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Боян Рашев: Европейската енергетика се огъна още при първите признаци на лошо време

Боян Рашев: Европейската енергетика се огъна още при първите признаци на лошо време

4 Ноември, 2026 10:00 1 085 19

  • боян рашев-
  • енергетика-
  • тец-
  • солари-
  • вятърни турбини

Особено забележителен е скокът в производството на лигнитни ТЕЦ - работещи само с местни горива - със 70% повече в сравнение с преди година

Боян Рашев: Европейската енергетика се огъна още при първите признаци на лошо време - 1
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Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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Европейската енергетика се огъна още при първите признаци на лошо време.

Седмица 44 на 2026 г. (26.10-1.11) измина. В цяла Европа дойде малко по-лошо време. С оглед на настъпващата зима и нестихващите войни по света си струва да видим как се справи електроенергийната система. Ето някои основни факти:

1. Потреблението и производството на електроенергия на ниво ЕС не се изменя съществено (първите две графики; 2026/2025 г.).

2. Въпреки гигантските инвестиции в батерии и нов капацитет на инсталирани слънчеви и вятърни централи, делът на ВЕИ в производството спада от 49% на 40,9%. Изненадващо във влошеното време соларите дават повече, но вятърът направо се излага в сравнение с 2025 г. ВЕЦ също произвеждат по-малко. АЕЦ отчитат спад от 24,8% на 22,3%, който се дължи основно на Румъния и Унгария.

3. ТЕЦ на изкопаеми горива (газ, въглища, нефт) покриват разликата - делът им в производството скача от 26,2% на 36,9%. Особено забележителен е скокът в производството на лигнитни ТЕЦ - работещи само с местни горива - със 70% повече в сравнение с преди година. Единствената причина ръстът им да не е по-голям е, че много ТЕЦ междувременно са затворени, така че не могат да заработят, колкото и много да ни се иска в тази геополитическа обстановка.

4. Въпреки изключително високите цени на газа (надхърлиха 100 евро/MWh през седмицата), производството на ТЕЦ на природен газ в ЕС скача с 50% в сравнение с преди година и те общо осигуряват 20,7% от тока. Съответно отчитаме първата седмица с нетно теглене на газ от и без това относително празните хранилища (трета графика). Това е червена лампа.

5. Средните цени на пазара "Ден напред" (графика 4 и 5) отразяват преди всичко фактите по точка 4 + цените на въглеродните квоти, които вече достигат 90 евро/тон СО2. Скоковете в отделните страни са различни, затова давам само три примера: а) Франция от 45 на 222 евро/MWh; б) Германия от 74 на 230 евро/MWh; България от 108 на 284 евро/MWh.

6. Поглед към графиката на вноса и износа (6-та) показва, че големите страни износители отново са Франция, Швеция и Норвегия, а големите вносители - Италия, Португалия и Германия.

На този фон новините за България са няколко:

1. Потреблението и производството ни растат значително (графики 7 и 8 ) - със 6,5%.

2. От значим износител през лятото се превръщаме в нетен вносител на електричество при първото лошо време за годината. Това е червена лампа.

3. Въпреки огромните инвестиции в солари и батерии, слънчевите централи доставят само 12,2% от цялото електричество при 22,4% преди година. Делът на АЕЦ (и тогава е работел само един блок) също спада от 30,3% на 23,5%.

4. Лигнитните ТЕЦ покриват разликата. Производството им скача с 86% на годишна база и през изминалата седмица те доставят 42,2% от електричеството на страната. Единствената причина да не работят повече е, че 1000 MW междувременно вече са извън системата. Държавната ТЕЦ Марица изток 2 работи на пълна мощност, но сама не може да запълни дупката.

Това е положението и то само ще се влошава с идването на студовете и включването на отоплението, което политиците на власт искат да електрифицират напълно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    19 7 Отговор
    Ще получаваме ток от братска украйна. Само да им подарим реакторите.

    10:02 04.11.2026

  • 2 666

    20 5 Отговор
    Щом е така от Брюксел да мислят за нови санкции че най хубаво е когато влезе на два ката.

    10:09 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 селяк

    18 3 Отговор
    Супер санкцииките работят. Хайде пускайте пакет номер 100

    Коментиран от #5

    10:17 04.11.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "селяк":

    Все така ще е до падането на УКрайна.

    10:18 04.11.2026

  • 6 !!!?

    13 1 Отговор
    Пуснаха ли 5 реактор на ЯЕЦ Козлодуй...или още е на трупчета заради пресъхналия Дунав !!!?

    10:25 04.11.2026

  • 7 Политиките

    11 3 Отговор
    и законодателство на ЕС в сектор енергетика се ръководят от идеологии, а не от рационални и пазарни фундаменти.
    Резултатите са волатилни цени, несигурност и непредсказуемост. Каква икономика ще се развива на континента, с цени на енергоносителите, флуктуиращи с 50, 100 и над 150 процента в рамките на по-малко от месец не е ясно. Това не е ефективен пазар.

    Коментиран от #9

    10:25 04.11.2026

  • 8 Мишел

    14 3 Отговор
    Епохален напредък : ЕС заменя руския газ с лигнитни въглища.😀😀😀

    10:27 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 долу ес

    9 2 Отговор
    важното е че ЕК не се огъва, нея направо ще я обесят скоро....

    10:32 04.11.2026

  • 11 Ами

    3 0 Отговор
    Шокът ще е голям като през 2021г. но този път като че ли ще продължи дълго във времето. ЕС политиките са несъстоятелни, а няма воля да се признае грешката и да се започне на чисто. Инерцията ще владее европейските политици още много години.
    А финансовите пазари ще разсипят икономиките на континента.

    10:43 04.11.2026

  • 12 В ЕС

    0 0 Отговор
    бъдещето е инфлация до дупка.

    10:45 04.11.2026

  • 13 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 0 Отговор
    Носят само разруха и корупция.

    10:45 04.11.2026

  • 14 Некой си

    2 0 Отговор
    Любопитно е защо делът на АЕЦ е спаднал от 30,3% на 23,5%с рпямо миналата година, при еднакви условия (един работещ реактор).

    Коментиран от #18

    10:46 04.11.2026

  • 15 Измаменото камилче

    7 0 Отговор
    Излъгах се и монтирах в двора 10 кв слънчеви панели и батерия за съхранение, да захранвам къщата с ел енергия. Крайният резултат - забих се с хиляди за нищо.
    През лятото имам в изобилие ток да захраня само един климатик, лампи и хладилник. През зимата когато ми трябва за отопление го НЯМА. И плащам като поп скъпия ток на енергото.
    Най-голямата измамна простотия са сл.панели и перките.

    10:47 04.11.2026

  • 16 000

    0 0 Отговор
    От зелените грабежи на либералтите бандити ще остате сметката, коато ще плащат поколения глупави евпопеъски лапни шарани.

    10:54 04.11.2026

  • 17 Мдааа....

    0 0 Отговор
    ЕС команди може да прави само на страните членки,но на майката природа удрят на камък.От икономически демократичен съюз се превърна във военен фашизъм

    10:54 04.11.2026

  • 18 000

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Некой си":

    За да има кинти за нашите хора със слънчевите панели.

    10:56 04.11.2026

  • 19 АКО Я НЯМАШЕ ЗЕЛЕНАТА ИЗМАМА

    0 0 Отговор
    Има нове технологии за реактори за производство на огромни количества чиста енергия не от перки и солари.

    10:56 04.11.2026