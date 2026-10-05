Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

5 Октомври, 2026 23:49 484 0

  • лига на нациите-
  • футбол-
  • резултати-
  • голмайстори-
  • франция-
  • белгия-
  • украйна-
  • турция-
  • италия

Изиграха се поредните срещи от турнира

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати и голмайстори от мачовете в турнира Лига на нациите:

Италия - Турция 3:1
1:0 Скамака 26'
1:1 Шимшир 60'
2:1 Калафиори 65'
3:1 Пио Еспозито 87'

Франция - Белгия 4:1
0:1 Доди Лукебакио 35'
1:1 Дезире Дуе 77'
2:1 Реян Шерки 81'
3:1 Майкъл Олисе 88'
4:1 Майкъл Олисе 90+1'

Босна и Херцеговина - Полша 1:0
1:0 Иван Башич 85' /Д/

Румъния - Швеция 0:1
0:1 Виктор Гьокереш 13'

Северна Ирландия - Грузия 0:0

Украйна - Унгария 1:2
0:1 Тот 52'
1:1 Йеремчук 83'
1:2 Марк Цсингер 85'

Черна гора - Армения 0:0

Кипър – Латвия 2:1
0:1 Даскевич 57'
1:1 Костис 70'
2:1 Маркус Едуардс 90'


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове