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Русия съобщи за удари по мост в Киев и обекти в Украйна
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удари по мост в Киев и обекти в Украйна

2 Октомври, 2026 10:55 1 172 22

  • украйна-
  • киев-
  • русия-
  • мост-
  • обекти-
  • удари

Руското военно министерство твърди, че са поразени инфраструктура и съдове, свързани с военни доставки, но част от данните не са независимо потвърдени

Русия съобщи за удари по мост в Киев и обекти в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли нощни удари по обекти в Украйна, сред които пътен и железопътен мост над река Днепър в Киев. Според ведомството съоръжението се използва за придвижване на войски и транспортиране на логистични товари към украинските сили в Донбас, предава News.bg.

Москва посочва още, че сред поразените цели са електрическа подстанция край село Наливайковка в Киевска област, която според руското военно министерство захранва обекти от отбранителната промишленост.

В Одеска област Русия твърди, че е нанесен удар по промишлен комплекс в пристанището на Измаил, използван за съхранение на горива и други доставки за украинските сили. В съобщението се посочва и плавателен съд в пристанище Одеса, за който Москва твърди, че е превозвал военна техника и стоки с двойна употреба.

Руското министерство не представя независимо потвърждение за характера на поразените обекти, а твърденията за нанесените щети не са независимо проверени.

Междувременно украинските власти съобщиха за руски удари по Киев, включително по Южния мост над Днепър. Според местните власти атаките са причинили пожари и са довели до ограничения в движението по мостовете над реката.

Поради извършените през нощта руски атаки срещу Южния мост в Киев, движението по него в момента е напълно блокирано и в двете посоки. Ограниченията засегнаха и други мостове в столицата на Украйна, съобщава УНИАН.

По-конкретно, кметът на Киев Виталий Кличко - позовавайки се на органите на реда - обяви, че Южният мост е напълно затворен за движение и в двете посоки.

Движението по моста "Метро" е частично ограничено до една лента (в посока от Левия към Десния бряг).

Движението по моста "Патън" е напълно ограничено в посока от Десния към Левия бряг.

По-рано Киевската градска държавна администрация обяви промени в работата на градския транспорт. Автобусни линии № 22 и № 91, които преди пресичаха Южния мост, са пренасочени през моста "Дарницки".

Автобусни линии № 51, 55, 115 и 118-Д също са пренасочени през моста "Дарницки" вместо през моста "Патън".

Маршрутите на тролейбусите са коригирани, както следва:

  • Линия № 43: Център по кибернетика - площад "Либидска";
  • Линия № 50: ул. "Милославска" - площад "Дарницка".

Автобусна линия № 1М възобнови движението си по моста "Метро" в 07:10 ч., като се движи по стандартния си маршрут, но с отклонения от разписанието.

Общинският оператор "Киевпастранс" призовава пътниците да се съобразят с тези промени при планирането на пътуванията си.

Освен това беше обявено, че "Киев Сити Експрес" (Kyiv City Express) е възобновил обслужването между двата бряга на града, като изпълнява пълния си маршрут и разписание.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Командващият българската армия адмирал Евтимов подаде рапорт за напускане на армията.Той винаги е бил против война с Русия.Явно ни готвят за война с Русия.

    Коментиран от #17

    10:57 02.10.2026

  • 2 Моста само е намален при

    30 3 Отговор
    удара да не минава тежка техника, за леки коли е проходим. Така е ударен моста.

    10:58 02.10.2026

  • 3 Кина

    37 3 Отговор
    Как един зелен клоун разруши една красива страна..! Вече зеления гущер не може и да спре защото в такъв случай всички украински жертви за били напразни..! Капиталистическия капан е безмилостен..!

    10:59 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 украинската мафия

    21 9 Отговор
    вече окончателно не е на украинската територия която се стопява
    - А къде ли се преместиха

    11:03 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Резюме

    10 29 Отговор
    Кремълските фашисти са тотално отчаяни и ошашавени от безсилието си да променят нещо във войната. Бомбардират и разрушават всичко за да тероризират украинците.

    11:09 02.10.2026

  • 9 Ехааа

    17 10 Отговор
    Тоя мост няма стратегическо значение 🤣

    11:09 02.10.2026

  • 10 Ударите по мостове в Украйна

    26 7 Отговор
    Способстват за освобождението на украинския народ от нацистите бандеровци наркомани.

    11:09 02.10.2026

  • 11 ши баланко

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    стигнахме не виждаш ли

    Коментиран от #13

    11:11 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЛЕ о ПА р Д🐱

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "ши баланко":

    ако стигнете Киев аз ще правя ту-ту-рутки на рушняците!!

    11:15 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой ? Радев ли?след като окраде шипка сега льотчока ще те вкара във война с путин а?хах...гласувай пак за комунисти другия път.

    Коментиран от #19, #20

    11:51 02.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фройд

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Неспасяем си!

    Коментиран от #21

    12:15 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Благодарим

    3 0 Отговор
    За инфото за новите маршрути на автобусните линии, че без тази информация не мога да стигна до магазина за хр. стоки в Русе!

    12:28 02.10.2026

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