Визитата на годината! Доналд Тръмп ще окаже на Си Дзинпин рядката чест да го посрещне при слизането му от самолета във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп ще окаже на китайския си колега Си Дзинпин рядката чест да го посрещне в сряда при слизането му от самолета, в началото на държавната визита на китайския лидер във Вашингтон, става ясно от информация, която Франс прес е получила от американски представител, пише БТА.

Церемонията по посрещането с участието на американския президент, който смята да посрещне Си Дзинпин с всички държавни почести, е предвидена във военновъздушната база "Андрюс", където самолетът на китайския президент се очаква да кацне около 16:00 часа местно време (23:00 ч. българско време), посочи източникът.

Изключително рядко се случва Доналд Тръмп, който обикновено очаква своите високопоставени гости направо в Белия дом, да ги посрещне по този начин на пистата. Предишният такъв случай беше посрещането на руския президент Владимир Путин за срещата на върха в Аляска преди малко повече от година, отбелязва АФП.

Китайският външен министър Ван И заяви в телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че двете страни „трябва добре да се подготвят за следващия етап от контактите на високо равнище в дух на равнопоставеност, уважение и взаимност“, съобщи китайското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

Контактите между лидерите на Китай и САЩ са ключови за отношенията между двете страни, заяви Ван И. По думите му двете страни трябва да засилят комуникацията, да развиват сътрудничеството, да преодолеят разногласията и да зачитат взаимно основните си интереси.

Разговорът се състоя седмица преди очакваното посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че срещата между двамата е насрочена за 24 септември.

В официалното съобщение на китайската страна за телефонния разговор не се потвърждава изрично предстояща среща между Си и Тръмп, но се посочва, че Ван и Рубио са „провели задълбочени разговори, съсредоточени върху контактите на високо равнище между двете страни“.

Двамата първи дипломати са обсъдили и обстановката в Близкия изток, съобщи китайското външно министерство.

Разговорът се състоя ден след като Ван се срещна в Пекин с иранския външен министър Абас Арагчи. На срещата китайският външен министър прикани Иран и САЩ да бъдат благоразумни и сдържани, да се върнат към временното мирно споразумение, което подписаха през юни, и „да започнат консултации по същество“. Той призова също Ормузкият проток отново да бъде отворен.

Китай разкритикува днес нов американски законопроект за санкции срещу Русия, който може да има значително отражение върху Пекин като един от най-големите купувачи на руски енергийни ресурси, предаде ДПА.

Законопроектът, одобрен от двете камари на Конгреса на САЩ, предстои да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис. Той дава на президента правомощия да налага мита до 100 на сто на големи купувачи на руски петрол и природен газ.

Китай поддържа „нормални икономически и търговски отношения с всички страни по света на основата на равенство и взаимна изгода“, заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун.

Подобно сътрудничество не е насочено срещу трета страна, каза Го и добави, че други държави не трябва нито да се намесват, нито да оказват натиск.

Китай се противопоставя и на извънтериториалното прилагане на закони, които нямат основание в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, каза още говорителят.

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроекта вчера, след като преди това текстовете бяха приети и от Сената. Мярката цели да ограничи възможностите на Русия да финансира войната си срещу Украйна.

Законопроектът включва преки санкции срещу руски представители и компании, както и мерки, насочени към износа на руски петрол и природен газ.

Документът дава на Тръмп правомощия да налага мита до 100 на сто върху вноса от държави, които са сред петте най-големи купувачи на руски суров петрол или природен газ и продължават да извършват такива покупки.

Китай и Индия, които са сред големите купувачи на руски енергийни ресурси, могат да бъдат особено засегнати от мерките.

Спорът идва в чувствителен момент в отношенията между САЩ и Китай, като китайският президент Си Цзинпин се очаква във Вашингтон следващата седмица.

По-рано днес Индия предупреди Вашингтон, че новите американски мерки срещу покупките на руски петрол могат да засегнат двустранните им отношения.