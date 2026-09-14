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В брой! Доналд Тръмп пак обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса

В брой! Доналд Тръмп пак обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса

14 Септември, 2026 19:35 590 38

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • джей ди ванс

Същевременно Тръмп не се ангажира с подкрепа за Джей Ди Ванс за президентските избори в САЩ през 2028 година

В брой! Доналд Тръмп пак обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Американският президент Доналд Тръмп пак повтори обещанието си, че всеки пълнолетен американец ще получи по "5000 долара дивидент", ако на изборите в началото на ноември за двете камари на Конгреса републиканците успеят да спечелят мнозинство и да запазят контрола си над законодателния орган на САЩ. Това заяви американският държавен глава по време на визитата си в Ирландия.

"По 5000 долара ще има 100%", увери Тръмп, защото САЩ печелели "трилиони и трилиони долари", а иначе при Байдън хората били "третирани толкова зле".

За пръв път той обеща въпросните пари по време на партиен конгрес на републиканците в Далас. Тръмп посочи, че единственото условие да вземеш 5000 долара, ако републиканците спечелят, е парите да бъдат похарчени изцяло на територията на САЩ, за да стимулират местната икономика.

Изпълнението на това обещание би струвало на американския бюджет над 1 трилион долара. Това е сума, равняваща се приблизително на целия годишен бюджет за отбрана на САЩ.

Същевременно Тръмп не се ангажира с подкрепа за Джей Ди Ванс за президентските избори в САЩ през 2028 година.

А Тръмп определи социологическите проучвания като това на Ipsos, че рейтингът му е рекордно нисък (33%) като фалшиви. "Моят рейтинг в Ирландия е добър, в САЩ е страхотен", заяви президентът на САЩ, повтаряйки като латерна как Съединените щати се справяли "много добре".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бананче

    14 0 Отговор
    за маймунки !

    Коментиран от #23, #33

    19:36 14.09.2026

  • 2 Тръмп

    12 0 Отговор
    лично щял да ги раздава на голфигрището!

    19:37 14.09.2026

  • 3 Интересно

    14 0 Отговор
    Защо не го арестуват за търговия с гласове?
    А, да, забравих, че в САЩ е демокрация.

    Коментиран от #25

    19:39 14.09.2026

  • 4 Овчар

    4 1 Отговор
    Защо обещава пари които никои няма да види..! Тава произведение на изкуството, този красив дърт сандал съсипа икономиката на Сащ но хората ще го усетят след време ..! Америка е корава страна но след зимата вече няма да е..!

    Коментиран от #7, #8

    19:40 14.09.2026

  • 5 Хаха

    7 0 Отговор
    И Мунчо обещаваше да окошари Бойко и Пеевски, а стана пременил си Илия и пак с тия 🤡

    19:41 14.09.2026

  • 6 Купуването

    9 0 Отговор
    и продаването на гласове е престъпление! Или е демокрация? Нещо се обърках!?!

    19:41 14.09.2026

  • 7 Абстракността уби матматиката

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    И как я съсипа бе като превърна Сащ в износител на петрол номер едно ли или като прилабаца Венецуелския петрол с доказани залежи номер едно в Света и така скъса менделеевата руска таблица дето уж всичко имали.

    Коментиран от #10, #26

    19:42 14.09.2026

  • 8 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Да бе да, Тръмп е съсипал икономиката на САЩ! Икономиката на САЩ я съсипа Рейгън,който замени класическият им либерализъм с неолиберализъм.Така цялото производство беше изнесено от САЩ и убита средната класа! САЩ нямат никаква икономика..80% услуги ,това не е икономика!

    19:44 14.09.2026

  • 9 Никой

    4 3 Отговор
    Този идиот разтресе целия свят , барабар с малкия джуджак и изр@елския юда .

    19:45 14.09.2026

  • 10 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абстракността уби матматиката":

    Петрола е едно а менделеевата таблица съвсем друго! Знаеш ли,че ВПК в САЩ е спрял поради това,че Китай е спрял износа за САЩ на редкоземни минерали ? Не знаеш нали?

    Коментиран от #11

    19:47 14.09.2026

  • 11 Абстракността уби математиката

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Само една Канада и една Аудтеалиа могат да смажат катай по редкоземни минерали.
    Тъ пите британци не дават канада но Тръмп ще ги разпадне на парчета.

    19:49 14.09.2026

  • 12 Шорт

    6 1 Отговор
    Лъжа измама и заблуда на противника! Тоя е бил измамник цял живот!

    19:50 14.09.2026

  • 13 Ком

    5 1 Отговор
    Това изобщо не е купуване на гласове 👌😎

    19:50 14.09.2026

  • 14 Софийски селянин,Пенсионер

    8 1 Отговор
    Ами тя тази сбирщина от цял свят хамериканците лесно ще се хванат на въдицата.
    Защото се кланят само на един Бог парите..
    При тях други ценности няма..

    19:51 14.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жоро Ломския-Американчето

    3 0 Отговор
    Да ви кажа честно ,напоследък не понасям бай Перукан и политиките му ,но пък ако получа компенсация от 5K бинки няма да ми са излишни и не си ли струва дет се вика да си продам гласа и гласувам за републиканците ,аз лично политиката не мога да я променя ?В България хора се продават за 20-30 €врака ,как мислите дали си струва ,неморално е но пък и самият живот е неморален ?Чакам съвети !!

