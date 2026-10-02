Барселона: Разследването на УЕФА по „Негрейра“ не е подновявано

Барселона заяви, че разследването на УЕФА по случая „Негрейра“ не е било възобновявано, тъй като производството никога не е приключвало. Позицията на клуба беше публикувана след потвърждението на Европейската футболна асоциация, че е получила значителен обем документи от Реал Мадрид.

„УЕФА не е започнала ново производство срещу Барселона“, се посочва в изявлението на каталунския клуб. Според Барселона процедурата е започнала през 2023 г. с назначаването на двама следователи, които оттогава са предприемали действията, които са смятали за необходими.

Клубът допълва, че досега е изпълнявал всички искания на разследващите. Барселона уточнява още, че документите, изпратени от Реал Мадрид, ще бъдат преценени в рамките на вече съществуващата проверка, а не чрез ново производство.

Какво е изпратил Реал Мадрид

УЕФА потвърди, че е получила от Реал Мадрид документи, свързани с текущото разследване срещу Барселона по случая с Хосе Мария Негрейра. Той е бивш вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите към Кралската испанска футболна федерация. Етичните и дисциплинарните следователи на УЕФА ще оценят материалите в рамките на продължаващата си работа.

Реал Мадрид заяви, че подадената от клуба жалба съдържа обширна документация и доказателства за твърдения, които според него засягат почтеността на състезанието и доверието в съдийската система. Мадридският клуб настоя разследването да бъде придвижено с „максимална спешност“ до пълното му приключване.

Барселона очаква евентуални нови искания

Каталунският клуб посочи, че към момента следователите не са отправяли нови искания към него и не са му препращали жалбата на Реал Мадрид. Ако това се случи, Барселона ще даде съответния отговор, както е правил досега, се казва в изявлението.

Клубът подчертава, че от началото на разследването продължава да получава лиценз за участие в турнирите на УЕФА и да играе в състезанията на организацията без възражения. През юли 2023 г. УЕФА допусна Барселона временно до клубните си турнири, като запази възможността за бъдещо решение относно участието му.

Барселона отново заяви пълното си сътрудничество с компетентните органи и призова за точност при отразяването на процедурата. Следващата стъпка е оценката на документите от следователите на УЕФА, които трябва да решат дали са необходими допълнителни действия.

Източници: БТА