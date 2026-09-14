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Разграден двор ли е България: Русия и взривовете в "ЕМКО"
  Тема: Украйна

Разграден двор ли е България: Русия и взривовете в "ЕМКО"

14 Септември, 2026 12:16 906 44

  • емилия милчева-
  • емко-
  • русия-
  • българия-
  • данс-
  • мвр

Германия назова Русия за саботажа на летището в Лайпциг и предприе мерки. България проверява катинарите.

Разграден двор ли е България: Русия и взривовете в "ЕМКО" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Коментар на Емилия Милчева:

За втори път за 33 дни взривове подпалиха оръжейни складове на “ЕМКО”, но властта не смее дори да допусне, че е възможно да става въпрос за терористичен акт или диверсия, зад които да стои чужда държава.

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се опитва да прехвърли отговорността за инцидентите, които зачестиха, на собствениците. След случилото се в нощта на 11 срещу 12 септември той откри „неглижиране“ на условията за съхраняване на бойни вещества и на мерките за сигурност.

Къде са ДАНС и МВР

Само че физическа охрана на обекта е имало. А обектите на „ЕМКО“ са били проверявани от МВР седем пъти само от началото на тази година - последно едва 20 дни преди взрива. Нарушения не са установени и това е удостоверено с протоколи. Ако охраната е била неглижирана, какво точно са проверявали от МВР? Ако не е била - защо министърът обвинява компанията още преди разследващите да са установили причината?

От 2016 г. “ЕМКО”, собственост на Емилиян Гебрев, е включена в официалния списък на „стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност“, където са и почти всички предприятия от отбранителната индустрия. Това означава, че физическата охрана в периметъра на обекта е задължение на компанията. Държавата носи отговорност за контрола, контраразузнавателната защита и предотвратяването на външни посегателства. Така че Демерджиев да не свежда националната сигурност до здравината на оградата и трудовата дисциплина на пазачите.

В декларация след взривовете от „ЕМКО“ заявяват, че “всички подобни инциденти (в оръжейната индустрия, б.а.) от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили”. Шестимата руски граждани, издирвани за четири взрива в български оръжейни предприятия, включително в склад на ЕМКО, в периода 2011-2020 г., са привлечени като обвиняеми именно за тероризъм. През януари 2024 г. съдът одобри европейски заповеди за ареста им.

Диверсии в Европа

Ако и сегашните взривове са умишлени, държавата е изправена не пред поредица от „инциденти“, а пред възможни терористични актове. Тази хипотеза означава разследващите да не се ограничават с оглед на пораженията и проверки на складовете за боеприпаси, с което се измъква министър Демерджиев.

Необходимо е да се търсят връзки между отделните взривове, общ модел на проникване и евентуална връзка с руската диверсионна дейност в Европа. Европейските служби разследват не от вчера атаки срещу инфраструктура и военни доставки и въпросът дали взривовете в български оръжейни предприятия са част от същите операции трябва да получи отговор.

Основания за такава хипотеза има. Според разследване на германското издание "Велт"експлозивът за неуспелия атентат срещу летище Лайпциг е бил пренесен през България и Сърбия, вероятно укрит в кухини на товарни автомобили. Германските служби са идентифицирали двама предполагаеми извършители - беларусин и руснак. Руският гражданин, отговарял за подготовката и логистиката, е свързан с военното разузнаване ГРУ.

На 4 август дрон, натоварен с около 1,8 кг „Семтекс“, е достигнал до украински транспортен самолет „Антонов“ на летището в Лайпциг. Зарядът не се е взривил само защото детонаторът се е откъснал. Самолетът е бил зареден с около 25 000 литра керосин и според германските разследващи експлозията е можела да разруши част от летището. Германия назова Русия и предприе ответни мерки. България проверява катинарите.

Зад взривовете в обекти на “ЕМКО” стоят преплетени българо-руски връзки и икономически интереси, заяви Гебрев пред NOVA, когото агенти на ГРУ се опитаха да отровят през 2015 г. “Изчезват документи, прокуратурата замазва всичко… Ето самата Германия каза, че взривът в дрона в Лайпциг е тръгнал от България. Ние сме разграден двор”, каза собственикът на “ЕМКО”.

