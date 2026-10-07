Боян Рашев: Неволи в европейската енергетика: А есента тепърва идва!

Септември свърши, а с него си отиде и лятото. Откъдето и да го погледнеш, лятото на 2026 г. ще се запомни като доста сложно - жеги, суши, пресъхнали реки и спрени АЕЦ - за европейската енергетика. Така че би трябвало да си отдъхнем. Да, ама не. Защото дори септември, който по принцип е с ниско потребление и съответно ниски цени, завършва с крайно неприятни резултати.
Използвам случая да напомня, че водещ дял (37,4% за 2024 г.) в крайното енергийно потребление в ЕС имат нефтопродуктите - дизел, бензин, керосин и др. Дизелът е най-важното гориво в икономиката и основен двигател на инфлацията. Средната му крайна цена в ЕС е скочила с 43% спрямо септември, 2025 г. Това включва и ефекта от паническото намаление на данъци и акцизи в доста страни от ЕС, включително Германия.
Електроенергията идва на второ място. За разлика от юли и август, времето през септември беше относително нормално, така че общото производство и потребление на електроенергия за месеца не се променят съществено спрямо 2025 г. Въпреки значимите инвестиции във ВЕИ и батерии обаче, общото производство на възобновяема енергия се увеличава само с 3,1% на годишна база. Слънцето расте много, но спадовете при ВЕЦ и вятърните централи го неутрализират. Същевременно производството на АЕЦ отчита спад с 13%. Напук на политическите мантри и високите цени на газа и въглеродните квоти, ТЕЦ на фосилни горива отчитат сериозни ръстове: газови +17,3%; черни въглища +39,7%; лигнитни въглища +22,2%. Най-значима роля в този резултат играе Германия, която отчете няколко епизода на затишие на вятъра, когато всички налични лигнитни ТЕЦ трябваше да работят на максимален капацитет.
При търговията с електроенергия няма съществени изменения спрямо 2025 г. Големите износители остават ядрените сили Франция и Швеция. Чехия (АЕЦ и въглища) и Нидерландия (газ и въглища) обаче изместват Норвегия (ВЕЦ) от третата позиция. Великобритания, Италия и Белгия си остават големи нетни вносители, докато Германия все пак стига до нетен износ. Иберийският полуостров остава нетен вносител. На Балканите България и Гърция отново доминират в износа.
Въпреки странния цветови код на графиките, който показва септември 2026 г. в по-зелени краски, средните цени на пазара „Ден напред“ скачат с около 78% спрямо миналата година. Голям ръст има дори спрямо горещия август. Само септември, 2022 г. сме отчитали по-високи цени на тока. Най-скъп е токът в зависимите от газ Италия и Ирландия, както и ударените от пресъхналия Дунав Унгария и Румъния. Като цяло в ЕС отчитаме цени на тока на едро, които са около 4-5 пъти по-високи от тези в САЩ и абсоютно несравними с Китай.
Поглед върху цените на природния газ (скок с около 150% за година) показва основната причина. Макар и да осигурява само 15,5% от всичкото производство, газът играе решаваща роля на пазара на ток. Като добавим и ръст с около 10% на цените на въглеродните квоти, които се отразяват както на газовите, така и на въглищните ТЕЦ (в много по-голяма степен), получаваме обяснението за високите цени на тока.
Оставам на природния газ, защото той се ползва енергийно и пряко за много други икономически дейности - индустрия, отопление, охлаждане, транпорт. Газът стои и зад огромен дял от това, което в крайното енергийно потребление се отчита като „топлинна енергия“. Допълнително служи като суровина за химическата и торовата индустрия. По средни цени за септември всеки потребител в ЕС отново плаща около 9-10 пъти повече за газ, отколкото средния потребител в САЩ. В Канада и Западен Тексас пък плащат около 15-20 пъти по-малко.
Отново напомням, че говорим за септември - месец с относително ниско енергийно потребление. Студът тепърва ще идва, слънцето ще свети все по-кратко, реките остават в маловодие, вятърът е непредсказуем, АЕЦ масово ще излизат в планови ремонти и зареждания, а европейските газохранилища са рекордно празни - едва на 71,5% запълнени към днешна дата.
Това е текущото положение. Виновни, разбира се, са всички външни зли сили, които плетат всемирен заговор за унищожаване на прекрасния ни нов европейски свят - най-вече Путин, Тръмп, Дзинпин, крайнодесни алтернативи, шейхове и аятоласи...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кая ще ги топли
16:09 07.10.2026
2 Без сантименти
Коментиран от #14
16:13 07.10.2026
3 Пич
Цени, 400- 500% пъти по високи от тези а Америка......?!
Защото онези турботъпите плащат масрафа на Украйна!!!
16:13 07.10.2026
4 Така де
16:16 07.10.2026
5 Пак ли ще мръзнем?
16:18 07.10.2026
6 долу ес
Коментиран от #8, #11
16:19 07.10.2026
7 Браво на Боян!
16:19 07.10.2026
8 При СССР все на светло беше
До коментар #6 от "долу ес":В събота вечер в 8 часа по новините Дзак! От утре нови цени на бензина и нафтата. И стоките на дребно, щото нали...
Последно, помня, вдигнаха водката. Столичная беше 3.60, стана 7 лева!
Коментиран от #13
16:23 07.10.2026
9 Зелената сделка
16:26 07.10.2026
10 Цени на тока в САЩ
Жилищни: 18,31 цента за kWh. Търговски: 14,53 цента за kWh. Промишленост: 9,03 цента за kWh (средно от началото на годината). Транспорт: 15,75 цента за kWh (средно от началото на годината). Всички сектори взети заедно: 14,29 цента за kWh (средно от началото на годината).
В енергийния микс ВЕИ са над 25%.
16:29 07.10.2026
11 Това за загниващият
До коментар #6 от "долу ес":капитализъм и разпада на Европейската общност/съюз сме го учили още в училище по "Научен комунизъм" преди 50 години. Сега за членове на ЕС кандидатстват Канада, Австралия, Нова Зенландия и Япония.
16:33 07.10.2026
12 Нова неволя!
16:36 07.10.2026
13 Чорбара
До коментар #8 от "При СССР все на светло беше":Не си измисляй в средата на 70 те.години вдигнаха водка Сталичная от 1.74 л.на 5 лв.Аман от невежи лъжци.
Коментиран от #15
16:38 07.10.2026
14 България изнася
До коментар #2 от "Без сантименти":много за Румъния, Сърбия и други по 30-40 ГВтч на ден. При това АЕС и Контур Глобал са спрени. ТЕЦ Варна е в резерв и не работи. Суша е и ВЕЦ са на минимум, АЕЦ работи на намалена мощност. Да живеят Слънцето и батериите!
16:45 07.10.2026
15 При заплата 150лв.
До коментар #13 от "Чорбара":5лв за водка "Столичная" е скъпо. Все едно сега при заплата €1500 водката да е €50.
16:50 07.10.2026