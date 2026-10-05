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Франция подчини Белгия след зрелищен обрат

Франция подчини Белгия след зрелищен обрат

5 Октомври, 2026 23:44 572 1

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Срещата донесе първи триумф за селекционера Зинедин Зидан пред родна публика начело на „петлите“

Франция подчини Белгия след зрелищен обрат - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Франция постигна убедителна победа с 4:1 срещу Белгия в двубой от Група 1 на Лига А в Лигата на нациите. Срещата на „Стад дьо Франс“ донесе и първи триумф за селекционера Зинедин Зидан пред родна публика начело на „петлите“.

Въпреки че домакините контролираха събитията през по-голямата част от първото полувреме, гостите откриха резултата в 35-ата минута. Ромео Лавия изведе с феноменално подаване Доди Лукебакио, който с точен изстрел с левия крак прати топката във мрежата.

Пълният обрат за френския тим дойде през второто полувреме благодарение на перфектните ротации на Зидан, като абсолютно всички голове и асистенции за победителите бяха дело на състезатели, влезли от резервната скамейка.

Натискът на Франция даде резултат в 77-ата минута, когато Дезире Дуе получи топката от Лукаш Да Куня около границата на наказателното поле, освободи си пространство и с прецизен шут с левия крак възстанови равенството. Четвърт час по-рано Брадли Баркола бе близо до гола след асистенция на Майкъл Олисе, преди да отстъпи мястото си тъкмо на Дуе.

В 81-ата минута Майкъл Олисе проби отдясно до аутлинията и върна към Раян Шерки, който от близка дистанция реализира за 2:1. В 88-ата минута ролите се размениха – Дуе напредна по десния фланг и намери Олисе, който покачи на 3:1. Крайното 4:1 бе оформено в добавеното време, когато в 91-ата минута Дуе отново изведе Олисе за неговото второ попадение в срещата.

След този успех Франция заема твърдо първото място в групата с актив от 10 точки, докато Белгия остава на третата позиция с 6 пункта.


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  • 1 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Колкото французите бяха французи, толкова и белгийците бяха белгийци. Гледайте , кво ви чака след години.

    23:48 05.10.2026

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