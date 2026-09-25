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На чия страна е България? Йотова дължи отговор
  Тема: Украйна

На чия страна е България? Йотова дължи отговор

25 Септември, 2026 17:33 642 25

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  • румен радев-
  • прогресивна българия

Критиките към ООН и абсолютната ѝ невъзможност да спре военните конфликти по света растат от години

На чия страна е България? Йотова дължи отговор - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България се присъедини към декларация, осъждаща руската агресия, но малко след това Йотова се дистанцира от изявлението. Ние съюзник ли сме на Украйна или сме на страната на Русия? Йотова дължи отговор на този въпрос.

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От Александър Детев:

Доналд Тръмп твърди, че в света властва правото на силата, докато Еманюел Макрон се обявява за завръщане към международния ред и против "законите на джунглата". Нетаняху обяви, че Израел ще доведе войната си "докрай", а множество делегати напуснаха залата в знак на протест срещу действията на страната му в Газа и на Западния бряг.

Сергей Лавров отхвърли предложението за примирие в Украйна, а президентът Зеленски призова да бъдат възпрени способностите на Русия да продължава войната. Непал настоява за репарации към държавите, които страдат от климатичните промени, без да са допринесли за тях. Островната държава Науру пък обяви промяна на името си - на Наоеро, за да защити идентичността си.

Критиките към ООН и абсолютната ѝ невъзможност да спре военните конфликти по света растат от години. Но форуми като Общото събрание дават ясна посока. Изказванията от трибуната му ни казват къде стоят държавите, какви цели преследват, кои ценности ги определят и в какви съюзи участват.

В чл. 92, ал. 1 от Конституцията на Република България е посочено, че президентът "олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения". Затова е логично именно държавният глава да представлява страната на Общото събрание на ООН. Стига да има представа какво точно представлява и къде стои държавата му.

Йотова, мирът и любовта

Българската президентка Илияна Йотова се качи на сцената в Ню Йорк, за да призове към повече "действия", а Европа да гарантира своята сигурност. Как и от кого? Не стана ясно. За пореден път агресивната война на Русия срещу Украйна бе обрисувана като някаква даденост - проблем, който си е там и може да бъде разрешен с добронамереност и диалог.

Руската страна отказва този диалог. Потвърди го и на същата тази сцена, на която говори Йотова. Българската президентка не спомена това. Конкретика липсваше и по отношение на ситуацията в Близкия изток, но поне чухме, че България подкрепя решението за две държави. Относно Иран разбрахме, че ядрените оръжия са нещо лошо, блокирането на Ормузкия проток - също. Благодарим, не знаехме.

България все пак влезе в конкретика заедно със своите партньори, като се присъедини към изявление, което осъжда руската агресия, атаките срещу цивилни обекти и опитите за блокиране на украинските доставки на зърно през Черно море. Заедно с 50 други държави България изрази солидарност с Украйна, която призовава за примирие и край на кръвопролитията. Изрази я… за малко.

На чия страна е България?

"Българската национална позиция не беше отразена в пълнота в изявлението", отговори на наше запитване българското Министерство на външните работи по отношение на документа. Илияна Йотова отиде една крачка по-далеч: "Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция", заяви тя, като се дистанцира от изявлението.

И тук идват въпросите:

1. Какви предложения за редакция е имала България? Нима тя не е "обезпокоена от ескалацията на Русия срещу цивилното население и гражданската инфраструктура в Украйна" или пък не настоява "Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня", както Украйна вече направи? Изявлението завършва със следното: "Русия трябва да спре агресията си, да приеме прекратяване на огъня и да се ангажира пълноценно в преговорите за всеобхватен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право". Срещу какво се противи Илияна Йотова - срещу мира, за който и тя така копнее, или срещу международното право?

