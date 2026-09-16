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Хората, които живеят по-добре

Хората, които живеят по-добре

16 Септември, 2026 11:54 1 418 37

  • емил йотовски-
  • евро-
  • еврозона-
  • поскъпване-
  • цени-
  • инфлация

Цените по магазините са абсолютно резонни

Хората, които живеят по-добре - 1
Снимка: Фейсбук
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Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хората, които живеят по-добре, ги дават по телевизията. Те твърдят, че животът в момента е по-добър от преди. Не уточняват кога е било това „преди“. В момента живеем най-добрата версия на нашия живот. Разбира се, има и изключения, които с бедността си развалят хубавите статистики, но те се дължат на мързела на бедняците. Тук идва и първото заключение: ако си беден, си мързелив.

Цените по магазините са абсолютно резонни. Момиче пак по телевизията сравнява цените в България и Гърция. Показва ни с диаграми, че ние ужасно сме забогатели. Или пък гърците са ужасно обеднели. Това го оставям на Вашата преценка. Цитират се цени на яйца, банани и други артикули. За капак водим гърците по брой собствени апартаменти. Второто заключение: вече сме богати извън пределите на страната ни. Може би затова цените по морето превъзхождат тази година цените в Гърция. Да. Младото момиче не говори глупости. Право е.

Пак по телевизията нито един от водещите не се усъмни в правотата на гостите си. Мисля, че тези водещи, когато ги назначават, подписват декларация за пълно и безпрекословно съгласие. Иначе обяснението е трудно. Другият вариант е, че те са напълно убедени в тези твърдения, но тогава идва въпросът къде живеят те? В някакъв затворен комплекс с магазини на специален режим ли? Или не отчитат, че за половин година еврото и левът по етикетчетата в супера се изравниха? Извод трети: не ревете за лева. Не бъдете дребнави. Новият лев вече се нарича евро и себестойността му е на евро.

Но най-вероятно всичко е от някой ловко вкаран халюциноген (от Путин, разбира се), който се прилага във водата, и то не само в една телевизия, а в повечето, които се кичат с гордото определение „национални“. Та последното заключение и по-скоро молба е: откъде мога да се снабдя с литър-два телевизионна вода, че да ми светне малко пред очите? Защото с това мое черногледство само кръвно ще вдигам, а това не е добре, защото и цените на антихипертензивните лекарства също подскочиха по две.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    24 12 Отговор
    И откъде мога да се снабдя с 200 грама телевизионно сирене?😅

    Коментиран от #9, #31

    11:57 16.09.2026

  • 2 !!!?

    19 35 Отговор
    Йотовски не усеща ли прогреса та се оплаква...като иска "литър-два телевизионна вода" да си сложи в чашата бучка замразен "Боташ" и ще го усети...!!!?

    Коментиран от #26

    12:03 16.09.2026

  • 3 различно мнение

    18 7 Отговор
    Те цените започнаха да растат осезаемо при Кокорчо и не спряха разтежа при следващите управления.
    При Борисов поскъпваше периодично предимно хляба и хлебарите обясняваха с увеличаване на ел.енергията от регулатора, а бюджетът бе балансиран с дразнеци опозицията излишъци за коледни бонуси от джипката (без бюджетен дефицит), но вал.борд бе стабилен.
    Ако при правителство с дефицит 5,7% сме с лев, валутния борд би бил съборен, като в Аржентина.
    Късмет е, че няма да захранваме чейнч бюрата, понеже сме с евро.

    12:08 16.09.2026

  • 4 Гост

    15 38 Отговор
    Измислена статия, измислени доводи. По телевизията показват предимно бедни хора - за съжаление човешкото нещастие предизвиква по-голям интерес от човешкото благополучие. Не знам какви телевизии гледа автора. Може би руски - там всичко е мед и масло. И Пламен Константинов го потвърди.
    А що се касае до еврото - приемането му в България се оказа глобален феномен - доведе до инфлация във всички балкански държави, във всички европейски държави, че и в САЩ и Русия. Чувам, че и в Китай имало инфлация. Заради еврото в България сигурно. То каква друга причина би могло да има.

    Коментиран от #13

    12:13 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 !!!?

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    От "кошница с грижа" на Мистър Кеш...там рога на изобилието на прогреса...!!!?

