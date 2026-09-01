Евгений Кънев: Ето как съвременните автокрации се раждат

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Дори на някого все така да му се струва, че Радев има просто нужда от консолидация на цялата власт, за да бори олигархията - то е защото не е запознат как съвременните автокрации се раждат. Не с преврат, не с танкове по улиците, не с народни бунтове. А чрез избори, след които те - дори да се състоят - да нямат значение.

Началото на този модел в модерността постави Силвио Берлускони в Италия - той използва своето богатство и медии, за да завземе властта, а властта - за да разшири своето богатство и да се задържи в нея. Този модел доби голяма популярност в Източна Европа - Русия, Украйна, Турция, Унгария, Словакия, Сърбия и разбира се - България. Та нали Пеевски първи се прочу с “неговите медии”, които КТБ му накупи и с които накара Борисов да споделя властта.

Бедата на България обаче е, че сега Радев не дойде на власт с помощта на негови медии. Мощната подкрепа, която получи в социалните мрежи остава с неясен произход на финансиране, а предвид случая с изборите в Румъния - не може да се изключи външна намеса в епохата на руската хибридна война срещу Европа.

Още по-тревожно е, че Радев следва по учебник модерната формула за власт на кандидат-автократите:

- лоялността на неговите назначения е към него лично, а не към закона и Конституцията (видно от действията на МВР в Струмяни);

- принципите на държавността са заменени с пълно подчинение на волята му (видно от гафовете на външната министърка);

- а политиката е просто ТВ представление (видно от медийните анонси за борбата с “модела” и акциите на вътрешния му министър).

Дали обаче, когато избирателите на “бореца срещу олигархията” осъзнаят своята изборна грешка и решат да се върнат на площада - няма да е вече прекалено късно?