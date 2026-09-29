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Великобритания обсъжда със САЩ възможна забрана за износ на дизел

Великобритания обсъжда със САЩ възможна забрана за износ на дизел

29 Септември, 2026 11:38, обновена 29 Септември, 2026 11:36 519 4

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Лондон подготвя мерки при евентуално ограничаване на американските доставки, докато цената на дизела на Острова достигна нов рекорд

Великобритания обсъжда със САЩ възможна забрана за износ на дизел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания е започнала разговори със САЩ за евентуално ограничаване на американския износ на дизел и паралелно подготвя собствени мерки при недостиг на гориво. Това заяви министърът на финансите Джон Хийли пред Би Би Си, предава News.bg.

По думите му Лондон „работи в тясно сътрудничество“ с Вашингтон, докато администрацията на Доналд Тръмп разглежда различни варианти за ограничаване на износа на дизел. Американският президент заяви през уикенда, че обмисля подобна мярка „много сериозно“.

Хийли определи ситуацията с цените на дизела във Великобритания като „екстремна“ и посочи, че правителството разполага със собствени запаси, които могат да бъдат използвани при необходимост. Лондон същевременно търси дипломатическо решение на конфликта с Иран, който е сред основните фактори за нарушаването на световните енергийни доставки.

Великобритания е силно зависима от вноса на дизел, като САЩ осигуряват значителна част от доставките. По данни, цитирани от Ройтерс, американският дял е бил около 31% от британския внос на петролни продукти през 2025 г., а страната внася близо 55% от дизела, който потребява.

На 28 септември средната цена на дизела във Великобритания достигна нов рекорд. Според RAC тя е била около 199,18 пенса за литър, надминавайки предишния връх от 199,09 пенса, отчетен през юни 2022 г.

Вашингтон все още не е взел окончателно решение за забрана на износа. Белият дом разглежда и други варианти за ограничаване на цените, включително разширяване на употребата на по-евтиния дизел с червен маркер и доброволни ограничения от страна на американските рафинерии.

Евентуална забрана за износ би могла да засегне сериозно европейските пазари, тъй като ограничаването на американските доставки би увеличило конкуренцията за наличните количества дизел. Именно затова британското правителство вече подготвя варианти за реакция.

На фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и несигурността около доставките цените на петрола също остават високи. Във вторник фючърсите на Brent се повишиха до около 106,99 долара за барел, а американският WTI достигна около 94 долара.


Великобритания
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  • 1 Дик деди чийз-кейк

    7 0 Отговор
    Щом много знаете

    11:46 29.09.2026

  • 2 факуса

    5 0 Отговор
    от много санкции великите длъжници и без дизел,а гайташкия урсулиански халифат ще е на глад и студ

    11:50 29.09.2026

  • 3 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 1 Отговор
    А у нас кРадев го разреши, за да може малкия Мраз и Иста на Пеевски да богатеят като изнасят.

    12:03 29.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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