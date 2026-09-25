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Илиян Василев за Илияна Йотова пред ООН: Скучна номенклатура!

Илиян Василев за Илияна Йотова пред ООН: Скучна номенклатура!

25 Септември, 2026 10:00 914 30

  • илиян василев-
  • илияна йотова-
  • реч-
  • оон-
  • политика

Силно препоръчвам да чуете речта на йорданския крал Абдула II, а след това тази на Зеленски. Защото речта на един президент не е протокол. Тя е политически инструмент!

Илиян Василев за Илияна Йотова пред ООН: Скучна номенклатура! - 1
Снимка: Фейсбук
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Силно препоръчвам да чуете речта на йорданския крал Абдула II, а след това тази на Зеленски.

Не заради английския на единия или начина, по който говори другият, а за да усетите каква е разликата между лидер, който говори пред света, и политик, който отчита дейност.

Абдула II изнесе истински мастър клас.

Оставете дори английския му настрана. Той говори без да чете и очевидно не говори само на хората в залата. Говори на милионите, които ще чуят тази реч утре от телевизора, компютъра или телефона си. Към тях е насочено посланието му.

Има ритъм. Пауза. Акцент. Премерена емоция. Изречения, които са написани така, че да останат в съзнанието.

Има послание.

Зеленски е друг тип оратор, но ефектът е сходен.

Неговите речи към ООН отдавна са пример как държавен глава може да превърне конкретната национална трагедия в разговор за принципи, международен ред и отговорност. Още през 2022 г. той говореше не просто за Украйна, а за това какво означава агресията за всяка държава в системата на ООН.

Точно това е голямото изкуство на политическата реч - да превърнеш националната си позиция в послание, което другите разпознават като важно и за тях.

А сега чуйте речта на Илияна Йотова. По съдържание - типична реч на бюрократ - писана от бюрократ, изнесена от бюрократ.

Теза, опорна точка, още една теза, още една опорна точка. Да бъдат казани правилните неща, в правилния институционален ред. Да се отчете позицията. Да присъстват всички задължителни теми.

Но къде е опитът да стигнеш до съзнанието на залата?

Къде е изречението, което хората ще запомнят?

Къде е моментът, в който държавният глава не просто представя България, а кара останалите да слушат България?

Защото речта на един президент не е протокол. Тя е политически инструмент.

И когато си на трибуната на Общото събрание на ООН, не говориш само пред делегатите в залата. Говориш пред света.

Историята на тази трибуна е пълна с лидери, които са разбирали това - от Мандела и Обама до днешните Зеленски и Абдула II. Различни държави, различни каузи, различен стил. Но едно общо нещо - те умеят да превърнат речта в събитие. Архивът на ООН показва именно тази традиция.

При Йотова усещането е друго. Все едно задачата е не да впечатлим света, а да отчетем, че сме присъствали. Не да оставим следа, а да сложим отметка.

И тук вече идва голямата разлика.

Лидерството не е само какво казваш. То е как го казваш. Пауза.

Тон. Акцент. Емоция. Поглед. Усещане за лично отношение към думите.

Усещане, че човекът пред теб не чете чужд текст, а говори собствените си убеждения.

И това не се компенсира с протоколно правилен текст.

Нито с още една опорна точка от външнополитическата папка.

Може да имаш перфектно подредена реч и тя да премине през залата като равна линия - без връх, без спад, без момент, който да те накара да вдигнеш глава.

Нищо. Нула, Равно като морското равнище.

И това е жалкото. Защото България има какво да каже.

Въпросът е дали човекът на трибуната може да го каже така, че светът да поиска да го чуе. Не знам за вас.

Но това е много, много далеч от моите представи за лидер.

И още по-далеч от представата ми за държавен глава. Светлинни години.

Скучна номенклатура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    28 9 Отговор
    Аз пък препоръчвам на Илиян Василев / ДС агент Сашо / да се запознае подробно с речта на Сергей Лавров пред ООН.
    Сигурен съм, че тя далеч надхвърля възможностите му за осмисляне.

