Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
5000 $ за всеки пълнолетен американец: какво обещава Тръмп

5000 $ за всеки пълнолетен американец: какво обещава Тръмп

12 Септември, 2026 10:00 596 29

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Преди всичко републиканците в оспорвани избирателни райони съзнателно се въздържаха от участие в партийния конгрес - защото се опасяват, че близостта до президента може да им навреди

5000 $ за всеки пълнолетен американец: какво обещава Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Ако спечелим, получавате 5000 долара": републиканците са изправени пред тежко поражение на изборите през ноември. Тръмп се опитва да обърне хода на нещата, обещавайки по 5000 долара на всеки пълнолетен американец.

Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп изнесе първата от двете си планирани речи на партийния конгрес на републиканците. В нея той отправи настоятелно предупреждение за опасността от победа на "радикално левите демократи" на изборите през ноември. Макар рейтингът му стремително да пада, Тръмп иска да предотврати изоборното поражение на републиканците, като сам се поставя в центъра на предизборната кампания - въпреки че името му изобщо не фигурира в бюлетината. "Въпреки това ви моля: действайте така, сякаш името ми фигурира в бюлетината", призова той партийните привърженици в Далас.

"Ако републиканците спечелят, получавате 5000 долара"

За да мобилизира избирателите, Тръмп прибягва до необичайни методи: той обеща на всички пълнолетни американци директно плащане в размер на 5000 долара. "Ако републиканците спечелят, вие печелите заедно с нас и получавате 5000 долара", заяви той. По думите му "паричната награда" ще бъде изплатена, ако републиканците успеят да запазят мнозинството си и в двете камари на Конгреса. Единственото условие е 5-те хиляди долара да бъдат похарчени в САЩ.

Това би струвало на страната повече от 1 трилион долара - приблизително колкото е целият бюджет за отбрана на САЩ. Поради това подобно решение изглежда нереалистично както от политическа, така и от финансова гледна точка. Освен това федералните закони на САЩ забраняват разходи за оказване на влияние върху избори.

Лош момент за Тръмп

С тази реч Тръмп искаше да достигне до възможно най-много американци в най-гледаното време. Но моментът беше избран изключително неудачно. По същото време по американската телевизия се излъчваше мачът за откриването на новия футболен сезон. Събитието на Тръмп беше излъчено само от Fox News и няколко специализирани канала, CNN прекъсна излъчването само след 15 минути.

Още по-лошо за президента: точно по време на партийния конгрес на републиканците цената на петрола отново скочи до над 100 долара за барел. В момента американците плащат за бензин с 40 процента повече, отколкото в месеците, преди Тръмп да започне войната срещу Иран.

Самохвалство и тиради срещу демократите

В своята почти двучасова предизборна реч Тръмп нарисува съвсем друга картина: "Това бяха най-успешните две години в историята на президентството в САЩ - във финансово и във всяко друго отношение". Като доказателство Тръмп посочи, че е укрепил границите и че е спрял нелегалната имиграция. Като свой успех отбеляза и факта, че насилието е намаляло. То обаче намалява още от 2023 година, т.е. още по времето на Джо Байдън.

Ако демократите спечелят изборите през ноември, хората ще загубят и сигурността си, и данъчните облекчения, каза още Тръмп и добави: "Ако положим бъдещето на Америка в ръцете на радикално левите демократи, на страната ни ще ѝ отнеме едно десетилетие, за да се изправи отново на крака. Това би било трагедия!".

"Комунисти", "глупократи"

В речта си Тръмп наричаше демократите ту "комунисти", ту "глупократи". Това може и да предизвиква смях сред привържениците му в залата в Далас, но като цяло рейтингът на Тръмп сред американците пада стремително. Вече само всеки трети американец одобрява политиката му. Освен войната с Иран, особено непопулярна е митническата политика на Тръмп.

