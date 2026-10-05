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Произшествие в лятна нощ

Произшествие в лятна нощ

5 Октомври, 2026 10:00 816 32

  • антонов-
  • лайпциг-
  • дрон

Апаратчето, което свалил с шамар, било малко, от най-елементарния модел, такива използват главно за фотографиране

Произшествие в лятна нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На втори перон на лайпцигското летище е стоянката на DHL, там обслужват и украинските «Антонов». Оттатък оградата минава шосе S 8A – на бариерата пред аварийния изход към него често спират кибици – снимат излитащите и кацащите машини, или просто зяпат... Понякога прехвърчат и дронове, но спазват правилата, не пресичат периметъра.

Очевидецът разказва, че в онази августовска нощ товарели борда за Жешув. Изведнъж над бригадата виснал малък безпилотен апарат. Никой не видял откъде долетял - навъртал кръгове, намаляйки височината. Щом доближил достатъчно, свидетелят го цапнал с ръка и пратил на земята. Надвесил се и за всеки случай счупил пропелера. Сетне съобщил по радиостанцията на ръководството за произшествието. И оттук нататък, по неговите думи, започнали странностите.

Изневиделица вкупом нахлули полицаи, сапьори, пожарникари, снимачни екипи от телевизията, роботи за обезвреждане на бомби. Лай, суетня, отцепления... Летищният персонал все още недоумява как тази тълпа е успяла да измине двайсетте километра от града, да бъде пропусната от охраната и да стигне до перона броени минути след доклада за инцидента.

Очевидецът не забелязал никаква бомба. Апаратчето, което свалил с шамар, било малко, от най-елементарния модел, такива използват главно за фотографиране... На него нямало нищо прикрепено, пък и банално мощността му не би стигнала да повдигне сериозна тежест.

Впоследствие журналистите разпространиха кадри с БПЛА с взривно устройство и детонатор... Но те напълно не отговарят на видяното от служителите, намирали се тогава на площадката. Свидетелят е възмутен от начина на представяне на случая в средствата за масово осведомяване.

Сега на бариерата пред аварийния изход към шосе S 8A денонощно дежурят полицаи.


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  • 15 Такива са те

    14 1 Отговор
    соросоидите.

    10:16 05.10.2026

  • 16 Пич

    13 1 Отговор
    Хахаха......
    С дежурящите германски полицаи имат ли рибарски стекмета за хващане на дронове?!
    Или - въдици замятат?!
    При всички случаи, Урсулианците ще си монтират каквото им трябва за снимката!!!
    Трябва да подготвят германското общество за война с Русия!!!

    Коментиран от #20

    10:16 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Урсулианска им

    8 1 Отговор
    работа.

    10:17 05.10.2026

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  • 27 бай Иван

    10 1 Отговор
    Да се смееш ли , да плачеш ли? Те с едно такова дронче като нищо може да почне горещата фаза на нова война. От едно шамарче на дронче. И от безкрайна политическа глупост. А колко срещи за заплахи, солидарност, непоколебимост ,ядене и пиене по екстрени конференции покрай тая "заплахата" ,прекъсване на дипломатически и културни отношения , гонене на дипломати , строги изпънати физиономии, стоицизъм и готовност за борба и защита на евро ценностите и най-вече средства похарчи това шамарче на дронче и стъпкването му на земята от един шофьор на автобус.

    10:29 05.10.2026

  • 28 Мда

    10 1 Отговор
    Всеки, дори и с малко мозък в главата си, сам може да си направи изводите за разигралата се постановка с цел обработвяне на общественото мнение... Стига да иска и все още да може да мисли самостоятелно...

    10:31 05.10.2026

  • 29 Ами

    7 1 Отговор
    Тез Урсулианците са толкова некадърни, че дори една постановка не могат да направят както трябва... Мислят си, че всички са на тяхното елементарно ниво и донякъде са прави...

    10:34 05.10.2026

  • 30 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Ще ядат хурката пак нацистите от дойче джамахирията, скоро

    Коментиран от #31

    10:36 05.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кина

    3 0 Отговор
    Войната се води само от пропадналите медии а на практика приключи..! Световната банка обяви че за възстановяването на Украйна ще нужни 588 милиарда долара..! Когато едната страната няма силата да воюва а другата усилва ударите това е отмъщението на руснаците за назидание на палячовците от нато..! Това е неудобната истина.

    10:56 05.10.2026