2. Съюзник ли е Украйна на България? Ако да - защо страната не подкрепя своя съюзник? Ако не - защо новата власт на Румен Радев не ревизира споразумението за сътрудничество с Киев, което кабинетът на Андрей Гюров подписа и срещу което тогава и Радев, и Йотова роптаеха? "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2 очевидно работят в синхрон по външната политика - доказва го и отговорът, който получихме от МВнР. В него се казва, че "българската национална позиция" се изразява именно от Йотова. Нека в синхрон ни кажат и какви цели преследва тази външна политика - особено преди избори, на които се борят за цялата власт.

3. Ако според Йотова "европейската политика за сигурност трябва да бъде преосмислена", защо България отказва да участва в този процес? Страната не се включва в антидроновата коалиция и в т.нар. Коалиция на желаещите, които целят да гарантират сигурността на континента. В същото време обаче подписва различни документи в Брюксел и Киев, които подкрепят въоръжаването на Стария континент и санкциите срещу Русия. На хартия сме там, на практика - не.

В очакване на недвусмислени отговори

В началото на кампанията кандидатите за "Дондуков" 2 трябва да отговорят недвусмислено какви позиции, ценности и съюзи на България ще защитават. Това означава, че Андрей Гюров ще трябва да може да даде оценка за действията на Съединените щати в Иран - тема, която очевидно до момента го затруднява. Също така означава, че Илияна Йотова трябва да отговори честно и откровено на въпроса ние съюзник ли сме на Украйна или сме на страната на Русия.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На страната на

    20 11 Отговор
    Русия Е България.

    Коментиран от #9, #14

    17:35 25.09.2026

  • 2 Отговор

    13 12 Отговор
    България е в Европа, но Йотова е на страната на русията.

    17:36 25.09.2026

  • 3 Бялджип

    19 0 Отговор
    Авторът задава въпроса "ние съюзник ли сме на Украйна или сме на страната на Русия"? Друга възможност не се допуска, така ли?

    Коментиран от #5

    17:38 25.09.2026

  • 4 Йоца тамплиерката,

    11 12 Отговор
    наркобаронката, ескуБарката бесепарка ни изложи и в ООН! Давай Йоцо дълбай!

    17:38 25.09.2026

  • 5 От къде акъл

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Баро шаро, фуги нанай

    17:39 25.09.2026

  • 6 само да кажа

    20 0 Отговор
    ако ви и интересува на коя страна е българия направете референдум но с тези плоски лъжи да питате политици вместо българия не е много правилно…

    17:40 25.09.2026

  • 7 Божа работа

    2 3 Отговор
    Баба Йоца гледа, иде ли , една българка, да гласува за нея

    17:41 25.09.2026

  • 8 Балкан

    14 4 Отговор
    Щом "Дойче веле" е недоволно от някого , то същият постъпва правилно . По антибългарска и антиславянска , по извратено-либерална и по пропагандно лъжлива медия от тях - няма !

    17:43 25.09.2026

  • 9 НА СТРАНАТА НА ПАААРИИИИТИИИИ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "На страната на":

    ПАРИТИИИИИИИИИ........

    17:45 25.09.2026

  • 10 Тя до кога

    5 8 Отговор
    смята да се спотайва ? За помилването на наркодилъра бъкел не обели , сега за катастрофалния случай пред такава висока трибуна и пред България и българския народ също ! Позорите ѝ са непоправими и с последствия ! Оставка !

    17:45 25.09.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    2 10 Отговор
    На коя страна е Лубен Гоцев и гестапото, Агент Гоце и румен шадравана ?!
    На руската, наркоЙотова си е продължение на румен кРадев.

    17:46 25.09.2026

  • 12 Робот

    8 1 Отговор
    Как не ви е срам ..? Толбухин има историческо значение за нацията и днес има исторически празник а вие споменавате само лъжата..!

    Коментиран от #19

    17:47 25.09.2026

  • 13 Промяната

    8 1 Отговор
    Този текст изразява мнение на автора и изобщо не съвпада с позициите на повечето българи. Понеже урсулианците са против Русия, значи трябва да сме съюзници на Украйна? А защо да не сме съюзници и на Газа? Там израелците бонбони ли хвърлят?

    17:47 25.09.2026

  • 14 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "На страната на":

    На страната на Русия, а все пращате децата си на Запад. Как пък един русофил не изпрати децата си да учат в Русия ?!

