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"Касичката на Пеевски и Горанов": какво ни каза Демерджиев

"Касичката на Пеевски и Горанов": какво ни каза Демерджиев

18 Септември, 2026 21:01 831 19

  • александър детев-
  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • дпс-
  • владислав горанов

Милиони от парите за мантинели са изтичали към Делян Пеевски, като те са използвани за плащане на прословутите му полети, заяви вътрешният министър Демерджиев

"Касичката на Пеевски и Горанов": какво ни каза Демерджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Коментар на Александър Детев:

Парите от мантинели са изтичали към черна касичка, която е финансирала полетите на Делян Пеевски и е плащала наем на Владислав Горанов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг с участието на премиера Румен Радев, шефа на ДАНС Пламен Тончев и главния секретар на МВР Любомир Николов.

Как полетите на Пеевски се сблъскаха в мантинелите

Темата с мантинелите стана особено популярна покрай няколко трагични пътни инцидента, след които експерти посочиха, че качеството на огражденията не отговаря на стандартите. Появиха се публични обвинения в дългогодишна корупция и отклоняване на средства.

Полетите на Пеевски пък попаднаха в обществения фокус след изнесена информация от МВР в началото на лятото, че лидерът на ДПС е летял над 200 пъти в последните осем години, като повечето от полетите са осъществени с частен самолет. Демерджиев заяви тогава, че Пеевски е летял с бизнесмени, както и с конституционната съдийка Десислава Атанасова, която впоследствие отрече.

Сега двете теми се преплитат в дадената преконференция. "Дори при полета на фантазиите не съм си представял, че може поръчките за мантинели да са свързани с полетите на Пеевски", заяви Демерджиев.

Стойността на полетите е била над 5 милиона евро, като те не били посочени в годишните декларации на Делян Пеевски, стана ясно на брифинга. Дружеството, към което са отклонявани средствата, няма реална дейност, твърди още вътрешният министър.

"В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Та тука възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", посочи Демерджиев.

Румен Радев обяви, че очаква бърза процедура по отзоваването на посланик Иван Йорданов.

Обвинения и към Владислав Горанов от ГЕРБ

Демерджиев заяви, че са проверявани четири дружества, които според него държат монопола над поставянето и поддръжката на мантинели в България. Едно от тях е свързано с Владислав Горанов - депутат от ГЕРБ, бивш финансов министър и подобно на Пеевски - санкциониран за корупция от САЩ. "Той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето в икономическото пространство. Господин Горанов е решил да отдаде под наем за немалка сума на едно от тези дружества свой обект", посочи Иван Демерджиев.

Делян Пеевски наруши медийното си мълчание от месеци и се появи пред журналисти в парламента, където отрече информацията. "Всичко това са измислици, поредният епизод на "Демерджиев пикчърс", заяви лидерът на ДПС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Национална сигурност

    17 0 Отговор
    Всички които са източвали парите за магистралите и пътищата, и са използвали нискокачествени материали следва да бъдат оставени без пукната пара и без никакви имоти и вкарани в затвора, започвайки от прасетата.

    Коментиран от #5, #8

    21:01 18.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    САМО ДА НЕ СЕ СПАЗАРИТЕ С АЙДУЦИТЕ?

    21:05 18.09.2026

  • 3 Магнитски пикчърс

    10 0 Отговор
    Зад решетките

    21:05 18.09.2026

  • 4 Пич

    7 7 Отговор
    А какво прави МВР по Боташ?!
    ДАНС какво знае за намеренията на Мунчо да даде цялата държава на концесия на турци и китайци?! Колко български фирми ще фалират, и колко хиляди българи ще останат безработни...?!
    Борисов, Пеевски и Кокорчо крадеха разбира се, но даваха хляб само на български фирми, и хиляди българи живеха добре!!!

    Коментиран от #7

    21:06 18.09.2026

  • 5 Окооо

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Национална сигурност":

    Това ще стане, скоро, когато бъде сменена съдебната система! Сегашните са назначения на Пеевски- Борисов! Те не раздават правосъдие! Очакваме скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава , дано най- после да има справедливост и възмездие!!!

