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Посрещане с фанфари: а уж Си беше противник на Тръмп

Посрещане с фанфари: а уж Си беше противник на Тръмп

25 Септември, 2026 22:00 647 13

  • китай-
  • сащ-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • тайван-
  • изкуствен интелект

Американският президент блокира достъпа на журналисти, които определя като заплаха за националната сигурност, а същевременно допуска китайски медии, които отговарят пред комунистическата диктатура в Китай

Посрещане с фанфари: а уж Си беше противник на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Американски медии критикуват Тръмп за помпозното посрещане на Си. Критики идват и от републиканците. "Неговият гост е жесток, неизбран и репресивен диктатор (...), чийто огромен военен арсенал е насочен пряко срещу САЩ."

Когато преди 10 години Доналд Тръмп спечели за първи път президентските избори в САЩ, Китай бе сочен от него за основен конкурент и противник. Днес всичко това изглежда забравено, отбелязват различни американски издания. Си Дзинпин бе посрещнат във Вашингтон с фанфари и военни почести, а Тръмп не пропусна да подчертае "страхотното им приятелство".

Тайван, изкуственият интелект, Иран и Русия

Не се очаква Тръмп да натисне Си по ключови въпроси като развитието на изкуствения интелект (ИИ), защитата на Тайван и подкрепата на Китай за Иран, пише Джонатан Лемир за "Ди Атлантик".

Всъщност още през пролетта Тръмп заяви, че ще използва доставките на оръжия за Тайван като разменна монета с Китай, припомня "Форин Афеърс". По този начин той наруши линия, спазвана от Белия дом от десетилетия - да не преговаря за доставките на оръжия за островната държава, която е под постоянна заплаха от китайско нашествие, и да не обсъжда темата официално с Пекин. Впоследствие американският президент забави отпускането на оръжеен пакет за Тайпе на стойност 14 милиарда долара.

Във Вашингтон Си заговори за сътрудничество с Вашингтон. "Китай остава отворен за американски компании, които искат да инвестират и да се ангажират. В същото време се надявам, че китайските компании в САЩ ще бъдат третирани справедливо", каза той. От години обаче Пекин се опитва да отслаби американското влияние по света, като преследва своя проект "Нов пояс, нов път" и се застъпва за световен ред без доминацията на САЩ. Спорно е доколко Тръмп е готов да се противопостави на това.

В рамките на речта си пред Общото събрание на ООН и изявленията със Си американският президент се обяви за безконтролно развитие на изкуствения интелект, въпреки че редица представители на сектора алармираха, че той може да се превърне в екзитенциална заплаха. Пред Си Дзинпин той потвърди позицията си за "суперинтелекта", както го нарича.

Търговската война с Китай - цел, която Тръмп и екипът му си поставяше още преди 10 години - засега изглежда по-скоро замразена. Двете страни удължиха "временното примирие" до януари 2027, за да дадат време на икономическите си екипи да преговарят за по-мащабна сделка. Държавният секретар Марк Рубио подчерта, че е важно комуникационните канали към основния конкурент Китай да останат отворени. А що се отнася до подкрепата на Китай за Иран и Русия, явно във Вашингтон са готови да затворят очите си в името на икономическия прагматизъм. С други думи: икономическите интереси отново доминират над принципите.

Американските медии са изгонени, китайските - добре дошли

Помпозното посрещане на Си Дзинпин в Белия дом се случва в сюрреалистична седмица за Вашингтон, пише Питър Бейкър от "Ню Йорк Таймс". Американският президент блокира достъпа на журналисти, които определя като заплаха за националната сигурност, а същевременно допуска китайски медии, които отговарят пред комунистическата диктатура в Китай.

"Това е същият президент, който излъчва платени от правителството телевизионни реклами, в които обещава да попречи на Съединените щати да се превърнат в социалистическа или комунистическа държава, и в същата седмица провежда приятелска среща с кмета на Ню Йорк - демократичен социалист - и разгръща червен килим за комунистическия президент на Китай", пише още Бейкър. "Същият президент, който води икономическа война срещу министър-председателя на Канада, докато кани президента на Русия да посети неговия голф клуб във Флорида", допълва журналистът.

Поканата Русия да участва в следващата среща на Г-20 всъщност идва в момента, в който Тръмп отново нападна световния ред и "глобализма" в речта си пред Общото събрание на ООН. Американският президент вече демонстрира отношението си към международните институции, след като се срещна с Владимир Путин в Аляска миналата година, въпреки че срещу руския президент има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд.