Показателен факт е също така, че не всички републикански конгресмени бяха дошли в Далас. Преди всичко републиканците в оспорвани избирателни райони съзнателно се въздържаха от участие в партийния конгрес - защото се опасяват, че близостта до президента може да им навреди.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    11 0 Отговор
    Купува ето и продаването на гласове не беше ли престъпление?

    Коментиран от #9, #11

    10:01 12.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Миналата година от внос и износ на ток олигарсите са откраднали от всяко семейство по 4000 лв.

    10:04 12.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    7 1 Отговор
    милене (редактора), още колко пъти

    "Тръмп обеща, че всеки американец ще получи по 5000 долара, ако партията му спечели изборите
    10 Септември, 2026"

    "Тръмп: Няма да питам Конгреса за 5-те хиляди долара. Блокирам демократите, ако спечелят
    11 Септември, 2026"

    "Тръмп: 5000 долара за всеки пълнолетен американец биха били „прекрасна финансова инжекция“
    11 Септември, 2026 "

    10:04 12.09.2026

  • 4 Тик-Ток

    9 1 Отговор
    А в България Тиквата купуваше избори с по две кебапчета и бира

    10:09 12.09.2026

  • 5 не обещава

    6 0 Отговор
    А гарантира поредния фишек! Няма и 5 долара на човек да видят.

    Коментиран от #18

    10:09 12.09.2026

  • 6 Бойко Пеевски

    9 0 Отговор
    Ей така се купуват избори

    10:10 12.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това

    8 0 Отговор
    е Велика демокрация и морал. Това е към което и ние от десетилетия се стремим. "Кога ще ги стигнем"?

    Коментиран от #12

    10:16 12.09.2026

  • 9 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    В САЩ му викат бизнес.

    10:18 12.09.2026

  • 10 Артилерист

    10 0 Отговор
    И нашенските политикани са плащали за гласуване, ама къде са 40-50 лева, къде са 5 000 долара. Че то това си е съвсем открито подкупване. Що за честно, справедливо и по правилата е това избиране. Не е ли това открито финансово заробване за някаква си политическа изгода? Може би по-правилния въпрос е: не действат ли американците така с всички по света за да задоволяват егоистичните си интереси? Или въпроса е реторичен, а?

    Коментиран от #14

    10:19 12.09.2026

  • 11 Отряд1

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Хабиби, престъпление е ако те хванат.

    10:20 12.09.2026

  • 12 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Това":

    Поклонниците на долара нямат морал. Имат само цена.

    10:20 12.09.2026

  • 13 5000 $ за всеки пълнолетен американец

    2 0 Отговор
    30% щяла България да плати през ЧПФ-тата за 20 години

    Коментиран от #19

    10:21 12.09.2026

  • 14 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Артилерист":

    Реторичен е.

    10:21 12.09.2026

  • 15 Русенец

    1 0 Отговор
    Бях прочел тукашен коментар, че ако обещаното се даваше, България щеше да е райска градина.

    10:23 12.09.2026

  • 16 Тесното

    0 0 Отговор
    Аз предпочитам негри да ми правят букаке в Алабама.

    10:23 12.09.2026

  • 17 И ние ромите във Факултету

    5 1 Отговор
    Така искахме директно плащане в размер на 5000 долара но много ни биха и ни разтурваха къщите. Няма демокрация у нас, нямааа. Хиляди съкварталци ги биха жандармеристите

    Коментиран от #27

    10:24 12.09.2026

  • 18 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "не обещава":

    След изборите ще им каже, че не са го разбрали правилно - той е обещал да им даде възможност да си заработят 5000 долара, а не, че ще им ги раздава безвъзмездно. По резултатите ще разберем колко им акъла на янките.

