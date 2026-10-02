Русия съобщи за удари по мост в Киев и обекти в Украйна

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли нощни удари по обекти в Украйна, сред които пътен и железопътен мост над река Днепър в Киев. Според ведомството съоръжението се използва за придвижване на войски и транспортиране на логистични товари към украинските сили в Донбас, предава News.bg.
Москва посочва още, че сред поразените цели са електрическа подстанция край село Наливайковка в Киевска област, която според руското военно министерство захранва обекти от отбранителната промишленост.
В Одеска област Русия твърди, че е нанесен удар по промишлен комплекс в пристанището на Измаил, използван за съхранение на горива и други доставки за украинските сили. В съобщението се посочва и плавателен съд в пристанище Одеса, за който Москва твърди, че е превозвал военна техника и стоки с двойна употреба.
Руското министерство не представя независимо потвърждение за характера на поразените обекти, а твърденията за нанесените щети не са независимо проверени.
Междувременно украинските власти съобщиха за руски удари по Киев, включително по Южния мост над Днепър. Според местните власти атаките са причинили пожари и са довели до ограничения в движението по мостовете над реката.
Поради извършените през нощта руски атаки срещу Южния мост в Киев, движението по него в момента е напълно блокирано и в двете посоки. Ограниченията засегнаха и други мостове в столицата на Украйна, съобщава УНИАН.
По-конкретно, кметът на Киев Виталий Кличко - позовавайки се на органите на реда - обяви, че Южният мост е напълно затворен за движение и в двете посоки.
Движението по моста "Метро" е частично ограничено до една лента (в посока от Левия към Десния бряг).
Движението по моста "Патън" е напълно ограничено в посока от Десния към Левия бряг.
По-рано Киевската градска държавна администрация обяви промени в работата на градския транспорт. Автобусни линии № 22 и № 91, които преди пресичаха Южния мост, са пренасочени през моста "Дарницки".
Автобусни линии № 51, 55, 115 и 118-Д също са пренасочени през моста "Дарницки" вместо през моста "Патън".
Маршрутите на тролейбусите са коригирани, както следва:
- Линия № 43: Център по кибернетика - площад "Либидска";
- Линия № 50: ул. "Милославска" - площад "Дарницка".
Автобусна линия № 1М възобнови движението си по моста "Метро" в 07:10 ч., като се движи по стандартния си маршрут, но с отклонения от разписанието.
Общинският оператор "Киевпастранс" призовава пътниците да се съобразят с тези промени при планирането на пътуванията си.
Освен това беше обявено, че "Киев Сити Експрес" (Kyiv City Express) е възобновил обслужването между двата бряга на града, като изпълнява пълния си маршрут и разписание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
10:57 02.10.2026
2 Моста само е намален при
10:58 02.10.2026
3 Кина
10:59 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 украинската мафия
- А къде ли се преместиха
11:03 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Резюме
11:09 02.10.2026
9 Ехааа
11:09 02.10.2026
10 Ударите по мостове в Украйна
11:09 02.10.2026
11 ши баланко
До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":стигнахме не виждаш ли
Коментиран от #13
11:11 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #11 от "ши баланко":ако стигнете Киев аз ще правя ту-ту-рутки на рушняците!!
11:15 02.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян георгиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой ? Радев ли?след като окраде шипка сега льотчока ще те вкара във война с путин а?хах...гласувай пак за комунисти другия път.
Коментиран от #19, #20
11:51 02.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Фройд
До коментар #17 от "стоян георгиев":Неспасяем си!
Коментиран от #21
12:15 02.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Благодарим
12:28 02.10.2026