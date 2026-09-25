Посрещане с фанфари: а уж Си беше противник на Тръмп

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Американски медии критикуват Тръмп за помпозното посрещане на Си. Критики идват и от републиканците. "Неговият гост е жесток, неизбран и репресивен диктатор (...), чийто огромен военен арсенал е насочен пряко срещу САЩ."

Когато преди 10 години Доналд Тръмп спечели за първи път президентските избори в САЩ, Китай бе сочен от него за основен конкурент и противник. Днес всичко това изглежда забравено, отбелязват различни американски издания. Си Дзинпин бе посрещнат във Вашингтон с фанфари и военни почести, а Тръмп не пропусна да подчертае "страхотното им приятелство".

Тайван, изкуственият интелект, Иран и Русия

Не се очаква Тръмп да натисне Си по ключови въпроси като развитието на изкуствения интелект (ИИ), защитата на Тайван и подкрепата на Китай за Иран, пише Джонатан Лемир за "Ди Атлантик".

Всъщност още през пролетта Тръмп заяви, че ще използва доставките на оръжия за Тайван като разменна монета с Китай, припомня "Форин Афеърс". По този начин той наруши линия, спазвана от Белия дом от десетилетия - да не преговаря за доставките на оръжия за островната държава, която е под постоянна заплаха от китайско нашествие, и да не обсъжда темата официално с Пекин. Впоследствие американският президент забави отпускането на оръжеен пакет за Тайпе на стойност 14 милиарда долара.

Във Вашингтон Си заговори за сътрудничество с Вашингтон. "Китай остава отворен за американски компании, които искат да инвестират и да се ангажират. В същото време се надявам, че китайските компании в САЩ ще бъдат третирани справедливо", каза той. От години обаче Пекин се опитва да отслаби американското влияние по света, като преследва своя проект "Нов пояс, нов път" и се застъпва за световен ред без доминацията на САЩ. Спорно е доколко Тръмп е готов да се противопостави на това.

В рамките на речта си пред Общото събрание на ООН и изявленията със Си американският президент се обяви за безконтролно развитие на изкуствения интелект, въпреки че редица представители на сектора алармираха, че той може да се превърне в екзитенциална заплаха. Пред Си Дзинпин той потвърди позицията си за "суперинтелекта", както го нарича.

Търговската война с Китай - цел, която Тръмп и екипът му си поставяше още преди 10 години - засега изглежда по-скоро замразена. Двете страни удължиха "временното примирие" до януари 2027, за да дадат време на икономическите си екипи да преговарят за по-мащабна сделка. Държавният секретар Марк Рубио подчерта, че е важно комуникационните канали към основния конкурент Китай да останат отворени. А що се отнася до подкрепата на Китай за Иран и Русия, явно във Вашингтон са готови да затворят очите си в името на икономическия прагматизъм. С други думи: икономическите интереси отново доминират над принципите.

Американските медии са изгонени, китайските - добре дошли

Помпозното посрещане на Си Дзинпин в Белия дом се случва в сюрреалистична седмица за Вашингтон, пише Питър Бейкър от "Ню Йорк Таймс". Американският президент блокира достъпа на журналисти, които определя като заплаха за националната сигурност, а същевременно допуска китайски медии, които отговарят пред комунистическата диктатура в Китай.

"Това е същият президент, който излъчва платени от правителството телевизионни реклами, в които обещава да попречи на Съединените щати да се превърнат в социалистическа или комунистическа държава, и в същата седмица провежда приятелска среща с кмета на Ню Йорк - демократичен социалист - и разгръща червен килим за комунистическия президент на Китай", пише още Бейкър. "Същият президент, който води икономическа война срещу министър-председателя на Канада, докато кани президента на Русия да посети неговия голф клуб във Флорида", допълва журналистът.

Поканата Русия да участва в следващата среща на Г-20 всъщност идва в момента, в който Тръмп отново нападна световния ред и "глобализма" в речта си пред Общото събрание на ООН. Американският президент вече демонстрира отношението си към международните институции, след като се срещна с Владимир Путин в Аляска миналата година, въпреки че срещу руския президент има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд.

"Диктатор, който насочва военният си арсенал срещу САЩ"

Сигналите, които отправя администрацията на Тръмп, очевидно тревожат и част от собствената му партия. "Не бих препоръчал на президента толкова помпозно посрещане на Си Дзинпин", заяви републиканецът Роджър Уикър. "През всяка минута от разговора нашият главнокомандващ трябва да има предвид, че неговият гост е жесток, неизбран и репресивен диктатор, който се стреми да доминира над съседите си и чийто огромен военен арсенал е насочен пряко срещу Съединените американски щати", допълни дългогодишният сенатор от Мисисипи.

Повечето наблюдатели са скептични, че американският президент ще има това предвид при срещите си със Си Дзинпин.