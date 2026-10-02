Путин за визитата на Зеленски в Белград: „Нас нищо не ни смущава“

Руският президент Владимир Путин заяви, че посещението на украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белград не го е притеснило. Той коментира визитата по време на пленарната сесия на XXIII годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Москва, предава News.bg.
Въпросът беше отправен от модератора на сесията Фьодор Лукянов, научен директор на Фондацията за развитие и подкрепа на клуба. Той попита Путин дали посещението на Зеленски в сръбската столица го е смутило.
„Младите дами се притесняват от разни неща. Ние не се смущаваме от нищо. Ние се занимаваме с политика“, отговори руският президент.
Според публикувани данни Зеленски е посетил Сърбия през август, където се е срещнал с Александър Вучич, който по това време е бил президент на страната.
По време на форума Путин коментира и по-широк кръг от въпроси, свързани с войната в Украйна, отношенията със Запада и международната сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Вучич се срещал със Зелената Зараза, и - Няма го Вучич...!!!
Коментиран от #6, #20
07:57 02.10.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #7, #12
07:58 02.10.2026
3 Баце
Коментиран от #23
07:59 02.10.2026
4 Прав е човека
Всичко е под контрол.
08:00 02.10.2026
5 У0400 Ямбол е градът
Коментиран от #9, #28
08:00 02.10.2026
6 Скоро
До коментар #1 от "Пич":и путин ще се срещне със Зеленски
Коментиран от #11
08:00 02.10.2026
7 фашистки рашастан в изолация
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Никой не му е виновен на Путин ,че се опитва да се прави на играч какъвто не е.Неадекватен политик буквално затриващ и без това пропаднала му държава.Ама нали знаеш ,каквото си посееш ,това ще пожънеш.Путин ,ако беше слушал сега нямаше да е в загиваща ситуация !
Коментиран от #24, #26, #48, #49
08:02 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жалкп за тези,
До коментар #5 от "У0400 Ямбол е градът":които пропускат тези срещи.. там се събират представляващи на 40% от икономиката и 60% от населението на планетата.
08:03 02.10.2026
10 Накратко
(Но те не са толкова интересни и важни неща, като това от статията)
08:03 02.10.2026
11 Нц.....
До коментар #6 от "Скоро":Мисли го като:
- Зелю ще се срещне с антибиотика!!!
08:03 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дон Корлеоне
08:05 02.10.2026
14 Факти
Коментиран от #17
08:05 02.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хмм
Коментиран от #18
08:06 02.10.2026
17 Българин
До коментар #14 от "Факти":Зеленски и Путин ще избият още много руска сволачь.
Коментиран от #53
08:08 02.10.2026
18 Отец Дионисий
До коментар #16 от "Хмм":Тепането на руски окупатори е дело богоугодно и по божията воля.
08:10 02.10.2026
19 Ама децата на Путин и сие
А???
Коментиран от #22
08:11 02.10.2026
20 Хмм
До коментар #1 от "Пич":Вучич искал да е като Радев, но не може да бъде защото Радев спечели изборите без да има никаква власт, а Вучич е със свое правителство, мнозинство в парламента, "свое МВР" и му дават 40% прогнозирани резултати, а "студентската" партия 28%, протеститеще продължат
08:12 02.10.2026
21 ужас
08:16 02.10.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Ама децата на Путин и сие":Ама да беше ПРОВЕРИЛ,
че да не пишеш глупости❗
Или ти си знаеш , че децата на Путин
си живеят в Русия, НО НАРОЧНО ЛЪЖЕШ НЕЗНАЕШИТЕ‼️
Коментиран от #38
08:17 02.10.2026
23 това е всичко, което трябва да знаете
До коментар #3 от "Баце":Ядреният арсенал много помогна на руската армия да избяга от Херсон. Без него, такова решение нямаше да може да бъде взето!
08:18 02.10.2026
24 ужас
До коментар #7 от "фашистки рашастан в изолация":Кого трябваше да слуша. Нали слушаше Меркел и оланд за минск2. Накрая тези двамата си признаха, че са го лъгали. Ти защо не му се обади да го посъветваш.
08:19 02.10.2026
25 Зеленото чудовище
08:20 02.10.2026
26 Факти
До коментар #7 от "фашистки рашастан в изолация":Путин не е политик, а гангстер. Укрепването на икономиката на Русия в началото на царуването му не беше резултат от качествата му като държавник. Той просто позволи на Запада да инвестира в Русия и така тя отлепи от дъното. Путин като един гангстер просто елиминира конкуренцията и остана само неговата клика да краде, което позволи да има ръст. Същият модел приложи у нас Борисов - той все пак е от руската школа, член на БКП, охрана на Живков и т.н. Путин, обаче, като един гангстер, пожела да превземе Украйна. Мислеше си, че е натрупал достатъчно мазнинка за тази война, но му излязоха криви сметките. Сега абсолютната му некомпетентност като политик и държавник лъсна в пълния си блясък. За жалост днес Русия е в по-тежко положение, отколкото през 2000 г., когато той седна на трона. Тогава Русия беше бедна, но беше в добри отношения с Европа и имаше светло бъдеще. Днес отношенията с Европа са скъсани, а Русия бъдеще няма. Русия вече е държава без корен, напълно подчинена на чужд народ - Китай. Китайците никога няма да забравят "Века на унижението", когато Русия им отне 1,5 милиона кв.км. В момента Китай си го връща тъпкано на Русия за най-черния период в историята му. Китай източва Русия на безценица и й продава скъпо боkлyцu. Големите китайски компанции копаят и секат като за световно в Сибир. Руснаците са принудени да напускат Източна Русия и отиват на запад да търсят прехраната си. Бавно, но сигурно, Китай си взима неговото. Всичко това е опаковано като "дру
Коментиран от #29, #34
08:21 02.10.2026
27 До ужас
08:26 02.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Това са безспорни
До коментар #26 от "Факти":Факти.
08:33 02.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Междувременно
08:38 02.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Историк
Коментиран от #50
08:41 02.10.2026
36 Аа майкуууу
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":😂😂😂😂😂😂
08:41 02.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 оня с коня
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ожесточено твърдиш че децата на Путин си живеят в Русия,но НЕ КАЗВАШ че това са децата му от ВТОРИЯ БРАК.Остава да се осведомиш КЪДЕ живеят двете му дъщери Мария и Екатерина от ПЪРВИЯ му брак:)
Коментиран от #40, #41, #42, #47
08:48 02.10.2026
39 Артилерист
08:50 02.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "оня с коня":Напиши си сам домашното за другата му дъщеря😛❗
08:58 02.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:22 02.10.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
През 2015-та се завръща и оттогава е в Русия❗
09:24 02.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Орк
До коментар #7 от "фашистки рашастан в изолация":Простотията броди по Европа....
09:44 02.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ахаха
09:54 02.10.2026
52 хикочко..
09:57 02.10.2026
53 Мишел
До коментар #17 от "Българин":Както показва размяната на телата, съотношението е над 500 украинци убити при двайсетина руснаци.
10:00 02.10.2026