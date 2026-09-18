"Касичката на Пеевски и Горанов": какво ни каза Демерджиев

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Коментар на Александър Детев:

Парите от мантинели са изтичали към черна касичка, която е финансирала полетите на Делян Пеевски и е плащала наем на Владислав Горанов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг с участието на премиера Румен Радев, шефа на ДАНС Пламен Тончев и главния секретар на МВР Любомир Николов.

Как полетите на Пеевски се сблъскаха в мантинелите

Темата с мантинелите стана особено популярна покрай няколко трагични пътни инцидента, след които експерти посочиха, че качеството на огражденията не отговаря на стандартите. Появиха се публични обвинения в дългогодишна корупция и отклоняване на средства.

Полетите на Пеевски пък попаднаха в обществения фокус след изнесена информация от МВР в началото на лятото, че лидерът на ДПС е летял над 200 пъти в последните осем години, като повечето от полетите са осъществени с частен самолет. Демерджиев заяви тогава, че Пеевски е летял с бизнесмени, както и с конституционната съдийка Десислава Атанасова, която впоследствие отрече.

Сега двете теми се преплитат в дадената преконференция. "Дори при полета на фантазиите не съм си представял, че може поръчките за мантинели да са свързани с полетите на Пеевски", заяви Демерджиев.

Стойността на полетите е била над 5 милиона евро, като те не били посочени в годишните декларации на Делян Пеевски, стана ясно на брифинга. Дружеството, към което са отклонявани средствата, няма реална дейност, твърди още вътрешният министър.

"В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Та тука възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", посочи Демерджиев.

Румен Радев обяви, че очаква бърза процедура по отзоваването на посланик Иван Йорданов.

Обвинения и към Владислав Горанов от ГЕРБ

Демерджиев заяви, че са проверявани четири дружества, които според него държат монопола над поставянето и поддръжката на мантинели в България. Едно от тях е свързано с Владислав Горанов - депутат от ГЕРБ, бивш финансов министър и подобно на Пеевски - санкциониран за корупция от САЩ. "Той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето в икономическото пространство. Господин Горанов е решил да отдаде под наем за немалка сума на едно от тези дружества свой обект", посочи Иван Демерджиев.

Делян Пеевски наруши медийното си мълчание от месеци и се появи пред журналисти в парламента, където отрече информацията. "Всичко това са измислици, поредният епизод на "Демерджиев пикчърс", заяви лидерът на ДПС.