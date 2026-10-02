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Румен Радев: Службите на Малта ни дадоха фактури за 36 полета на Делян Пеевски

Румен Радев: Службите на Малта ни дадоха фактури за 36 полета на Делян Пеевски

2 Октомври, 2026 10:46 1 326 40

  • румен радев-
  • парламент-
  • полети-
  • делян пеевски-
  • малта

Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в „дружество касичка“, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС

Румен Радев: Службите на Малта ни дадоха фактури за 36 полета на Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро.

Това заяви премиерът Румен Радев в рамките на парламентарния блиц контрол. Той отговори на въпрос за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели, посочи БТА.

Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в „дружество касичка“, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември.

Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила, каза премиерът и призова Народното събрание да призове министъра на вътрешните работи и да му даде правото да сподели повече документална информация по тези казуси.

„Когато икономическа полиция ги насочихме към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят, работейки денонощно“, каза премиерът Радев. Там е истинска джунгла, добави министър-председателят. За мантинелите той информира, че има над 200 дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като някои от техните ръководства поучавали по 20 000 лв. заплата. Това е избиване на пари, коментира Румен Радев. Той посочи, че с това се занимават разследващите органи и където има съмнения, те се проверяват.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза на 20 септември, че изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки. Ако трябваше служителите на МВР да го правят, щеше да им отнеме месеци, но благодарение на системата СИГМА това стана за дни, подчерта той.

Припомняме, че скандалът около полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е сред водещите теми в българската политика през 2026 г.. Според официалните справки на МВР (ГДБОП и ДАНС) и изявления на служебния вътрешен министър Иван Демерджиев, за период от 8 години (между 2018 и 2026 г.) политикът е осъществил общо 227 чартърни полета с частни джетове от летище София. Основният конфликт се фокусира върху сумата от над 5 милиона евро за 36 от тези полета и съмнения за обвързаност с държавни поръчки.

Делян Пеевски категорично отхвърля обвиненията и твърди, че той и неговото семейство сами са платили всички полети. Той заяви, че няма никакво отношение към фирмите за мантинели и призова НАП бързо да приключи назначената проверка и да изнесе резултатите публично. От своя страна, ПГ на ДПС обвини вътрешния министър в незаконно разследване на личния му живот и поиска изслушването му в парламента както по този казус, така и за имотното състояние на самия Демерджиев

Случаят в момента се разследва от Икономическа полиция, а НАП и Сметната палата са сезирани за проверка на произхода на средствата и имуществото на лидера на ДПС.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ушат тъпунгел

    11 13 Отговор
    Тъпо парче!

    10:49 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    9 9 Отговор
    Фактурите са фалшиви, не е възможно пътнически самолети да издържат подобен товар.

    10:50 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    6 21 Отговор
    Аслужбите на Малта дадоха ли фактури за Боташ хахаха

    10:51 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня под Коня

    10 2 Отговор
    Той можеше да има която си поиска партия но май избра ДПС просто забрали абревиятурата Д делян, П пееф С ски. Това Баце не го Може....

    10:51 02.10.2026

  • 9 Пич

    9 21 Отговор
    Това военното ще се окаже по голям идиот от обикновено военно зелено човече!!!
    Държавата потъва, народа обеднява, а Виеннио фърчи насам натам да арчи народни пари, за да търси фактурите на Пеевски!!!
    Ако не беше от дъртите комунисти и ченгета от ДС, нямаше да повярвам, че някой може да бъде толкова елементарен!!!

    10:52 02.10.2026

  • 10 Жив Дявол

    23 6 Отговор
    Дебелия е активирал всички тролове да свалят новото правителство. Плаща им да дестабилизират работата на правителството, г-н Радев рови доста дълбоко в мръсотията и успява добре да се справи до момента.

    Коментиран от #20, #23

    10:53 02.10.2026

  • 11 Анонимен

    9 5 Отговор
    Ахмед доган имате ли фактури от Малта за неговите грабежи хахахаха

    10:53 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 На всяка фактура

    9 9 Отговор
    пише на кого е издадена.

    Ако е на физическо лице- работата е ясна.

    Ако е на фирма, трябва да се докаже връзката на тази фирма с Пеевски. Ако няма ясна връзка и 1000 фактури да има, това нищо не означава.

    Фирмата купува резервации/ ваучври / за полети. Обикновено са по евтини, понеже превозвачите правят редица отстъпки.
    Всеки може да си купи ваучер за самолетен билет от тази фирма , за по евтино.