    10:27 12.09.2026

  • 19 Категорично пичове

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "5000 $ за всеки пълнолетен американец":

    България ще им плати през ЧПФ-тата ! Може на 100% да сте сигурни. Косвено но ще им плати. Има една статия по темата...( Според Мартин проблемът е бил „финансова репресия“, тоест действия от страна на държавата за принудително изкупуване на нейния дълг. На това, което тя наричаше „жаргон на нормален човек“, това понякога се превеждаше като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Не бива да се приема буквално. И все пак преди седмица Доналд Тръмп намекна точно за това“.
    Тя не повдигна този въпрос, но може да се добави, че подобно действие може да се счита за „немислимо“, тоест преди да се припомни, че отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран, може би не толкова отдавна са били разглеждани като такива......)...

    Коментиран от #21

    10:27 12.09.2026

  • 20 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Имат печатарската машина,раздават!🦍🥳🤣👍

    10:28 12.09.2026

  • 21 Категорично пичове

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Категорично пичове":

    В статията си Мартин цитира забележките на Дейвид Скилинг и Джон Луелин от Independent Economics, глобална финансова консултантска фирма, в неотдавнашна бележка до клиентите.
    „Подкрепата на паричната политика“, пишат те, „вероятно ще включва финансова репресия, с по-ниски реални лихвени проценти за САЩ (и други), тъй като доходността е ограничена по различни начини и собствеността върху държавни ценни книжа е задължителна или стимулирана.“ „САЩ ще използват икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни начини. Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните търговски войни.“...

    10:31 12.09.2026

  • 22 нннн

    2 1 Отговор
    Републиканците са по- приемливи от демократите, но не и начело с Тръмп. Тоя е луд за връзване.

    10:31 12.09.2026

  • 23 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    5000 обещани кел ,и по 50000 борчове към старите на Ротшилд ,та да се мат за тоалетна хартия след време

    10:32 12.09.2026

  • 24 ВВП

    2 0 Отговор
    Тия републиканци с Тромп начело са за ,,магнитски,,.Правят наявно корупция .

    10:34 12.09.2026

  • 25 От федералният резерв ще се разбягат

    1 0 Отговор
    С врясъци скоро......Той предупреди, че ако доходността по ключовата 10-годишна облигация продължи да нараства – тя започна годината с 4,19% и достигна 4,72% – и достигне 5%, това ще доведе до „негативна реакция“ на фондовите пазари. Тенденцията със сигурност е в тази посока, като доходността по 30-годишната облигация, 5,2%, сега е на най-високото си ниво от 2007 г. насам. държавният дълг на САЩ е станал толкова голям (през 2000 г. той е бил 5,67 трилиона долара, а днес е 40 трилиона долара), той отбеляза ефекта от кризите – срива през 2008 г. и пандемията – но след това се насочи към това, което той определи като „по-голям проблем“ – покачването на лихвените проценти.30-годишната фиксирана лихва по ипотеките падна до 6,58% в средата на август – най-ниското ѝ ниво досега през 2025 г. – продажбите на жилища остават близо до най-ниската си точка от почти три десетилетия. За милиони работещи идеята за собственост на жилище вече е напълно недостижима. Тези, които са купили преди покачването на лихвените проценти, са хванати в капана на „златните белезници“ на относително ниските ипотечни плащания, неспособни да продадат, без да поемат огромно увеличение на месечните си разходи.....

    10:35 12.09.2026

  • 26 ВВП

    2 0 Отговор
    Само в сащ може да има явна корупция .другаде е забранено .

    10:35 12.09.2026

  • 27 Тръмп ще прати Пентагон у БГ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "И ние ромите във Факултету":

    и ще видят тогава тея жандармеристите и рундювците кво са туй "демократични избори"

    10:38 12.09.2026

  • 28 ВВП

    0 0 Отговор
    В сащ няма корупция .има лобизъм и комисиони.

    10:40 12.09.2026

  • 29 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    Вие се смеете, но в Америка има страшно много дебили, които ще повярват на тази тлъста лъжа, че ще апнат по 5000 кебапчета на шкембак!

    10:43 12.09.2026