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Ал Итихад не се отказва от Мустафа Сангаре

Ал Итихад не се отказва от Мустафа Сангаре

29 Септември, 2026 11:28 462 0

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  • трансфер-
  • герена-
  • първа лига

Още през септември отборът от Триполи е проявил сериозен интерес към 27-годишния таран

Ал Итихад не се отказва от Мустафа Сангаре - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мустафа Сангаре остава в трансферните планове на Ал Итихад. Либийският клуб не се е отказал от идеята да привлече нападателя на Левски и ще направи нов опит да го вземе през зимния прозорец, твърдят медии в африканската държава, цитирани от "Тема Спорт".

Още през септември отборът от Триполи е проявил сериозен интерес към 27-годишния таран и му е предложил много изкушаващ договор на обща стойност 2 милиона евро под формата на заплати. Ръководството на Левски също е било отворено за преговори, като е поставило цена от над 1,5 милиона евро за правата му.

Въпреки изключително изгодните финансови условия, Сангаре е отказал лично предложението и е предпочел да остане на "Герена". Това не е първият път, в който французинът спира свой трансфер към Близкия изток или Африка – по-рано към него имаше интерес и от египетския гранд Ал Ахли.


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