Да има или да няма заседание на КСНС

След августовския взрив в склад на “ЕМКО” Окръжна прокуратура-Габрово продължава да събира доказателства за “всички версии”. Месец по-късно има нов взрив, а вместо да отчете какво са свършили службите след първия, Демерджиев обеща нови проверки след втория. И пак насочва прожекторите към подценяване на мерките за охрана - “пенсионирани пазачи и някакъв тип камери”. Макар МВР да е пълно с пенсионирани служители.

При обоснована хипотеза за терористичен акт държавата трябва да задейства Националния план за противодействие на тероризма и да направи обща оценка на заплахата. Това означава координация между МВР, ДАНС, прокуратурата и военното разузнаване, засилена охрана на стратегическите обекти от военно-промишления комплекс и обмен на информация с партньорските служби.

Вместо това президентът - и кандидат за президент - Илияна Йотова се скри зад обтекаемото „обмисля“ дали да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Все едно въпросът е дали случаят заслужава място в календара ѝ, а не дали България е обект на поредица от диверсии срещу отбранителната ѝ индустрия. Премиерът Радев предпочита да мълчи.

Свикването на КСНС е необходимо, защото в него участват ръководителите на службите, правителството и лидерите на парламентарно представените партии. От службите ще се искат отговори има ли координирана диверсионна дейност срещу оръжейния комплекс, кой я организира и как държавата ще защити предприятията. КСНС може да принуди институциите да излязат от удобното безличие на „външна намеса“ и да кажат каква точно заплаха разследват. Ако изобщо разследват.

Защо не искат да произнесат името на Русия

Показателно е и мълчанието на „Възраждане“. Партията не намери какво да каже нито след първия, нито след втория взрив. Очевидно националната сигурност е удобна тема, докато не се налага да бъде произнесено името на Русия. Ако властта допусне, че става въпрос за руски саботаж, ще трябва да признае, че оръжейната индустрия може да е системно атакувана, а службите не са предотвратили поредния взрив.

По-лесно е да проверява пазачите на складове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    15 3 Отговор
    След 5 г. вече няма да има нужда от ограда ..! Ресурсите свършат ли няма да сме актуални..!

    Коментиран от #5

    12:20 14.09.2026

  • 2 !!!?

    5 12 Отговор
    Дермеджиев има нужда от охрана, а не Мистър Кеш...!!!?

    12:21 14.09.2026

  • 3 Пич

    27 9 Отговор
    Кой кретен е написал статията, че не видях?!
    Хахаха.....

    Лъжа бе....!!!

    Видях те, Милчева, видях те...

    Всички знаем, че германците като традиционни тъпанари, сами си сложиха дроновете и взривовете, и сами си ги откриха!!!

    Знаем, че Гебрев от алчност сам създава условия работниците му от преумора да се гръмнат по невнимание, но не иска да плаща обезщетения, и кисне някои шпиони...

    12:23 14.09.2026

  • 4 Без майтап

    9 3 Отговор
    Големият брат има големи шепи които малките братя трябва да пълнят за да няма големи шамари.

    12:23 14.09.2026

  • 5 СЗО

    16 15 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    С тези политици, след 5 години ще сме руска губерния.

    12:25 14.09.2026

  • 6 Баламата

    17 9 Отговор
    Че ЕМКО и Дунарит са кр-тени,кр-тени са,спор няма.То от върха почва всичко.Ама дойче велле нали за това се бори неуморно-да сме разграден двор

    12:29 14.09.2026

  • 7 Някой

    19 11 Отговор
    Дойче Пропаганда за какъв тероризъм говори? Украински самолети с които се пренасят оръжия за обстрел по Русия си е напълно законна цел за унищожение където и да е. Дори в Лайпциг, където на федералните избори спечели АзГ.
    Никой няма правото да ни включва в чужда война и да насърчава към военни действия. Така че ако дори по исканото да изкарат, че за това са виновни руснаците, то това ще значи, че някой тук е предател по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98 с 5-15 години затвор.

    12:29 14.09.2026

  • 8 Частна република България

    14 10 Отговор
    Емилия,когато си лягате,погледнете под леглото и зад вратата. Там дебне Путин.:):)

    12:32 14.09.2026

  • 9 Фикри

    14 1 Отговор
    Назначеният в службите на 80 % са на принципа "наш човек", вече 30 години и това са резултатите

    12:32 14.09.2026

  • 10 Перо

    16 3 Отговор
    Не са спазени никакви армейски изисквания за съхранение, а тези складове са аналогови! Служба КОС на МВР не разбира от армейски боеприпаси и условия за съхранение!

    12:34 14.09.2026

  • 11 Некой си

    16 8 Отговор
    А, бе, тоя гебрев ли е най-важният производител на оръжия в България, че все на него се случват тези случки?
    И всички псевдожурналисти мълчат за начина, по който гебрев придоби военните заводи и, по-важното - дългогодишните клиенти на продукцията от същите заводи.
    Айде да спрем да жалим за един престъпник - покровителстван от бившите генерали от ДС!

    12:36 14.09.2026

  • 12 На вниманието

    10 5 Отговор
    На Дойче веле в блока ни плъзнаха хлебарки с червен цвят най вероятно развъждани в Русия информирайте навреме общественоста за поредния сабитаж

    12:38 14.09.2026

  • 13 Анонимен

    13 6 Отговор
    Аз пък разсъждавам над версията застрахователна измама,прикрита утилизация за пестене на пари или лична вендета. Как пък само на Гебрев складове гърмят.

    12:40 14.09.2026

  • 14 Двор

    14 16 Отговор
    За да заградим двора трябва:
    1. Изравняване на броя на дипломатите в София и Масква.
    2. Изгонване на поне 100 руснака с купени от Йотова паспорти
    3. Връщане на България анклава Камчия
    4. Закриване на ДАНС.

    12:43 14.09.2026

  • 15 Смех

    4 3 Отговор
    А, добър ден.

    12:43 14.09.2026

  • 16 Красимир

    8 4 Отговор
    Защо никой не пише за Иранска следа по въпроса?

    12:44 14.09.2026

  • 17 ИМАТ СИ МЕЧТА

    15 13 Отговор
    Много българи държат България да е разграден двор за действията и политиката на Русия !

    12:46 14.09.2026

  • 18 Журналист си е диагноза

    12 6 Отговор
    Милчева, от далеч личи, че си журналистка, освен къдрокоса! Замисли се поне мъничко!
    Гебрев е собственик, защото е ченге - други качества няма! В този "завод" работят ниско платени и нискообразовани работници - за собственикът е желателно да се гуши повече, а не да плаща зисоки заплати.
    Има жеги и вероятно има тотално технологично безхаберие и нарушаване на технологичния процес!
    Нокой не се интересува от това да прави диверсии в заводчето на Гебрев !
    Ако се напънеш, може да решиш, че за разрухата в България е виновна Русия и Путин!
    Никой не ни бръсне за слива, Бъди по смислена и смирена!

    12:49 14.09.2026

  • 19 Тодор Правешки

    10 11 Отговор
    Не може да се очаква от Румен Решетников и правещата кълбета пред полковник Гундяев Йотовна да кажат нещо в ущърб на Матушката им!

    Коментиран от #21

    12:52 14.09.2026

  • 20 Щип

    7 6 Отговор
    Зелето пак вкисна!!!

    12:53 14.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Поправка

    6 3 Отговор
    Разграден двор ли е България в ЕС и НАТО: Брюксел и обедняването на българите от насилието с евро.

    12:59 14.09.2026

  • 23 Точен

    7 4 Отговор
    Стигнах до Дойче веле и спрях да чета. А, то била и Милчева, два пъти спрях...

    13:00 14.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Констатация

    3 3 Отговор
    ДругарЕ, Бг е разграден двор от времето когато др. Луканов (агент на КГБ на СССР в Бг) подписва с американците "Планът Ран" през 1990 г., и кът се започна..., та, до ден днешен!!!

    13:00 14.09.2026

  • 26 Българин 🇧🇬

    3 4 Отговор
    Малка е вероятността за намеса на друга държава . Но ако има намеса отвън , това ще е известната с терористичните си действия Украйна !

    13:02 14.09.2026

  • 27 Айде бе

    3 3 Отговор
    Дойче веле дажи ни поучава и ни се кара нещо, а!???

    Що за наглост от страна швабите, които се оставиха да им взривят газопровода Северен поток пред носа и очите и те дори го аплодираха.

    13:02 14.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пазете имиджа на България

    1 0 Отговор
    Политиците се сменят,негативите остават за България и всички българи.

    13:03 14.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кравария убер алес

    2 3 Отговор
    Мдам ,типично поведение на розови понита, ПП Де Би ли... Изискват, искат, настояват. Те са прави винаги... Защото така са казали. Няма факти, доказателства и т.н. е ,слава богу вече не са на власт, могат да си говорят каквото си искат.

