Боян Рашев: Европейската енергетика се огъна още при първите признаци на лошо време

Европейската енергетика се огъна още при първите признаци на лошо време.
Седмица 44 на 2026 г. (26.10-1.11) измина. В цяла Европа дойде малко по-лошо време. С оглед на настъпващата зима и нестихващите войни по света си струва да видим как се справи електроенергийната система. Ето някои основни факти:
1. Потреблението и производството на електроенергия на ниво ЕС не се изменя съществено (първите две графики; 2026/2025 г.).
2. Въпреки гигантските инвестиции в батерии и нов капацитет на инсталирани слънчеви и вятърни централи, делът на ВЕИ в производството спада от 49% на 40,9%. Изненадващо във влошеното време соларите дават повече, но вятърът направо се излага в сравнение с 2025 г. ВЕЦ също произвеждат по-малко. АЕЦ отчитат спад от 24,8% на 22,3%, който се дължи основно на Румъния и Унгария.
3. ТЕЦ на изкопаеми горива (газ, въглища, нефт) покриват разликата - делът им в производството скача от 26,2% на 36,9%. Особено забележителен е скокът в производството на лигнитни ТЕЦ - работещи само с местни горива - със 70% повече в сравнение с преди година. Единствената причина ръстът им да не е по-голям е, че много ТЕЦ междувременно са затворени, така че не могат да заработят, колкото и много да ни се иска в тази геополитическа обстановка.
4. Въпреки изключително високите цени на газа (надхърлиха 100 евро/MWh през седмицата), производството на ТЕЦ на природен газ в ЕС скача с 50% в сравнение с преди година и те общо осигуряват 20,7% от тока. Съответно отчитаме първата седмица с нетно теглене на газ от и без това относително празните хранилища (трета графика). Това е червена лампа.
5. Средните цени на пазара "Ден напред" (графика 4 и 5) отразяват преди всичко фактите по точка 4 + цените на въглеродните квоти, които вече достигат 90 евро/тон СО2. Скоковете в отделните страни са различни, затова давам само три примера: а) Франция от 45 на 222 евро/MWh; б) Германия от 74 на 230 евро/MWh; България от 108 на 284 евро/MWh.
6. Поглед към графиката на вноса и износа (6-та) показва, че големите страни износители отново са Франция, Швеция и Норвегия, а големите вносители - Италия, Португалия и Германия.
На този фон новините за България са няколко:
1. Потреблението и производството ни растат значително (графики 7 и 8 ) - със 6,5%.
2. От значим износител през лятото се превръщаме в нетен вносител на електричество при първото лошо време за годината. Това е червена лампа.
3. Въпреки огромните инвестиции в солари и батерии, слънчевите централи доставят само 12,2% от цялото електричество при 22,4% преди година. Делът на АЕЦ (и тогава е работел само един блок) също спада от 30,3% на 23,5%.
4. Лигнитните ТЕЦ покриват разликата. Производството им скача с 86% на годишна база и през изминалата седмица те доставят 42,2% от електричеството на страната. Единствената причина да не работят повече е, че 1000 MW междувременно вече са извън системата. Държавната ТЕЦ Марица изток 2 работи на пълна мощност, но сама не може да запълни дупката.
Това е положението и то само ще се влошава с идването на студовете и включването на отоплението, което политиците на власт искат да електрифицират напълно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т..А.К 🐱
10:02 04.11.2026
2 666
10:09 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 селяк
Коментиран от #5
10:17 04.11.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #4 от "селяк":Все така ще е до падането на УКрайна.
10:18 04.11.2026
6 !!!?
10:25 04.11.2026
7 Политиките
Резултатите са волатилни цени, несигурност и непредсказуемост. Каква икономика ще се развива на континента, с цени на енергоносителите, флуктуиращи с 50, 100 и над 150 процента в рамките на по-малко от месец не е ясно. Това не е ефективен пазар.
Коментиран от #9
10:25 04.11.2026
8 Мишел
10:27 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 долу ес
10:32 04.11.2026
11 Ами
А финансовите пазари ще разсипят икономиките на континента.
10:43 04.11.2026
12 В ЕС
10:45 04.11.2026
13 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
10:45 04.11.2026
14 Некой си
Коментиран от #18
10:46 04.11.2026
15 Измаменото камилче
През лятото имам в изобилие ток да захраня само един климатик, лампи и хладилник. През зимата когато ми трябва за отопление го НЯМА. И плащам като поп скъпия ток на енергото.
Най-голямата измамна простотия са сл.панели и перките.
10:47 04.11.2026
16 000
10:54 04.11.2026
17 Мдааа....
10:54 04.11.2026
18 000
До коментар #14 от "Некой си":За да има кинти за нашите хора със слънчевите панели.
10:56 04.11.2026
19 АКО Я НЯМАШЕ ЗЕЛЕНАТА ИЗМАМА
10:56 04.11.2026