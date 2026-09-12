5000 $ за всеки пълнолетен американец: какво обещава Тръмп

"Ако спечелим, получавате 5000 долара": републиканците са изправени пред тежко поражение на изборите през ноември. Тръмп се опитва да обърне хода на нещата, обещавайки по 5000 долара на всеки пълнолетен американец.
Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп изнесе първата от двете си планирани речи на партийния конгрес на републиканците. В нея той отправи настоятелно предупреждение за опасността от победа на "радикално левите демократи" на изборите през ноември. Макар рейтингът му стремително да пада, Тръмп иска да предотврати изоборното поражение на републиканците, като сам се поставя в центъра на предизборната кампания - въпреки че името му изобщо не фигурира в бюлетината. "Въпреки това ви моля: действайте така, сякаш името ми фигурира в бюлетината", призова той партийните привърженици в Далас.
"Ако републиканците спечелят, получавате 5000 долара"
За да мобилизира избирателите, Тръмп прибягва до необичайни методи: той обеща на всички пълнолетни американци директно плащане в размер на 5000 долара. "Ако републиканците спечелят, вие печелите заедно с нас и получавате 5000 долара", заяви той. По думите му "паричната награда" ще бъде изплатена, ако републиканците успеят да запазят мнозинството си и в двете камари на Конгреса. Единственото условие е 5-те хиляди долара да бъдат похарчени в САЩ.
Това би струвало на страната повече от 1 трилион долара - приблизително колкото е целият бюджет за отбрана на САЩ. Поради това подобно решение изглежда нереалистично както от политическа, така и от финансова гледна точка. Освен това федералните закони на САЩ забраняват разходи за оказване на влияние върху избори.
Лош момент за Тръмп
С тази реч Тръмп искаше да достигне до възможно най-много американци в най-гледаното време. Но моментът беше избран изключително неудачно. По същото време по американската телевизия се излъчваше мачът за откриването на новия футболен сезон. Събитието на Тръмп беше излъчено само от Fox News и няколко специализирани канала, CNN прекъсна излъчването само след 15 минути.
Още по-лошо за президента: точно по време на партийния конгрес на републиканците цената на петрола отново скочи до над 100 долара за барел. В момента американците плащат за бензин с 40 процента повече, отколкото в месеците, преди Тръмп да започне войната срещу Иран.
Самохвалство и тиради срещу демократите
В своята почти двучасова предизборна реч Тръмп нарисува съвсем друга картина: "Това бяха най-успешните две години в историята на президентството в САЩ - във финансово и във всяко друго отношение". Като доказателство Тръмп посочи, че е укрепил границите и че е спрял нелегалната имиграция. Като свой успех отбеляза и факта, че насилието е намаляло. То обаче намалява още от 2023 година, т.е. още по времето на Джо Байдън.
Ако демократите спечелят изборите през ноември, хората ще загубят и сигурността си, и данъчните облекчения, каза още Тръмп и добави: "Ако положим бъдещето на Америка в ръцете на радикално левите демократи, на страната ни ще ѝ отнеме едно десетилетие, за да се изправи отново на крака. Това би било трагедия!".
"Комунисти", "глупократи"
В речта си Тръмп наричаше демократите ту "комунисти", ту "глупократи". Това може и да предизвиква смях сред привържениците му в залата в Далас, но като цяло рейтингът на Тръмп сред американците пада стремително. Вече само всеки трети американец одобрява политиката му. Освен войната с Иран, особено непопулярна е митническата политика на Тръмп.
Показателен факт е също така, че не всички републикански конгресмени бяха дошли в Далас. Преди всичко републиканците в оспорвани избирателни райони съзнателно се въздържаха от участие в партийния конгрес - защото се опасяват, че близостта до президента може да им навреди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Коментиран от #9, #11
10:01 12.09.2026
2 Последния Софиянец
10:04 12.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
"Тръмп обеща, че всеки американец ще получи по 5000 долара, ако партията му спечели изборите
10 Септември, 2026"
"Тръмп: Няма да питам Конгреса за 5-те хиляди долара. Блокирам демократите, ако спечелят
11 Септември, 2026"
"Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „прекрасна финансова инжекция“
11 Септември, 2026 "
10:04 12.09.2026
4 Тик-Ток
10:09 12.09.2026
5 не обещава
Коментиран от #18
10:09 12.09.2026
6 Бойко Пеевски
10:10 12.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това
Коментиран от #12
10:16 12.09.2026
9 Факт
До коментар #1 от "Интересно":В САЩ му викат бизнес.
10:18 12.09.2026
10 Артилерист
Коментиран от #14
10:19 12.09.2026
11 Отряд1
До коментар #1 от "Интересно":Хабиби, престъпление е ако те хванат.
10:20 12.09.2026
12 Факт
До коментар #8 от "Това":Поклонниците на долара нямат морал. Имат само цена.
10:20 12.09.2026
13 5000 $ за всеки пълнолетен американец
Коментиран от #19
10:21 12.09.2026
14 Факт
До коментар #10 от "Артилерист":Реторичен е.
10:21 12.09.2026
15 Русенец
10:23 12.09.2026
16 Тесното
10:23 12.09.2026
17 И ние ромите във Факултету
Коментиран от #27
10:24 12.09.2026
18 така е
До коментар #5 от "не обещава":След изборите ще им каже, че не са го разбрали правилно - той е обещал да им даде възможност да си заработят 5000 долара, а не, че ще им ги раздава безвъзмездно. По резултатите ще разберем колко им акъла на янките.
10:27 12.09.2026
19 Категорично пичове
До коментар #13 от "5000 $ за всеки пълнолетен американец":България ще им плати през ЧПФ-тата ! Може на 100% да сте сигурни. Косвено но ще им плати. Има една статия по темата...( Според Мартин проблемът е бил „финансова репресия“, тоест действия от страна на държавата за принудително изкупуване на нейния дълг. На това, което тя наричаше „жаргон на нормален човек“, това понякога се превеждаше като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Не бива да се приема буквално. И все пак преди седмица Доналд Тръмп намекна точно за това“.
Тя не повдигна този въпрос, но може да се добави, че подобно действие може да се счита за „немислимо“, тоест преди да се припомни, че отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран, може би не толкова отдавна са били разглеждани като такива......)...
Коментиран от #21
10:27 12.09.2026
20 Mими Кучева🐕🦺
10:28 12.09.2026
21 Категорично пичове
До коментар #19 от "Категорично пичове":В статията си Мартин цитира забележките на Дейвид Скилинг и Джон Луелин от Independent Economics, глобална финансова консултантска фирма, в неотдавнашна бележка до клиентите.
„Подкрепата на паричната политика“, пишат те, „вероятно ще включва финансова репресия, с по-ниски реални лихвени проценти за САЩ (и други), тъй като доходността е ограничена по различни начини и собствеността върху държавни ценни книжа е задължителна или стимулирана.“ „САЩ ще използват икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни начини. Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните търговски войни.“...
10:31 12.09.2026
22 нннн
10:31 12.09.2026
23 Kaлпазанин
10:32 12.09.2026
24 ВВП
10:34 12.09.2026
25 От федералният резерв ще се разбягат
10:35 12.09.2026
26 ВВП
10:35 12.09.2026
27 Тръмп ще прати Пентагон у БГ
До коментар #17 от "И ние ромите във Факултету":и ще видят тогава тея жандармеристите и рундювците кво са туй "демократични избори"
10:38 12.09.2026
28 ВВП
10:40 12.09.2026
29 сащисан кравар
10:43 12.09.2026