    12:21 16.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 2 Отговор
    КВО ИСКАШ ОТ "НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БТК"
    КОГАТО СА СОБСТВЕНИК НА
    БИВШ ШОФЬОР ОТ УБО , СТАНАЛ ЦАРСКО КУЧЕ
    И АЛБАНСКИ НАРКОТРАФИКАНТ :)
    .....
    ОСВЕН ДА ТИ ПУСНАТ "ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА "
    .... ТЯХНАТА ЧЕРЕШКА ОТКРАДНАТА ОТ ВАШАТА ТОРТА

    12:25 16.09.2026

  • 11 БеГемот

    16 1 Отговор
    Е май забравихме приказка за стълбата на Смирненски....истината е че има едни двадесет процента вече които си живеят без лишения....а най голямата гротеска е че голяма част са на държавна хранилка...

    12:25 16.09.2026

  • 12 Калмук

    4 20 Отговор
    Офффф, и на тоя егото не му дава мира и напира да се изОка, че да го забележат ! Абе, господинчо, много добре помня какво беше преди, как я караха другите около мен ... И веднага отговарям - работливият българин НИКОГА, ама НИКОГА не е живял по-богато както сега. Ключовата дума тук е РАБОТЛИВИВЯТ.

    Коментиран от #25, #28

    12:30 16.09.2026

  • 13 Заради Еврото

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    и отнемането на правота им на референдум, българите намразиха и Еврозоната и ЕС!
    Каквото и да пишат дават по послушните бг медии, факта е, че основанта част от бъларския народ обедява не с месеци, а с дни и часове. Може 1% да са забогатели от влизането в Еврозоната, това не е критерий за общото благополучие! Когато всеки трети среща трудности да обслужва кредита си, а огромна част от българите вземат бързи кредити да си плащат текущи разходи- за ток, парно и вода, няма как да ги излъжеш, че живеят по-добре в "клуба на богатите". След като цените в Евро се изравниха с лева, животът поскъпна двойно и няма как да заблудиш българския народ, че живее по-добре, нито ще повярва на лъжата- че българите са станил по-богати с Еврото.

    12:33 16.09.2026

  • 14 Факт

    2 16 Отговор
    Ако на някой не му харесва как се развива живота му,свободен е да го промени!Това,че някой покрай него се е развил и това го кара да се чувства мизерно си е изцяло негов проблем!Всеки е там където е въз основа на решенията,които е взел през живота си!

    Коментиран от #19

    12:34 16.09.2026

  • 15 Дърт Вейдър

    14 3 Отговор
    Деца , аз съм живял преди и живота ми последните години е стана само по-лъскав но не по-добър . Много се е писало по темата преди и сега даже и от хора които не са били родени и живели преди се изказват като експерти. Да имаш много и лъскави джунджурии не те прави богат , да отидеш до Гърция или Дубай също. Когато душата се изразни всичко друго се обезсмисля. Спомнете си притчите и басните за Диоген, ако не ги помните или не сте чували за него прочете ги.

    Коментиран от #18, #22

    12:36 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Охо

    0 5 Отговор
    къде си бе графоман

    12:36 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Луд Скайуокър

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Явно никога не си имал собствен бизнес и не си се сблъскват с мачкането и рекета от страна да държавната администрация ! Явно никога не си тегли заем за бизнес който общината злонамерено ти унищожава а ти оставаш със задълженията към банката които поставят живота на семейството ти на прага на разрухата ! Когато ти се наложи да продаваш наследствени имоти за да оцелееш и запазиш семейството си тогава ела пак да говориме.

    Коментиран от #32

    12:45 16.09.2026

  • 20 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    12 1 Отговор
    Как ви ограбиха с еврото:
    горивото преди еврото 2 лв., с евро - 2 евро
    Хляб преди еврото 1 лв., с евро - 1 евро
    20 лева станаха 20 евро
    Всичко със 100% увеличение!
    но!
    Минималната месечна работна заплата в България за 2025 година е 1070лв, или 550 евро
    Дбес минималната работна заплата в България за 2026 година е 620,20 евро

    Т.е. 100% ограбване българите, унищожаване на валутата и суверенитета им.

    Коментиран от #35

    12:46 16.09.2026

  • 21 Анонимен

    9 1 Отговор
    Истината за страната ни е следната.Ний нямаме като другите държави изградена и многобройна средна класа.Там те са мнозинство.Имаме само богати 20процента и 80процента бедни.Сами сме ги създали в периода след падането на социализма.Многобройни правителства се смениха ,но не се промени подходът към тази мрачна статистика.Това вещае бъдещи социални трусове и катаклизми.Розовото ,безпроблемно настояще е само затишие пред буря.

