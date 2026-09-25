Кристиян Шкварек: Ограничаването на рекламата на хазарта е само първата крачка

Първата стъпка е направена: забраняват рекламата на хазарт, с няколко немалки изключения (върху екипи, казина).
Следва по-голямата, която ще има реален ефект: забрана на самия физически, масов хазарт по улиците ни: игрални зaли и казина, които вече са буквално на всеки ъгъл. Така е в редица по-уредени държави, така трябва да бъде и у нас, където хазартът е станал такава епидемия, че опасявам се вече дори няма толкова нужда от рекламата.
А пък чак след реалната забрана на този бич ще дойде време да заговорим и за съпътстващата го „инфраструктура“ - бързи кредити, заложни къщи, наркотици. Излекуването на толкова голяма и дълбоко вкоренена зараза, с няколко разклонения, ще бъде дълъг и труден процес, ако се случи въобще. Ограничаването на рекламата е само първата крачка. Тя беше нужна, но сега опасността е да ни успокои, че проблемът е решен. Не, не е, и няма да бъде до пълната забрана както на казината, така и на бързите кредити.
Затова предлагам, вместо като победа и финал да използваме сегашното решение като засилка, инерция към по-голямото, към реалното. Очевидно може. И трябва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #6
16:02 25.09.2026
2 смех
16:05 25.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ДРУГАРИ ДАЙТЕ ДА ДАДЕМ
.....
КАКВО ЛИЧНО Е НАПРАВИЛ ТОЯ ШВЕЙК ЗА БОРБА С ХАЗАРТА ПРАНЕТО НА ПАРИ И НАРКОТИЦИТЕ :)
16:08 25.09.2026
4 Овчар
16:09 25.09.2026
5 ДрайвингПлежър
На колко от вас "хазартно зависим" ви е направил нещо?!
Тоя велик успех не е просто последната дупка на кавала, ами е на последния забравен от бога кавал най-последната дупка! Ако това бяха големите проблеми на държавата - рекламата на хазарта и хазарта направо да ръкопляскаме!
Междувремено всяко второ дете е с наднормено тегло, всяко трето е със затлъстяване, което води до сериозни здравословни проблеми и сериозни разходи за здравеопазване и бъдещи разходи за телк и т.н. само че вредните храни заливат дечурлигата по телевизията - ама една забрана за реклама много ще ядоса едни много богати чичковци от криво ляво 5те мулти национални и мултимилиардни компании, които държат всички фирми за вредна храна... а даже и Шквареците никак не искат да ядосват тия чичковци...
Коментиран от #7, #11, #12
16:10 25.09.2026
6 Даа...
До коментар #1 от "честен ционист":Погледнато по този начин, сега започвам да разбирам защитниците на кеша.
Кой плаща с карта в казиното, за дрога, за npocтитyтka ... респективно същите от бранша няма да приемат плащане по банков път.
Стана ми ясно какъв е профила на защитниците на кеша.
Коментиран от #8, #10
16:14 25.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":ВСИЧКИТЕ ПАРИ ОТ НАРКОТИЦИ И КРИМИНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
СЕ ПЕРАТ В ХАЗАРТА
......
ЛАС ВЕГАС ЗАТОВА Е И БИЛ СЪЗДАДЕН :)
....
С ТАКЪВ НИК , БИ ТРЯБВАЛО ДА ГО ЗНАЕШ
16:14 25.09.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "Даа...":Ама на теб май не ти е ясно защо хазартът е забранен в Израел? Социалният елемент е само за пред наивниците. Хазартната игра е най-бързия начин за смяна на собствеността на финансови средства с едновременното съгласие и на двете страни.
16:19 25.09.2026
9 Алтернатива
16:21 25.09.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Даа...":Само че без кеш не може да дадеш и бакшиш, не може да дадеш на бездомен, не може да купиш нещо от бабките на пазара излезли да оцелеят...
16:23 25.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.