    Коментиран от #35

    10:56 02.10.2026

  • 14 кюфтета по чирпански

    5 1 Отговор
    стоплени на акциза - пропан бутан

    10:56 02.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хаха

    9 10 Отговор
    Продължават да успиват материала с частните полети на Пеевски докато цените в България растат с най-бързо темпове в ЕС и докато се теглят милиарди заеми.

    Коментиран от #32

    10:57 02.10.2026

  • 18 Анонимен

    6 10 Отговор
    А защо Радев не взе тези фактури преди години а сега това са лъжи за твоите невежи Държавата ни тъне в разруха знаеш ли това или твоите милиони са сигурни охрана огромна държавна издръжка от много години имаш Оставка

    10:57 02.10.2026

  • 19 ЦК на БКП

    5 9 Отговор
    Рундьо се кичи и пъчи, но неговата "заслуга" е най-малка.

    10:59 02.10.2026

  • 20 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Жив Дявол":

    Колко си далеч от истината!

    10:59 02.10.2026

  • 21 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    Румен Радев и ДПС заедно плячкосват Шипка.

    10:59 02.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Румен Боташов

    6 3 Отговор
    не си е купувал лично нито един самолетен билет през живота си.
    Той и дрехи и обувки не си е купувал лично и хотел не е плащал. И осигуровки не е лащал, и данъци не е плащал. Дори фуражката му е държавна и чорапите- също.

    Винаги е бил на държавна издръжка!

    Рундьо не е наясно как може човек да си купи по евтини самолетни билети. Особено ако лети често.

    Лъжат го и той просто папагалски повтаря каквото са му казали по темата самолетни билети, фактури и т.н.

    11:05 02.10.2026

  • 25 Той понеже Румен Богаташов

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Ставри":

    изобщо не живее на наш гръб откак се е родил!

    11:06 02.10.2026

  • 26 Вижте сега

    5 1 Отговор
    Стига с Тея мантинели и други простотии, щото и на тях акъла им колкото твоя! Направете преценка на държавата, можете кога, как, за колко, прогноза дайте, некадърници! Какво занимаваш хората с пълни глупости!!! Който е нарушил давай под съд и това е! Или май е по добре да си вървите, а?

    11:09 02.10.2026

  • 27 Анонимен

    4 3 Отговор
    Проруски господине оставка моля вземете Йотова и при Путин преговаряйте на воля освободете европейската ни държава Оставка

    11:09 02.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    4 2 Отговор
    Ако нее пеевски се чудя с какво радев ще хваща мароумницитеа той и служебниците му ще си богатеят направо не а за вярване

    11:11 02.10.2026

  • 31 Пеевски отрича

    4 2 Отговор
    Той отрича и за КТБ, и за Булгартабак, и за Пощите. Но този супер герой на кражбите наистина не пука какво говори, той определено не е умен, а полу умен, ако мисли, че някой му вярва
    То и шейховете не си позволяват да търчат със самолети за срещи с любовниците си. Но момчето на мама има стабилно семейство, което му плаща превозите за тези пубертетни забежки. Любимец 13, просто късметлия.

    Коментиран от #36

    11:13 02.10.2026

  • 32 Ако...

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Не знаеш да те светна това е в цяла европа,стига стеняли,информирай се и не пиши глупости.Ок?

    11:15 02.10.2026

  • 33 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Размажете":

    28 има едни които разрушиха държавата ни и това са сегашните бкп 28 от 2020 г само това вършат и прибират милионите за себе си НЕЩО построено от тези бкп къде е 28 я посочи а ти си купи от прокисната радево кошница

    11:17 02.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не му вярвай ,

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пеевски отрича":

    Кой те кара да вярваш ? Ето пример КТБ , защо оня Мустака не излиза с документ и да го тресне Шиши в междурогието , защо ? Защото няма такива документи и не ми се вярва , че Ц Василев е раздавал милиони без документи или не си признава .

    11:19 02.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хмм

    1 0 Отговор
    с високите заплати дали не е така, на ведомост 20 хиляди евро, получават 4 хиляди (не че са малко), а останалите "в кеш" на когото трябва, знаем кой най-много използваше този израз, дали не знае добре как става, трудно му е да разбере че малко по малко всички се отказва, на предателите - с предателски удари

    11:23 02.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

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