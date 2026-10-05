Произшествие в лятна нощ

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На втори перон на лайпцигското летище е стоянката на DHL, там обслужват и украинските «Антонов». Оттатък оградата минава шосе S 8A – на бариерата пред аварийния изход към него често спират кибици – снимат излитащите и кацащите машини, или просто зяпат... Понякога прехвърчат и дронове, но спазват правилата, не пресичат периметъра.

Очевидецът разказва, че в онази августовска нощ товарели борда за Жешув. Изведнъж над бригадата виснал малък безпилотен апарат. Никой не видял откъде долетял - навъртал кръгове, намаляйки височината. Щом доближил достатъчно, свидетелят го цапнал с ръка и пратил на земята. Надвесил се и за всеки случай счупил пропелера. Сетне съобщил по радиостанцията на ръководството за произшествието. И оттук нататък, по неговите думи, започнали странностите.

Изневиделица вкупом нахлули полицаи, сапьори, пожарникари, снимачни екипи от телевизията, роботи за обезвреждане на бомби. Лай, суетня, отцепления... Летищният персонал все още недоумява как тази тълпа е успяла да измине двайсетте километра от града, да бъде пропусната от охраната и да стигне до перона броени минути след доклада за инцидента.

Очевидецът не забелязал никаква бомба. Апаратчето, което свалил с шамар, било малко, от най-елементарния модел, такива използват главно за фотографиране... На него нямало нищо прикрепено, пък и банално мощността му не би стигнала да повдигне сериозна тежест.

Впоследствие журналистите разпространиха кадри с БПЛА с взривно устройство и детонатор... Но те напълно не отговарят на видяното от служителите, намирали се тогава на площадката. Свидетелят е възмутен от начина на представяне на случая в средствата за масово осведомяване.

Сега на бариерата пред аварийния изход към шосе S 8A денонощно дежурят полицаи.