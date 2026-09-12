5000 $ за всеки пълнолетен американец: какво обещава Тръмп

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"Ако спечелим, получавате 5000 долара": републиканците са изправени пред тежко поражение на изборите през ноември. Тръмп се опитва да обърне хода на нещата, обещавайки по 5000 долара на всеки пълнолетен американец.

Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп изнесе първата от двете си планирани речи на партийния конгрес на републиканците. В нея той отправи настоятелно предупреждение за опасността от победа на "радикално левите демократи" на изборите през ноември. Макар рейтингът му стремително да пада, Тръмп иска да предотврати изоборното поражение на републиканците, като сам се поставя в центъра на предизборната кампания - въпреки че името му изобщо не фигурира в бюлетината. "Въпреки това ви моля: действайте така, сякаш името ми фигурира в бюлетината", призова той партийните привърженици в Далас.

"Ако републиканците спечелят, получавате 5000 долара"

За да мобилизира избирателите, Тръмп прибягва до необичайни методи: той обеща на всички пълнолетни американци директно плащане в размер на 5000 долара. "Ако републиканците спечелят, вие печелите заедно с нас и получавате 5000 долара", заяви той. По думите му "паричната награда" ще бъде изплатена, ако републиканците успеят да запазят мнозинството си и в двете камари на Конгреса. Единственото условие е 5-те хиляди долара да бъдат похарчени в САЩ.

Това би струвало на страната повече от 1 трилион долара - приблизително колкото е целият бюджет за отбрана на САЩ. Поради това подобно решение изглежда нереалистично както от политическа, така и от финансова гледна точка. Освен това федералните закони на САЩ забраняват разходи за оказване на влияние върху избори.

Лош момент за Тръмп

С тази реч Тръмп искаше да достигне до възможно най-много американци в най-гледаното време. Но моментът беше избран изключително неудачно. По същото време по американската телевизия се излъчваше мачът за откриването на новия футболен сезон. Събитието на Тръмп беше излъчено само от Fox News и няколко специализирани канала, CNN прекъсна излъчването само след 15 минути.

Още по-лошо за президента: точно по време на партийния конгрес на републиканците цената на петрола отново скочи до над 100 долара за барел. В момента американците плащат за бензин с 40 процента повече, отколкото в месеците, преди Тръмп да започне войната срещу Иран.

Самохвалство и тиради срещу демократите

В своята почти двучасова предизборна реч Тръмп нарисува съвсем друга картина: "Това бяха най-успешните две години в историята на президентството в САЩ - във финансово и във всяко друго отношение". Като доказателство Тръмп посочи, че е укрепил границите и че е спрял нелегалната имиграция. Като свой успех отбеляза и факта, че насилието е намаляло. То обаче намалява още от 2023 година, т.е. още по времето на Джо Байдън.

Ако демократите спечелят изборите през ноември, хората ще загубят и сигурността си, и данъчните облекчения, каза още Тръмп и добави: "Ако положим бъдещето на Америка в ръцете на радикално левите демократи, на страната ни ще ѝ отнеме едно десетилетие, за да се изправи отново на крака. Това би било трагедия!".

"Комунисти", "глупократи"

В речта си Тръмп наричаше демократите ту "комунисти", ту "глупократи". Това може и да предизвиква смях сред привържениците му в залата в Далас, но като цяло рейтингът на Тръмп сред американците пада стремително. Вече само всеки трети американец одобрява политиката му. Освен войната с Иран, особено непопулярна е митническата политика на Тръмп.

Показателен факт е също така, че не всички републикански конгресмени бяха дошли в Далас. Преди всичко републиканците в оспорвани избирателни райони съзнателно се въздържаха от участие в партийния конгрес - защото се опасяват, че близостта до президента може да им навреди.