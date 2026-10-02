Русия съобщи за удари по мост в Киев и обекти в Украйна

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли нощни удари по обекти в Украйна, сред които пътен и железопътен мост над река Днепър в Киев. Според ведомството съоръжението се използва за придвижване на войски и транспортиране на логистични товари към украинските сили в Донбас, предава News.bg.

Москва посочва още, че сред поразените цели са електрическа подстанция край село Наливайковка в Киевска област, която според руското военно министерство захранва обекти от отбранителната промишленост.

В Одеска област Русия твърди, че е нанесен удар по промишлен комплекс в пристанището на Измаил, използван за съхранение на горива и други доставки за украинските сили. В съобщението се посочва и плавателен съд в пристанище Одеса, за който Москва твърди, че е превозвал военна техника и стоки с двойна употреба.

Руското министерство не представя независимо потвърждение за характера на поразените обекти, а твърденията за нанесените щети не са независимо проверени.

Междувременно украинските власти съобщиха за руски удари по Киев, включително по Южния мост над Днепър. Според местните власти атаките са причинили пожари и са довели до ограничения в движението по мостовете над реката.

Поради извършените през нощта руски атаки срещу Южния мост в Киев, движението по него в момента е напълно блокирано и в двете посоки. Ограниченията засегнаха и други мостове в столицата на Украйна, съобщава УНИАН.

По-конкретно, кметът на Киев Виталий Кличко - позовавайки се на органите на реда - обяви, че Южният мост е напълно затворен за движение и в двете посоки.

Движението по моста "Метро" е частично ограничено до една лента (в посока от Левия към Десния бряг).

Движението по моста "Патън" е напълно ограничено в посока от Десния към Левия бряг.

По-рано Киевската градска държавна администрация обяви промени в работата на градския транспорт. Автобусни линии № 22 и № 91, които преди пресичаха Южния мост, са пренасочени през моста "Дарницки".

Автобусни линии № 51, 55, 115 и 118-Д също са пренасочени през моста "Дарницки" вместо през моста "Патън".

Маршрутите на тролейбусите са коригирани, както следва:

Линия № 43: Център по кибернетика - площад "Либидска";

Линия № 50: ул. "Милославска" - площад "Дарницка".

Автобусна линия № 1М възобнови движението си по моста "Метро" в 07:10 ч., като се движи по стандартния си маршрут, но с отклонения от разписанието.

Общинският оператор "Киевпастранс" призовава пътниците да се съобразят с тези промени при планирането на пътуванията си.

Освен това беше обявено, че "Киев Сити Експрес" (Kyiv City Express) е възобновил обслужването между двата бряга на града, като изпълнява пълния си маршрут и разписание.