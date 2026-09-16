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Хората, които живеят по-добре, ги дават по телевизията. Те твърдят, че животът в момента е по-добър от преди. Не уточняват кога е било това „преди“. В момента живеем най-добрата версия на нашия живот. Разбира се, има и изключения, които с бедността си развалят хубавите статистики, но те се дължат на мързела на бедняците. Тук идва и първото заключение: ако си беден, си мързелив.

Цените по магазините са абсолютно резонни. Момиче пак по телевизията сравнява цените в България и Гърция. Показва ни с диаграми, че ние ужасно сме забогатели. Или пък гърците са ужасно обеднели. Това го оставям на Вашата преценка. Цитират се цени на яйца, банани и други артикули. За капак водим гърците по брой собствени апартаменти. Второто заключение: вече сме богати извън пределите на страната ни. Може би затова цените по морето превъзхождат тази година цените в Гърция. Да. Младото момиче не говори глупости. Право е.

Пак по телевизията нито един от водещите не се усъмни в правотата на гостите си. Мисля, че тези водещи, когато ги назначават, подписват декларация за пълно и безпрекословно съгласие. Иначе обяснението е трудно. Другият вариант е, че те са напълно убедени в тези твърдения, но тогава идва въпросът къде живеят те? В някакъв затворен комплекс с магазини на специален режим ли? Или не отчитат, че за половин година еврото и левът по етикетчетата в супера се изравниха? Извод трети: не ревете за лева. Не бъдете дребнави. Новият лев вече се нарича евро и себестойността му е на евро.

Но най-вероятно всичко е от някой ловко вкаран халюциноген (от Путин, разбира се), който се прилага във водата, и то не само в една телевизия, а в повечето, които се кичат с гордото определение „национални“. Та последното заключение и по-скоро молба е: откъде мога да се снабдя с литър-два телевизионна вода, че да ми светне малко пред очите? Защото с това мое черногледство само кръвно ще вдигам, а това не е добре, защото и цените на антихипертензивните лекарства също подскочиха по две.