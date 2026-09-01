Евгений Кънев: Ето как съвременните автокрации се раждат

Дори на някого все така да му се струва, че Радев има просто нужда от консолидация на цялата власт, за да бори олигархията - то е защото не е запознат как съвременните автокрации се раждат. Не с преврат, не с танкове по улиците, не с народни бунтове. А чрез избори, след които те - дори да се състоят - да нямат значение.
Началото на този модел в модерността постави Силвио Берлускони в Италия - той използва своето богатство и медии, за да завземе властта, а властта - за да разшири своето богатство и да се задържи в нея. Този модел доби голяма популярност в Източна Европа - Русия, Украйна, Турция, Унгария, Словакия, Сърбия и разбира се - България. Та нали Пеевски първи се прочу с “неговите медии”, които КТБ му накупи и с които накара Борисов да споделя властта.
Бедата на България обаче е, че сега Радев не дойде на власт с помощта на негови медии. Мощната подкрепа, която получи в социалните мрежи остава с неясен произход на финансиране, а предвид случая с изборите в Румъния - не може да се изключи външна намеса в епохата на руската хибридна война срещу Европа.
Още по-тревожно е, че Радев следва по учебник модерната формула за власт на кандидат-автократите:
- лоялността на неговите назначения е към него лично, а не към закона и Конституцията (видно от действията на МВР в Струмяни);
- принципите на държавността са заменени с пълно подчинение на волята му (видно от гафовете на външната министърка);
- а политиката е просто ТВ представление (видно от медийните анонси за борбата с “модела” и акциите на вътрешния му министър).
Дали обаче, когато избирателите на “бореца срещу олигархията” осъзнаят своята изборна грешка и решат да се върнат на площада - няма да е вече прекалено късно?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
13:01 01.09.2026
2 пресолена
13:03 01.09.2026
3 Поправка
13:03 01.09.2026
4 Ахааа
13:03 01.09.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Този модел доби голяма популярност в Източна Европа - Русия, Украйна, Турция, Унгария, Словакия, Сърбия и разбира се - България!"
Хм🤔, че то освен Русия и Украйна
НИКОЯ друга от изброените
НЕ е в Източна Европа ❗
13:04 01.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АБВ
13:13 01.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пешо
13:14 01.09.2026
10 Русия
13:16 01.09.2026
11 ШЕФА
13:18 01.09.2026
12 Вашето мнение
13:27 01.09.2026
13 прокурор
13:27 01.09.2026
14 Колко е тежко да си евраст-атлантид
13:52 01.09.2026
15 Византиец
13:59 01.09.2026
16 Хайде, поредната порция
14:01 01.09.2026
17 Много кофти
14:08 01.09.2026