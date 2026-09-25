Илиян Василев за Илияна Йотова пред ООН: Скучна номенклатура!

бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Силно препоръчвам да чуете речта на йорданския крал Абдула II, а след това тази на Зеленски.

Не заради английския на единия или начина, по който говори другият, а за да усетите каква е разликата между лидер, който говори пред света, и политик, който отчита дейност.

Абдула II изнесе истински мастър клас.

Оставете дори английския му настрана. Той говори без да чете и очевидно не говори само на хората в залата. Говори на милионите, които ще чуят тази реч утре от телевизора, компютъра или телефона си. Към тях е насочено посланието му.

Има ритъм. Пауза. Акцент. Премерена емоция. Изречения, които са написани така, че да останат в съзнанието.

Има послание.

Зеленски е друг тип оратор, но ефектът е сходен.

Неговите речи към ООН отдавна са пример как държавен глава може да превърне конкретната национална трагедия в разговор за принципи, международен ред и отговорност. Още през 2022 г. той говореше не просто за Украйна, а за това какво означава агресията за всяка държава в системата на ООН.

Точно това е голямото изкуство на политическата реч - да превърнеш националната си позиция в послание, което другите разпознават като важно и за тях.

А сега чуйте речта на Илияна Йотова. По съдържание - типична реч на бюрократ - писана от бюрократ, изнесена от бюрократ.

Теза, опорна точка, още една теза, още една опорна точка. Да бъдат казани правилните неща, в правилния институционален ред. Да се отчете позицията. Да присъстват всички задължителни теми.

Но къде е опитът да стигнеш до съзнанието на залата?

Къде е изречението, което хората ще запомнят?

Къде е моментът, в който държавният глава не просто представя България, а кара останалите да слушат България?

Защото речта на един президент не е протокол. Тя е политически инструмент.

И когато си на трибуната на Общото събрание на ООН, не говориш само пред делегатите в залата. Говориш пред света.

Историята на тази трибуна е пълна с лидери, които са разбирали това - от Мандела и Обама до днешните Зеленски и Абдула II. Различни държави, различни каузи, различен стил. Но едно общо нещо - те умеят да превърнат речта в събитие. Архивът на ООН показва именно тази традиция.

При Йотова усещането е друго. Все едно задачата е не да впечатлим света, а да отчетем, че сме присъствали. Не да оставим следа, а да сложим отметка.

И тук вече идва голямата разлика.

Лидерството не е само какво казваш. То е как го казваш. Пауза.

Тон. Акцент. Емоция. Поглед. Усещане за лично отношение към думите.

Усещане, че човекът пред теб не чете чужд текст, а говори собствените си убеждения.

И това не се компенсира с протоколно правилен текст.

Нито с още една опорна точка от външнополитическата папка.

Може да имаш перфектно подредена реч и тя да премине през залата като равна линия - без връх, без спад, без момент, който да те накара да вдигнеш глава.

Нищо. Нула, Равно като морското равнище.

И това е жалкото. Защото България има какво да каже.

Въпросът е дали човекът на трибуната може да го каже така, че светът да поиска да го чуе. Не знам за вас.

Но това е много, много далеч от моите представи за лидер.

И още по-далеч от представата ми за държавен глава. Светлинни години.

Скучна номенклатура.