    Коментиран от #6, #12

    10:04 25.09.2026

  • 2 кутевче

    14 13 Отговор
    4 лева дизела.Прогресивно ми е другари.

    Коментиран от #14

    10:05 25.09.2026

  • 3 Конграчулейшън, с200

    23 9 Отговор
    Земенски е комик, клоун. И то слаб.

    10:05 25.09.2026

  • 4 не се самоубивайте

    12 10 Отговор
    Йотова и Гюров са едно и също.

    10:05 25.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    20 7 Отговор
    Наглостта и безочието на Зеленски като пример си е също такава наглост и безочие!

    А ако сравним Йотова с ГюрУ, който и на български не може да върже две думи в смислов ред... то в тоя случай, ако избираме по ораторски качества, трябва дружно да гласуваме за Костя - не могат да го бият по начин на изразяване.

    10:06 25.09.2026

  • 6 Запознат

    10 24 Отговор

    До коментар #1 от "АБВ":

    Никой не се интересува от отпадък като Лавров.
    П.п.Обиколи ли кофите?

    10:06 25.09.2026

  • 7 Леле-леле 😃

    18 11 Отговор
    Изританият от Русия бивш посланик Ил. Василев пак се изказал . Колкото да стане за смях .

    10:06 25.09.2026

  • 8 Истината

    12 6 Отговор
    Всеки от вас може да влезе на сайта на агенция митници и да провери колко наркотици са задържали от май месец насам ( от встъпването на БКП на власт)! Бяха по памет над четиридесет килограма! После влезте в сайта на турската митница - за тези четири месеца - почти два тона! Влиза камион от България без никой да го гледа, а турците - хоп, 300 килограма наркотици хващат! Влиза друг камион безпрепятствено, и турците - хоп, 160 кг.! И така нататък...... Ей така се овладява контрабандата от новото БКП правителство...
    Една от техните големи фукни....
    А народа го нема в целата схема!

    Коментиран от #17

    10:06 25.09.2026

  • 9 Тия реи, дрги ми ИлиАнчо

    17 7 Отговор
    нямат никакво значение.
    Значение имат делата и фактите.
    За Украйна фактите са следните-50% по-малко население, 20% (и се увеличава) по малко-територия, страната в пламъци и то повече отколкото Русия, независимо какво пише тук.
    И Зеленски със златна тоалетна чиния.
    Айде бегай улево.

    10:06 25.09.2026

  • 10 Най - после тоя да пише вярно за

    13 7 Отговор
    Тамплиерката Йотова, любимка и в главния списък на Сорос

    10:07 25.09.2026

  • 11 Отново трябва да четем

    11 8 Отговор
    Глупостите на един провалил се посланник и самозван енергиен експерт, изпаднал от властта без възможности да се завърне под никаква форма. Озлоблението на този човек е очевадно и силно влияе на преценката му. Интересното е, че във Факти трябва да научаваме за това какво е казала президентът на страната по интерпретациите на човек, който не може да възприеме, че реалността се е променила.

    Коментиран от #23

    10:08 25.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 честен ционист

    7 4 Отговор
    Ама вие, какво си представяхте? Илюша да тропне един Канкан ли от трибуната? Пак че са я пуснали да си апне суфганя на банкета.

    10:08 25.09.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "кутевче":

    Ми нема а карате като ви е скъп бе! 4 лева е дизела заради приятелчето ви Зеля!
    Русия от 2 милиона барела на ден, и най-големият износител на дизел в момента не изнася нищо. Е като не изнася и на тебе няма да ти изнася да плащаш за това, което е останало на пазара. Моли се и Тръмп да не спре износа както се кани, че ще стане 4 евро литъра тогава... ако намериш!

    10:09 25.09.2026

  • 15 Че как

    4 2 Отговор
    Поведението на подобен вид хора е отчитането на присъственост, това е поведение когато цял един живот си на държаваната хранилка, цял един живот. Винаги съм жадувал да видя начело на българската държавата, на моята и вашата държава, едни силни и достойни, уверени личности. Които произхождайки от разбиранията за съвест и морал, да обединяват обществото, държавата, ако искате и света и да вървим смело напред. Но уви, не разбирам, защо винаги имаме снишени номенклатури отчитащи поредната дейност, да мине смяната и всеки по пътя си.