    17:48 25.09.2026

  • 15 DW - Пропаганден машинен

    10 1 Отговор
    Авторът на DW ( Гьобелс Веле) първо да отговори, трябва ли да сме съюзник на нацистко-мафиотски укpoрежим?

    17:49 25.09.2026

  • 16 военен неможач

    7 1 Отговор
    На чия страна е Швейцария? Нещо чули ли сте да се изхвърля и дуе? А Гърция?. Защо Чехия не е в спеисъка на държавите, четени оня ден в ООН? Като не можем да спазваме неутралитет имаме право поне да се гънем, защото не ни позваляват да се "снишаваме"

    17:49 25.09.2026

  • 17 Сър Пичук

    4 5 Отговор
    На бас, че и Йотова не знае на чия страна е България! Очаква инструкции...

    17:51 25.09.2026

  • 18 Защо ?!

    7 1 Отговор
    Я ... българският Президент дължал отговори на някой си Детев и на Дойчланското /прокиснало/ зеле ?! Това ... задължително ли е ? Хем миризливи , хем смешници ! Що си не гледат Арабският халифат на "германските" народи , както скоро ще се применува ФРГ и не започнат да излъчват части от Корана на всеки кръгъл час /за да могат швабите да се молят правилно/ , а са се захванали да ни лъготят за щяло и нещяло .

    17:51 25.09.2026

  • 19 Възpожденец 🇧🇬

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "Робот":

    В България (септември 1944 г.): Под ръководството на Толбухин Червената армия навлиза в страната като окупатор. В архивите са запазени хиляди доклади за битово мародерство от страна на съветските войници — грабежи на храна, добитък, часовници, бижута, дрехи, както и десетки случаи на изнасилвания и убийства на български граждани. Паралелно се извършва т.нар. „организиран обир“ — конфискувани са германски активи, банкови фондове, кораби и заводи под формата на „военен трофей“
    Като командир на фронта, Толбухин носи пряка отговорност за действията на подчинените си армии и за бездействието на военните патрули по отношение на престъпленията срещу местното население в Източна и Централна Европа.

    17:53 25.09.2026

  • 20 Мишел

    3 1 Отговор
    България винаги е била на страната на булката, но Йотова явно не е.

    Коментиран от #24

    17:54 25.09.2026

  • 21 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    Както се вижда, никой от "главните" кандидати за президент, не може да даде ясни отговори на наболелите в момента въпроси, защото не смее да загуби електората си, знаейки, че международната политика е много променлива, а мястото на България в нея не е точно определено и не зависи от волята нито на управниците, нито на народа, а от това, какво ще ни продиктуват съюзниците ни, към които се прикрепихме съвсем необмислено и без волята на голяма част от народа. Затова сега всичко е толкова противоречиво, а както се вижда и в другите страни е така. Всеки си прави каквото иска, а уж има ЕС, НАТО и пр. Остава да стоим и да наблюдаваме как се носим по течението и във водовъртежа.

    17:57 25.09.2026

  • 22 Пенка Неродшилова

    1 1 Отговор
    Деби линия автор чувал ли е за Неутралитет,като Швейцария бе,а или то там само банките😂🤣🤣🤣

    17:58 25.09.2026

  • 23 Какво не ви ясно !????

    0 0 Отговор
    България и Русия са два братски народа во веки веков!!!

    18:00 25.09.2026

  • 24 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Тоя път на страната на булката може например да стане лондонското сити,или Ньой де сюр или например швейцарската конфедерация 😂🤣🤣

    18:00 25.09.2026

  • 25 Григор

    0 0 Отговор
    "На чия страна е България? Йотова дължи отговор"
    Пак глупостите на "Дойче веле"! Йотова не дължи никакъв отговор! Първо, такава декларация за която говори нашата опозиция просто не съществува и второ, Йотова просто не е присъствувала на въпросното заседание. Кафе 2 в 1. Две лъжи в едно твърдение.

    18:08 25.09.2026