хайдер да не мислите че загина случайно в катастрофа....Примери колкото искате от близкото и далечното минало. Как да окачвате, че неонацистки евpoгeйове ще размахат пръст на протежето си в Армения? Трябва им спешно разширяване на ЕССР, че иначе понци схемата не върви.

    16:35 05.09.2026

  • 6 Имат си

    8 1 Отговор
    Арменски поп, защо им е ЕС? Или са арестували и него?

    16:36 05.09.2026

  • 7 !!!?

    3 11 Отговор
    Ако имаше двоен стандарт, този журналист щеше да бъде обявен за агент на чужда държава - както прави неговия ментор Путлер !
    Този номер "със своите камъни по своята глава" е обичайна практика на кремълската пропаганда !!!?

    17:09 05.09.2026

  • 8 Оня

    3 0 Отговор
    Как да бъде иначе, след като арменците (обратната страна на монетата "ч.и.ф.ути") са се наместили на много и много топли местенца в управлението на повечето западноевропейски държави, по-специално Франция ?!?

    17:38 05.09.2026

  • 9 Оня

    2 1 Отговор
    Кратък виц - "Върви ч.и.ф.ут по тротоара, подхвърля монети. След него върви арменец, който събира падналите по тротоара и му ги връща". Който разбира, ще схване вица.

    17:41 05.09.2026

  • 10 Само не

    3 1 Отговор
    И изрихелските убийства. Те са политкоректни.

    17:42 05.09.2026

  • 11 Забрави

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Хекимян...

    17:50 05.09.2026

  • 12 Бухчата

    3 1 Отговор
    От снимката кога ще я отнесе черешовото топче ?

    17:52 05.09.2026