Боян Рашев: Неволи в европейската енергетика: А есента тепърва идва!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Септември свърши, а с него си отиде и лятото. Откъдето и да го погледнеш, лятото на 2026 г. ще се запомни като доста сложно - жеги, суши, пресъхнали реки и спрени АЕЦ - за европейската енергетика. Така че би трябвало да си отдъхнем. Да, ама не. Защото дори септември, който по принцип е с ниско потребление и съответно ниски цени, завършва с крайно неприятни резултати.

Използвам случая да напомня, че водещ дял (37,4% за 2024 г.) в крайното енергийно потребление в ЕС имат нефтопродуктите - дизел, бензин, керосин и др. Дизелът е най-важното гориво в икономиката и основен двигател на инфлацията. Средната му крайна цена в ЕС е скочила с 43% спрямо септември, 2025 г. Това включва и ефекта от паническото намаление на данъци и акцизи в доста страни от ЕС, включително Германия.

Електроенергията идва на второ място. За разлика от юли и август, времето през септември беше относително нормално, така че общото производство и потребление на електроенергия за месеца не се променят съществено спрямо 2025 г. Въпреки значимите инвестиции във ВЕИ и батерии обаче, общото производство на възобновяема енергия се увеличава само с 3,1% на годишна база. Слънцето расте много, но спадовете при ВЕЦ и вятърните централи го неутрализират. Същевременно производството на АЕЦ отчита спад с 13%. Напук на политическите мантри и високите цени на газа и въглеродните квоти, ТЕЦ на фосилни горива отчитат сериозни ръстове: газови +17,3%; черни въглища +39,7%; лигнитни въглища +22,2%. Най-значима роля в този резултат играе Германия, която отчете няколко епизода на затишие на вятъра, когато всички налични лигнитни ТЕЦ трябваше да работят на максимален капацитет.

При търговията с електроенергия няма съществени изменения спрямо 2025 г. Големите износители остават ядрените сили Франция и Швеция. Чехия (АЕЦ и въглища) и Нидерландия (газ и въглища) обаче изместват Норвегия (ВЕЦ) от третата позиция. Великобритания, Италия и Белгия си остават големи нетни вносители, докато Германия все пак стига до нетен износ. Иберийският полуостров остава нетен вносител. На Балканите България и Гърция отново доминират в износа.

Въпреки странния цветови код на графиките, който показва септември 2026 г. в по-зелени краски, средните цени на пазара „Ден напред“ скачат с около 78% спрямо миналата година. Голям ръст има дори спрямо горещия август. Само септември, 2022 г. сме отчитали по-високи цени на тока. Най-скъп е токът в зависимите от газ Италия и Ирландия, както и ударените от пресъхналия Дунав Унгария и Румъния. Като цяло в ЕС отчитаме цени на тока на едро, които са около 4-5 пъти по-високи от тези в САЩ и абсоютно несравними с Китай.

Поглед върху цените на природния газ (скок с около 150% за година) показва основната причина. Макар и да осигурява само 15,5% от всичкото производство, газът играе решаваща роля на пазара на ток. Като добавим и ръст с около 10% на цените на въглеродните квоти, които се отразяват както на газовите, така и на въглищните ТЕЦ (в много по-голяма степен), получаваме обяснението за високите цени на тока.

Оставам на природния газ, защото той се ползва енергийно и пряко за много други икономически дейности - индустрия, отопление, охлаждане, транпорт. Газът стои и зад огромен дял от това, което в крайното енергийно потребление се отчита като „топлинна енергия“. Допълнително служи като суровина за химическата и торовата индустрия. По средни цени за септември всеки потребител в ЕС отново плаща около 9-10 пъти повече за газ, отколкото средния потребител в САЩ. В Канада и Западен Тексас пък плащат около 15-20 пъти по-малко.

Отново напомням, че говорим за септември - месец с относително ниско енергийно потребление. Студът тепърва ще идва, слънцето ще свети все по-кратко, реките остават в маловодие, вятърът е непредсказуем, АЕЦ масово ще излизат в планови ремонти и зареждания, а европейските газохранилища са рекордно празни - едва на 71,5% запълнени към днешна дата.

Това е текущото положение. Виновни, разбира се, са всички външни зли сили, които плетат всемирен заговор за унищожаване на прекрасния ни нов европейски свят - най-вече Путин, Тръмп, Дзинпин, крайнодесни алтернативи, шейхове и аятоласи...