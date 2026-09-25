Кристиян Шкварек: Ограничаването на рекламата на хазарта е само първата крачка

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първата стъпка е направена: забраняват рекламата на хазарт, с няколко немалки изключения (върху екипи, казина).

Следва по-голямата, която ще има реален ефект: забрана на самия физически, масов хазарт по улиците ни: игрални зaли и казина, които вече са буквално на всеки ъгъл. Така е в редица по-уредени държави, така трябва да бъде и у нас, където хазартът е станал такава епидемия, че опасявам се вече дори няма толкова нужда от рекламата.

А пък чак след реалната забрана на този бич ще дойде време да заговорим и за съпътстващата го „инфраструктура“ - бързи кредити, заложни къщи, наркотици. Излекуването на толкова голяма и дълбоко вкоренена зараза, с няколко разклонения, ще бъде дълъг и труден процес, ако се случи въобще. Ограничаването на рекламата е само първата крачка. Тя беше нужна, но сега опасността е да ни успокои, че проблемът е решен. Не, не е, и няма да бъде до пълната забрана както на казината, така и на бързите кредити.

Затова предлагам, вместо като победа и финал да използваме сегашното решение като засилка, инерция към по-голямото, към реалното. Очевидно може. И трябва.