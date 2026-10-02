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Путин за визитата на Зеленски в Белград: „Нас нищо не ни смущава“

Путин за визитата на Зеленски в Белград: „Нас нищо не ни смущава“

2 Октомври, 2026 07:55 1 721 53

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  • белград-
  • визита

Руският президент отговори с иронична реплика на въпрос дали посещението на украинския лидер в Сърбия го е притеснило

Путин за визитата на Зеленски в Белград: „Нас нищо не ни смущава“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че посещението на украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белград не го е притеснило. Той коментира визитата по време на пленарната сесия на XXIII годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Москва, предава News.bg.

Въпросът беше отправен от модератора на сесията Фьодор Лукянов, научен директор на Фондацията за развитие и подкрепа на клуба. Той попита Путин дали посещението на Зеленски в сръбската столица го е смутило.

„Младите дами се притесняват от разни неща. Ние не се смущаваме от нищо. Ние се занимаваме с политика“, отговори руският президент.

Според публикувани данни Зеленски е посетил Сърбия през август, където се е срещнал с Александър Вучич, който по това време е бил президент на страната.

По време на форума Путин коментира и по-широк кръг от въпроси, свързани с войната в Украйна, отношенията със Запада и международната сигурност.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 7 Отговор
    Е го Е....!!!
    Вучич се срещал със Зелената Зараза, и - Няма го Вучич...!!!

    Коментиран от #6, #20

    07:57 02.10.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 7 Отговор
    Да бяхте го слушали 2008-ма❗

    Коментиран от #7, #12

    07:58 02.10.2026

  • 3 Баце

    29 10 Отговор
    Когато имаш най-големият ядрен арсенал на планетата, естествено е че няма от какво да се притесняваш, още по-малко от зелени амеби.

    Коментиран от #23

    07:59 02.10.2026

  • 4 Прав е човека

    22 3 Отговор
    Да ходи всеки където си иска. Няма нужда от излишна страсти.
    Всичко е под контрол.

    08:00 02.10.2026

  • 5 У0400 Ямбол е градът

    7 26 Отговор
    Тои не смее да си покаже носа извън Брикс срещите.

    Коментиран от #9, #28

    08:00 02.10.2026

  • 6 Скоро

    1 20 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    и путин ще се срещне със Зеленски

    Коментиран от #11

    08:00 02.10.2026

  • 7 фашистки рашастан в изолация

    12 30 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Никой не му е виновен на Путин ,че се опитва да се прави на играч какъвто не е.Неадекватен политик буквално затриващ и без това пропаднала му държава.Ама нали знаеш ,каквото си посееш ,това ще пожънеш.Путин ,ако беше слушал сега нямаше да е в загиваща ситуация !

    Коментиран от #24, #26, #48, #49

    08:02 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жалкп за тези,

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "У0400 Ямбол е градът":

    които пропускат тези срещи.. там се събират представляващи на 40% от икономиката и 60% от населението на планетата.

    08:03 02.10.2026

  • 10 Накратко

    20 6 Отговор
    ...По време на форума Путин коментира и по-широк кръг от въпроси, свързани с войната в Украйна, отношенията със Запада и международната сигурност.

    (Но те не са толкова интересни и важни неща, като това от статията)

    08:03 02.10.2026

  • 11 Нц.....

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Скоро":

    Мисли го като:
    - Зелю ще се срещне с антибиотика!!!

    08:03 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дон Корлеоне

    3 12 Отговор
    Нулевият пациент осъмна ли?

    08:05 02.10.2026

  • 14 Факти

    5 20 Отговор
    Какво да го притеснява Путин. Целта му за днес е да убие хиляда руснака и ще си я постигне както обикновено. Всичко върви по план, а той е на сигурно в бункера.

    Коментиран от #17

    08:05 02.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хмм

    6 10 Отговор
    а изпращането на сръбско оръжие на украйна, от което загиват руснаци още от 2014 годиина, деца бяха убити на плаж от сръбска ракета

    Коментиран от #18

    08:06 02.10.2026

  • 17 Българин

    6 15 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Зеленски и Путин ще избият още много руска сволачь.

    Коментиран от #53

    08:08 02.10.2026

  • 18 Отец Дионисий

    4 16 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    Тепането на руски окупатори е дело богоугодно и по божията воля.

    08:10 02.10.2026

  • 19 Ама децата на Путин и сие

    6 17 Отговор
    Живеят в прогнилият запад нали??
    А???

    Коментиран от #22

    08:11 02.10.2026

  • 20 Хмм

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Вучич искал да е като Радев, но не може да бъде защото Радев спечели изборите без да има никаква власт, а Вучич е със свое правителство, мнозинство в парламента, "свое МВР" и му дават 40% прогнозирани резултати, а "студентската" партия 28%, протеститеще продължат

    08:12 02.10.2026

  • 21 ужас

    13 2 Отговор
    Съдбата на най големия мост над днепър, по който минават 90% от товарите е предрешена. Атакува се със специални дронове и специален заряд, който прерязва със струята си желязото. Има 4 грамадни колони, които го крепят. Този мост е един от най здравите в света. В СССР е проектиран да устои при ядрен конфликт. По времето на СССР в Украйна имаше разположени 300 комплекса С300.

