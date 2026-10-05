Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Резултати и голмайстори от мачовете в турнира Лига на нациите:
Италия - Турция 3:1
1:0 Скамака 26'
1:1 Шимшир 60'
2:1 Калафиори 65'
3:1 Пио Еспозито 87'
Франция - Белгия 4:1
0:1 Доди Лукебакио 35'
1:1 Дезире Дуе 77'
2:1 Реян Шерки 81'
3:1 Майкъл Олисе 88'
4:1 Майкъл Олисе 90+1'
Босна и Херцеговина - Полша 1:0
1:0 Иван Башич 85' /Д/
Румъния - Швеция 0:1
0:1 Виктор Гьокереш 13'
Северна Ирландия - Грузия 0:0
Украйна - Унгария 1:2
0:1 Тот 52'
1:1 Йеремчук 83'
1:2 Марк Цсингер 85'
Черна гора - Армения 0:0
Кипър – Латвия 2:1
0:1 Даскевич 57'
1:1 Костис 70'
2:1 Маркус Едуардс 90'
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