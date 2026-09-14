Разграден двор ли е България: Русия и взривовете в "ЕМКО"

Коментар на Емилия Милчева:
За втори път за 33 дни взривове подпалиха оръжейни складове на “ЕМКО”, но властта не смее дори да допусне, че е възможно да става въпрос за терористичен акт или диверсия, зад които да стои чужда държава.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се опитва да прехвърли отговорността за инцидентите, които зачестиха, на собствениците. След случилото се в нощта на 11 срещу 12 септември той откри „неглижиране“ на условията за съхраняване на бойни вещества и на мерките за сигурност.
Къде са ДАНС и МВР
Само че физическа охрана на обекта е имало. А обектите на „ЕМКО“ са били проверявани от МВР седем пъти само от началото на тази година - последно едва 20 дни преди взрива. Нарушения не са установени и това е удостоверено с протоколи. Ако охраната е била неглижирана, какво точно са проверявали от МВР? Ако не е била - защо министърът обвинява компанията още преди разследващите да са установили причината?
От 2016 г. “ЕМКО”, собственост на Емилиян Гебрев, е включена в официалния списък на „стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност“, където са и почти всички предприятия от отбранителната индустрия. Това означава, че физическата охрана в периметъра на обекта е задължение на компанията. Държавата носи отговорност за контрола, контраразузнавателната защита и предотвратяването на външни посегателства. Така че Демерджиев да не свежда националната сигурност до здравината на оградата и трудовата дисциплина на пазачите.
В декларация след взривовете от „ЕМКО“ заявяват, че “всички подобни инциденти (в оръжейната индустрия, б.а.) от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили”. Шестимата руски граждани, издирвани за четири взрива в български оръжейни предприятия, включително в склад на ЕМКО, в периода 2011-2020 г., са привлечени като обвиняеми именно за тероризъм. През януари 2024 г. съдът одобри европейски заповеди за ареста им.
Диверсии в Европа
Ако и сегашните взривове са умишлени, държавата е изправена не пред поредица от „инциденти“, а пред възможни терористични актове. Тази хипотеза означава разследващите да не се ограничават с оглед на пораженията и проверки на складовете за боеприпаси, с което се измъква министър Демерджиев.
Необходимо е да се търсят връзки между отделните взривове, общ модел на проникване и евентуална връзка с руската диверсионна дейност в Европа. Европейските служби разследват не от вчера атаки срещу инфраструктура и военни доставки и въпросът дали взривовете в български оръжейни предприятия са част от същите операции трябва да получи отговор.
Основания за такава хипотеза има. Според разследване на германското издание "Велт"експлозивът за неуспелия атентат срещу летище Лайпциг е бил пренесен през България и Сърбия, вероятно укрит в кухини на товарни автомобили. Германските служби са идентифицирали двама предполагаеми извършители - беларусин и руснак. Руският гражданин, отговарял за подготовката и логистиката, е свързан с военното разузнаване ГРУ.
На 4 август дрон, натоварен с около 1,8 кг „Семтекс“, е достигнал до украински транспортен самолет „Антонов“ на летището в Лайпциг. Зарядът не се е взривил само защото детонаторът се е откъснал. Самолетът е бил зареден с около 25 000 литра керосин и според германските разследващи експлозията е можела да разруши част от летището. Германия назова Русия и предприе ответни мерки. България проверява катинарите.
Зад взривовете в обекти на “ЕМКО” стоят преплетени българо-руски връзки и икономически интереси, заяви Гебрев пред NOVA, когото агенти на ГРУ се опитаха да отровят през 2015 г. “Изчезват документи, прокуратурата замазва всичко… Ето самата Германия каза, че взривът в дрона в Лайпциг е тръгнал от България. Ние сме разграден двор”, каза собственикът на “ЕМКО”.
Да има или да няма заседание на КСНС
След августовския взрив в склад на “ЕМКО” Окръжна прокуратура-Габрово продължава да събира доказателства за “всички версии”. Месец по-късно има нов взрив, а вместо да отчете какво са свършили службите след първия, Демерджиев обеща нови проверки след втория. И пак насочва прожекторите към подценяване на мерките за охрана - “пенсионирани пазачи и някакъв тип камери”. Макар МВР да е пълно с пенсионирани служители.
При обоснована хипотеза за терористичен акт държавата трябва да задейства Националния план за противодействие на тероризма и да направи обща оценка на заплахата. Това означава координация между МВР, ДАНС, прокуратурата и военното разузнаване, засилена охрана на стратегическите обекти от военно-промишления комплекс и обмен на информация с партньорските служби.
Вместо това президентът - и кандидат за президент - Илияна Йотова се скри зад обтекаемото „обмисля“ дали да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Все едно въпросът е дали случаят заслужава място в календара ѝ, а не дали България е обект на поредица от диверсии срещу отбранителната ѝ индустрия. Премиерът Радев предпочита да мълчи.
Свикването на КСНС е необходимо, защото в него участват ръководителите на службите, правителството и лидерите на парламентарно представените партии. От службите ще се искат отговори има ли координирана диверсионна дейност срещу оръжейния комплекс, кой я организира и как държавата ще защити предприятията. КСНС може да принуди институциите да излязат от удобното безличие на „външна намеса“ и да кажат каква точно заплаха разследват. Ако изобщо разследват.
Защо не искат да произнесат името на Русия
Показателно е и мълчанието на „Възраждане“. Партията не намери какво да каже нито след първия, нито след втория взрив. Очевидно националната сигурност е удобна тема, докато не се налага да бъде произнесено името на Русия. Ако властта допусне, че става въпрос за руски саботаж, ще трябва да признае, че оръжейната индустрия може да е системно атакувана, а службите не са предотвратили поредния взрив.
По-лесно е да проверява пазачите на складове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5
12:20 14.09.2026
2 !!!?
12:21 14.09.2026
3 Пич
Хахаха.....
Лъжа бе....!!!
Видях те, Милчева, видях те...
Всички знаем, че германците като традиционни тъпанари, сами си сложиха дроновете и взривовете, и сами си ги откриха!!!
Знаем, че Гебрев от алчност сам създава условия работниците му от преумора да се гръмнат по невнимание, но не иска да плаща обезщетения, и кисне някои шпиони...
12:23 14.09.2026
4 Без майтап
12:23 14.09.2026
5 СЗО
До коментар #1 от "Овчар":С тези политици, след 5 години ще сме руска губерния.
12:25 14.09.2026
6 Баламата
12:29 14.09.2026
7 Някой
Никой няма правото да ни включва в чужда война и да насърчава към военни действия. Така че ако дори по исканото да изкарат, че за това са виновни руснаците, то това ще значи, че някой тук е предател по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98 с 5-15 години затвор.
12:29 14.09.2026
8 Частна република България
12:32 14.09.2026
9 Фикри
12:32 14.09.2026
10 Перо
12:34 14.09.2026
11 Некой си
И всички псевдожурналисти мълчат за начина, по който гебрев придоби военните заводи и, по-важното - дългогодишните клиенти на продукцията от същите заводи.
Айде да спрем да жалим за един престъпник - покровителстван от бившите генерали от ДС!
12:36 14.09.2026
12 На вниманието
12:38 14.09.2026
13 Анонимен
12:40 14.09.2026
14 Двор
1. Изравняване на броя на дипломатите в София и Масква.
2. Изгонване на поне 100 руснака с купени от Йотова паспорти
3. Връщане на България анклава Камчия
4. Закриване на ДАНС.
12:43 14.09.2026
15 Смех
12:43 14.09.2026
16 Красимир
12:44 14.09.2026
17 ИМАТ СИ МЕЧТА
12:46 14.09.2026
18 Журналист си е диагноза
Гебрев е собственик, защото е ченге - други качества няма! В този "завод" работят ниско платени и нискообразовани работници - за собственикът е желателно да се гуши повече, а не да плаща зисоки заплати.
Има жеги и вероятно има тотално технологично безхаберие и нарушаване на технологичния процес!
Нокой не се интересува от това да прави диверсии в заводчето на Гебрев !
Ако се напънеш, може да решиш, че за разрухата в България е виновна Русия и Путин!
Никой не ни бръсне за слива, Бъди по смислена и смирена!
12:49 14.09.2026
19 Тодор Правешки
Коментиран от #21
12:52 14.09.2026
20 Щип
12:53 14.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Поправка
12:59 14.09.2026
23 Точен
13:00 14.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Констатация
13:00 14.09.2026
26 Българин 🇧🇬
13:02 14.09.2026
27 Айде бе
Що за наглост от страна швабите, които се оставиха да им взривят газопровода Северен поток пред носа и очите и те дори го аплодираха.
13:02 14.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пазете имиджа на България
13:03 14.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кравария убер алес
13:06 14.09.2026
32 азчо
Коментиран от #37
13:07 14.09.2026
33 Наблюдател
Получава обратно черни и мръсни пари с които се купуват политици и строят комплекси в България като този в баба Алино .
Само като видите какви приходи е внесъл в хазната и ви става ясно , че има мръсна схема.
13:07 14.09.2026
34 Така е
Руснаците от 1878 винаги са били тук и никога не са излизали макар БГ да е равноправен член на ЕС.
13:07 14.09.2026
35 Разграден ли е! А?
Коментиран от #42
13:08 14.09.2026
36 Разграден двор ли е България ?
13:12 14.09.2026
37 Верно ли
До коментар #32 от "азчо":Бре Продажна Руска Подлога ?
13:14 14.09.2026
38 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗА РУСКАТА ИЗМЕТ
ВЕДНАГА СЕ НАВЕЖДАТ
ЗА ДА ИМ ПРОНИКНАТ
В ШИТ ТОЧКАТА.
13:16 14.09.2026
39 История
13:16 14.09.2026
40 Абсурдистан
13:20 14.09.2026
41 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
то си е в името
13:21 14.09.2026
42 При младите атлантически лумпени
До коментар #35 от "Разграден ли е! А?":Мозък няма. Мозъците им отдавна са направени на пастет марка "Атлантик" за съжаление. Допуснахме го и ние сме виновните. Виновни сме защото по милост пишехме тройки на хора като сегашното професорче Светослав Малинов от СУ и в училище Кирил и Методий в Бургас и в Университета после. А тези кретени после преподаватели ги напечатаха и възпроизведоха олигофренията си в пъти ... тва е от мен
13:30 14.09.2026
43 Ангелов
13:31 14.09.2026
44 Виновна е Русия. И без разследване
Ами ако разследването установи друго? Е тогава, повтарянето на лъжата "руснаците предизвикаха взривовете" повече от 100 пъти в медиите , ще я превърнат в истина и обществото "ще повярва".
Нали трябва да бъдем солидарни с Германия и официалните наративи , въпреки , че са лъжа.
13:33 14.09.2026