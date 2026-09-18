"Касичката на Пеевски и Горанов": какво ни каза Демерджиев

Коментар на Александър Детев:
Парите от мантинели са изтичали към черна касичка, която е финансирала полетите на Делян Пеевски и е плащала наем на Владислав Горанов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг с участието на премиера Румен Радев, шефа на ДАНС Пламен Тончев и главния секретар на МВР Любомир Николов.
Как полетите на Пеевски се сблъскаха в мантинелите
Темата с мантинелите стана особено популярна покрай няколко трагични пътни инцидента, след които експерти посочиха, че качеството на огражденията не отговаря на стандартите. Появиха се публични обвинения в дългогодишна корупция и отклоняване на средства.
Полетите на Пеевски пък попаднаха в обществения фокус след изнесена информация от МВР в началото на лятото, че лидерът на ДПС е летял над 200 пъти в последните осем години, като повечето от полетите са осъществени с частен самолет. Демерджиев заяви тогава, че Пеевски е летял с бизнесмени, както и с конституционната съдийка Десислава Атанасова, която впоследствие отрече.
Сега двете теми се преплитат в дадената преконференция. "Дори при полета на фантазиите не съм си представял, че може поръчките за мантинели да са свързани с полетите на Пеевски", заяви Демерджиев.
Стойността на полетите е била над 5 милиона евро, като те не били посочени в годишните декларации на Делян Пеевски, стана ясно на брифинга. Дружеството, към което са отклонявани средствата, няма реална дейност, твърди още вътрешният министър.
"В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Та тука възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", посочи Демерджиев.
Румен Радев обяви, че очаква бърза процедура по отзоваването на посланик Иван Йорданов.
Обвинения и към Владислав Горанов от ГЕРБ
Демерджиев заяви, че са проверявани четири дружества, които според него държат монопола над поставянето и поддръжката на мантинели в България. Едно от тях е свързано с Владислав Горанов - депутат от ГЕРБ, бивш финансов министър и подобно на Пеевски - санкциониран за корупция от САЩ. "Той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето в икономическото пространство. Господин Горанов е решил да отдаде под наем за немалка сума на едно от тези дружества свой обект", посочи Иван Демерджиев.
Делян Пеевски наруши медийното си мълчание от месеци и се появи пред журналисти в парламента, където отрече информацията. "Всичко това са измислици, поредният епизод на "Демерджиев пикчърс", заяви лидерът на ДПС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Национална сигурност
Коментиран от #5, #8
21:01 18.09.2026
2 Боруна Лом
21:05 18.09.2026
3 Магнитски пикчърс
21:05 18.09.2026
4 Пич
ДАНС какво знае за намеренията на Мунчо да даде цялата държава на концесия на турци и китайци?! Колко български фирми ще фалират, и колко хиляди българи ще останат безработни...?!
Борисов, Пеевски и Кокорчо крадеха разбира се, но даваха хляб само на български фирми, и хиляди българи живеха добре!!!
Коментиран от #7
21:06 18.09.2026
5 Окооо
До коментар #1 от "Национална сигурност":Това ще стане, скоро, когато бъде сменена съдебната система! Сегашните са назначения на Пеевски- Борисов! Те не раздават правосъдие! Очакваме скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава , дано най- после да има справедливост и възмездие!!!
21:08 18.09.2026
6 Хмм
21:09 18.09.2026
7 Даа
До коментар #4 от "Пич":Ние строим магистрали по 50- 60- 70 години и нищо не става от тях! Идеята чужди фирми, турски, китайски или други да ги строят е чудесна ! В Турция, например правят чудесни пътища, дано направят такива и в България!!!
Коментиран от #12
21:11 18.09.2026
8 Ами
До коментар #1 от "Национална сигурност":Борисов вкара Горанов в НС, а варненци гласуваха за него, отделно е получавал наем за предоставена кантора, ама това 1000 евро на месец пари ли са, нищо работа според него, навремето живееше без да плаща наем в апартамент, предоставен от човек, чийто филм е назначен като експерт в министерството, в което горанов е министър, ами крадената кола с която беше спрян на сръбската граница, ами снимките с пеевски, тези хора не знаят какво е да живееш без далавери
21:13 18.09.2026
9 Дзак
Коментиран от #14
21:14 18.09.2026
10 справка за уточнение
💥А Иван Йорданов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в ОАЕ на 17 ноември 2022 г.., когато служебен премиер е настоящия финансов министър Гълъб Донев. Назначението е извършено от президента на Република България Румен Радев,
Сега спешно го привикват в страната и му е забранено от Чамова да се изказва по въпроса.
Коментиран от #13
21:15 18.09.2026
11 евала
21:18 18.09.2026
12 Пич
До коментар #7 от "Даа":Идеята може да бъде всичко, освен чудесна!!! Както казах, това ще унищожи български фирми, и хиляди наши сънародници ще останат безработни!!! Всички пари който плащате, ще бъдат изнасяни в чужди държави!!! А ти няма да пътуваш по бързо, защото ще висиш по опашки да плащаш!!!
Та - кое му е чудесното чужди фирми да дават под масата на дъртите комунисти и ченгета от ДС, за да скубят българите...?!
Обясни, моля!
Коментиран от #15, #16
21:20 18.09.2026
13 справка за уточнаване на връзките
До коментар #10 от "справка за уточнение":---------Та тука възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", посочи Демерджиев.----------
Отговор на Демерджиев:
💥 Иван Йорданов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в ОАЕ на 17 ноември 2022 г.., когато служебен премиер е настоящия финансов министър Гълъб Донев. Назначението е извършено от президента на Република България Румен Радев,
21:23 18.09.2026
14 Ами
До коментар #9 от "Дзак":Вежди Рашидов каза, че Борисов им нареждал да си внасят парите в КТБ
21:24 18.09.2026
15 Отговор
До коментар #12 от "Пич":Може да се оплачеш на арменския поп. Какво да се направи когато в България има масова зараза изразяваща се в това една фирма да краде пари и в същото време да извършва некачествена работа като пести от материали пести от качествен Труд. Срещу това да имате нещо против и какво направихте?
21:24 18.09.2026
16 Само да питам
До коментар #12 от "Пич":Кои български фирми? Изпълнителните на подизпълнителните фирми на мафията ли? Ми да фалират, време им е!
21:29 18.09.2026
17 Какво ни каза Демерджиев
21:29 18.09.2026
18 Анонимен
21:31 18.09.2026
19 ДОБРЕ ПРАВЯТ
21:34 18.09.2026