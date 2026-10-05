Италия срази Турция за втори път в рамките на седмица в Лигата на нациите

Националният отбор на Италия постигна втори пореден успех срещу Турция в рамките само на една седмица, надделявайки с 3:1 като домакин в двубой от четвъртия кръг на Лига А в Лигата на нациите.

Домакините откриха резултата чрез Джанлука Скамака, чието попадение бе зачетено след преразглеждане на ситуацията от системата VAR. Малко преди почивката, в 42-рата минута, голмайсторът получи и жълт картон, а първото полувреме завърши при минимален аванс за „адзурите“.

В 61-ата минута Ерен Елмали подаде отлично към Арал Шимшир, който с прецизен завършващ удар отблизо възстанови равенството за 1:1.

Радостта на гостите обаче бе краткотрайна, тъй като влезлият от резервната скамейка Рикардо Калафиори върна преднината на Италия в 64-ата минута. Николо Барела центрира от свободен удар в наказателното поле, където Калафиори се отскубна от защитата и нанесе майсторски удар с глава от границата на вратарското поле, изпращайки топката в горния десен ъгъл за 2:1.

Крайното 3:1 бе оформено в 87-ата минута от друга резерва – Франческо Еспозито. Младият нападател демонстрира страхотна техника и отбеляза с красив волеви изстрел от вътрешността на наказателното поле в долния ляв ъгъл след асистенция на Алесандро Романо.

Класиране в Група 1 на Лига А

1. Франция – 10

2. Италия – 7

3. Белгия – 6

4. Турция – 0

Благодарение на този триумф Италия събра 7 точки и се изкачи на второто място в подреждането, изпреварвайки Белгия. Турция остава на последната позиция без спечелена точка, докато лидер продължава да бъде тимът на Франция.