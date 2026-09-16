Хората, които живеят по-добре, ги дават по телевизията. Те твърдят, че животът в момента е по-добър от преди. Не уточняват кога е било това „преди“. В момента живеем най-добрата версия на нашия живот. Разбира се, има и изключения, които с бедността си развалят хубавите статистики, но те се дължат на мързела на бедняците. Тук идва и първото заключение: ако си беден, си мързелив.
Цените по магазините са абсолютно резонни. Момиче пак по телевизията сравнява цените в България и Гърция. Показва ни с диаграми, че ние ужасно сме забогатели. Или пък гърците са ужасно обеднели. Това го оставям на Вашата преценка. Цитират се цени на яйца, банани и други артикули. За капак водим гърците по брой собствени апартаменти. Второто заключение: вече сме богати извън пределите на страната ни. Може би затова цените по морето превъзхождат тази година цените в Гърция. Да. Младото момиче не говори глупости. Право е.
Пак по телевизията нито един от водещите не се усъмни в правотата на гостите си. Мисля, че тези водещи, когато ги назначават, подписват декларация за пълно и безпрекословно съгласие. Иначе обяснението е трудно. Другият вариант е, че те са напълно убедени в тези твърдения, но тогава идва въпросът къде живеят те? В някакъв затворен комплекс с магазини на специален режим ли? Или не отчитат, че за половин година еврото и левът по етикетчетата в супера се изравниха? Извод трети: не ревете за лева. Не бъдете дребнави. Новият лев вече се нарича евро и себестойността му е на евро.
Но най-вероятно всичко е от някой ловко вкаран халюциноген (от Путин, разбира се), който се прилага във водата, и то не само в една телевизия, а в повечето, които се кичат с гордото определение „национални“. Та последното заключение и по-скоро молба е: откъде мога да се снабдя с литър-два телевизионна вода, че да ми светне малко пред очите? Защото с това мое черногледство само кръвно ще вдигам, а това не е добре, защото и цените на антихипертензивните лекарства също подскочиха по две.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
Коментиран от #9, #31
11:57 16.09.2026
2 !!!?
Коментиран от #26
12:03 16.09.2026
3 различно мнение
При Борисов поскъпваше периодично предимно хляба и хлебарите обясняваха с увеличаване на ел.енергията от регулатора, а бюджетът бе балансиран с дразнеци опозицията излишъци за коледни бонуси от джипката (без бюджетен дефицит), но вал.борд бе стабилен.
Ако при правителство с дефицит 5,7% сме с лев, валутния борд би бил съборен, като в Аржентина.
Късмет е, че няма да захранваме чейнч бюрата, понеже сме с евро.
12:08 16.09.2026
4 Гост
А що се касае до еврото - приемането му в България се оказа глобален феномен - доведе до инфлация във всички балкански държави, във всички европейски държави, че и в САЩ и Русия. Чувам, че и в Китай имало инфлация. Заради еврото в България сигурно. То каква друга причина би могло да има.
Коментиран от #13
12:13 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 !!!?
До коментар #1 от "Диктор":От "кошница с грижа" на Мистър Кеш...там рога на изобилието на прогреса...!!!?
12:21 16.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОГАТО СА СОБСТВЕНИК НА
БИВШ ШОФЬОР ОТ УБО , СТАНАЛ ЦАРСКО КУЧЕ
И АЛБАНСКИ НАРКОТРАФИКАНТ :)
.....
ОСВЕН ДА ТИ ПУСНАТ "ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА "
.... ТЯХНАТА ЧЕРЕШКА ОТКРАДНАТА ОТ ВАШАТА ТОРТА
12:25 16.09.2026
11 БеГемот
12:25 16.09.2026
12 Калмук
Коментиран от #25, #28
12:30 16.09.2026
13 Заради Еврото
До коментар #4 от "Гост":и отнемането на правота им на референдум, българите намразиха и Еврозоната и ЕС!
Каквото и да пишат дават по послушните бг медии, факта е, че основанта част от бъларския народ обедява не с месеци, а с дни и часове. Може 1% да са забогатели от влизането в Еврозоната, това не е критерий за общото благополучие! Когато всеки трети среща трудности да обслужва кредита си, а огромна част от българите вземат бързи кредити да си плащат текущи разходи- за ток, парно и вода, няма как да ги излъжеш, че живеят по-добре в "клуба на богатите". След като цените в Евро се изравниха с лева, животът поскъпна двойно и няма как да заблудиш българския народ, че живее по-добре, нито ще повярва на лъжата- че българите са станил по-богати с Еврото.
