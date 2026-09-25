Илиян Василев за Илияна Йотова пред ООН: Скучна номенклатура!

Силно препоръчвам да чуете речта на йорданския крал Абдула II, а след това тази на Зеленски.
Не заради английския на единия или начина, по който говори другият, а за да усетите каква е разликата между лидер, който говори пред света, и политик, който отчита дейност.
Абдула II изнесе истински мастър клас.
Оставете дори английския му настрана. Той говори без да чете и очевидно не говори само на хората в залата. Говори на милионите, които ще чуят тази реч утре от телевизора, компютъра или телефона си. Към тях е насочено посланието му.
Има ритъм. Пауза. Акцент. Премерена емоция. Изречения, които са написани така, че да останат в съзнанието.
Има послание.
Зеленски е друг тип оратор, но ефектът е сходен.
Неговите речи към ООН отдавна са пример как държавен глава може да превърне конкретната национална трагедия в разговор за принципи, международен ред и отговорност. Още през 2022 г. той говореше не просто за Украйна, а за това какво означава агресията за всяка държава в системата на ООН.
Точно това е голямото изкуство на политическата реч - да превърнеш националната си позиция в послание, което другите разпознават като важно и за тях.
А сега чуйте речта на Илияна Йотова. По съдържание - типична реч на бюрократ - писана от бюрократ, изнесена от бюрократ.
Теза, опорна точка, още една теза, още една опорна точка. Да бъдат казани правилните неща, в правилния институционален ред. Да се отчете позицията. Да присъстват всички задължителни теми.
Но къде е опитът да стигнеш до съзнанието на залата?
Къде е изречението, което хората ще запомнят?
Къде е моментът, в който държавният глава не просто представя България, а кара останалите да слушат България?
Защото речта на един президент не е протокол. Тя е политически инструмент.
И когато си на трибуната на Общото събрание на ООН, не говориш само пред делегатите в залата. Говориш пред света.
Историята на тази трибуна е пълна с лидери, които са разбирали това - от Мандела и Обама до днешните Зеленски и Абдула II. Различни държави, различни каузи, различен стил. Но едно общо нещо - те умеят да превърнат речта в събитие. Архивът на ООН показва именно тази традиция.
При Йотова усещането е друго. Все едно задачата е не да впечатлим света, а да отчетем, че сме присъствали. Не да оставим следа, а да сложим отметка.
И тук вече идва голямата разлика.
Лидерството не е само какво казваш. То е как го казваш. Пауза.
Тон. Акцент. Емоция. Поглед. Усещане за лично отношение към думите.
Усещане, че човекът пред теб не чете чужд текст, а говори собствените си убеждения.
И това не се компенсира с протоколно правилен текст.
Нито с още една опорна точка от външнополитическата папка.
Може да имаш перфектно подредена реч и тя да премине през залата като равна линия - без връх, без спад, без момент, който да те накара да вдигнеш глава.
Нищо. Нула, Равно като морското равнище.
И това е жалкото. Защото България има какво да каже.
Въпросът е дали човекът на трибуната може да го каже така, че светът да поиска да го чуе. Не знам за вас.
Но това е много, много далеч от моите представи за лидер.
И още по-далеч от представата ми за държавен глава. Светлинни години.
Скучна номенклатура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВ
Сигурен съм, че тя далеч надхвърля възможностите му за осмисляне.
Коментиран от #6, #12
10:04 25.09.2026
2 кутевче
Коментиран от #14
10:05 25.09.2026
3 Конграчулейшън, с200
10:05 25.09.2026
4 не се самоубивайте
10:05 25.09.2026
5 ДрайвингПлежър
А ако сравним Йотова с ГюрУ, който и на български не може да върже две думи в смислов ред... то в тоя случай, ако избираме по ораторски качества, трябва дружно да гласуваме за Костя - не могат да го бият по начин на изразяване.
10:06 25.09.2026
6 Запознат
До коментар #1 от "АБВ":Никой не се интересува от отпадък като Лавров.
П.п.Обиколи ли кофите?
10:06 25.09.2026
7 Леле-леле 😃
10:06 25.09.2026
8 Истината
Една от техните големи фукни....
А народа го нема в целата схема!
Коментиран от #17
10:06 25.09.2026
9 Тия реи, дрги ми ИлиАнчо
Значение имат делата и фактите.
За Украйна фактите са следните-50% по-малко население, 20% (и се увеличава) по малко-територия, страната в пламъци и то повече отколкото Русия, независимо какво пише тук.
И Зеленски със златна тоалетна чиния.
Айде бегай улево.
10:06 25.09.2026
10 Най - после тоя да пише вярно за
10:07 25.09.2026
11 Отново трябва да четем
Коментиран от #23
10:08 25.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 честен ционист
10:08 25.09.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "кутевче":Ми нема а карате като ви е скъп бе! 4 лева е дизела заради приятелчето ви Зеля!
Русия от 2 милиона барела на ден, и най-големият износител на дизел в момента не изнася нищо. Е като не изнася и на тебе няма да ти изнася да плащаш за това, което е останало на пазара. Моли се и Тръмп да не спре износа както се кани, че ще стане 4 евро литъра тогава... ако намериш!
10:09 25.09.2026
15 Че как
10:14 25.09.2026
16 Звездоброец
10:17 25.09.2026
17 Всъщност
До коментар #8 от "Истината":България също спираше тирове с по няколко тона наркотици . Но по времето на Бай Тошо .
10:17 25.09.2026
18 И още мисирки ООД
Коментиран от #19, #22
10:18 25.09.2026
19 АБВ
До коментар #18 от "И още мисирки ООД":И агент на ДС е бил. Агентурно име/псевдоним - Сашо.
Продажник !
10:23 25.09.2026
20 Русоробието говори
10:36 25.09.2026
21 Анонимен
10:38 25.09.2026
22 Анонимен
До коментар #18 от "И още мисирки ООД":Какви лъжи Йотова цял живот живее на държавната трапеза бкп червена милионерка е пожизнена е а вие си пишете лъжите тук хахахаха
10:39 25.09.2026
23 007 лиценз ту кил
До коментар #11 от "Отново трябва да четем":Агент Сашо от ДС. Какво да го правиш.
10:40 25.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха ха ха
10:52 25.09.2026
26 ШЕФА
10:54 25.09.2026
27 хахаха
10:55 25.09.2026
28 Варна
10:59 25.09.2026
29 Реалност
10:59 25.09.2026
30 Българин
11:03 25.09.2026