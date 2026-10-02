Румен Радев: Службите на Малта ни дадоха фактури за 36 полета на Делян Пеевски

Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро.
Това заяви премиерът Румен Радев в рамките на парламентарния блиц контрол. Той отговори на въпрос за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски и фирми за мантинели, посочи БТА.
Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в „дружество касичка“, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 18 септември.
Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила, каза премиерът и призова Народното събрание да призове министъра на вътрешните работи и да му даде правото да сподели повече документална информация по тези казуси.
„Когато икономическа полиция ги насочихме към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят, работейки денонощно“, каза премиерът Радев. Там е истинска джунгла, добави министър-председателят. За мантинелите той информира, че има над 200 дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като някои от техните ръководства поучавали по 20 000 лв. заплата. Това е избиване на пари, коментира Румен Радев. Той посочи, че с това се занимават разследващите органи и където има съмнения, те се проверяват.
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев каза на 20 септември, че изнесената информация за мантинелите и полетите на Пеевски стъпва на анализ на хиляди документи за много обществени поръчки. Ако трябваше служителите на МВР да го правят, щеше да им отнеме месеци, но благодарение на системата СИГМА това стана за дни, подчерта той.
Припомняме, че скандалът около полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е сред водещите теми в българската политика през 2026 г.. Според официалните справки на МВР (ГДБОП и ДАНС) и изявления на служебния вътрешен министър Иван Демерджиев, за период от 8 години (между 2018 и 2026 г.) политикът е осъществил общо 227 чартърни полета с частни джетове от летище София. Основният конфликт се фокусира върху сумата от над 5 милиона евро за 36 от тези полета и съмнения за обвързаност с държавни поръчки.
Делян Пеевски категорично отхвърля обвиненията и твърди, че той и неговото семейство сами са платили всички полети. Той заяви, че няма никакво отношение към фирмите за мантинели и призова НАП бързо да приключи назначената проверка и да изнесе резултатите публично. От своя страна, ПГ на ДПС обвини вътрешния министър в незаконно разследване на личния му живот и поиска изслушването му в парламента както по този казус, така и за имотното състояние на самия Демерджиев
Случаят в момента се разследва от Икономическа полиция, а НАП и Сметната палата са сезирани за проверка на произхода на средствата и имуществото на лидера на ДПС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ушат тъпунгел
10:49 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
10:50 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анонимен
10:51 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оня под Коня
10:51 02.10.2026
9 Пич
Държавата потъва, народа обеднява, а Виеннио фърчи насам натам да арчи народни пари, за да търси фактурите на Пеевски!!!
Ако не беше от дъртите комунисти и ченгета от ДС, нямаше да повярвам, че някой може да бъде толкова елементарен!!!
10:52 02.10.2026
10 Жив Дявол
Коментиран от #20, #23
10:53 02.10.2026
11 Анонимен
10:53 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 На всяка фактура
Ако е на физическо лице- работата е ясна.
Ако е на фирма, трябва да се докаже връзката на тази фирма с Пеевски. Ако няма ясна връзка и 1000 фактури да има, това нищо не означава.
Фирмата купува резервации/ ваучври / за полети. Обикновено са по евтини, понеже превозвачите правят редица отстъпки.
Всеки може да си купи ваучер за самолетен билет от тази фирма , за по евтино.
Коментиран от #35
10:56 02.10.2026
14 кюфтета по чирпански
10:56 02.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хаха
Коментиран от #32
10:57 02.10.2026
18 Анонимен
10:57 02.10.2026
19 ЦК на БКП
10:59 02.10.2026
20 Мишел
До коментар #10 от "Жив Дявол":Колко си далеч от истината!
10:59 02.10.2026
21 Последния Софиянец
10:59 02.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Румен Боташов
Той и дрехи и обувки не си е купувал лично и хотел не е плащал. И осигуровки не е лащал, и данъци не е плащал. Дори фуражката му е държавна и чорапите- също.
Винаги е бил на държавна издръжка!
Рундьо не е наясно как може човек да си купи по евтини самолетни билети. Особено ако лети често.
Лъжат го и той просто папагалски повтаря каквото са му казали по темата самолетни билети, фактури и т.н.
11:05 02.10.2026
25 Той понеже Румен Богаташов
До коментар #15 от "Бай Ставри":изобщо не живее на наш гръб откак се е родил!
11:06 02.10.2026
26 Вижте сега
11:09 02.10.2026
27 Анонимен
11:09 02.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
11:11 02.10.2026
31 Пеевски отрича
То и шейховете не си позволяват да търчат със самолети за срещи с любовниците си. Но момчето на мама има стабилно семейство, което му плаща превозите за тези пубертетни забежки. Любимец 13, просто късметлия.
Коментиран от #36
11:13 02.10.2026
32 Ако...
До коментар #17 от "Хаха":Не знаеш да те светна това е в цяла европа,стига стеняли,информирай се и не пиши глупости.Ок?
11:15 02.10.2026
33 Анонимен
До коментар #28 от "Размажете":28 има едни които разрушиха държавата ни и това са сегашните бкп 28 от 2020 г само това вършат и прибират милионите за себе си НЕЩО построено от тези бкп къде е 28 я посочи а ти си купи от прокисната радево кошница
11:17 02.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не му вярвай ,
До коментар #31 от "Пеевски отрича":Кой те кара да вярваш ? Ето пример КТБ , защо оня Мустака не излиза с документ и да го тресне Шиши в междурогието , защо ? Защото няма такива документи и не ми се вярва , че Ц Василев е раздавал милиони без документи или не си признава .
11:19 02.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хмм
11:23 02.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.