    12:47 16.09.2026

  • 22 !!!?

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Дърт Вейдър":

    Повечето бъркат носталгията по младостта си със съществуването си в настоящето !

    Коментиран от #27

    12:50 16.09.2026

  • 23 Дърт Вейдър

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":

    Синко по-леко че започна да ти излиза пяна от устата ! Моля те да не ми говориш за свобода защото незнаеш какво е тя а и не си се борил за нея а си я получил на готиво от дядо ти. И междувпрочем какво общо имат тук в темата комунизма и Русия ? Комунизма у нас се пребоядиса и временно поукроти а Русия все още си е там но вече повече от 30 години не е комунистическа. Но за да знаеш тия неща трябва да четеш а не да се образоваш от Тик Ток и шортове в Ю Туб !
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    12:59 16.09.2026

  • 24 Абе

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":

    г.оведо, свободен ама със скъсани гащи и празен стомах, голема работа си.....

    13:00 16.09.2026

  • 25 миме

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Калмук":

    и кво работиш ТИ, бе ?да не си некоя р.е.с.т.и.т.у.т.к.@ , бе? или си некое корумпе

    13:05 16.09.2026

  • 26 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Боташа те тегли теб... 35+ години те завлякоха с 200+ милиарда, които знаем. Тези които не знаем...
    Кой се съгласи да не пускаме газ? Нали си солидарен с Урсула и компания, що ревеш? Много ясно, че ще плащаш неустойки, като държиш тръбата празна... Да не мислиш, че единствено Боташ дърпат пари? Ако бяха само те, бълха ни ухапала... Кой знае примерно колко платихме на СААБ като спечелиха търга, но ББ го даде на Локхийд? Никой... Милиарди и милиарди потъват по джобове и заради неустойки, там пълно мълчание... Яко ви дъни столкхолмския синдром...

    13:08 16.09.2026

  • 27 Дърт Вейдър

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "!!!?":

    Да така е прав си има много такива хора за които носталгията е нормална психологична емоция и ресурс за справяне с настоящето .
    Така че не вини или се присмивай на хора които цял живот са работили и с труда си са изградили нещо а сега се пенсията си немогат да го поддържат си спомнят за времето на тяхната младост и сила.

    13:09 16.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ши баланко

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тъпото руско говедо":

    тпанар

    13:18 16.09.2026

  • 31 ИСТИНАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Наркодилърът Йотова е на зор!

    Щом извадиха претоплената манджа Петрохан....

    13:20 16.09.2026

  • 32 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Луд Скайуокър":

    Може би си слаб бизнесмен,защотото няма логика други десетки хиляди бизнеси в България да продължават да съществуват!

    13:20 16.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тъпото руско говедо

    1 1 Отговор
    Тъкмо се чудех кой е този б0kлуk, който е написал този бълвоч, а се оказа русофилския б0kлуk емил йотовски... който играе в отбора на путин, радев.... и йотова.

    13:26 16.09.2026

  • 35 Голям

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Само помисли как радев сключи договора с "Боташ", а той е от вашите русофили, безмозъчни поддържници на путин.

    13:30 16.09.2026

  • 36 пресолена

    0 0 Отговор
    хаха- заплатите са високи. разбира се най-високи бяха при виденов. но пък никой не ни кара да ги харчим.....хахаа. пазарна и непазарна икономика в действие.

    13:34 16.09.2026

  • 37 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Чудесен коментар адресиран право до СЕМ, който трябва да се занимава с контрола върху мисирките, които канят в студията точно определени събеседници за да зомбират зрителите и слушателите,колко лош е Путин и колко хубави са ЕС и демократите. Това се отнася и за бюджета и за цените и за Петрохан и протестите на Боец. Ние имаме най гнусните национални телевизии в цяла Европа. Такива идиоти като Бойко Василев, Поли Златарева,Цветанка Ризова, Зл. Йочев,Вики и Юки,Чешмеджиева и още няколко репортери,отдавна трябваше да са вън от телевизиите. Но каквито са мисирките,такива са и в СЕМ- национални нищожества.

    13:38 16.09.2026