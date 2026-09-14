В брой! Доналд Тръмп пак обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса

Американският президент Доналд Тръмп пак повтори обещанието си, че всеки пълнолетен американец ще получи по "5000 долара дивидент", ако на изборите в началото на ноември за двете камари на Конгреса републиканците успеят да спечелят мнозинство и да запазят контрола си над законодателния орган на САЩ. Това заяви американският държавен глава по време на визитата си в Ирландия.
"По 5000 долара ще има 100%", увери Тръмп, защото САЩ печелели "трилиони и трилиони долари", а иначе при Байдън хората били "третирани толкова зле".
За пръв път той обеща въпросните пари по време на партиен конгрес на републиканците в Далас. Тръмп посочи, че единственото условие да вземеш 5000 долара, ако републиканците спечелят, е парите да бъдат похарчени изцяло на територията на САЩ, за да стимулират местната икономика.
Изпълнението на това обещание би струвало на американския бюджет над 1 трилион долара. Това е сума, равняваща се приблизително на целия годишен бюджет за отбрана на САЩ.
Същевременно Тръмп не се ангажира с подкрепа за Джей Ди Ванс за президентските избори в САЩ през 2028 година.
А Тръмп определи социологическите проучвания като това на Ipsos, че рейтингът му е рекордно нисък (33%) като фалшиви. "Моят рейтинг в Ирландия е добър, в САЩ е страхотен", заяви президентът на САЩ, повтаряйки като латерна как Съединените щати се справяли "много добре".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бананче
Коментиран от #23, #33
19:36 14.09.2026
2 Тръмп
19:37 14.09.2026
3 Интересно
А, да, забравих, че в САЩ е демокрация.
Коментиран от #25
19:39 14.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #7, #8
19:40 14.09.2026
5 Хаха
19:41 14.09.2026
6 Купуването
19:41 14.09.2026
7 Абстракността уби матматиката
До коментар #4 от "Овчар":И как я съсипа бе като превърна Сащ в износител на петрол номер едно ли или като прилабаца Венецуелския петрол с доказани залежи номер едно в Света и така скъса менделеевата руска таблица дето уж всичко имали.
Коментиран от #10, #26
19:42 14.09.2026
8 Атина Палада
До коментар #4 от "Овчар":Да бе да, Тръмп е съсипал икономиката на САЩ! Икономиката на САЩ я съсипа Рейгън,който замени класическият им либерализъм с неолиберализъм.Така цялото производство беше изнесено от САЩ и убита средната класа! САЩ нямат никаква икономика..80% услуги ,това не е икономика!
19:44 14.09.2026
9 Никой
19:45 14.09.2026
10 Атина Палада
До коментар #7 от "Абстракността уби матматиката":Петрола е едно а менделеевата таблица съвсем друго! Знаеш ли,че ВПК в САЩ е спрял поради това,че Китай е спрял износа за САЩ на редкоземни минерали ? Не знаеш нали?
Коментиран от #11
19:47 14.09.2026
11 Абстракността уби математиката
До коментар #10 от "Атина Палада":Само една Канада и една Аудтеалиа могат да смажат катай по редкоземни минерали.
Тъ пите британци не дават канада но Тръмп ще ги разпадне на парчета.
19:49 14.09.2026
12 Шорт
19:50 14.09.2026
13 Ком
19:50 14.09.2026
14 Софийски селянин,Пенсионер
Защото се кланят само на един Бог парите..
При тях други ценности няма..
19:51 14.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Жоро Ломския-Американчето
19:52 14.09.2026
18 Елисавета
19:52 14.09.2026
19 Мехмет
19:53 14.09.2026
20 Факт
19:54 14.09.2026
21 Факт
19:55 14.09.2026
22 Мунчо Копейкин празнодумеца
19:55 14.09.2026
23 Танго и Кеш
До коментар #1 от "Бананче":в брой разбира се, печатането да не спира..
19:59 14.09.2026
24 Ха ха
19:59 14.09.2026
25 Не си прав
До коментар #3 от "Интересно":Кебапчета с бира е купуване, а обещани 5 бона в брой е измама..
20:00 14.09.2026
26 Даниел ЛяРусо 🥋
До коментар #7 от "Абстракността уби матматиката":Защо не пада цената на бензиностанциите и продължава да е рекодно висока за галон!?
20:02 14.09.2026
27 Когато беше ковида
Коментиран от #29
20:05 14.09.2026
28 Георги
20:05 14.09.2026
29 Георги
До коментар #27 от "Когато беше ковида":дори жълт-о-паветна розово-алтернативна евронаколенка като тебе, не вярва в това, което си написал.
Коментиран от #31
20:06 14.09.2026
30 Т.КОЛЕВ
20:07 14.09.2026
31 Не говоря за България
До коментар #29 от "Георги":В богатите европейски страни раздаваха по няколко стотачки през ковида. Подкрепата в Европа надхвърли 1000 милиарда евро. Толкова предлага и Тръмп за американците, за да раздвижи пазара.
20:09 14.09.2026
32 Дед
20:09 14.09.2026
33 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Бананче":Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
Калушев също е убит на хижа Петрохан!
По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
(например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
Кемперът не е летял по въздуха, нали?
Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
И да се докаже от международна експертиза
дали не са манипулирани от службите!
Защо в българският и европейският Парламент
не се иска независимо разследване от партньорските служби
на убийствата в хижата и на Околчица?
Какво крие държавата от българите?
20:12 14.09.2026
34 Обещано
но след изпълнение ще е купуване на гласове, което в САЩ не е престъпление.
20:12 14.09.2026
35 Вие сте свикнали да ви вземат
20:12 14.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Моето мнение
Спечели лив конгреса, щи си изкара безметежно мандата и после- След мене и потоп!
20:19 14.09.2026
38 Пенсионер 69 годишен
Ако на вас не са ви дали пари, сърдете се на тиквата и шиши.
20:20 14.09.2026