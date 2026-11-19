31-годишен мъж е задържан за убийството на 30-годишен мъж в магазин в столичния квартал „Младост 4“. Престъплението е извършено на 13 ноември, съобщава прокуратурата.

По данни на държавното обвинение жертвата е починала след множество удари с ръце в областта на главата и лицето. От прокуратурата не посочват допълнителни подробности за причините, довели до конфликта.

Съдът остави задържания в ареста

На 16 ноември Софийският градски съд е постановил мъжът да остане в ареста. Магистратите са приели, че по делото има достатъчно доказателства, че той е участвал в престъплението, както и опасност да извърши друго.

Задържаният е обвиняем и вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Ако бъде подадена жалба, делото ще бъде разгледано на 24 ноември.

Източници: nova.bg