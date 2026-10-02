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Паунович след 0:2 от Германия: Трябва да работим

Паунович след 0:2 от Германия: Трябва да работим

2 Октомври, 2026 07:50 416 2

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Сърбия остава без точка след първите три мача в групата на Лигата на нациите. Селекционерът призна за повторени грешки, но отчете и включването на млади футболисти.

Паунович след 0:2 от Германия: Трябва да работим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сърбия допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите, след като отстъпи с 0:2 на Германия в Мюнхен. Сръбският тим остава последен в група 2 на елитната дивизия без спечелена точка и с голова разлика 2:6.

След двубоя селекционерът Паунович призна, че няма как да бъде доволен от представянето на отбора. „Загубихме, няма какво да кажа, повториха се грешки от предишния двубой“, заяви той пред телевизия „Арена спорт“.

Селекционерът очаква анализ

Паунович посочи, че предстои подробен анализ на мача, но подчерта, че намерението му не се променя. „Трябва да продължим да работим както досега, всичко това е част от един процес“, каза селекционерът.

По думите му Сърбия е дала шанс на млади футболисти, след като е станало ясно, че ситуацията в мача е трудна. Той определи това като един от малкото позитивни моменти за отбора в двубоя с Германия.

Загубата в Мюнхен дойде след две поражения с еднакъв резултат 1:2 в Белград. Сърбия отстъпи последователно на Гърция и Нидерландия, а след първото завъртане в групата се оказа без точки.

Гърция води, Сърбия търси първа точка

Гърция е лидер в класирането със седем точки. Нидерландия има пет, Германия е с четири, а Сърбия е на последната позиция.

В следващия кръг сръбският отбор ще гостува на Нидерландия. Двубоят е насрочен за неделя от 21:45 часа и ще даде на Сърбия нова възможност да спре негативната серия.

Последните два мача на тима в групата ще бъдат през ноември. Сърбия ще приеме Германия, а след това ще гостува на Гърция.

Паунович заяви още, че с всеки изминал ден отборът се приближава до автоматизма в действията, към който се стреми. Засега обаче резултатите оставят Сърбия без точка след три срещи.

Източници: Спортал


Сърбия
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  • 1 Велчов

    0 0 Отговор
    Те ще се оправят, ама при нас като налагат само чужденци. Няма оправя.

    08:02 02.10.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Е този път немците излязоха с по-бял състав! ;)

    08:12 02.10.2026

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