    21:08 18.09.2026

  • 6 Хмм

    4 1 Отговор
    и защо е този преразказ на това, което е казал министърът

    21:09 18.09.2026

  • 7 Даа

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ние строим магистрали по 50- 60- 70 години и нищо не става от тях! Идеята чужди фирми, турски, китайски или други да ги строят е чудесна ! В Турция, например правят чудесни пътища, дано направят такива и в България!!!

    Коментиран от #12

    21:11 18.09.2026

  • 8 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Национална сигурност":

    Борисов вкара Горанов в НС, а варненци гласуваха за него, отделно е получавал наем за предоставена кантора, ама това 1000 евро на месец пари ли са, нищо работа според него, навремето живееше без да плаща наем в апартамент, предоставен от човек, чийто филм е назначен като експерт в министерството, в което горанов е министър, ами крадената кола с която беше спрян на сръбската граница, ами снимките с пеевски, тези хора не знаят какво е да живееш без далавери

    21:13 18.09.2026

  • 9 Дзак

    6 0 Отговор
    Схемата от КТБ? Едва ли всичко е било в полза на двама трима души. Вероятно има представители от всички власти и медии на хранилката.

    Коментиран от #14

    21:14 18.09.2026

  • 10 справка за уточнение

    4 0 Отговор
    Владислав Горанов потвърдил, че чрез консултантска фирма е отдавал под наем за 1000 евро месечно и декларирани, помещение на фирма „КМВ системи за пътна сигурност“, а фирмата-наемател е свързана с бащата на посланника в ОАЕмирства Иван Йорданов.
    💥А Иван Йорданов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в ОАЕ на 17 ноември 2022 г.., когато служебен премиер е настоящия финансов министър Гълъб Донев. Назначението е извършено от президента на Република България Румен Радев,
    Сега спешно го привикват в страната и му е забранено от Чамова да се изказва по въпроса.

    Коментиран от #13

    21:15 18.09.2026

  • 11 евала

    4 0 Отговор
    браво сега ги вкарайте крадците в кауша

    21:18 18.09.2026

  • 12 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даа":

    Идеята може да бъде всичко, освен чудесна!!! Както казах, това ще унищожи български фирми, и хиляди наши сънародници ще останат безработни!!! Всички пари който плащате, ще бъдат изнасяни в чужди държави!!! А ти няма да пътуваш по бързо, защото ще висиш по опашки да плащаш!!!
    Та - кое му е чудесното чужди фирми да дават под масата на дъртите комунисти и ченгета от ДС, за да скубят българите...?!
    Обясни, моля!

    Коментиран от #15, #16

    21:20 18.09.2026

  • 13 справка за уточнаване на връзките

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "справка за уточнение":

    ---------Та тука възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", посочи Демерджиев.----------
    Отговор на Демерджиев:
    💥 Иван Йорданов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в ОАЕ на 17 ноември 2022 г.., когато служебен премиер е настоящия финансов министър Гълъб Донев. Назначението е извършено от президента на Република България Румен Радев,

    21:23 18.09.2026

  • 14 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Вежди Рашидов каза, че Борисов им нареждал да си внасят парите в КТБ

    21:24 18.09.2026

  • 15 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Може да се оплачеш на арменския поп. Какво да се направи когато в България има масова зараза изразяваща се в това една фирма да краде пари и в същото време да извършва некачествена работа като пести от материали пести от качествен Труд. Срещу това да имате нещо против и какво направихте?

    21:24 18.09.2026

  • 16 Само да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Кои български фирми? Изпълнителните на подизпълнителните фирми на мафията ли? Ми да фалират, време им е!

    21:29 18.09.2026

  • 17 Какво ни каза Демерджиев

    2 1 Отговор
    Каквото ни каза и за Петрохан.

    21:29 18.09.2026

  • 18 Анонимен

    1 1 Отговор
    Демерджиев направо разгони фамилията на мутромафиотите от Герб и ДПС и техните ортаци педофилите от ПП и ДБ! Браво!

    21:31 18.09.2026

  • 19 ДОБРЕ ПРАВЯТ

    0 0 Отговор
    Но да не е ден до пладне. И след пладне всичко заметено под килимчето. Не вярвам вече на никой може би на Радев мъничко. Много сме лъгани.

    21:34 18.09.2026