    13:06 14.09.2026

  • 32 азчо

    3 4 Отговор
    Правиш оръжие и боеприпаси за осрайна - бум...така се прави....

    Коментиран от #37

    13:07 14.09.2026

  • 33 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Емко изнася безконтролно оръжия за нацистите в Украйна, като прикрива после следите за количествата с взривове и пожари.
    Получава обратно черни и мръсни пари с които се купуват политици и строят комплекси в България като този в баба Алино .
    Само като видите какви приходи е внесъл в хазната и ви става ясно , че има мръсна схема.

    13:07 14.09.2026

  • 34 Така е

    5 3 Отговор
    България е ПРОВИНЦИЯ на Русия защо да има граници между им.
    Руснаците от 1878 винаги са били тук и никога не са излизали макар БГ да е равноправен член на ЕС.

    13:07 14.09.2026

  • 35 Разграден ли е! А?

    2 1 Отговор
    Не знам младежи. Вие ще кажете умните и красивете лумпени . Че..Днес се зачетох за пореден път по една книжка от моето време. Времето на действително великият Социализъм в който градихме наистина държава ей.. Че .. : "Сега това старо божество за вчерашното и за всички по-предишни поколения, наречено хляб, се тъпче в кофите за боооклук, без никому да мине през ума, че хлябът е чо-вешка мъка, а в селата се употребява преди всич ко за фураж"...Така започва книгата на великият Николай Хайтов "Бодливата роза" на която цената по времето на социализма е точно 0,46 лв. или по сегашному 23 евроцента и четем че е издадена от "издателство на Отечествиният Фронт".. Па замислете се ако има с какво младежи ! Аре...

    Коментиран от #42

    13:08 14.09.2026

  • 36 Разграден двор ли е България ?

    2 5 Отговор
    Да ! Разграден двор е България за всякаква долна, мръсна и гнусна атлантическа смет ! Това е отговора ми

    13:12 14.09.2026

  • 37 Верно ли

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "азчо":

    Бре Продажна Руска Подлога ?

    13:14 14.09.2026

  • 38 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    1 3 Отговор
    ОТНОВО СА СИЛНО ПРЕВЪЗБУДЕНИ.

    ЗА РУСКАТА ИЗМЕТ
    ВЕДНАГА СЕ НАВЕЖДАТ
    ЗА ДА ИМ ПРОНИКНАТ
    В ШИТ ТОЧКАТА.

    13:16 14.09.2026

  • 39 История

    2 0 Отговор
    Както съм писал , пожари и взривове започнаха основно с идването на англосаксонско-турската власт в България . Професионалистите бяха изгонени , а на тяхно място назначени Олигарси с два пръста чело , но верни на краварите и турците . Започна да се разчита на евтини мургави специалисти . Дисциплината срината ..

    13:16 14.09.2026

  • 40 Абсурдистан

    1 2 Отговор
    България в момента се управлява от роби и подлоги на кремълските неонацисти.

    13:20 14.09.2026

  • 41 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 0 Отговор
    за бгто не зная, но Разград със сигурност е Разграден двор

    то си е в името

    13:21 14.09.2026

  • 42 При младите атлантически лумпени

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Разграден ли е! А?":

    Мозък няма. Мозъците им отдавна са направени на пастет марка "Атлантик" за съжаление. Допуснахме го и ние сме виновните. Виновни сме защото по милост пишехме тройки на хора като сегашното професорче Светослав Малинов от СУ и в училище Кирил и Методий в Бургас и в Университета после. А тези кретени после преподаватели ги напечатаха и възпроизведоха олигофренията си в пъти ... тва е от мен

    13:30 14.09.2026

  • 43 Ангелов

    0 0 Отговор
    А кога ли е била заграден двор за Русия?

    13:31 14.09.2026

  • 44 Виновна е Русия. И без разследване

    0 0 Отговор
    Няма никакво значение какви ще бъдат резултатите от разследването , важно е да бъде посочена Русия .
    Ами ако разследването установи друго? Е тогава, повтарянето на лъжата "руснаците предизвикаха взривовете" повече от 100 пъти в медиите , ще я превърнат в истина и обществото "ще повярва".
    Нали трябва да бъдем солидарни с Германия и официалните наративи , въпреки , че са лъжа.

    13:33 14.09.2026