12:33 16.09.2026
14 Факт
Коментиран от #19
12:34 16.09.2026
15 Дърт Вейдър
Коментиран от #18, #22
12:36 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Охо
12:36 16.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Луд Скайуокър
До коментар #14 от "Факт":Явно никога не си имал собствен бизнес и не си се сблъскват с мачкането и рекета от страна да държавната администрация ! Явно никога не си тегли заем за бизнес който общината злонамерено ти унищожава а ти оставаш със задълженията към банката които поставят живота на семейството ти на прага на разрухата ! Когато ти се наложи да продаваш наследствени имоти за да оцелееш и запазиш семейството си тогава ела пак да говориме.
Коментиран от #32
12:45 16.09.2026
20 Добре дошли в еврозоната глупаци!
горивото преди еврото 2 лв., с евро - 2 евро
Хляб преди еврото 1 лв., с евро - 1 евро
20 лева станаха 20 евро
Всичко със 100% увеличение!
но!
Минималната месечна работна заплата в България за 2025 година е 1070лв, или 550 евро
Дбес минималната работна заплата в България за 2026 година е 620,20 евро
Т.е. 100% ограбване българите, унищожаване на валутата и суверенитета им.
Коментиран от #35
12:46 16.09.2026
21 Анонимен
12:47 16.09.2026
22 !!!?
До коментар #15 от "Дърт Вейдър":Повечето бъркат носталгията по младостта си със съществуването си в настоящето !
Коментиран от #27
12:50 16.09.2026
23 Дърт Вейдър
До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":Синко по-леко че започна да ти излиза пяна от устата ! Моля те да не ми говориш за свобода защото незнаеш какво е тя а и не си се борил за нея а си я получил на готиво от дядо ти. И междувпрочем какво общо имат тук в темата комунизма и Русия ? Комунизма у нас се пребоядиса и временно поукроти а Русия все още си е там но вече повече от 30 години не е комунистическа. Но за да знаеш тия неща трябва да четеш а не да се образоваш от Тик Ток и шортове в Ю Туб !
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
12:59 16.09.2026
24 Абе
До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":г.оведо, свободен ама със скъсани гащи и празен стомах, голема работа си.....
13:00 16.09.2026
25 миме
До коментар #12 от "Калмук":и кво работиш ТИ, бе ?да не си некоя р.е.с.т.и.т.у.т.к.@ , бе? или си некое корумпе
13:05 16.09.2026
26 Пилотът Гошу
До коментар #2 от "!!!?":Боташа те тегли теб... 35+ години те завлякоха с 200+ милиарда, които знаем. Тези които не знаем...
Кой се съгласи да не пускаме газ? Нали си солидарен с Урсула и компания, що ревеш? Много ясно, че ще плащаш неустойки, като държиш тръбата празна... Да не мислиш, че единствено Боташ дърпат пари? Ако бяха само те, бълха ни ухапала... Кой знае примерно колко платихме на СААБ като спечелиха търга, но ББ го даде на Локхийд? Никой... Милиарди и милиарди потъват по джобове и заради неустойки, там пълно мълчание... Яко ви дъни столкхолмския синдром...
13:08 16.09.2026
27 Дърт Вейдър
До коментар #22 от "!!!?":Да така е прав си има много такива хора за които носталгията е нормална психологична емоция и ресурс за справяне с настоящето .
Така че не вини или се присмивай на хора които цял живот са работили и с труда си са изградили нещо а сега се пенсията си немогат да го поддържат си спомнят за времето на тяхната младост и сила.
13:09 16.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ши баланко
До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":тпанар
13:18 16.09.2026
31 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Диктор":Наркодилърът Йотова е на зор!
Щом извадиха претоплената манджа Петрохан....
13:20 16.09.2026
32 Факт
До коментар #19 от "Луд Скайуокър":Може би си слаб бизнесмен,защотото няма логика други десетки хиляди бизнеси в България да продължават да съществуват!
13:20 16.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тъпото руско говедо
13:26 16.09.2026
35 Голям
До коментар #20 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Само помисли как радев сключи договора с "Боташ", а той е от вашите русофили, безмозъчни поддържници на путин.
13:30 16.09.2026
36 пресолена
13:34 16.09.2026
37 Павел Пенев
13:38 16.09.2026