    19:52 14.09.2026

  • 18 Елисавета

    6 0 Отговор
    Е,той няма даде от неговите пари,а от държавни пари,които всъщност са взети от данъкоплатците...

    19:52 14.09.2026

  • 19 Мехмет

    4 0 Отговор
    за тръм може аз за нас от малцинствата ни взимат процент щото купуваме гласове да обещаеш пари за вот как му се вика

    19:53 14.09.2026

  • 20 Факт

    3 0 Отговор
    Ако обещаното се даваше, България щеше да е райска градина.

    19:54 14.09.2026

  • 21 Факт

    1 1 Отговор
    Тръмп първо ще раздаде паспорти на повече мексиканци, за да гласуват за него.

    19:55 14.09.2026

  • 22 Мунчо Копейкин празнодумеца

    0 2 Отговор
    И наш Мунча говори подобни глупости и продължава да краде и обслужва руските бандити обитаващи кремъл.

    19:55 14.09.2026

  • 23 Танго и Кеш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бананче":

    в брой разбира се, печатането да не спира..

    19:59 14.09.2026

  • 24 Ха ха

    1 0 Отговор
    ще ги напечатат, няма проблеми. Печатницата на света работи. 🤣

    19:59 14.09.2026

  • 25 Не си прав

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Кебапчета с бира е купуване, а обещани 5 бона в брой е измама..

    20:00 14.09.2026

  • 26 Даниел ЛяРусо 🥋

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абстракността уби матматиката":

    Защо не пада цената на бензиностанциите и продължава да е рекодно висока за галон!?

    20:02 14.09.2026

  • 27 Когато беше ковида

    1 1 Отговор
    и в Европа раздаваха пари на населението. Просто мащабите са различни. Но ако демократите получат мнозинство, могат да блокират финансовата подкрепа. Това казва Тръмп, а не купува гласове.

    Коментиран от #29

    20:05 14.09.2026

  • 28 Георги

    1 0 Отговор
    добре, че още не аме постигнали такова високо ниво на демокрация

    20:05 14.09.2026

  • 29 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Когато беше ковида":

    дори жълт-о-паветна розово-алтернативна евронаколенка като тебе, не вярва в това, което си написал.

    Коментиран от #31

    20:06 14.09.2026

  • 30 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ВЕЧЕ ЗАНАПРЕД В БЪЛГАРИЯ САМО И ЕДИНСТВЕНО СРЕЩО ПОДТПОМАГАНЕ ЛЕГАЛНО ПАРИ ЕВРО ИЛИ ДОЛАРИ ОТ 100 НАГОРЕ ЗА ПО МАЛКО НЕ НЕ. Няма само тия управници да хрантутят ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В БЪЛГАРИЯ.К ОЙТО ШЕ ДА Е НА ВЛАСТ ЗАКОНИТЕ СА ЗА ВСИЧЙИ ЕДНАКВИ.

    20:07 14.09.2026

  • 31 Не говоря за България

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Георги":

    В богатите европейски страни раздаваха по няколко стотачки през ковида. Подкрепата в Европа надхвърли 1000 милиарда евро. Толкова предлага и Тръмп за американците, за да раздвижи пазара.

    20:09 14.09.2026

  • 32 Дед

    2 2 Отговор
    Ако това стане България трябва да извика американския посланик, за да връчи нота за непризнаване на изборите! Гавра с демокрацията, гавра с останалия свят, гавра с всеки жител на тази планета.

    20:09 14.09.2026

  • 33 ИСТИНАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бананче":

    Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
    Калушев също е убит на хижа Петрохан!

    По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
    С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
    (например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
    Кемперът не е летял по въздуха, нали?
    Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
    И да се докаже от международна експертиза
    дали не са манипулирани от службите!

    Защо в българският и европейският Парламент
    не се иска независимо разследване от партньорските служби
    на убийствата в хижата и на Околчица?
    Какво крие държавата от българите?

    20:12 14.09.2026

  • 34 Обещано

    0 0 Отговор
    "5000 долара дивидент"
    но след изпълнение ще е купуване на гласове, което в САЩ не е престъпление.

    20:12 14.09.2026

  • 35 Вие сте свикнали да ви вземат

    1 0 Отговор
    А в Европа и САЩ раздават пари на населението. Не завиждайте, а се борете за правата си.

    20:12 14.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Моето мнение

    0 0 Отговор
    И коя е силата, която ще го накара, да ги даде тия пари?!
    Спечели лив конгреса, щи си изкара безметежно мандата и после- След мене и потоп!

    20:19 14.09.2026

  • 38 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Когато беше ковида, няколко стотачки еврци ми добавиха директно към заплатата. Не помня вече колко. Имаше и други благинки. Общо помощите бяха над 1000 милиарда евро за богатите страни от ЕС. Това не е купуване на гласове, а подкрепа на населението в трудни времена.
    Ако на вас не са ви дали пари, сърдете се на тиквата и шиши.

    20:20 14.09.2026