Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Ето как съвременните автокрации се раждат

Евгений Кънев: Ето как съвременните автокрации се раждат

1 Септември, 2026 13:00 888 17

  • евгений кънев-
  • румен радев-
  • автокрация-
  • диктатура-
  • политика

Бедата на България обаче е, че сега Радев не дойде на власт с помощта на негови медии

Евгений Кънев: Ето как съвременните автокрации се раждат - 1
Снимка: БГНЕС
Facebook Facebook социална мрежа
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дори на някого все така да му се струва, че Радев има просто нужда от консолидация на цялата власт, за да бори олигархията - то е защото не е запознат как съвременните автокрации се раждат. Не с преврат, не с танкове по улиците, не с народни бунтове. А чрез избори, след които те - дори да се състоят - да нямат значение.

Началото на този модел в модерността постави Силвио Берлускони в Италия - той използва своето богатство и медии, за да завземе властта, а властта - за да разшири своето богатство и да се задържи в нея. Този модел доби голяма популярност в Източна Европа - Русия, Украйна, Турция, Унгария, Словакия, Сърбия и разбира се - България. Та нали Пеевски първи се прочу с “неговите медии”, които КТБ му накупи и с които накара Борисов да споделя властта.

Бедата на България обаче е, че сега Радев не дойде на власт с помощта на негови медии. Мощната подкрепа, която получи в социалните мрежи остава с неясен произход на финансиране, а предвид случая с изборите в Румъния - не може да се изключи външна намеса в епохата на руската хибридна война срещу Европа.

Още по-тревожно е, че Радев следва по учебник модерната формула за власт на кандидат-автократите:

- лоялността на неговите назначения е към него лично, а не към закона и Конституцията (видно от действията на МВР в Струмяни);

- принципите на държавността са заменени с пълно подчинение на волята му (видно от гафовете на външната министърка);

- а политиката е просто ТВ представление (видно от медийните анонси за борбата с “модела” и акциите на вътрешния му министър).

Дали обаче, когато избирателите на “бореца срещу олигархията” осъзнаят своята изборна грешка и решат да се върнат на площада - няма да е вече прекалено късно?


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    19 5 Отговор
    Има ли друга държава, в която опозицията е толкова некадърна, че реално тика хората към властта?

    13:01 01.09.2026

  • 2 пресолена

    17 2 Отговор
    не бе . дойде на власт с вашите медии.

    13:03 01.09.2026

  • 3 Поправка

    8 2 Отговор
    Ето как в ЕС съвременните автокрации се раждат

    13:03 01.09.2026

  • 4 Ахааа

    16 6 Отговор
    Колко пъти ще ни показвате, разните Евгени.....? И тоя от фалшивите демократи, които щяха да се борят срещу модела Пеевски- Борисов, а всъщност се съюзиха с тях и то два пъти! ( първият път под името Реформаторски блок, после с името ПП- ДБ) Сглобкаджии сър!

    13:03 01.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 5 Отговор
    🤔🤔🤔
    "Този модел доби голяма популярност в Източна Европа - Русия, Украйна, Турция, Унгария, Словакия, Сърбия и разбира се - България!"
    Хм🤔, че то освен Русия и Украйна
    НИКОЯ друга от изброените
    НЕ е в Източна Европа ❗

    13:04 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АБВ

    11 4 Отговор
    Добре е, че този доктор по икономика няма достъп до държавнато управление. Нека си драска във Фацебук-а колкото си иска. Не пречи никому, само досажда.

    13:13 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пешо

    16 4 Отговор
    скрий се бе боклук

    13:14 01.09.2026

  • 10 Русия

    9 4 Отговор
    Ето това е дин 100% хибриден иди..... който е творение на кръстоската между хибриден плъх и амеба !

    13:16 01.09.2026

  • 11 ШЕФА

    13 6 Отговор
    Коя е Евгения Кънева,без помощ от публиката,отговора е ,един Сор..... парцал. Верен отговор !

    13:18 01.09.2026

  • 12 Вашето мнение

    5 5 Отговор
    Плъхове, като този определено докараха Раев на власт и ще направят Йотова президент, дай Боже.

    13:27 01.09.2026

  • 13 прокурор

    10 3 Отговор
    Пенкилерът евГЕНИЙ отново компетентно ръси акъл по теми, които са много далеч от интелектуалния му капацитет срещу съответното заплащане!

    13:27 01.09.2026

  • 14 Колко е тежко да си евраст-атлантид

    6 1 Отговор
    в наши дни

    13:52 01.09.2026

  • 15 Византиец

    0 0 Отговор
    Не съм адвокат на Радев, но това постоянно мрънкане срещу него, в много случаи без повод, започна наистина да ми дотяга. Последното беше с тази недонатакована псевдожурналистка от Струмяни. Милата тъкмо се била развихрила с лопатата да рине кал и хоп отнякъде дошъл премиера.

    13:59 01.09.2026

  • 16 Хайде, поредната порция

    0 0 Отговор
    Евгениада се излива на порои. Каква борба, какви пари, какви ресурси, за да удавиш цял народ. Кънев, българската кандърма не става с брътвежи. Я дай на поселението пържоли, червено и младо зелено. "Юнаците" са твои.

    14:01 01.09.2026

  • 17 Много кофти

    1 0 Отговор
    Но ще е твърде късно... русофила румен радев дойде на власт с помощта на русия и путин... безмозъчните комунисти русофили се хвърлиха в подкрепа на руския модел на управление в лицето на безмозъчния, лоялен на путин, румен радев и сега тепърва ще съжаляват... поне тези с остатъчен неокончателно промит от руска пропаганда мозък.

    14:08 01.09.2026