"Диктатор, който насочва военният си арсенал срещу САЩ"

Сигналите, които отправя администрацията на Тръмп, очевидно тревожат и част от собствената му партия. "Не бих препоръчал на президента толкова помпозно посрещане на Си Дзинпин", заяви републиканецът Роджър Уикър. "През всяка минута от разговора нашият главнокомандващ трябва да има предвид, че неговият гост е жесток, неизбран и репресивен диктатор, който се стреми да доминира над съседите си и чийто огромен военен арсенал е насочен пряко срещу Съединените американски щати", допълни дългогодишният сенатор от Мисисипи.

Повечето наблюдатели са скептични, че американският президент ще има това предвид при срещите си със Си Дзинпин.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другарят Си

    6 1 Отговор
    Бий за да те уважават.

    22:01 25.09.2026

  • 2 ежко

    5 0 Отговор
    Някой май бъркат театрото с политиката.Дзинпин пак си е противник на Тръмп.Нищо не се е променило геополитически.Но когато искаш нещо, когато се каниш да изтъргуваш нещо, когато си отправил покана ,някой да ти дох=йде на крака, то без театро няма да мине.

    22:10 25.09.2026

  • 3 Син ЗинПин

    1 1 Отговор
    Кой бяга от богата трапеза ве

    22:15 25.09.2026

  • 4 нннн

    4 2 Отговор
    - Тия, с които преговаряхме, са вече мъртви. - бе казал веднъж Тръмп. Другарят Си го има предвид. И останалите, преговарящи със САЩ трябва да го помнят.

    22:17 25.09.2026

  • 5 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    А как по друг начин?

    22:17 25.09.2026

  • 6 Евроджендър

    3 1 Отговор
    Може да му е противник, но също така му е и съюзник в разбиването на либерната пасмина от евронистан

    22:23 25.09.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    8 1 Отговор
    Си е врял и кипял в политиката. Достатъчно е да сравниш биографиите на двамата. Тръмп е с професия " син". Баща му го прави милионер на 8 годишна възраст. Изкарват го с дефектни ходила, за да не ходи войник във Виетнам. После го удря на живот. Прави конкурси за красота, за да си избира красиви жени. От другата страна в Си Дзинпин. Баща му е низвергнат политически . Семейството в интернирано. Си копае канали от дете , за да издържа семейството. Образова се въпреки трудностите и пречките. Участва в този театър при посещението, но не отстъпи от позицията си. Твърдо зад Иран и Русия и намекна, че Тайван в китайски остров.

    22:25 25.09.2026

  • 8 Истината

    3 1 Отговор
    Бай Дончо на колене моли Си да го спаси. Фалира САЩ и скоро ще осети народната любов.

    22:27 25.09.2026

  • 9 Много Известен Съветски Актьор

    5 0 Отговор
    Лицемерието и театърът са част от ритуала. Нещо подобно е било и преди ВСВ, между Райха и СССР. Истината е, че САЩ и Китай са свръхсилите на 21 век, които ще определят бъдещето на Света. Неслучайно и двете страни са основни конкуренти в космоса и в полето на изкуственият интелект. Американците влагат огромни средства в двете направления и засега са водещи и в двете. Китай също не изостава и дори е в по- добра позиция по отношение на ресурсите-има зад гърба си Русия, докато Тръмп се изпокара със съюзниците на САЩ. Дали следващата администрация в Белият Дом ще възстанови отношенията си с тях или курсът на САЩ се е променил необратимо, предстои да видим.

    22:30 25.09.2026

  • 10 Абе,

    5 1 Отговор
    Си е враг в очите на дойчезеле и помияри като Агов и пелтека Диков...

    22:39 25.09.2026

  • 11 БиоИнформационната хибридна война

    0 2 Отговор
    БиоИнформационната война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но също китайските AI засега са по-успешни.
    AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация. Планирането в КНР, позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Чрез въвеждане на дигиталното евро и данъка- Въглеродна следа, деградацията в ЕС ще продължи. Слава на другарката Урсула!!!

    22:48 25.09.2026

  • 12 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    А това на вас евреите не ви харесва ,разбрахме

    22:51 25.09.2026

  • 13 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Забавна беше тая среща. Начи събрала се цялата американска олигархия барабар с корумпетата от трьмповото котило всички готови натопорчени да крадат американски държавни пари - това договорчета, субсидии и да оутсорсват индустрията каквото е останало , обаче от друга страна китаеца сам без китайски бизнесмени... Ами няма вече какво да откраднат китайците всичко правят по добре от великата Америка нищо не им трабва след като НВДА им продава и чипове , той покемона с коженото яке и майка си ще продаде камо ли американските интереси , та китайците сигурно и края на битката за ИИ виждат спечелена ... Абе направихме Америка велика!

    22:58 25.09.2026