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Кристиян Шкварек: Ограничаването на рекламата на хазарта е само първата крачка

Кристиян Шкварек: Ограничаването на рекламата на хазарта е само първата крачка

25 Септември, 2026 16:00 714 12

  • кристиян шкварек-
  • ограничаване-
  • реклама-
  • хазарт

Да използваме това решение като засилка Първата стъпка е направена: забраняват рекламата на хазарт, с няколко немалки изключения (върху екипи, казина).Следва по-голямата, която ще има реален ефект

Кристиян Шкварек: Ограничаването на рекламата на хазарта е само първата крачка - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първата стъпка е направена: забраняват рекламата на хазарт, с няколко немалки изключения (върху екипи, казина).

Следва по-голямата, която ще има реален ефект: забрана на самия физически, масов хазарт по улиците ни: игрални зaли и казина, които вече са буквално на всеки ъгъл. Така е в редица по-уредени държави, така трябва да бъде и у нас, където хазартът е станал такава епидемия, че опасявам се вече дори няма толкова нужда от рекламата.

А пък чак след реалната забрана на този бич ще дойде време да заговорим и за съпътстващата го „инфраструктура“ - бързи кредити, заложни къщи, наркотици. Излекуването на толкова голяма и дълбоко вкоренена зараза, с няколко разклонения, ще бъде дълъг и труден процес, ако се случи въобще. Ограничаването на рекламата е само първата крачка. Тя беше нужна, но сега опасността е да ни успокои, че проблемът е решен. Не, не е, и няма да бъде до пълната забрана както на казината, така и на бързите кредити.

Затова предлагам, вместо като победа и финал да използваме сегашното решение като засилка, инерция към по-голямото, към реалното. Очевидно може. И трябва.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Радевисти не че са се загрижили за на Ганчо пороците, а просто не искат да шмекерува като си движи нерегламентирано парички през хазарта.

    Коментиран от #6

    16:02 25.09.2026

  • 2 смех

    3 0 Отговор
    Абе пич , целата мафия пере пари чрез казината . Да не мислиш че там е пълно със залагащи денонощно . Ще ги забраните постепенно , демек никак .

    16:05 25.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЛОЗУНГ ОТ ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА
    " ДРУГАРИ ДАЙТЕ ДА ДАДЕМ
    .....
    КАКВО ЛИЧНО Е НАПРАВИЛ ТОЯ ШВЕЙК ЗА БОРБА С ХАЗАРТА ПРАНЕТО НА ПАРИ И НАРКОТИЦИТЕ :)

    16:08 25.09.2026

  • 4 Овчар

    3 0 Отговор
    Това което не казват..! Следващия месец ще има протести в целив.ЕС .,. обявени са официално но медиите са купени и крият..! После ще плачат защото дрона не трябва да целуне политик а медия която лъже народа..

    16:09 25.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 5 Отговор
    Аз да попитам - на колко от вас реално ви пречи хазарта и рекламата?
    На колко от вас "хазартно зависим" ви е направил нещо?!

    Тоя велик успех не е просто последната дупка на кавала, ами е на последния забравен от бога кавал най-последната дупка! Ако това бяха големите проблеми на държавата - рекламата на хазарта и хазарта направо да ръкопляскаме!

    Междувремено всяко второ дете е с наднормено тегло, всяко трето е със затлъстяване, което води до сериозни здравословни проблеми и сериозни разходи за здравеопазване и бъдещи разходи за телк и т.н. само че вредните храни заливат дечурлигата по телевизията - ама една забрана за реклама много ще ядоса едни много богати чичковци от криво ляво 5те мулти национални и мултимилиардни компании, които държат всички фирми за вредна храна... а даже и Шквареците никак не искат да ядосват тия чичковци...

    Коментиран от #7, #11, #12

    16:10 25.09.2026

  • 6 Даа...

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Погледнато по този начин, сега започвам да разбирам защитниците на кеша.
    Кой плаща с карта в казиното, за дрога, за npocтитyтka ... респективно същите от бранша няма да приемат плащане по банков път.
    Стана ми ясно какъв е профила на защитниците на кеша.

    Коментиран от #8, #10

    16:14 25.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    ВСИЧКИТЕ ПАРИ ОТ НАРКОТИЦИ И КРИМИНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
    СЕ ПЕРАТ В ХАЗАРТА
    ......
    ЛАС ВЕГАС ЗАТОВА Е И БИЛ СЪЗДАДЕН :)
    ....
    С ТАКЪВ НИК , БИ ТРЯБВАЛО ДА ГО ЗНАЕШ

    16:14 25.09.2026

  • 8 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даа...":

    Ама на теб май не ти е ясно защо хазартът е забранен в Израел? Социалният елемент е само за пред наивниците. Хазартната игра е най-бързия начин за смяна на собствеността на финансови средства с едновременното съгласие и на двете страни.

    16:19 25.09.2026

  • 9 Алтернатива

    2 0 Отговор
    Шкварчо, виждал ли си нелегални казина? Знаеш ли колко има там където е забранено? Знаеш ли правилата в тези казина? Като се забрани, няма да спре а ще мине в тъмна страна без правила (справка Русия) и приходите ще отиват за гангстерите и за рушвети. Защо не забраниш и алкохола и цигарите? Искаш ли "забранен" райски газ?

    16:21 25.09.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Даа...":

    Само че без кеш не може да дадеш и бакшиш, не може да дадеш на бездомен, не може да купиш нещо от бабките на пазара излезли да оцелеят...

    16:23 25.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.