    10:14 25.09.2026

  • 16 Звездоброец

    7 2 Отговор
    Илиянка е такава каквато е,защото е "продукт" на БеСеПе !

    10:17 25.09.2026

  • 17 Всъщност

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    България също спираше тирове с по няколко тона наркотици . Но по времето на Бай Тошо .

    10:17 25.09.2026

  • 18 И още мисирки ООД

    7 5 Отговор
    Илиян Василев не бил бюрократ, само дето е на хранилка от чичко Сорос. Ха-ха-ха!

    Коментиран от #19, #22

    10:18 25.09.2026

  • 19 АБВ

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "И още мисирки ООД":

    И агент на ДС е бил. Агентурно име/псевдоним - Сашо.
    Продажник !

    10:23 25.09.2026

  • 20 Русоробието говори

    3 1 Отговор
    При положение, че тая и Резидента са сложени, за да руските латерни в ЕС, без грам собствен мозък и мнение, няма какво да ги държим отговорни за това, че си изпълняват задачите, така, както са им поставени - но обяснявайте после как България имала собствено мнение...и колко добре за България ще е да се концентрира властта в тези кръгове и след изборите...

    10:36 25.09.2026

  • 21 Анонимен

    5 1 Отговор
    Йотова цял живот на държавната хранилка пожизнената цола Драгойчева 10 години в европарламента 10 години в президенството и сега назначена от мадуровките пожизнено Е ТОВА Е ИСТИНСКА БКП ДРУГАРКА ИСТИНСКА СТАТУКВАДЖИЙКА ИСТИНСКА ЧЕРВЕНА МИЛИОНЕРКА

    10:38 25.09.2026

  • 22 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "И още мисирки ООД":

    Какви лъжи Йотова цял живот живее на държавната трапеза бкп червена милионерка е пожизнена е а вие си пишете лъжите тук хахахаха

    10:39 25.09.2026

  • 23 007 лиценз ту кил

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Отново трябва да четем":

    Агент Сашо от ДС. Какво да го правиш.

    10:40 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    АБДУЛА И ЗЕЛЕНСКИ СА ЕВРЕИ КАКТО И 99% ОТ ЗАЛАТА .А НИЕ,и т.н.

    10:52 25.09.2026

  • 26 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Скучна е много меко казано ! Това посмешище идиотова е жалка ,некадърна и продажна номенклатура която едно дръвче не е засадила в България,един лев данъци не е внесла,защото цял живот е на държавна хранилка което значи че не е работила една минута за държавата,а само е смукала като пявица бюджета събран от труда на хората.Тази институция Президент трябва да се закрие,никой няма нужда от още едно ведомство ПРОДАЖНИЦИ !!!

    10:54 25.09.2026

  • 27 хахаха

    0 0 Отговор
    Илиянчо се разчуствал от речта на клоуна актьор, ако някой носител на Оскар беше изнесъл реч направо щеше да се разреве:)))

    10:55 25.09.2026

  • 28 Варна

    1 1 Отговор
    Василев,скучна е,некадърна е,продажна подлога е,НО е на хранилката и нея само това я интересува,без значение какво ще и дадат да прочете,важното е да смуче държавни пари,а това че говори глупости и продава държава и народ за нея е НИЩО,тя е жалка и нагла номенклатура която срам,чест и достойнство няма и няма и да има.

    10:59 25.09.2026

  • 29 Реалност

    1 0 Отговор
    Не знам кой каква рече е произнесъл /в това няма никакво значение/, но американския президент посрещна само двама лидери лично и то с червен килим - Путин и Си. За великите оратори Урсула и Зельо изпрати по една секретарка.

    10:59 25.09.2026

  • 30 Българин

    0 0 Отговор
    Не мислих да гласувам за президент, но петроханците ми промениха мнението и ще гласувам за Йотова! Тя и без това ще отвее всички останали, а умник Гюро ме съмнява да събере и 1%.

    11:03 25.09.2026