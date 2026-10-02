Путин за визитата на Зеленски в Белград: „Нас нищо не ни смущава“

Руският президент Владимир Путин заяви, че посещението на украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белград не го е притеснило. Той коментира визитата по време на пленарната сесия на XXIII годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Москва, предава News.bg.

Въпросът беше отправен от модератора на сесията Фьодор Лукянов, научен директор на Фондацията за развитие и подкрепа на клуба. Той попита Путин дали посещението на Зеленски в сръбската столица го е смутило.

„Младите дами се притесняват от разни неща. Ние не се смущаваме от нищо. Ние се занимаваме с политика“, отговори руският президент.

Според публикувани данни Зеленски е посетил Сърбия през август, където се е срещнал с Александър Вучич, който по това време е бил президент на страната.

По време на форума Путин коментира и по-широк кръг от въпроси, свързани с войната в Украйна, отношенията със Запада и международната сигурност.