    08:16 02.10.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ама децата на Путин и сие":

    Ама да беше ПРОВЕРИЛ,
    че да не пишеш глупости❗
    Или ти си знаеш , че децата на Путин
    си живеят в Русия, НО НАРОЧНО ЛЪЖЕШ НЕЗНАЕШИТЕ‼️

    Коментиран от #38

    08:17 02.10.2026

  • 23 това е всичко, което трябва да знаете

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Баце":

    Ядреният арсенал много помогна на руската армия да избяга от Херсон. Без него, такова решение нямаше да може да бъде взето!

    08:18 02.10.2026

  • 24 ужас

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "фашистки рашастан в изолация":

    Кого трябваше да слуша. Нали слушаше Меркел и оланд за минск2. Накрая тези двамата си признаха, че са го лъгали. Ти защо не му се обади да го посъветваш.

    08:19 02.10.2026

  • 25 Зеленото чудовище

    11 2 Отговор
    Миналия месец е бил само 6 дена в окраината . Бог гледа отгоре !

    08:20 02.10.2026

  • 26 Факти

    6 15 Отговор

    До коментар #7 от "фашистки рашастан в изолация":

    Путин не е политик, а гангстер. Укрепването на икономиката на Русия в началото на царуването му не беше резултат от качествата му като държавник. Той просто позволи на Запада да инвестира в Русия и така тя отлепи от дъното. Путин като един гангстер просто елиминира конкуренцията и остана само неговата клика да краде, което позволи да има ръст. Същият модел приложи у нас Борисов - той все пак е от руската школа, член на БКП, охрана на Живков и т.н. Путин, обаче, като един гангстер, пожела да превземе Украйна. Мислеше си, че е натрупал достатъчно мазнинка за тази война, но му излязоха криви сметките. Сега абсолютната му некомпетентност като политик и държавник лъсна в пълния си блясък. За жалост днес Русия е в по-тежко положение, отколкото през 2000 г., когато той седна на трона. Тогава Русия беше бедна, но беше в добри отношения с Европа и имаше светло бъдеще. Днес отношенията с Европа са скъсани, а Русия бъдеще няма. Русия вече е държава без корен, напълно подчинена на чужд народ - Китай. Китайците никога няма да забравят "Века на унижението", когато Русия им отне 1,5 милиона кв.км. В момента Китай си го връща тъпкано на Русия за най-черния период в историята му. Китай източва Русия на безценица и й продава скъпо боkлyцu. Големите китайски компанции копаят и секат като за световно в Сибир. Руснаците са принудени да напускат Източна Русия и отиват на запад да търсят прехраната си. Бавно, но сигурно, Китай си взима неговото. Всичко това е опаковано като "дру

    Коментиран от #29, #34

    08:21 02.10.2026

  • 27 До ужас

    13 2 Отговор
    Трудно ще го съборят , правен е от кадърни хора . Хубаво е да разрушат малко от имперското наследство , че целия център на Киев е застроен от руската империя , ама така е в Одеса , Харков , Дневнопетровск , но все пак е наследство и им е свидно .

    08:26 02.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Това са безспорни

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Факти.

    08:33 02.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Междувременно

    2 7 Отговор
    Изгоря Волгоградската рафинерия.

    08:38 02.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Историк

    3 5 Отговор
    Веднага премахнахте истината. Путин е терорист и военнопрестъпник.

    Коментиран от #50

    08:41 02.10.2026

  • 36 Аа майкуууу

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    😂😂😂😂😂😂

    08:41 02.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 оня с коня

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ожесточено твърдиш че децата на Путин си живеят в Русия,но НЕ КАЗВАШ че това са децата му от ВТОРИЯ БРАК.Остава да се осведомиш КЪДЕ живеят двете му дъщери Мария и Екатерина от ПЪРВИЯ му брак:)

    Коментиран от #40, #41, #42, #47

    08:48 02.10.2026

  • 39 Артилерист

    7 2 Отговор
    Путин тук се отнася с ирония, но в речта му пред форума "Валдай" много категорично се поставя въпроса за Калининград. Както и преди Русия да навлезе с войски в Украйна руският президент многократно публично обяснява проблема, за да няма после "непредизвикана агресия", "Русия заплашва" миролюбивия, нали, запад и тн. И в този случай Путин ясно и недвусмислено каза, че ако бъде нападната руска територия Русия ЩЕ ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ СРЕДСТВА ДА СЕ ЗАЩИТИ. Много интересни са русофобите и целокупната западна пропаганда, които се правят на нечули обясненията и предупрежденията на руската страна, а когато Русия вземе мерки за прекалената им наглост крещят: "Русия извърши изненадваща и с нищо непредизвикана агресия"...

    08:50 02.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    Напиши си сам домашното за другата му дъщеря😛❗

    08:58 02.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Абе тук верно ли е ЗАБРАНЕНО да се публикуват ПУБЛИЧНИ ДАННИ и ФАКТИ🤔❗❓

    09:22 02.10.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Мария е учила в Германия, до 2015-та е живяла в Нидерландия със съпруга си.
    През 2015-та се завръща и оттогава е в Русия❗

    09:24 02.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Орк

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "фашистки рашастан в изолация":

    Простотията броди по Европа....

    09:44 02.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ахаха

    0 0 Отговор
    Що махате вашия си назначен само не разбрах

    09:54 02.10.2026

  • 52 хикочко..

    1 0 Отговор
    А бе верно ли е че бгбандерците са поканили зеления мухал след београд да дойде в б-я,а он е отказал..оти за ратко бандерския шмъркач е персона нон грата

    09:57 02.10.2026

  • 53 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Както показва размяната на телата, съотношението е над 500 украинци убити при двайсетина руснаци.

    10:00 02.10.2026

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